Якоб Фульсанг: «Хотел бы однажды проехать Париж-Рубэ»

Якоб Фульсанг об итогах сезона 2020 года и планах на будущее

Якоб Фульсанг (Jakob Fuglsang), начал сезон 2020 года победой на Вуэльте Андалусии, рестартовал в августе с классики Страде Бьянке, где финишировал 5-м, кульминацией его сезона стала победа на классике Монументе Ломбардия, а завершил непростой для велоспорта год 6-м в генеральной классификации Джиро д’Италия-2020.

35-летний датский велогонщик команды Astana в интервью итальянскому изданию Bici.pro подвёл итоги сезона и рассказал о гонке, которую однажды хотел бы проехать.

Photo Credits: LaPresse

- Якоб, можешь подвести итоги твоего сезона 2020 года?

- Если не брать в расчёт пандемию и изменения в календаре, то для меня сезон сложился хорошо. Я выиграл Ломбардию, которая была моей целью, мечта воплотилась в реальность. Джиро д’Италия-2020 тоже в общем прошла хорошо. Я финишировал в десятке сильнейших.

- После такого выступления на Ломбардии чего тебе не хватило на Джиро? Ты слишком рано вышел на пик формы?

- Полагаю, мне немного не хватило удачи, но это велоспорт. Не думаю, что дело в физической форме, она была хорошей. Но возникали препятствия, например, проколы, из-за чего потерял время, которое потом было сложно отыграть.

- Говорят, что новые молодые гонщики очень сильны. Но выступал ли ты или Нибали на своём максимальном уровне? Можно ли компенсировать эту разницу?

- Как вы и сказали, молодые гонщики были сильны, очень сильны. А у нас с Винченцо есть опыт. Хотя все велогонщики Мирового тура выступали на самом высоком уровне, в противном случае они бы не появились в гонке.

- В первый раз ты был единоличным лидером на Гранд-туре, на Джиро д’Италия. Менял ли ты подготовку к гонке? Чувствовал давление?

- Генеральная классификация – это не однодневная велогонка, поэтому, конечно, моя подготовка была другой. Но я уже несколько раз выступал как лидер команды, поэтому давление было не больше, чем обычно. Такое же, когда хочешь выиграть.

- Если бы рядом остались Лопес и Власов, было бы по-другому?

- Возможно. Но невозможно всё контролировать. Мы рассчитывали на них обоих, но неудача (со сходом Власова) и ужасный инцидент (с падением Лопеса) изменили планы.

- Перейдём к 2021 году. Какие планы? Мартинелли сказал нам, что классики снова будут твоей первой целью…

- Мы планируем старты 2021 года вместе с моим тренером. Если сможем вернуться к «прежней нормальности», посмотрим, какие гонки будут в календаре.

- Есть велогонки, в которых ты ещё не участвовал, но хотел бы? Другими словами, будешь ли немного менять свой привычный календарь?

- Не думаю, что в 2021 году в моей программе появятся «новые» гонки, но однажды мне бы хотелось попробовать себя на Париж-Рубэ.

- Мы видели, как ты совершаешь пробежки с женой. Занимаешься ли другими видами спорта? Есть ли страсть к чему-то вне велоспорта? Ты всё ещё ездишь на маунтинбайке?

- Да, пробежки – отличная альтернатива велосипеду. Я наслаждаюсь временем с семьёй, но его всегда мало, поэтому мы стараемся вместе сделать как можно больше. Мы ходим в походы, бегаем или просто гуляем с дочкой.