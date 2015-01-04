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Филиппо Ганна – чемпион мира по велоспорту-2020 в индивидуальной гонке на время

 Филиппо Ганна, Ваут Ван Арт, Стефан Кюнг, Герант Томас, Том Дюмулин о разделке чемпионата мира по велоспорту-2020

 

 

Действующий чемпион Италии в гонке с раздельным стартом 24-летний Филиппо Ганна (Filippo Ganna) одержал победу на чемпионате мира 2020 года по шоссейному велоспорту в индивидуальной гонке с раздельным стартом. Он принёс Италии первую в истории велоспорта золотую медаль в этой дисциплине.

 

 

  Дистанцию, проложенную в окрестностях итальянской Имолы (Imola, провинция Болонья, регион Эмилия-Романья), протяженностью 31,7 км Филиппо Ганна преодолел за 35 минут и 54 секунды со средней скоростью 52,978 км/ч.

 

 Домашние дороги и погода были благосклонны к Филиппо Ганне. Индивидуальную гонку участники ехали при сильном ветре, который проявил свою силу, снеся финишную створ. К счастью, это произошло уже после того, как соревнование закончилось.

 

 

 

  Второе место занял действующий чемпион Бельгии в гонке с раздельным стартом 26-летний Ваут ван Арт (Wout van Aert), уступивший победителю 26 секунд. Бронзовым призером чемпионата мира 2020 года стал действующий чемпион Европы и Швейцарии 26-летний Стефан Кюнг (Stefan Küng) с отставанием от победителя в 29 секунд.

 

  На промежуточной отсечке, располагавшейся на 14,9 км дистанции, Филиппо Ганна показал лучшее время дня 18 минут и 5 секунд, преодолев данный отрезок со средней скоростью 49,406 км/ч.

 

Вторым на отсечке стал 30-летний австралиец Роан Деннис (Rohan Dennis), чемпион мира 2019 года в гонке с раздельным стартом, с отставанием в 20 секунд. Третьим был 34-летний британец Герант Томас (Geraint Thomas) с отставанием в 35 секунд.

 

Будущие призеры чемпионата мира, Ваут ван Арт и Стефан Кюнг, уступили лидеру 46 и 41 секунду соответственно.

 

  Вторую часть дистанции от промежуточной отсечки до линии финиша быстрее всех преодолел Ваут ван Арт, показав среднюю скорость 57,664 км/ч и опередив Стефана Кюнга на 8 секунд, а будущего победителя Филиппо Ганну на 20 секунд.

 

В итоге на финише на автодроме "Энцо и Дино Феррари" Герант Томас остался в шаге от призовой тройки с отставанием в 37 секунд, а прошлогодний чемпион мира Роан Деннис с отставанием в 39 секунд замкнул 5-ку сильнейших.

 

Филиппо Ганна – чемпион мира по велоспорту-2020 в индивидуальной гонке на время 

 

 

  Филиппо Ганна: «Сбылась моя мечта, я очень счастлив. На финише меня отлично поддерживали из технички. Сильного давления не чувствовал. Последние дни провёл с друзьями, просто говорили обо всём кроме чемпионата мира.

 

  После Тиррено-Адриатико поехал на высоту, к счастью, там не было интернета, поэтому был без соцсетей. Это мне помогло. Тренироваться было тяжело, потому что всё время шёл дождь, выезжал при температуре +4 на высоте 2000 м. Но у меня была одна цель – чемпионат мира, поэтому тренировался в таких почти экстремальных условиях.

 

  Я не чувствовал себя сильнее остальных. На подиуме необыкновенные гонщики. Второе место у Ваута Ван Арта, который входил в команду, которая доминировала на Туре почти три недели. Я не такой особенный, поэтому подняться на высшую ступень подиума невероятно.

 

  Погода сегодня была не идеальной, ветер мешал, я старался, чтобы моя посадка была как можно более обтекаемой.  

