Алехандро Вальверде собирается проехать Джиро д'Италия и Вуэльту Испании в 2022 году

Алехандро Вальверде о целях на сезон 2022 года, в котором планирует завершить карьеру велогонщика

В свой последний сезон в велспорте Алехандро Вальверде планирует проехать два Гранд-тура – Джиро д’Италию и Вуэльту Испании-2022, а также сосредоточиться на Арденнских классиках Флеш Валлонь и Льеж-Бастонь-Льеж, на которых одержал в общей сложности 9 побед. 41-летний испанский велогонщик команды Movistar в конце октября объявил, что сезон 2022 года точно станет последним в его карьере в профессиональном шоссейном велоспорте, которая началась в 2002 году.

Alejandro Valverde explica como afronta la que será su última temporada como profesional, en la que correrá Giro de Italia y Vuelta a España, y clásicas de las Ardenas como Flecha Valona y Lieja-Bastoña-Lieja, además de otras pruebas del calendario español.📹@AinaraHernando. pic.twitter.com/hp7z9ptra4 — Ciclismo a Fondo (@Ciclismoafondo_) November 17, 2021

В интервью Radiogaceta de los Deportes Алехандро Вальверде сказал: «С полной 100-процентной уверенностью скажу, что следующий сезон будет последним в карьере велогонщика. Хотя в свои 42 года я всё ещё силён, после 21 года выступлений в гонках чего мне ещё хотеть? Я уже кое-что наметил на следующий год. Тур де Франс-2022 точно не поеду, но если всё пойдёт хорошо, буду на Вуэльте Испании. Я проеду Джиро д’Италия-2022, классики, а потом оценю национальный календарь гонок».

Алехандро Вальверде принял участие в 30 Гранд-турах ,но на Джиро д’Италия стартовал лишь однажды – в 2016 году. Тогда он занял на итальянском Гранд-туре 3-е место и выиграл этап.

Алехандро Вальверде планирует остаться в структуре Movistar после завершения карьеры велогонщика и помогать молодым спортсменам команды. А пока у него впереди ещё один сезон, и капитан команды Movistar сказал, что «хочет наслаждаться каждой гонкой и бороться».