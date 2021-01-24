VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Спортивный агент Винченцо Нибали опроверг слухи о будущем переходе в велокоманду Ineos Grenadiers

Агент Винченцо Нибали: «Другие предложения Нибали будет рассматривать, если не будет достигнуто соглашение с Trek-Segafredo»

 

Photo Credits: LaPresse

 

  Контракт 36-летнего итальянского велогонщика Винченцо Нибали с командой Trek-Segafredo заканчивается в конце 2021 года. Итальянский журналист Беппе Конти (Beppe Conti) на телешоу RAI Sport заявил, что в 2022 году Нибали может перейти в британскую велокоманду Ineos Grenadiers, чтобы завершить карьеру на велосипеде Pinarello, на котором начинал выступать, став профессионалом в 2005 году в команде Fassa Bortolo.

 

  Но Алекс Карера (Alex Carera), спортивный агент Винченцо Нибали, в интервью Tuttobici и Cyclingnews опроверг слова Конти.

 

  Беппе Конти: «Может казаться неправдой, но согласно моим очень хорошим источникам Нибали получил предложение на 2022 год от команды Ineos. Кажется, инициатором стала компания Pinarello. Нибали выступал на Pinarello в команде Fassa Bortolo. У них появилась идея, чтобы он завершил свою карьеру на Pinarello и стал наставником Эгана Берналя, Тео Геогана Харта, Ричарда Карапаса и Александра Власова, про которого тоже говорят, что в 2022 году он присоединится к Ineos.

 

  Так как в команде больше нет Фрума, им нужен лидер, который мог бы помогать молодым гонщикам. Я понимаю, что это важное предложение, и ещё ничего не решено. Посмотрим, что ответит Нибали».

 

    В интервью Tuttobici Алекс Карера сказал: «Весьма вероятно, что Винченцо может решить выступать ещё один год (2022). В любом случае мы не получали никаких предложений от Ineos. В январе у нас состоится встреча с Лукой Гуэрчиленой, генеральным менеджером Trek-Segafredo, где поговорим о будущем. Точно одно – Винченцо очень хорошо чувствует себя в велокоманде Trek-Segafredo, и если он продолжит выступать ещё один сезон, то американская велокоманда для него в приоритете».

 

  Алекс Карера в интервью Cyclingnews сказал: «Мы не вели никаких переговоров с Ineos. У Винченцо контракт с командой Trek-Segafredo на 2021 год, и ему там нравится. Винченцо ещё не определился с планами на будущее, но мы постоянно говорим, что в новом году у нас будет встреча с руководством велокоманды Trek-Segafredo, где обсудим этот вопрос. Другие варианты и предложения будем рассматривать только в том случае, если не будет достигнуто соглашение с Trek-Segafredo».

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Винченцо Нибали Vincenzo Nibali Trek-Segafredo

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2020: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2021-2022

Ближайшие старты

24 января 2021

Classica Comunitat Valenciana 1969

28 - 31 января 2021

Challenge Ciclista Mallorca

31 января 2021

Grand Prix Cycliste la Marseillaise

3 - 7 февраля 2021

Volta a la Comunitat Valenciana

3 - 7 февраля 2021

Etoile de Besseges

9 - 14 февраля 2021

Tour Colombia

11 - 14 февраля 2021

Tour de la Provence

21 - 27 февраля 2021

UAE Tour

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (117)
    s75-Фото
    Это больше шутка про Сервант, но если в один прекрасный день они договорятся на хороший предпенсионный контракт а-ля Ричи - не удивлюсь. Хороший чек не займет много места на полке, а на новом этапе жизни пригодится.
  • Earl57
    Трансферные новости пелотона-2 ... (117)
    Earl57-Фото
    Это вы про Нибали? Так Скай/Инеос делали ему предложение каждый раз, когда у него подходил к концу срок очередного контракта. Однако Нибали их никогда не принимал. Он как-то сказал, что один раз в молодости был близок к тому, чтобы согласиться, но в итоге не стал этого делать. Потому что его не устраивают отношения в Скай, то, что сейчас называют "корпоративной культурой".
  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (117)
    s75-Фото

    А если разобраться, то где показывать свой знаменитый Сервант, как не в самой богатой команде пелотона? За соответствующее статусам команды и серванта вознаграждение? ;) 

  • Shalam s Urala
    Марти Виго дель Арко – из лыж ... (3)
    Shalam s Urala-Фото

    как вообще лыжник может соответствовать по физическим показателям велосипедисту? например, Берналь точно не везёт на себе в гору ничего для одновременно-бесшажного хода, а у дель Арто такой функционал должен быть огого, но на шоссе он ему вряд-ли как-то поможет

    но дай ему бог, конечно!

    ps

    люминь-рама у мене была от Maurizio Fondriest vampire

  • VeloVelo
    Марти Виго дель Арко – из лыж ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Становится чуть понятнее, кто и как зарабатывает на околопрофессиональном велорынке.

  • s75
    Марти Виго дель Арко – из лыж ... (3)
    s75-Фото

    Интересно будет в недалеком будущем посмотреть на дуэль лыжника против прыгуна с трамплина в рамках ТДФ.

  • sixpack
    Якоб Фульсанг: «Хотел бы однаж ... (4)
    sixpack-Фото

    как-то мне казалось, что горовосходитель и ПР трудно совместимы.

  • sergeipauk
    Мадс Педерсен стал одним из вл ... (2)
    sergeipauk-Фото

    Велоспорт в Дании на подъёме. Мировые рекорды на треке и победы на шоссе говорят о многом.

  • старт-шоссе 82
    Якоб Фульсанг: «Хотел бы однаж ... (4)
    старт-шоссе 82-Фото

    Ну наконец появилась возможность написать что то о Якобе.

    Хочу поблагодорить его от всей души ,от всего сердца, за пройденный сезон, за Ломбардию,за Андалусию, за поддержку Власова на гонках и конечно же за Джиро.

    Джиро в этом году - это была отдельная песня, не смотря на тяжолый год

    тур получился самым сильным

    Джиро самой интересной

    Вуельта самой странной

    ...Наверно никто из болельщиков Астаны не ждал от Якоба первого места (прекрасно зная его возможности ) но все надеялись на чудо, жаль , чуда не произошло. Но не смотря на неудачи команды ,Якоб  все равно сумел выступить очень ровно и самое главное, подарить болельщикам надежду.

    Поетому я говорю ему БРАВО!!! 

    Фульсанг на сегоднешний день действительно лицо команды.

    ... По поводу Париж - Рубе я сильно сомневаюсь , а вот попробовать повторить свой успех на Льеже и на Ломбардии ему стоит.

  • Shalam s Urala
    Якоб Фульсанг: «Хотел бы однаж ... (4)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Дегенкольб же брал. А он всего лишь спринтер.
    "всего лишь" спринтеры там вообще не сильно то и теряются. Саган, Хушовд, Цабель, Людвиг, Бонен..

    при всём уважении к Фульсу, на рубе - 0 шансов. ну если не наберёт кг 5 чистой мощи

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

28 ноября

Tosh Van Der Sande (Lotto Soudal)

Jhonatan Restrepo Valencia (Androni Giocattoli)

Christoffer Lisson (Riwal - Readynez Cycling Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Ноябрь 2020 (111)
Октябрь 2020 (234)
Сентябрь 2020 (201)
Август 2020 (226)
Июль 2020 (114)
Июнь 2020 (79)