 

  Хочу поблагодарить всю сборную Италии и команду Ineos Grenadiers. Выступление в команде Ineos сыграло фундаментальную роль для моего роста, потому что у меня есть возможность выступать с сильнейшими гонщиками, пользоваться материалами высшего качества. Они не упускают ни единой детали.

 

Это мечта. Я выиграл четыре радужных майки на треке, а это первая в индивидуальной гонке на время на шоссе».

 

  Ваут Ван Арт: «Начал отлично, шёл в хорошем ритме, но как раз перед концом первой части стало труднее. Появился встречный ветер, не получилось удержать ритм. На второй части дистанции нога вновь пошла лучше. В итоге я провёл хорошую разделку, но Ганна был слишком силён».

 

  Стефан Кюнг: «Я подумал, что если ехать весь Тур де Франс, то накопится большая усталость. Тибо выбыл из борьбы за общий зачёт, мне дали свободу действий, чем я воспользовался – тренировался, уезжая в отрывы. Мы с командой решили, что мне лучше сойти с гонки, чтобы идеально подготовиться к чемпионату. Так я мог восстановиться и потом тренироваться только на разделочном велосипеде. Считаю, что очень хорошо подготовился, думаю, не мог бы лучше подойти к старту.

 

 Филиппо Ганна просто был сильнее, как и Ваут. Мы трое по-разному готовились к чемпионату мира, это были три разных подхода. Что касается меня, сегодня я был на пике. Когда проигрываешь, это означает, что другие просто сильнее, в этом нет ничего позорного.

 

  Моей целью была медаль. Цель я достиг. Конечно, когда борешься за подиум, это означает, что подходишь близко к титулу победителя. Но Филиппо Ганна сегодня был очень быстрым. Он выиграл у нас с большим преимуществом.

 

  Я счастлив, что завоевал медаль. Соперники были очень сильными, включая специалистов Гранд-туров Геранта Томаса и Тома Дюмулина. Состав был сильным, поэтому подиум означает для меня, что я один из лучших специалистов мира в разделке на данный момент. Это достойное вознаграждение за всю тяжёлую работу, которую мы проводим в этой дисциплине».

 

 Герант Томас: «Было тяжело, ветер был и встречным, и попутным. Приходилось всё время приспосабливаться. Я доволен, как проехал, думаю, приличный результат перед Джиро. Впервые за всю карьеру на чемпионате мира чувствовал себя хорошо. Обычно в конце сезона я пустой. Мне бы хотелось выиграть, но что есть, то есть. Нога, кажется, идёт довольно хорошо, что плюс перед важными разделками Джиро д’Италия-2020».

 

  Том Дюмулин: «Чувствовал, что еду плохо. Быстро понял, что сегодня не мой день. Я боролся до последнего, но безрезультатно. В конце едва вписался в поворот. К счастью, удержался на велосипеде. Не на такой результат я надеялся».

 

Результаты чемпионата мира по велоспорту-2020. Гонка с раздельным стартом. Мужчины (ITT)

 

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Теги к статье: Филиппо Ганна Filippo Ganna Ineos Grenadiers Чемпионат мира по велоспорту-2020 чемпионат мира по велоспорту Road Cycling World Championships UCI Road Cycling World Championships индивидуальная гонка на время разделка ITT

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  1. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Вчера, 23:39 | Регистрация: 4.01.2015

    Победа своего на домашнем ЧМ, ещё и впервые в истории (ITT) ita Италия ликует и это факт.

    Ну а Ганна постепенно начинает побеждать на всех главных велогонках (в инд. старте) в шоссейном календаре.

