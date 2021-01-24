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Якоб Фульсанг: «Хотел бы однажды проехать Париж-Рубэ»

Якоб Фульсанг об итогах сезона 2020 года и планах на будущее

 

 

 Якоб Фульсанг (Jakob Fuglsang), начал сезон 2020 года победой на Вуэльте Андалусии, рестартовал в августе с классики Страде Бьянке, где финишировал 5-м, кульминацией его сезона стала победа на классике Монументе Ломбардия, а завершил непростой для велоспорта год 6-м в генеральной классификации Джиро д’Италия-2020.

 

  35-летний датский велогонщик команды Astana в интервью итальянскому изданию Bici.pro подвёл итоги сезона и рассказал о гонке, которую однажды хотел бы проехать.

 

Якоб Фульсанг: «Хотел бы однажды проехать Париж-Рубэ»

Photo Credits: LaPresse

 

- Якоб, можешь подвести итоги твоего сезона 2020 года?

 

- Если не брать в расчёт пандемию и изменения в календаре, то для меня сезон сложился хорошо. Я выиграл Ломбардию, которая была моей целью, мечта воплотилась в реальность. Джиро д’Италия-2020 тоже в общем прошла хорошо. Я финишировал в десятке сильнейших.

 

- После такого выступления на Ломбардии чего тебе не хватило на Джиро? Ты слишком рано вышел на пик формы?

 

- Полагаю, мне немного не хватило удачи, но это велоспорт. Не думаю, что дело в физической форме, она была хорошей. Но возникали препятствия, например, проколы, из-за чего потерял время, которое потом было сложно отыграть.

 

- Говорят, что новые молодые гонщики очень сильны. Но выступал ли ты или Нибали на своём максимальном уровне? Можно ли компенсировать эту разницу?

 

- Как вы и сказали, молодые гонщики были сильны, очень сильны. А у нас с Винченцо есть опыт. Хотя все велогонщики Мирового тура выступали на самом высоком уровне, в противном случае они бы не появились в гонке.

 

- В первый раз ты был единоличным лидером на Гранд-туре, на Джиро д’Италия. Менял ли ты подготовку к гонке? Чувствовал давление?

 

- Генеральная классификация – это не однодневная велогонка, поэтому, конечно, моя подготовка была другой. Но я уже несколько раз выступал как лидер команды, поэтому давление было не больше, чем обычно. Такое же, когда хочешь выиграть.

 

- Если бы рядом остались Лопес  и Власов, было бы по-другому?

 

- Возможно. Но невозможно всё контролировать. Мы рассчитывали на них обоих, но неудача (со сходом Власова) и ужасный инцидент (с падением Лопеса) изменили планы.

 

- Перейдём к 2021 году. Какие планы? Мартинелли сказал нам, что классики снова будут твоей первой целью…

 

- Мы планируем старты 2021 года вместе с моим тренером. Если сможем вернуться к «прежней нормальности», посмотрим, какие гонки будут в календаре.

 

- Есть велогонки, в которых ты ещё не участвовал, но хотел бы? Другими словами, будешь ли немного менять свой привычный календарь?

 

- Не думаю, что в 2021 году в моей программе появятся «новые» гонки, но однажды мне бы хотелось попробовать себя на Париж-Рубэ.

 

- Мы видели, как ты совершаешь пробежки с женой. Занимаешься ли другими видами спорта? Есть ли страсть к чему-то вне велоспорта? Ты всё ещё ездишь на маунтинбайке?

 

- Да, пробежки – отличная альтернатива велосипеду. Я наслаждаюсь временем с семьёй, но его всегда мало, поэтому мы стараемся вместе сделать как можно больше. Мы ходим  в походы, бегаем или просто гуляем с дочкой.

