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Эган Берналь: «В 2021 году хочу попробовать сделать дубль Джиро д’Италия + Тур де Франс»

Эган Берналь о победе на трёх Гранд-турах и дубле Джиро д’Италия – Тур де Франс

 

 

  23-летний колумбийский гонщик команды Ineos Эган Берналь, победитель Тур де Франс-2019, надеется до конца карьеры стать победителем трёх Гранд-туров, о чём рассказал в интервью La Stampa. Помимо дебюта на Джиро д’Италия, запланированного на 2021 год, Эган Берналь не отказывается от попытки побороться в один год за победу и на Джиро и на Тур де Франс.

 

Эган Берналь: «В 2021 году хочу попробовать сделать дубль Джиро д’Италия + Тур де Франс»

 

  Эган Берналь: «В будущем хочу выиграть три трёхнедельных велогонки, добавить Джиро и Вуэльту Испании к Туру. Эти гонки восхищают меня больше всего.

 

 Джиро д’Италия в моём сердце, и я смогу принять в ней участие в 2021 году. Но когда я туда поеду, то буду бороться за победу, а затем, возможно, попробую также сделать дубль и попытаться выиграть и Тур де Франс».

 

  Берналь также коснулся вопроса о распределении капитанских полномочий на Тур де Франс-2020: «Скажем так, мы стартуем на одинаковых условиях. Я верю в команду и в стратегию, которую примут. Взаимоотношения с Фрумом и Томасом отличные. Мы будем честны друг с другом, будем вести себя как профессионалы. Как всегда, решит дорога».

 

  Альберто Контадор в интервью La Gazzetta dello Sport сказал, что Берналь может с успехом сделать дубль, выиграв Джиро д’Италия и Тур де Франс, уже в 2021 году:

 

  «Возможно, Берналь будет первым, кто после Пантани сделает дубль Джиро-Тур. Думаю, у него это может получиться уже в 2021 году. Удержать необходимую форму и в Италии, и во Франции вполне осуществимо. Но рядом должна быть команда высшего уровня, особенно на Джиро, чтобы не пришлось во время атак выкладываться больше, чем обычно.

 

  Я вспоминаю Джиро д’Италия 2015 года, где боролся с Ару и Ландой из «Астаны». Они были настолько сильны, что я часто оставался один, когда они атаковали. Мне удалось выиграть, но я потратил больше сил, чем должен был, и заплатил за это во Франции.

 

  Всё зависит от подготовки и интересов команд. Сейчас чаще, чем в прошлом, у команд есть составы А и В. Индурайн, Пантани, Армстронг всегда были единственными лидерами. С другой стороны, Ineos может выступить на Туре с тремя победителями – Берналем, Томасом и Фрумом. Три из восьми – с ума сойти!»

 

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Теги к статье: Эган Берналь Egan Bernal Ineos Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2020

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  1. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Вчера, 23:20 | Регистрация: 4.01.2015

    Получив одобрение и напутствие от самого Эль-Пистолеро (который тоже пробовал и попытка ну почти (ну а чё) удалась) молодой Берналь решил(ся): "Куй железо не отходя от кассы пока горячо" (с). Тем более, что возможно Фруми на следующий год и уйдёт из ИНЭОСа, и тогда колумбиец 99% капитан на 2 из 3 ГТ сезона.

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
  2. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 01:25 | Регистрация: 17.05.2015

    Ранняя спортивная победа - штука двоякая. Может быть предвестницей долговременных успехов, а может - яркой вспышкой, во время которой сгорает весь "порох"... Чтобы делать подобные заявления - как в статье - Берналю все же следует подтвердить свой класс, свой предполагаемый статус. Тогда будет все последовательно и логично. А пока это напоминает обычный юношеский максимализм - после высокого, но ЕДИНИЧНОГО взлета...

  3. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 01:48 | Регистрация: 30.06.2017

    Короче самая главная баталия ИНЕОС не в борьбе с соперниками, а внутрикомандная. Я не знаю, что Брейсфилд посулил Берналю, но знаю точно, что не согласен будет с его посулами старик Фруми. А Томас так по тихому тоже будет заезжать на финиш на сантиметр ближе и быстрее своих одноклубников. Типа, а я? Я тоже хочу дважды вписать свое имя. Вся эта катавасия с трехголовыми капитанами, точно к хорошему не приведет. Мувики не дадут соврать. Но если Берналю дали карт-бланш на свободное плавание, то топовым командам типа Астана, Мувистар, срочно искать бабло и побольше. Мистер Фруми на дороге не валяется. А все идет к этому. Нет дыма без огня. Фрум обижен и оскорблен. И его уход из команды дело времени. Бочковозом Берналя он никогда не будет. А Берналь, сильно много о себе возомнил, как и Ремко. Молодежь оборзела от дифирамбов знатоков и профессионалов велосипедного спорта, не уважают стариков, прут как паровозы. Как бы не сгорели от пыла и своего чистолюбия. Ару вам всем в пример. Ау.. Фабио.. Ты где? Не послушался своего земляка Нибали и сгорел от любви к деньгам. И вообще, делать прогнозы, пустая трата денег и нервов. Бкдем наблюдать.

    Вся жизнь это гонка.

  4. poshtet

    Сегодня, 03:12 | Регистрация: 29.09.2014

    Пусть Берналь сначала выиграет гранд-тур без случайностей (неожиданных оползней, когда все караулят капитана твоей комманды (Томаса), и т.д.) и только потом пускай делает такие громкие заявления.

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • poshtet
    Эган Берналь: «В 2021 году хоч ... (4)
    poshtet-Фото

    Пусть Берналь сначала выиграет гранд-тур без случайностей (неожиданных оползней, когда все караулят капитана твоей комманды (Томаса), и т.д.) и только потом пускай делает такие громкие заявления.

