Джанни Москон: "После Тур де Франс-2019 я раздулся как футбольный мяч"

Джанни Москон о трудностях сезона 2019 года

Джанни Москон (Gianni Moscon) финишировал 4-м в групповой гонке чемпионата мира-2019 в Йоркшире, выпав из отрыва, в котором помогал своему товарищу по сборной Италии Маттео Трентину, ставшему серебряным призёром.

После чемпионата мира Джанни Москон в интервью La Gazzetta dello Sport рассказал, что разочарован своим сезоном и винит в этом перетренированность.

25-летний итальянский гонщик команды Ineos начал сезон с тренировочного лагеря в Колумбии, но после него вернулся в Европу уставшим. Он ставил целью классики, но падение на Туре ОАЭ-2019 повлияло на подготовку, он сошёл с Тиррено-Адриатико на 2-м этапе. 4-е место на чемпионате мира-2019 – пока его лучший результат в этом году.

Но у Джанни Москона ещё есть шанс побороться за высокие места. Он планирует стартовать на классиках Джиро делл’Эмилия (Giro dell’Emilia), Gran Premio Bruno Beghelli, которые станут подготовкой к Ломбардии, где в 2017 году он занял 3-е место.

Photo (c) Ineos

Джанни Москон: «Сезон начался плохо, а потом стал ещё хуже. Желание сделать слишком много всегда тебя ломает. Зимой я работал как никогда раньше, проводил долгие часы за работой. В Колумбии, где начал год, работал так же, часами, и вернулся «трупом». Я не мог восстановиться, потому что ни разу не смог провести хотя бы дней 10 без велосипеда.

Предполагалось, что после классик я поеду Джиро д’Италия-2019. Но потом мы поменяли планы, я поехал на Тур де Франс, но шансов отдохнуть не было. Если бы я с самого начала года знал, что поеду Тур де Франс, то всё было бы по-другому.

Я был истощён, устал ещё до того, как Тур стартовал.

После трёх недель я был как мёртвый. Я устал, появились отёки, стал больше есть…я раздулся как футбольный мяч. Когда вернулся домой и взвесился, увидел, что вешу почти 80 кг. А когда стартовал на Туре, мой вес был около 70 кг. Прибавил почти 8 кг. Я сам себя не узнал.

Представьте, каково вернуться к тренировкам, поехать на Стельвио в такой ситуации. Я чуть не плакал.

В любом случае, я понял, что какие-то ошибки больше повторять нельзя».