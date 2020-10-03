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Филиппо Ганна – победитель 8-го этапа Тиррено-Адриатико-2020

Филиппо Ганна о 8-м этапе Тиррено-Адриатико-2020 и подготовке к чемпионату мира

 

 

  Действующий чемпион Италии Филиппо Ганна (Filippo Ganna) из команды Ineos Grenadiers одержал победу на заключительном этапе Тиррено-Адриатико-2020 в гонке с раздельным стартом. На 8-м этапе  в Сан-Бенедетто-дель-Тронто (San Benedetto del Tronto) велогонщикам предстояло преодолеть 10,1 км индивидуальной гонки на время. Этап проходил в ясную жаркую погоду,  температура воздуха достигала +27 градусов.

 

  Филиппо Ганна проехал дистанцию за 10 минут и 42 секунды со средней скоростью 56,63 км/ч, что стало новым рекордом в индивидуальной гонке в истории Тиррено-Адриатико.

 

  На финише он опередил Виктора Кампернатса (Victor Campenaerts) из команды NTT Pro Cycling на 18 секунд, а также своего товарища по команде, действующего чемпиона мира в гонке с раздельным стартом Роана Денниса (Rohan Dennis) на 26 секунд. На промежуточной отсечке  Филиппо Ганна был также быстрее всех, проехав 4,4 км со средней скоростью 58,45 км/ч и опередив Роана Денниса на 5 секунд и Виктора Кампернатса на 8 секунд.

 

Филиппо Ганна – победитель 8-го этапа Тиррено-Адриатико-2020

 

Филиппо Ганна – победитель 8-го этапа Тиррено-Адриатико-2020

 

Филиппо Ганна – победитель 8-го этапа Тиррено-Адриатико-2020

 

Филиппо Ганна – победитель 8-го этапа Тиррено-Адриатико-2020

PHOTO CREDIT: LaPresse

 

 

  Филиппо Ганна: «То, как я выступил, немного удивило меня самого, потому что последним гонщиком, ставившим рекорд в этой гонке, был Фабиан Канчеллара. Это прекрасная победа, очень важная для меня.

 

  Мы много работали во время Тиррено-Адриатико, помогая Геранту Томасу. Этим утром он сказал мне выдать всё и бороться за победу, что я и сделал. Счастлив и от того, что принёс победу Италии, и что побил здесь рекорд Фабиана Канчеллары.

 

  Теперь сконцентрируюсь на разделке чемпионата мира (прим. VeloLIVE: трассу в Имоле подготовили при участии тренера сборной Италии Давиде Кассани), где надеюсь опередить моего товарища по команде Роана Денниса.

 

  Хочу как следует восстановиться перед следующей неделей, чтобы приехать на индивидуальную гонку чемпионата мира с как можно большим запасом сил, готовым снова бороться за подиум.

 

  На Джиро д’Италия -2020 у меня тоже будет шанс на первой разделке, но вторая индивидуальная гонка Джиро уже немного труднее. Мы должны беречь силы, чтобы помогать Геранту Томасу в генеральной классификации. Наша цель на Джиро – Джи (G), а потом, надеюсь,  смогу подойти к финальной разделке в Милане с небольшим запасом энергии. Посмотрим».

 

 

Результаты 8 этапа Тиррено-Адриатико-2020

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Теги к статье: Филиппо Ганна Filippo Ganna Ineos Grenadiers ITT индивидуальная гонка на время разделка Тиррено-Адриатико Tirreno-Adriatico Tirreno-Adriatico EOLO Тиррено-Адриатико-2020 велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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Комментарии

  • Sezar
    Тиррено-Адриатико-2020. Резуль ... (15)
    Sezar-Фото

    10 км всего, а разрывы гигантские. Лефевр поди локти кусает: с такой длиной разделок и соперниками Ремко обязан был выигрывать гонку прям с пляжа.

  • velodoctor
    Саймон Йейтс, Герант Томас, Ра ... (1)
    velodoctor-Фото

    Йетс на отсечке 4,4 почти не уступил Томасу, ну и в горах был сильнейшим. Оба британца наверное главное фавориты на Джиро. 

    Власов вроде хорошо проехал, а вроде и средне, ну дальше хоть будет с чем сравнивать. На Джиро будет 3 равнинные разделки, 60км примерно.

  • M-07
    Тиррено-Адриатико-2020. Резуль ... (15)
    M-07-Фото

    Власов в пятёрке по итогам многодневки, хорошо себя проявил.

  • Gottliche_Recht
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (8)
    Gottliche_Recht-Фото

    Этап для Де Гендта. Хотелось бы увидеть его участие в отрыве.

  • salomon
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (8)
    salomon-Фото
    Джамбо не станет рвать жилы, гоняясь за отрывом.
  • BlAr
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (8)
    BlAr-Фото
    Джамбо Висма выгодна победа отрыва, это минимизирует риски премиальных секунд. Пойдет ли гонка в соответствии с такой логикой? Вполне возможно - кому тянуть-то???
  • Shalam s Urala
    Примож Роглич: «Я хотел выигра ... (15)
    Shalam s Urala-Фото

    ну на стенках то просто никакие поезда не рулят

  • BaTman
    Ричи Порт и Мигель Лопес о 15- ... (16)
    BaTman-Фото
    Так он проиграл, а не выйграл эти 15 секунд. Так то у него капитанский номер Астаны. Он не пацан любитель что бы быть доволен что до финиша добрался.

    Я уже понял что у меня завышенные ожидания от них, походу тут надо радоваться доехал до финиша и не упал, уже удача. А если не влетел на 3 минуты, то можно и выпить на радости.

    p.s. пошёл за здоровье Фруми махну стакан, он до финиша на Адриатико добрался и без падений, да и на разделке в первой сотне.
  • AAA
    Ричи Порт и Мигель Лопес о 15- ... (16)
    AAA-Фото
    Так с дивана не поймешь.

    А Лопес доволен днем, Так как целая рота в гарнире, а у него все еще есть шанс.
    Он проиграл 15 метров дистанции, на Гранд Туре это не беда.
  • Earl57
    Тиррено-Адриатико-2020. Резуль ... (15)
    Earl57-Фото
    В Италии, как и в Норвегии, такие палатки спортсменам запрещены.

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