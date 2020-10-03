Филиппо Ганна – победитель 8-го этапа Тиррено-Адриатико-2020

Филиппо Ганна о 8-м этапе Тиррено-Адриатико-2020 и подготовке к чемпионату мира



Действующий чемпион Италии Филиппо Ганна (Filippo Ganna) из команды Ineos Grenadiers одержал победу на заключительном этапе Тиррено-Адриатико-2020 в гонке с раздельным стартом. На 8-м этапе в Сан-Бенедетто-дель-Тронто (San Benedetto del Tronto) велогонщикам предстояло преодолеть 10,1 км индивидуальной гонки на время. Этап проходил в ясную жаркую погоду, температура воздуха достигала +27 градусов.

Филиппо Ганна проехал дистанцию за 10 минут и 42 секунды со средней скоростью 56,63 км/ч, что стало новым рекордом в индивидуальной гонке в истории Тиррено-Адриатико.

На финише он опередил Виктора Кампернатса (Victor Campenaerts) из команды NTT Pro Cycling на 18 секунд, а также своего товарища по команде, действующего чемпиона мира в гонке с раздельным стартом Роана Денниса (Rohan Dennis) на 26 секунд. На промежуточной отсечке Филиппо Ганна был также быстрее всех, проехав 4,4 км со средней скоростью 58,45 км/ч и опередив Роана Денниса на 5 секунд и Виктора Кампернатса на 8 секунд.

PHOTO CREDIT: LaPresse

Филиппо Ганна: «То, как я выступил, немного удивило меня самого, потому что последним гонщиком, ставившим рекорд в этой гонке, был Фабиан Канчеллара. Это прекрасная победа, очень важная для меня.

Мы много работали во время Тиррено-Адриатико, помогая Геранту Томасу. Этим утром он сказал мне выдать всё и бороться за победу, что я и сделал. Счастлив и от того, что принёс победу Италии, и что побил здесь рекорд Фабиана Канчеллары.

Теперь сконцентрируюсь на разделке чемпионата мира (прим. VeloLIVE: трассу в Имоле подготовили при участии тренера сборной Италии Давиде Кассани), где надеюсь опередить моего товарища по команде Роана Денниса.

Хочу как следует восстановиться перед следующей неделей, чтобы приехать на индивидуальную гонку чемпионата мира с как можно большим запасом сил, готовым снова бороться за подиум.

На Джиро д’Италия -2020 у меня тоже будет шанс на первой разделке, но вторая индивидуальная гонка Джиро уже немного труднее. Мы должны беречь силы, чтобы помогать Геранту Томасу в генеральной классификации. Наша цель на Джиро – Джи (G), а потом, надеюсь, смогу подойти к финальной разделке в Милане с небольшим запасом энергии. Посмотрим».