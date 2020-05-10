Винченцо Нибали: «Хочется надеяться, что представленный календарь гонок – черновик»

Винченцо Нибали о Джиро д’Италия и ближайших планах

В эти дни победитель трёх Гранд-туров Винченцо Нибали должен был начать борьбу за третий титул победителя Джиро д’Италия. Но теперь, когда из-за пандемии коронавируса итальянский Гранд-тур перенесён на октябрь, 35-летний итальянский гонщик команды Trek-Segafredo ещё не знает, примет ли в нём участие. О своих планах Винченцо Нибали рассказал в интервью La Gazzetta dello Sport.

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Винченцо Нибали: «Мне очень не хватает Джиро. Сейчас должны были быть дни напряжения и сомнений, страха и адреналина, дни, когда осознаёшь каждый момент, концентрируешься и внимательно относишься к каждой детали, спрашиваешь себя, хорошо ли готов. А теперь вместо этих ощущений – спокойствие и даже возможность устроить себе непривычный перерыв. Последние 15 лет май был для меня вершиной сезона.

Пока что не хочу держать в голове программу, которой обязан придерживаться. После мы сменим «чип», и я вернусь в гоночное настроение. Конечно, даже сейчас я – профессиональный велогонщик, но гораздо более спокойный. Никто из нас никогда не переживал такого мая.

Я всё ещё думаю о Джиро д’Италия, но определённости пока нет. Поговорю об этом с командой, мы всё решим.

Понимаем, что календарь будет очень плотным. Когда я увидел, что Льеж-Бастонь-Льеж пересекается с Джиро, это меня совсем не обрадовало! Хочется надеяться, что этот вариант календаря – черновик, и что в нём ещё будут изменения».