    Более того кажись в начале этого года Ф.Ганна заявлял, что намерен в будущем побить мировой ЧАСовой рекорд В.Кампэнертса, который, к слову, хоть и старается, но результаты показывает всё хуже и ниже(

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Комментарии

  • AmLoket
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (20)
    AmLoket-Фото
    Цитата: Yuriy 17
    Том Димулен - слабое выступление.
    Такая звезда в оптимально возрасте последние два года катится вниз. 
    Жаль! 
    Не, в этом сезоне получше, чем в прошлом. Может временный кризис и к следующему году раскатается.
  • sergejdriver
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (20)
    sergejdriver-Фото
    Ну на местах 46 и ниже они уже изначально в неловком положении. Женщины тут не при чем))
  • Astanaforever
    Чемпионат мира-2020 по велоспо ... (14)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Альоша Шац
    Цитата: Astanaforever
    Буду за Луценко болеть. Наш все таки.
    Каой он нашю Он казах

    Беттини бы зарешал или Ди Лука
    Ты чувак явно сайт перепутал со своим провокационным, националистическим, антисемитским ником. Тебе нужно на Эхо Москвы. Там все такие. Твоя тема. Ты еще скажи, что Алексей Луценко хохол, не наш земляк? В свете последних российско-украинских событий .Все мы родом из СССР и все бывшие постсоветские республики НАШИ земляки. Поэтому всех велосипедистов подчеркивают жирной линией на этом сайте. Ты явно провокатор. Астана наша родная команда и мы болеем за нее и за всех постсоветских гонцов. Не хворай..лечись давай. И не смешивай спорт с политикой. Негоже.
  • EL-Fenomeno
    Филиппо Ганна – чемпион мира п ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Победа своего на домашнем ЧМ, ещё и впервые в истории (ITT) ita Италия ликует и это факт.

    Ну а Ганна постепенно начинает побеждать на всех главных велогонках (в инд. старте) в шоссейном календаре.

    Более того кажись в начале этого года Ф.Ганна заявлял, что намерен в будущем побить мировой ЧАСовой рекорд В.Кампэнертса, который, к слову, хоть и старается, но результаты показывает всё хуже и ниже(

  • Konstantin41
    Ричи Порт, Том Пидкок, Лауренс ... (20)
    Konstantin41-Фото

    Цитата: Earl57
    Салим Макеев пишет, что Сиваков в Газпром идет.

    Надеюсь, что это неудачная шутка

  • BaTman
    Ричи Порт, Том Пидкок, Лауренс ... (20)
    BaTman-Фото

     Пидкок - интересный персонаж, вот что из него в Инеос сделают ? Жаль Фруми ушёл, команда на 5 укомплектована. Вопрос только в капитане, как бы не хотелось, но Томас - возраст, Берналь - индеец, Карапас - пока нет моментов что бы сказать что готов всех порвать. 

     А против Кочегара, там надо не просто команду топовых грегари, а ещё и капитан должен быть не промах. 

  • Meridale
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (20)
    Meridale-Фото

    Не хорошо,чтобы мужчины и женщины ехали одинаковую трассу. Ставят мужиков от 46 места и ниже в не ловкое положение pardon

  • BaTman
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (20)
    BaTman-Фото
    Биоробот просто. Я бы их с Кочегаром на рентгене просветил, может там кроме пластика и аккумуляторов нет ничего живого.
  • EL-Fenomeno
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (20)
    EL-Fenomeno-Фото

    Честно говоря больше рад за Кюнга чем за Ганну. А ещё просто БРАВО Г.Томасу. Задаст он жару всем на Джиро)

    Дюмолана на входе в автодром (под финиш) юзануло, даже ногу выставил и едва удержался на велосипеде; потерял темп, а с ним и все шансы на подиум.

    Цитата: Konstantin41
    Как же много у Инеосов денег...

    Недавно прочитал, что эта химическая мега-компания хотела купить бренд Мерседес, но Даймлер не продал(ся)

     

  • velodoctor
    Ричи Порт, Том Пидкок, Лауренс ... (20)
    velodoctor-Фото
    Если это так, Павлу срочно надо менять гражданство.

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