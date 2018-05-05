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Джанни Москон: "После Тур де Франс-2019 я раздулся как футбольный мяч"

Джанни Москон о трудностях сезона 2019 года

 

 

 Джанни Москон (Gianni Moscon) финишировал 4-м в групповой гонке чемпионата мира-2019 в Йоркшире, выпав из отрыва, в котором помогал своему товарищу по сборной Италии Маттео Трентину, ставшему серебряным призёром.

 

  После чемпионата мира Джанни Москон в интервью La Gazzetta dello Sport рассказал, что разочарован своим сезоном и винит в этом перетренированность.

 

  25-летний итальянский гонщик команды Ineos начал сезон с тренировочного лагеря в Колумбии, но после него вернулся в Европу уставшим. Он ставил целью классики, но падение на Туре ОАЭ-2019 повлияло на подготовку, он сошёл с Тиррено-Адриатико на 2-м этапе.  4-е место на чемпионате мира-2019 – пока его лучший результат в этом году.

 

  Но у Джанни Москона ещё есть шанс побороться за высокие места. Он планирует стартовать на классиках Джиро делл’Эмилия (Giro dell’Emilia), Gran Premio Bruno Beghelli, которые станут подготовкой к Ломбардии, где в 2017 году он занял 3-е место.

 

Photo (c) Ineos

 

  Джанни Москон: «Сезон начался плохо, а потом стал ещё хуже. Желание сделать слишком много всегда тебя ломает. Зимой я работал как никогда раньше, проводил долгие часы за работой. В Колумбии, где начал год, работал так же, часами, и вернулся «трупом». Я не мог восстановиться, потому что ни разу не смог провести хотя бы дней 10 без велосипеда.

 

  Предполагалось, что после классик я поеду Джиро д’Италия-2019. Но потом мы поменяли планы, я поехал на Тур де Франс, но шансов отдохнуть не было. Если бы я с самого начала года знал, что поеду Тур де Франс, то всё было бы по-другому.

 

  Я был истощён, устал ещё до того, как Тур стартовал.

 

  После трёх недель я был как мёртвый. Я устал, появились отёки, стал больше есть…я раздулся как футбольный мяч. Когда вернулся домой и взвесился, увидел, что вешу почти 80 кг. А когда стартовал на Туре, мой вес был около 70 кг. Прибавил почти 8 кг. Я сам себя не узнал.

 

Представьте, каково вернуться к тренировкам, поехать на Стельвио в такой ситуации. Я чуть не плакал.

 

В любом случае, я понял, что какие-то ошибки больше повторять нельзя».

 

 

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Теги к статье: Джанни Москон Gianni Moscon Ineos

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  1. Имя: Мирьяна

    Mima

    Вчера, 22:58 | Регистрация: 5.05.2018

    Как жаль, неужели нет тренера или кого- то, кто не даст вот так убивать парня, неужели нельзя сделать нормальный тренировочный план, чтоб не высосать все соки из гонца?

  2. Имя: SportSpirit

    SportSpirit

    Сегодня, 00:51 | Регистрация: 4.05.2019

    "Уставший, истощенный, мертвый" Москон лидирует в номинации "самое жалостливое интервью года")

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Комментарии

  • SportSpirit
    Sparkassen Munsterland Giro-20 ... (1)
    SportSpirit-Фото
    Ван дер Пул быстро восстановился после ЧМ.
  • SportSpirit
    Джанни Москон: "После Тур де ... (2)
    SportSpirit-Фото
    "Уставший, истощенный, мертвый" Москон лидирует в номинации "самое жалостливое интервью года")
  • Mima
    Джанни Москон: "После Тур де ... (2)
    Mima-Фото
    Как жаль, неужели нет тренера или кого- то, кто не даст вот так убивать парня, неужели нельзя сделать нормальный тренировочный план, чтоб не высосать все соки из гонца?
  • BaTman
    Давид де ла Крус переходит в к ... (11)
    BaTman-Фото
    Берналь, Квято, Сиваков, Томаса могут заставить, хотя сложно. Ему лишь бы восстановиться, а дрим тим то соберут кого скажет. Но если в грегари два прошлых победителя Тура, то чего же ещё желать. НО, Кири, для удачи надо брать.

    p.s. Димулю надо было покупать, как главного мотора. Но я думаю его оставили для конкуренции, а то бы совсем тоска была.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Альваро Ходж – победитель Muns ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Всегда улыбается))) молодец))) очень рад за него)))
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Israel Cycling Academy - новы ... (30)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Shalam s Urala
    Цитата: Astanaforever
    Вот и наступил крах Российского легендарного велоспорта.в мировом пелотоне...когда иностранное государство поглощает истинно российский бренд..

    извините, что выбрал вас для цитирования. у вас ещё не самое "чукотское" по наивности представление о всей этой истории.
    задание всем наивным и, пжл, без обид.
    1. для начала попробуйте спросить у гугла про катюшу? только именно просто "катюша", а не "katusha". и без всяких там "тим", "вело".. много чего найдётся у вас про "истинно российский бренд"?
    2. потом отыщите на сайте катюши (вы же его уже нашли через "katusha"?) кнопку перехода на русский язык у "истинно российского бренда". нашли? подскажете где она? а то я не хакер, чёт не нашёл..
    3. загляните в раздел "about" на сайте катюши. прочтите там про всю эту карусель KATUSHA Sports, KATUSHA Travel, KATUSHA Café, KLUB... - как всё это соотносится с российской велосипедной действиетльностью? ну, может, хоть как-то соотносится? а то я не придумал как..
    4. поинтересуйтесь как в принципе устроена каждая команда UCI WorldTeam. в чём разница между платёжным агентом, держателем лицензии и всё такое прочее. вроде там не оч сложное устройство.
    5. если ваш интерес всё ещё не пропал, поинтересуйтесь куда и как делась макаровская Итера (первоначальный спонсор), откуда взялась Арети (Итера наоборот). и попробуйте представить себе отношение Макарова ко всей этой истории "честного бизнеса". и - соответственно - дальнейших макаровских амбиций относительно "светлого будущего велоспорта всея Руси"
    .
    Игорь Макаров (платёжный агент, katusha, etc) сделал столько всего для российского велоспорта (одна программа Старт чего стоит), что, как минимум, надо относится к этому с уважением
    и Katusha - абсолютно личное ЕГО ДЕЛО
    современный мир так утроен, если не поняли
    +
  • Alya
    Мадс Педерсен – чемпион мира-2 ... (16)
    Alya-Фото

    Я правильно понимаю, что свет очей наших, иптяш закарин опять ни в одних официальных соревнвоаниях в 2019 году не участвовал? И опять не имеет права на нахождение в сборной россии? Но всем как обычно пофиг?

  • s75
    Давид де ла Крус переходит в к ... (11)
    s75-Фото
    Вклад Давида и Кенни в достижения Фрума - это Джиро 2018, всё. При этом они не были ключевыми помощниками. Инициатива, скорее всего, взаимная. Пулс - как основной доместик - потеря, но в нем не видели генеральщика, а он ставил лидерство на ГТ одним из условий перед подписанием трехлетнего договора. Поедет, как ехал без Ричи, Пита Кеньика, Ниеве, Лео Кёнига, Ланды, и других первоклассных помощников, лишь бы сам ехал и был здоров.
  • aksbor
    Israel Cycling Academy - новы ... (30)
    aksbor-Фото

    Катюша Моисеевна. Вроде неплохо для названия команды...

  • aksbor
    Александр Конышев - новый вел ... (19)
    aksbor-Фото

    Конышеллини

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