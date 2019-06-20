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Филиппо Ганна: «Люблю тишину после режима скорости»

Филиппо Ганна о сезоне 2020 года, часовом рекорде и привычках

 

 

  24-летний итальянский велогонщик команды Ineos Grenadiers Филиппо Ганна (Filippo Ganna) блестяще провёл сложный сезон 2020 года – стал чемпионом мира и Италии в индивидуальной гонке на время, одержал четыре победы на этапах и два дня провёл в розовой майке лидера на дебютном Гранд-туре Джиро д’Италия, где помогал своему товарищу по команде Тео Геогану Харту выиграть генеральную классификацию.

 

В интервью Tuttobici Филиппо Ганна подвёл итоги сезона и оценил будущие возможности.

 

Photo Credits: LaPresse

 

- На «Трофео сенца Фине» теперь выгравировано имя Тео. А ты мечтаешь однажды увидеть своё имя на трофее Джиро д’Италия?

 

- Один Ганна там уже есть, Луиджи Ганна, первый победитель Джиро. Он мне не родственник, но победа в первом выпуске этой гонке – исключительное достижение. Кажется ли мне, что когда-нибудь я смогу бороться за генеральную классификацию на этой гонке? Конечно, было бы прекрасно, но это не так просто. Надо всё тщательно обдумать. Мне подошёл бы маршрут Джиро с  меньшим количеством гор и большим количеством разделок. Не забудем, что я вешу 83 кг, а тогда придётся сбросить хотя бы до 75  …

 

- Сейчас у тебя есть признание, тебя узнают. Что чувствуешь?

 

- Радость. Очень горжусь, что добился успеха. В этом году получил больше, чем желал, как будто сбылись желания, которые обычно пишут в письме Деду Морозу (Babbo Natale). Но надо продолжать работать и не возноситься.

 

- А как насчёт часового рекорда?

 

- Я не спешу. Мы подумаем об этом, когда придёт время. Точно одно – предприму попытку на уровне моря, а не на высоте.

 

- Это твоя первая Джиро д’Италия, ожидал, что так проедешь?

 

- Нет, абсолютно. Для меня это настоящий сюрприз. Была цель стартовать правильно, выиграть открывающую разделку в Палермо, надеть розовую майку поверх этой радужной, которую завоевал в Имоле за неделю до старта. В общем, начинал гонку без всяких фантазий, боялся, что сойду через 10 дней.

 

- Этот 2020 год был трудным. Когда ты чувствовал себя лучше всего?

 

- На разделке в Вальдоббьядене. В тот день ехал сногсшибательно. Но если выбирать по эмоциям, то это Милан. Когда выиграл там, от счастья кружилась голова.

 

- Ты показал мастер-класс на этапе до Камильятелло Силано (Camigliatello Silano)…Ты стал настоящим «Топ-Ганна» - гигантом Камильятелло.

 

- Тот день был совершенно безумным. Мы покинули Сицилию, впереди были 225 км этапа и 4200 набора высоты. Неровные дороги, от которых было больно. Через 42 км я добрал Тратника и Хагена с Сальваторе (Пуччио), потом нас стало восемь с Конти, Дзардини, Рестрепо и Карретеро. Казалось, всё потеряно. Но нет. За 17 км до финиша я уехал, попытался. Потихоньку.

 

- И попытка оказалась настолько хороша, что ты первым прошёл вершину Монтескуро на высоте 1618 м, настолько, что после финиша ты надел синюю майку лучшего горняка. Ты, гонщик весом в 83 кг, «гренадер» ростом более 193 см.

 

- Вот так получилось. Мне самому понравилось сделать что-то такое, хотя для меня это тоже стало сюрпризом. Но когда хорошо себя чувствуешь, всё возможно. О чём я думал? Со мной были сильные гонщики.

