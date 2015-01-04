Филиппо Ганна – чемпион мира по велоспорту-2020 в индивидуальной гонке на время 

Филиппо Ганна, Ваут Ван Арт, Стефан Кюнг, Герант Томас, Том Дюмулин о разделке чемпионата мира по велоспорту-2020

Действующий чемпион Италии в гонке с раздельным стартом 24-летний Филиппо Ганна (Filippo Ganna) одержал победу на чемпионате мира 2020 года по шоссейному велоспорту в индивидуальной гонке с раздельным стартом. Он принёс Италии первую в истории велоспорта золотую медаль в этой дисциплине.

Дистанцию, проложенную в окрестностях итальянской Имолы (Imola, провинция Болонья, регион Эмилия-Романья), протяженностью 31,7 км Филиппо Ганна преодолел за 35 минут и 54 секунды со средней скоростью 52,978 км/ч.

Домашние дороги и погода были благосклонны к Филиппо Ганне. Индивидуальную гонку участники ехали при сильном ветре, который проявил свою силу, снеся финишную створ. К счастью, это произошло уже после того, как соревнование закончилось.

Oef! Daar komen de renners wel heel goed weg: aankomstboog WK tijdrijden stort in elkaar half uur na passage Filippo Gannahttps://t.co/ChQ4PB21et#Imola2020 pic.twitter.com/NXFuRgwwVy — Sporza 🚴 (@sporza_koers) September 25, 2020

Второе место занял действующий чемпион Бельгии в гонке с раздельным стартом 26-летний Ваут ван Арт (Wout van Aert), уступивший победителю 26 секунд. Бронзовым призером чемпионата мира 2020 года стал действующий чемпион Европы и Швейцарии 26-летний Стефан Кюнг (Stefan Küng) с отставанием от победителя в 29 секунд.

На промежуточной отсечке, располагавшейся на 14,9 км дистанции, Филиппо Ганна показал лучшее время дня 18 минут и 5 секунд, преодолев данный отрезок со средней скоростью 49,406 км/ч.

Вторым на отсечке стал 30-летний австралиец Роан Деннис (Rohan Dennis), чемпион мира 2019 года в гонке с раздельным стартом, с отставанием в 20 секунд. Третьим был 34-летний британец Герант Томас (Geraint Thomas) с отставанием в 35 секунд.

Будущие призеры чемпионата мира, Ваут ван Арт и Стефан Кюнг, уступили лидеру 46 и 41 секунду соответственно.

Вторую часть дистанции от промежуточной отсечки до линии финиша быстрее всех преодолел Ваут ван Арт, показав среднюю скорость 57,664 км/ч и опередив Стефана Кюнга на 8 секунд, а будущего победителя Филиппо Ганну на 20 секунд.

В итоге на финише на автодроме "Энцо и Дино Феррари" Герант Томас остался в шаге от призовой тройки с отставанием в 37 секунд, а прошлогодний чемпион мира Роан Деннис с отставанием в 39 секунд замкнул 5-ку сильнейших.

Филиппо Ганна: «Сбылась моя мечта, я очень счастлив. На финише меня отлично поддерживали из технички. Сильного давления не чувствовал. Последние дни провёл с друзьями, просто говорили обо всём кроме чемпионата мира.

После Тиррено-Адриатико поехал на высоту, к счастью, там не было интернета, поэтому был без соцсетей. Это мне помогло. Тренироваться было тяжело, потому что всё время шёл дождь, выезжал при температуре +4 на высоте 2000 м. Но у меня была одна цель – чемпионат мира, поэтому тренировался в таких почти экстремальных условиях.

Я не чувствовал себя сильнее остальных. На подиуме необыкновенные гонщики. Второе место у Ваута Ван Арта, который входил в команду, которая доминировала на Туре почти три недели. Я не такой особенный, поэтому подняться на высшую ступень подиума невероятно.

Погода сегодня была не идеальной, ветер мешал, я старался, чтобы моя посадка была как можно более обтекаемой.

Хочу поблагодарить всю сборную Италии и команду Ineos Grenadiers. Выступление в команде Ineos сыграло фундаментальную роль для моего роста, потому что у меня есть возможность выступать с сильнейшими гонщиками, пользоваться материалами высшего качества. Они не упускают ни единой детали.

Это мечта. Я выиграл четыре радужных майки на треке, а это первая в индивидуальной гонке на время на шоссе».

Ваут Ван Арт: «Начал отлично, шёл в хорошем ритме, но как раз перед концом первой части стало труднее. Появился встречный ветер, не получилось удержать ритм. На второй части дистанции нога вновь пошла лучше. В итоге я провёл хорошую разделку, но Ганна был слишком силён».

Стефан Кюнг: «Я подумал, что если ехать весь Тур де Франс, то накопится большая усталость. Тибо выбыл из борьбы за общий зачёт, мне дали свободу действий, чем я воспользовался – тренировался, уезжая в отрывы. Мы с командой решили, что мне лучше сойти с гонки, чтобы идеально подготовиться к чемпионату. Так я мог восстановиться и потом тренироваться только на разделочном велосипеде. Считаю, что очень хорошо подготовился, думаю, не мог бы лучше подойти к старту.

Филиппо Ганна просто был сильнее, как и Ваут. Мы трое по-разному готовились к чемпионату мира, это были три разных подхода. Что касается меня, сегодня я был на пике. Когда проигрываешь, это означает, что другие просто сильнее, в этом нет ничего позорного.

Моей целью была медаль. Цель я достиг. Конечно, когда борешься за подиум, это означает, что подходишь близко к титулу победителя. Но Филиппо Ганна сегодня был очень быстрым. Он выиграл у нас с большим преимуществом.

Я счастлив, что завоевал медаль. Соперники были очень сильными, включая специалистов Гранд-туров Геранта Томаса и Тома Дюмулина. Состав был сильным, поэтому подиум означает для меня, что я один из лучших специалистов мира в разделке на данный момент. Это достойное вознаграждение за всю тяжёлую работу, которую мы проводим в этой дисциплине».

Герант Томас: «Было тяжело, ветер был и встречным, и попутным. Приходилось всё время приспосабливаться. Я доволен, как проехал, думаю, приличный результат перед Джиро. Впервые за всю карьеру на чемпионате мира чувствовал себя хорошо. Обычно в конце сезона я пустой. Мне бы хотелось выиграть, но что есть, то есть. Нога, кажется, идёт довольно хорошо, что плюс перед важными разделками Джиро д’Италия-2020».

Том Дюмулин: «Чувствовал, что еду плохо. Быстро понял, что сегодня не мой день. Я боролся до последнего, но безрезультатно. В конце едва вписался в поворот. К счастью, удержался на велосипеде. Не на такой результат я надеялся».

Результаты чемпионата мира по велоспорту-2020. Гонка с раздельным стартом. Мужчины (ITT)