  

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Теги к статье: Якоб Фульсанг Jakob Fuglsang Astana

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Tour de la Provence

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UAE Tour

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • uran
    Фабио Якобсен вернулся на вело ... (4)
    uran-Фото
    Ещё опухоль не сошла. Потом будет лучше.
  • uran
    Перелом ключицы и рёбер у Мика ... (8)
    uran-Фото
    Как то группой ехали, и меня шавка хотела за ногу цапнуть, так бежала что прямиком под задних попала, к счастью все живы но немного ободрались. Для собаки такое столкновение очень опасно, тонкое колесо легко ломает ребра, возможен пневмоторакс, что без мед помощи часто летально.
  • Колёсник
    Фабио Якобсен вернулся на вело ... (4)
    Колёсник-Фото
    Цитата: Arciv
    А где фото то?
    В твитере
  • Серафим
    Перелом ключицы и рёбер у Мика ... (8)
    Серафим-Фото

     Ну, собаки - это наше все.Видя собаку, торможу заранее. Но бывает, что и нет возможности тормозить или объезжать. Не далее, как позавчера, на спуске вылетела собачка под колеса, хорошо что небольшая и хорошо, что был в контактах. Пришлось перепрыгивать, пострадала слегка собачка, досталось ей по спине задним колесом, но несерьезно.

  • Адриен
    Перелом ключицы и рёбер у Мика ... (8)
    Адриен-Фото

    Не псы вторгаются на "территорию" велосипедистов, а наоборот. Так что , коллеги, давайте будем САМИ более внимательнее. Тем более, что Бог наградил человека еще и разумом... А то выше пошли воспоминания с юмором , как калечили наших меньших братьев. Я понимаю - не намеренно. Но - МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ.

  • Ернат
    Мигель Анхель Лопес подписал к ... (20)
    Ернат-Фото
    супер
  • Ернат
    Чемпион Казахстана Алексей Луц ... (17)
    Ернат-Фото

    ну все, теперь можно спокойно работать, а муравьев, ведь близкий друг Армстронга

  • Giant72
    Перелом ключицы и рёбер у Мика ... (8)
    Giant72-Фото
    Цитата: Shalam s Urala
    мде, эти собаки...
    помяну ту свою собачку, что выскочила под меня из кустов прямо под колесо да на спуске. сам ободрался, переднее колесо - на помойку, собака - сразу всё (маленькая была). хотя, какая-то вероятность, что она очухалась и уползла, наверное, есть
    был и ржачный эпизод, ехал потом с трудом  - так весь "хохотался" © )) зимний лесопарк, собакен выскакивает с ворот лыжной базы и мчит параллельным курсом, в полуметре, зубами у ног щёлкает. выстегиваю ногу, пытаюсь на полном ходу отмахиваться, по зубам - никак, но чудом выходит подсечка собаке, она падает и её накрывает сверху рамой и мной (т.к. сам тоже валюсь от оборонительного усердия), лай переходит в визг, под который мы несско метров едва не в обнимку тормозим по льду crazy выскочила, хвост поджала и только видел её ) попали-б в ютуб - прославились бы. не помню, был ли ютуб лет 15 назад
    А у нас был случай - в Крыму на сборах (в Алупке), в центре всегда много собак. И мы командой проезжаем, и одна из дворняг попадает под колесо , и во время падения, в воздухе, умудряется нагадить товарищу на вилку)))
  • Shalam s Urala
    Перелом ключицы и рёбер у Мика ... (8)
    Shalam s Urala-Фото

    мде, эти собаки...

    помяну ту свою собачку, что выскочила под меня из кустов прямо под колесо да на спуске. сам ободрался, переднее колесо - на помойку, собака - сразу всё (маленькая была). хотя, какая-то вероятность, что она очухалась и уползла, наверное, есть

    был и ржачный эпизод, ехал потом с трудом  - так весь "хохотался" © )) зимний лесопарк, собакен выскакивает с ворот лыжной базы и мчит параллельным курсом, в полуметре, зубами у ног щёлкает. выстегиваю ногу, пытаюсь на полном ходу отмахиваться, по зубам - никак, но чудом выходит подсечка собаке, она падает и её накрывает сверху рамой и мной (т.к. сам тоже валюсь от оборонительного усердия), лай переходит в визг, под который мы несско метров едва не в обнимку тормозим по льду crazy выскочила, хвост поджала и только видел её ) попали-б в ютуб - прославились бы. не помню, был ли ютуб лет 15 назад

  • Shalam s Urala
    Игнатас Коноваловас об итогах ... (1)
    Shalam s Urala-Фото

    какое же искреннее воодушевление от своего вклада в общую победу "группы Демара" - эт прям очень круто! сразу даже как-то растаяло личное равнодушие к победам француза ))

    давай, Игнат, не сбавляй ход и пусть мчится твой поезд к новым победам!!! )

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