  • Astanaforever
    Эган Берналь: «В 2021 году хоч ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Короче самая главная баталия ИНЕОС не в борьбе с соперниками, а внутрикомандная. Я не знаю, что Брейсфилд посулил Берналю, но знаю точно, что не согласен будет с его посулами старик Фруми. А Томас так по тихому тоже будет заезжать на финиш на сантиметр ближе и быстрее своих одноклубников. Типа, а я? Я тоже хочу дважды вписать свое имя. Вся эта катавасия с трехголовыми капитанами, точно к хорошему не приведет. Мувики не дадут соврать. Но если Берналю дали карт-бланш на свободное плавание, то топовым командам типа Астана, Мувистар, срочно искать бабло и побольше. Мистер Фруми на дороге не валяется. А все идет к этому. Нет дыма без огня. Фрум обижен и оскорблен. И его уход из команды дело времени. Бочковозом Берналя он никогда не будет. А Берналь, сильно много о себе возомнил, как и Ремко. Молодежь оборзела от дифирамбов знатоков и профессионалов велосипедного спорта, не уважают стариков, прут как паровозы. Как бы не сгорели от пыла и своего чистолюбия. Ару вам всем в пример. Ау.. Фабио.. Ты где? Не послушался своего земляка Нибали и сгорел от любви к деньгам. И вообще, делать прогнозы, пустая трата денег и нервов. Бкдем наблюдать.
  • Адриен
    Эган Берналь: «В 2021 году хоч ... (4)
    Адриен-Фото

    Ранняя спортивная победа - штука двоякая. Может быть предвестницей долговременных успехов, а может - яркой вспышкой, во время которой сгорает весь "порох"... Чтобы делать подобные заявления - как в статье - Берналю все же следует подтвердить свой класс, свой предполагаемый статус. Тогда будет все последовательно и логично. А пока это напоминает обычный юношеский максимализм - после высокого, но ЕДИНИЧНОГО взлета...

  • sashaney
    Арно Демар, Давид Годю, Стефан ... (2)
    sashaney-Фото

    Цитата: SportSpirit
    Прекрасная новость! 
     
    Нравится мудрость Мадьо, особенно после просмотра документалки о Пино после TDF-2019. Тибо вообще выпуклый персонаж) Жду красивой езды в горах от него и юного Давида. 
     
     
     
     

    Можно подробнее пожалуйста про документалку?
    И, чтоб 2 раза не вставать, где можно скачать/посмотреть "All for One"
    От себя скажу, что посмотрел на Нетфликсе The Least Expected Day: Inside the Movistar Team 2019. Рекомендую.

  • EL-Fenomeno
    Эган Берналь: «В 2021 году хоч ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Получив одобрение и напутствие от самого Эль-Пистолеро (который тоже пробовал и попытка ну почти (ну а чё) удалась) молодой Берналь решил(ся): "Куй железо не отходя от кассы пока горячо" (с). Тем более, что возможно Фруми на следующий год и уйдёт из ИНЭОСа, и тогда колумбиец 99% капитан на 2 из 3 ГТ сезона.

  • SportSpirit
    Арно Демар, Давид Годю, Стефан ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Прекрасная новость! 

     

    Нравится мудрость Мадьо, особенно после просмотра документалки о Пино после TDF-2019. Тибо вообще выпуклый персонаж) Жду красивой езды в горах от него и юного Давида. 

     

     

     

     

  • Shalam s Urala
    Насэр Буанни не войдёт в соста ... (1)
    Shalam s Urala-Фото

    Насер, извини, но ты мне неприятен )) (по сумме эпизодов)

    но почему-то хочется, чтоб ты собрался и, наконец, вырезал уже все свои финиша!

    это же всегда круто - когда все уверены - этот боксёр уже не встанет, но он не только встаёт, но побеждает!!! )

  • Earl57
    Ремко Эвенепул дебютирует на Д ... (23)
    Earl57-Фото

    Цитата: Shalam s Urala
    Цитата: Earl57
    У кого-то будет больше возможности изучить маршрут и потренироваться
    конечно, пара сотен км эт ему едва не за углом. но обычный пролог летают в городской черте на перекрытых дорогах. где в обычное время особо не поизучаешь и не потренируешься. если иметь в виду результат этих трень как точную раскладку по дистанции со всеми траекториями в гоночном темпе. такшт, скорее всего, все будут равных условиях - с картой пролога и просмотровым кругом
    если, конечно, для его тренек не устроят перекрытия движения

    Думаете, когда маршрут составляли, с ним не советовались? А треньки можно и на станке делать.

    Карту то с альтиметрией итальянцы рисовать будут. А к ним завсегда претензии были по части точности этих картинок))

  • Александра
    Крис Фрум: «Берналь и новое по ... (12)
    Александра-Фото

    Цитата: Гонщик
    В нынешние времена упитанных гонцов в принципе не бывает , а Фрум никогда крепышом и не был , в горах это мешает .

     

    Крепыш крепышу рознь.

  • Earl57
    Ремко Эвенепул дебютирует на Д ... (23)
    Earl57-Фото

    Пидкок сказал, что по-взрослому шоссе до 2023 года ездить не будет. То есть пока естественным образом из андеров не выйдет. Говорит, что не торопится, ему есть чем заняться.
    А так он вроде Авенир ехать собирался в этом году. И его команда в списке на андеровское Джиро.
    Он в марте должен был ехать Cape Epic, уже в Кейптауне был, тренировался, но гонку отменили как и все другие, перенесли на следующий год.

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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