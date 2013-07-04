Филиппо Ганна установил два мировых рекорда за день в индивидуальной гонке преследования на треке

Филиппо Ганна установил мировой рекорд в индивидуальной гонке преследования в Минске

23-летний итальянский велогонщик команды INEOS Филиппо Ганна (Filippo Ganna) поставил в один день два мировых рекорда в индивидуальной гонке преследования на треке. Во время этапа Кубка мира на полотне трека в Минске Филиппо Ганна во время квалификации проехал 4 км со скоростью 58,956 км/ч за 4:04.252. Затем в финале он улучшил свой результат, проехав 4 км за 4:02.647 со скоростью 59,345 км/ч.

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Филиппо Ганна побил предыдущий рекорд 4:05.423 в индивидуальной гонке преследования, установленный американским гонщиком Эштоном Лэмби (Ashton Lambie) в сентябре этого года во время Панамериканского чемпионата, проходившего в Боливии. Но Эштон Лэмби установил рекорд, выступая на высоте 2500 м. Рекорд Ганны установлен на высоте около 220 м над уровем моря. В последний раз рекорд на побережье в индивидуальной гонке преследования был поставлен в 2011 году в Сиднее австралийцем Джеком Бобриджем, который проехал 4 км за 4:10.534.

А 1 ноября Филиппо Ганна стал бронзовым медалистом в составе сборной Италии в командной гонке преследования на 4 км.

В этом году Филиппо Ганна также стал бронзовым призёром в индивидуальной гонке на время на шоссе на чемпионате мира в Йоркшире и чемпионом Италии в разделке, одержал победы в индивидуальной гонке на время на этапах Binck Bank Tour и Тура Прованса.