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Алехандро Вальверде собирается проехать Джиро д'Италия и Вуэльту Испании в 2022 году

Алехандро Вальверде о целях на сезон 2022 года, в котором планирует завершить карьеру велогонщика

 

 

  В свой последний сезон в велспорте Алехандро Вальверде планирует проехать два Гранд-тура – Джиро д’Италию и Вуэльту Испании-2022, а также сосредоточиться на Арденнских классиках Флеш Валлонь и Льеж-Бастонь-Льеж, на которых одержал в общей сложности 9 побед. 41-летний испанский велогонщик команды Movistar в конце октября объявил, что сезон 2022 года точно станет последним в его карьере в профессиональном шоссейном велоспорте, которая началась в 2002 году.

 

Алехандро Вальверде собирается проехать Джиро д'Италия и Вуэльту Испании в 2022 году

 

 

 

  В интервью Radiogaceta de los Deportes Алехандро Вальверде сказал: «С полной 100-процентной уверенностью скажу, что следующий сезон будет последним в карьере велогонщика. Хотя в свои  42 года я всё ещё силён, после 21 года выступлений в гонках чего мне ещё хотеть? Я уже кое-что наметил на следующий год. Тур де Франс-2022 точно не поеду, но если всё пойдёт хорошо, буду на Вуэльте Испании. Я проеду Джиро д’Италия-2022, классики, а потом оценю национальный календарь гонок».

 

  Алехандро Вальверде принял участие в 30 Гранд-турах ,но на Джиро д’Италия стартовал лишь однажды – в 2016 году. Тогда он занял на итальянском Гранд-туре 3-е место и выиграл этап.

  Алехандро Вальверде планирует остаться в структуре Movistar после завершения карьеры велогонщика и помогать молодым спортсменам команды. А пока у него впереди ещё один сезон, и капитан команды Movistar сказал, что «хочет наслаждаться каждой гонкой и бороться».

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Теги к статье: Алехандро Вальверде Alejandro Valverde Movistar

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 22:51 | Регистрация: 30.06.2017

    То, что он останется в Мувистар было без сомнений. Его опыт много даст молодым и команде в целом.

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (100)
    s75-Фото
    Хорошая новость: Ван Вилдер переходит в Квикстеп.
  • Astanaforever
    Алехандро Вальверде собирается ... (1)
    Astanaforever-Фото
    То, что он останется в Мувистар было без сомнений. Его опыт много даст молодым и команде в целом.
  • Astanaforever
    Яна Зель – новый главный комме ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Все амба Лотто.Однозначно.
  • flugegeheimen
    Яна Зель – новый главный комме ... (5)
    flugegeheimen-Фото

    надеюсь, сильно не набедокурит. старая команда, обидно будет если что

  • Виктор Сироткин
    Велокоманда Jumbo-Visma может ... (2)
    Виктор Сироткин-Фото
    Была информация, что тренера Ван Арта заставили сказать ему неправду.
    https://velolive.com/velo_name/21201-wout-van-aert-po-resheniyu-suda-dolzhen-vy
    platit-byvshey-komande-662-tysyachi-evro.html
  • velodoctor
    Яна Зель – новый главный комме ... (5)
    velodoctor-Фото

    В лотто все и так хуже некуда, видимо решили от обратного действовать biggrin

  • дрокер
    Яна Зель – новый главный комме ... (5)
    дрокер-Фото

    Теперь в лицо знаем эту "милашку"

  • RVL
    Яна Зель – новый главный комме ... (5)
    RVL-Фото

    Ну, как называл их Кондрашов "Лотто суидал" , действительно команда потерялась. Астана, вроде как тоже не блистала. Из суидала в соудал попытка))

  • AlpenFlow
    Велокоманда Jumbo-Visma может ... (2)
    AlpenFlow-Фото
    Как понимать высказывание: «…Представьте, что ваш директор просит коллег сделать фальшивый документ…»?
  • Shalam s Urala
    Примож Роглич: «Соперничество ... (6)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: uran
    Погачар в той разделке вынес всех. Роглич проехал на своем уровне, и психология там ни к чему.

    146%

    в возрасте Тадея "играйгармон" может нехило бомбануть на мечтах "а вдруг да если?" (это про 2020)

    всё-таки - почти 10 лет разницы. это, помимо чисто возрастного (т.е. - гормонального) аспекта восстанавливаемости, - эмоциональный. хотя, это опять же про гормоны

    с другой стороны - в этом компоненте, взрослея, он должен каждый год чуть терять. или нет ))

    ещё считается - мужики терпят не в пример молодым. но в случае с Кочегаром это не канает. он к этому относится ВРОДЕ как-то легче серьёзных мужуков

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