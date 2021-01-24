Спортивный агент Винченцо Нибали опроверг слухи о будущем переходе в велокоманду Ineos Grenadiers

Агент Винченцо Нибали: «Другие предложения Нибали будет рассматривать, если не будет достигнуто соглашение с Trek-Segafredo»

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Контракт 36-летнего итальянского велогонщика Винченцо Нибали с командой Trek-Segafredo заканчивается в конце 2021 года. Итальянский журналист Беппе Конти (Beppe Conti) на телешоу RAI Sport заявил, что в 2022 году Нибали может перейти в британскую велокоманду Ineos Grenadiers, чтобы завершить карьеру на велосипеде Pinarello, на котором начинал выступать, став профессионалом в 2005 году в команде Fassa Bortolo.

Но Алекс Карера (Alex Carera), спортивный агент Винченцо Нибали, в интервью Tuttobici и Cyclingnews опроверг слова Конти.

Беппе Конти: «Может казаться неправдой, но согласно моим очень хорошим источникам Нибали получил предложение на 2022 год от команды Ineos. Кажется, инициатором стала компания Pinarello. Нибали выступал на Pinarello в команде Fassa Bortolo. У них появилась идея, чтобы он завершил свою карьеру на Pinarello и стал наставником Эгана Берналя, Тео Геогана Харта, Ричарда Карапаса и Александра Власова, про которого тоже говорят, что в 2022 году он присоединится к Ineos.

Так как в команде больше нет Фрума, им нужен лидер, который мог бы помогать молодым гонщикам. Я понимаю, что это важное предложение, и ещё ничего не решено. Посмотрим, что ответит Нибали».

В интервью Tuttobici Алекс Карера сказал: «Весьма вероятно, что Винченцо может решить выступать ещё один год (2022). В любом случае мы не получали никаких предложений от Ineos. В январе у нас состоится встреча с Лукой Гуэрчиленой, генеральным менеджером Trek-Segafredo, где поговорим о будущем. Точно одно – Винченцо очень хорошо чувствует себя в велокоманде Trek-Segafredo, и если он продолжит выступать ещё один сезон, то американская велокоманда для него в приоритете».

Алекс Карера в интервью Cyclingnews сказал: «Мы не вели никаких переговоров с Ineos. У Винченцо контракт с командой Trek-Segafredo на 2021 год, и ему там нравится. Винченцо ещё не определился с планами на будущее, но мы постоянно говорим, что в новом году у нас будет встреча с руководством велокоманды Trek-Segafredo, где обсудим этот вопрос. Другие варианты и предложения будем рассматривать только в том случае, если не будет достигнуто соглашение с Trek-Segafredo».