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Вилко Келдерман о первом сезоне в команде Sunweb

Вилко Келдерман: "Мечтаю бороться за общий зачёт на Джиро д'Италия"

 

 

  Вилко Келдерман (Wilco Kelderman) завершил свой первый сезон с командой Sunweb, в каждой из многодневных велогонок, которые проехал до конца, он финишировал в топ-10 генеральной классификации (9-й на Туре Даун Андер, 7-й на Туре Романдии, 4-й на Туре Польши, 4-й на Вуэльте Испании).

 

  Также 26-летний голландский велогонщик показал самый высокий в своей карьере результат на Гран-туре, финишировав 4-м на Вуэльте Испании-2017.

 

 В интервью Cyclingnews Вилко Келдерман подвёл итоги сезона и рассказал, что хотел бы бороться за высокое место в общем зачёте на Джиро д’Италия.

 

 

Вилко Келдерман о первом сезоне в команде Sunweb

 Photo © Cor Vos

 

  Вилко Келдерман: «Сезон получился отличным, для меня это был новый старт. С самого начала я чувствовал себя хорошо, неплохо провёл зиму, а потом вошёл в топ-10 на Туре Даун Андер. Я просто вернулся назад к основам, начал тренироваться и хорошо питаться, просто стал снова жить как велогонщик. Несколько прошлых лет я слишком погружался в детали – материалы, упражнения, очень много внимания уделял питанию. В каком-то смысле слишком стремился к совершенству. А теперь я решил просто наслаждаться всем как можно полнее, радоваться тому, что езжу на велосипеде.

 

  Сезон 2014 года был у меня очень успешным, я занял места в топ-10 на Джиро д’Италия и Критериуме Дофине, но после результаты уже не были такими хорошими. Я много раз был лидером команды, и, возможно, слишком сильно давил на себя. Мне хотелось показать, что я могу выступать лучше, показывать больше результатов, поэтому начал следить за малейшими нюансами, но слишком в этом перестарался.

 

  Я совсем не ожидал, что покажу такой потрясающий результат на Вуэльте Испании. В следующем году начнётся мой восьмой сезон в профессионалах.  Я проехал почти все гонки, но надеюсь, что ещё не достиг своего максимума. Этот год сложился для меня хорошо с точки зрения результатов, но сезон не был стабильным из-за травм. Думаю, при большей стабильности я смогу вырасти и выступить лучше.

 

  Мы ещё не обсуждали программу на следующий год, но, конечно, я поговорю с Томом. Мне нравится выступать с ним, думаю, мы создаём отличную комбинацию. У нас сильная группа горняков, и мне хочется снова проехать Джиро д’Италия. Мы посмотрим, будет это Тур де Франс или Джиро, но думаю, что Том поедет Тур. Возможно, я поеду Джиро д’Италия, а потом Тур де Франс, но пока я ещё не знаю. Мы обсудим с тренерами, но мне бы хотелось снова бороться за общий зачёт на Джиро д’Италия».

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Теги к статье: Вилко Келдерман Wilco Kelderman

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Комментарии

  • doctor46
    Давид Лаппартьен об ограничени ... (16)
    doctor46-Фото
    Полная отмена радиосвязи это бессмысленно и незачем. А вот если попробовать отключить ее на последних 10-15км, тогда да, есть еще какой-то смысл
  • sashaney
    Давид Лаппартьен об ограничени ... (16)
    sashaney-Фото
    Понятно что спектакль и рестлинг. Я о том, что отсутсвие радиосвязи не помешало/ет этот спектакль проводить. Место значения не имеет.
  • fantompain
    Винченцо Нибали завершил сезон ... (12)
    fantompain-Фото
    Цитата: uran
    Гонка-Этап-ГОРА
    Вот бы проехать а то в РБ максимум 500м 10%
    Да, с РБ это в точку((( даже "протанцевать" негде((
  • ironharley
    Давид Лаппартьен об ограничени ... (16)
    ironharley-Фото
    Велосипедисты как всегда изобретают велосипед. Уже давным давно всё придумано: в НХЛ, НБА, в формуле-1... Нет. Надо изобрести своё собственное квадратное колесо.
  • SVS
    Альберто Контадор: "Сегодня ... (10)
    SVS-Фото

    Вот лучший велик для атак! :-)

    https://strangernn.livejournal.com/1631607.html

  • DV
    Давид Лаппартьен об ограничени ... (16)
    DV-Фото

    С 6-ю было бы интереснее. Радиосвязь все же надо оставить.

  • EL-Fenomeno
    Давид Лаппартьен об ограничени ... (16)
    EL-Fenomeno-Фото

    Сократить число велогонщиков с 10 или там 9 до 6, это явный перебор.

    На ГТ некоторые команды за три недели теряют больше пол команды, пока доедут до Парижа или там Мадрида. А с такими сокращениями, с травмами и "диким" форс-мажором" мы вообще тогда в будущем сможем увидеть сход 1-2 команд полным составом. А значит вистов новому президенту не добавится при этом.

     

    Насчёт отмены радио-свзяи я согласен, но пускай для начала попробуют этот запрет использовать на однодевках или хотя бы на гонках НЕ категории World Tour. Оправдается сие решение можно и на недельные гонки потом давать (этак через ГОДик)

  • Zhanzhak
    Фабио Ару, Дэн Мартин и Алекса ... (5)
    Zhanzhak-Фото

    В августе подписан был контракт? А чего ждал? И в правду некрасиво поступил.  Тогда обвинения Винокурова вполне заслужены. Неприятная ситуация. 

  • velodoctor
    Сформирован состав команды UAE ... (1)
    velodoctor-Фото

    топ 10 как-то скромно. А гонцов почему всего 25,  мало для поддержки стольких звезд. 

  • Адриен
    Фабио Ару, Дэн Мартин и Алекса ... (5)
    Адриен-Фото
    Калетаев еще десятого сентября говорил, что уже есть информация о подписании Ару контракта с другой командой, но ОФИЦИАЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ Астана не получила... Не зря Сарони как бы вскользь упоминает о "прошлых соглашениях" Ару, мол, ему о них ничего не известно. Возможно, намекает на опцию контракта с Астаной, по которой, если Ару уходит, то должен предоставить контракт, по которому он будет получать на 20 процентов больше той суммы, которую ему предложат в Астане...

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