 

  Пуччио целый день давал мне советы: «Ешь, пей, не волнуйся, меньше тяни, не дёргайся». Он невероятный товарищ по команде. Почти как брат. И я выступаю за исключительную команду. Если Томас говорит тебе, чтобы ты попробовал, это даёт решительность, которую иногда сам не можешь в себе найти. Я подумал, что принесу радость и Дэйву Брэйлсфорду, великолепному боссу Ineos Grenadiers.

 

 

Photo Credits: LaPresse

 

- Этот год ты будешь выделять особо, не говоря уже о том, что не забудешь никогда. 21 августа надел майку чемпиона Италии, 14 сентября поставил рекорд скорости 56,6 км/ч на разделке 8-го этапа Тиррено-Адриатико-2020, 25 сентября стал первым итальянским чемпионом мира в индивидуальной гонке на время, 3 октября надел розовую майку лидера Джиро после победы в Палером… Неплохо в сумме.

 

- Когда об этом думаю, начинает кружиться голова. Неужели я всё это выиграл?

 

- Есть ли предел твоим возможностям?

 

- Уу. Эвенепул начал побеждать сразу же, а таким как я понадобилось четыре года, чтобы созреть. Мне нужно время, и команда мне его даёт. Надо оставаться спокойным.

 

- А правда, что у тебя талант готовить барбекю?

 

- Да, а почему вы считаете это таким странным? У меня нет проблем с работой по дому, в том числе могу порубить дрова.

 

- И ты любишь собак.

 

- Обожаю природу и моих собак, особенно Мию и Блю.

 

 

Photo Credits: LaPresse

 

- Почему называете папу Марко «немцем»? (Прим. VeloLIVE – Марко Ганна, отец Филиппо Ганны, бывший спортсмен, выступавший в середине 1980-х в гребле на каноэ (спринте на каноэ).

 

- По правде говоря, его так назвал Флоридо Барале, президент клуба “Pedale Ossolano”, где я проехал первые велогонки. Папа серьёзный, честный, учил, прежде всего, уважать соперников, важности тренировок. В общем, он – человек правил, поэтому «немец».

 

- А ты?

 

- Я вырос, впитав такой подход, поэтому думаю, я тоже такой.

 

- Ты уехал из Виньоне в Аскону, в кантон Тичино.

 

- Но я часто приезжаю в дом родителей, а во время локдауна всё время им помогал. Мне нравится физическая работа.

 

- Ты очень близок с семьёй и очень ревностно относишься к выбору друзей.

 

- У меня есть близкие друзья. Дарио, мой одноклассник по старшей школе, Алекссандро, главный среди нас, Томас, немного безумный диджей.

 

- А ещё Карлотта, «Лотти», твоя сестра.

 

- Ей 20 лет, она переехала в Лекко, где проходит пятилетний курс обучения в Политехническом университете Милана, учится на инженера-архитектора. Мы с ней очень близки.

 

- Когда вам исполнилось по 18 лет, вы сделали татуировки.

 

- Точно. Якорь. У меня он на руке, у сестры на спине.

 

- Но у тебя есть и другая Карлотта, не менее важный человек в твоей жизни.

 

- Да, мы вместе пять лет. Она из Пьемонта, родилась в 1995, изучает коммерцию. Когда мы с ней вместе, не касаемся велоспорта, разговариваем о другом.

 

- А правда, что вне велосипеда ты настоящий домосед?

 

- Скажем так, после такого количества путешествий мне нравится ненадолго остановиться, замедлиться. Люблю тишину после режима скорости, мне нравится сбавить обороты, это полезно. Невозможно постоянно крутить 110 оборотов в минуту, хочется просто прогуляться. На велосипеде я спешу, но в жизни неторопливо поднимаюсь в гору.    

