Вилко Келдерман о первом сезоне в команде Sunweb

Вилко Келдерман: "Мечтаю бороться за общий зачёт на Джиро д'Италия"

Вилко Келдерман (Wilco Kelderman) завершил свой первый сезон с командой Sunweb, в каждой из многодневных велогонок, которые проехал до конца, он финишировал в топ-10 генеральной классификации (9-й на Туре Даун Андер, 7-й на Туре Романдии, 4-й на Туре Польши, 4-й на Вуэльте Испании).

Также 26-летний голландский велогонщик показал самый высокий в своей карьере результат на Гран-туре, финишировав 4-м на Вуэльте Испании-2017.

В интервью Cyclingnews Вилко Келдерман подвёл итоги сезона и рассказал, что хотел бы бороться за высокое место в общем зачёте на Джиро д’Италия.

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Вилко Келдерман: «Сезон получился отличным, для меня это был новый старт. С самого начала я чувствовал себя хорошо, неплохо провёл зиму, а потом вошёл в топ-10 на Туре Даун Андер. Я просто вернулся назад к основам, начал тренироваться и хорошо питаться, просто стал снова жить как велогонщик. Несколько прошлых лет я слишком погружался в детали – материалы, упражнения, очень много внимания уделял питанию. В каком-то смысле слишком стремился к совершенству. А теперь я решил просто наслаждаться всем как можно полнее, радоваться тому, что езжу на велосипеде.

Сезон 2014 года был у меня очень успешным, я занял места в топ-10 на Джиро д’Италия и Критериуме Дофине, но после результаты уже не были такими хорошими. Я много раз был лидером команды, и, возможно, слишком сильно давил на себя. Мне хотелось показать, что я могу выступать лучше, показывать больше результатов, поэтому начал следить за малейшими нюансами, но слишком в этом перестарался.

Я совсем не ожидал, что покажу такой потрясающий результат на Вуэльте Испании. В следующем году начнётся мой восьмой сезон в профессионалах. Я проехал почти все гонки, но надеюсь, что ещё не достиг своего максимума. Этот год сложился для меня хорошо с точки зрения результатов, но сезон не был стабильным из-за травм. Думаю, при большей стабильности я смогу вырасти и выступить лучше.

Мы ещё не обсуждали программу на следующий год, но, конечно, я поговорю с Томом. Мне нравится выступать с ним, думаю, мы создаём отличную комбинацию. У нас сильная группа горняков, и мне хочется снова проехать Джиро д’Италия. Мы посмотрим, будет это Тур де Франс или Джиро, но думаю, что Том поедет Тур. Возможно, я поеду Джиро д’Италия, а потом Тур де Франс, но пока я ещё не знаю. Мы обсудим с тренерами, но мне бы хотелось снова бороться за общий зачёт на Джиро д’Италия».