 

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Теги к статье: Филиппо Ганна Filippo Ganna Ineos Grenadiers

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  1. Имя: Александр

    Ice

    Сегодня, 14:50 | Регистрация: 20.06.2019

    Настоящее открытие и как топового раздельщика, и как прекрасного человека. А то в последнее время топовые раздельщики какие-то нелюдимые или конфликтные попадаются)))

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Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • levonardo
    Трансферные новости пелотона-2 ... (120)
    levonardo-Фото

    Earl57, кстати, подптсали его в новую команду Nippo-Provence-PTS. Континентальная команда, всего 12 гонщиков, расчитывать на что-то особое врядли можно, но буду надеятся что в конечном итоге он сможет вернуться на хороший уровень

  • Ice
    Филиппо Ганна: «Люблю тишину п ... (1)
    Ice-Фото

    Настоящее открытие и как топового раздельщика, и как прекрасного человека. А то в последнее время топовые раздельщики какие-то нелюдимые или конфликтные попадаются)))

  • Freejazz
    Фабио Ару подписал контракт с ... (1)
    Freejazz-Фото

    Ну что, удачи, хотя будет тяжело и помогать никто не будет. Но - меньше команда, меньше ожидания, меньше нагрузка. Может по этапам постреляет.

  • AvA
    Первый виртуальный чемпионат м ... (12)
    AvA-Фото
    Есть такой фильм, Разрушитель (1993года) со Сталлоне, Снайпсом и Баллок. В нём показан 2032год и там уже туалетной бумаги нет.)))
    Так что мы идём верной дорогой, прямо как 27 лет "предсказали". И совсем немного осталось!))
  • Shalam s Urala
    Ринальдо Ночентини: «Я попроси ... (2)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Ринальдо Ночентини
    Когда смешиваешь с грязью человека, нужны конкретные доказательства, а не подозрения.
    теперь - нет. хайли-лайкли и прочий новый дивный мир

  • VeloVelo
    Ринальдо Ночентини: «Я попроси ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Дорогая редакция, почему такая убогая фота Ринальдо? )
    Почему нельзя поставить нормальную человеческую фото?

  • Astanaforever
    Ринальдо Ночентини дисквалифиц ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Ужосс!
  • Sheridan
    Филипп Жильбер: «Впервые за 16 ... (4)
    Sheridan-Фото
    Лол, отдавать победу МСР из-за "уважания", сами-то поняли что написали? Это наоборот неуважение по отношению к гонцу.
  • Earl57
    Первый виртуальный чемпионат м ... (12)
    Earl57-Фото

    Цитата: Cyrill
    Всех с началом конца нормальной жизни...Мир, пожалуй, уже никогда не будет прежним...Лет через десять рожать будут дома, учиться читать и писать дома, учить таблицу умножения дома, поступать в вузы дома, знакомиться, встречаться, жениться, разводиться исключительно онлайн, путешествовать только онлайн, ну и отходить .... тоже дома. Смотрите, чтобы вас потом удар не хватил, когда всё же придётся на пять минут приоткрыть внешнюю дверь. Да, о чём это я собственно ? biggrindash

    Года два назад был случай. Жена Стивена Де Йонга, спортдиректора Трека, попросила о помощи в Твиттере. Муж уехал на тренировку, должен был 2 часа назад вернуться, но его до сих пор нет. Сотовый телефон не отвечает. Само собой, обратилась в полицию Жироны, где они живут. Но найти пока не могут.

    Все, кто видел это сообщение, делали перепост. За очень короткое время его получили очень много человек. И какие-то люди, которые находились у себя дома за тысячи километров от Жироны и вообще в других странах, проверили аккаунт Де Йонга в Страве. Оказалось, что его велокомпьютер был настроен на прямую передачу данных на Страву. Люди вычислили координаты места, где передача данных прекратилась и сообщили эту информацию жене. Та в свою очередь передала это в полицию. На все про все ушло не более получаса.

    Полицейские поехали в указанное место и нашли Де Йонга лежащим в кустах в бессознательном состоянии. Ни с дороги, ни с воздуха его не было видно. 

    В сознание он пришел через несколько дней. Что с ним произошло, он так и не вспомнил. Но благодарен неравнодушным людям, которые спасли ему жизнь. И современным технологиям тоже благодарен.

  • Khan
    Первый виртуальный чемпионат м ... (12)
    Khan-Фото

    Победителю подарят аватарку с радужной майкой на следующий сезон?

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