VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Том Дюмулин, Примож Роглич и Стевен Крёйсвейк стартуют на Тур де Франс-2020

Команда Jumbo-Visma поедет Тур де Франс-2020 с тремя капитанами

 

 

  Во время презентации состава велокоманды Jumbo-Visma на 2020 год генеральный менеджер команды Ричард Плюгге объявил, что на Тур де Франс-2020 команда стартует с тремя лидерами – Томом Дюмулином (Tom Dumoulin), Приможем Рогличем (Primoz Roglic) и Стевеном Крёйсвейком (Steven Kruijswijk).

 

  Спринтер Дилан Груневеген (Dylan Groenewegen) будет бороться за победы на этапах Джиро д’Италия  и Вуэльты Испании-2020. В плане борьбы за генеральную классификацию на итальянском и испанском Гранд-турах команда Jumbo-Visma рассчитывает на Джорджа Беннетта (George Bennett) и Стевена Крёйсвейка соответственно.

 

Том Дюмулин, Примож Роглич и Стевен Крёйсвейк стартуют на Тур де Франс-2020

 

  Том Дюмулин дебютирует в цветах команды Jumbo-Visma 5 февраля на Туре Валенсии. Его программа также будет включать Арденнские классики.

 

  Мерейн Зееман, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Мы проанализировали последние пять лет всех Гранд-туров. Изучали, какое влияние играет разделка на финальную классификацию, каким были составы команды, способной завоевать и защитить майку. Мы нашли в этом общий знаменатель – на Тур де Франс надо ехать с сильнейшим из возможных составом. Тогда у нас будет шанс на победу. Мы собираемся сделать всё, чтобы завоевать жёлтую майку. Мы очень счастливы, горды и мотивированы это выполнить. Думаю также, что болельщики команды Jumbo-Visma тоже посчитают очень классной эту идею».

 

На Тур де Франс трём капитанам будут помогать Ваут ван Арт, Тони Мартин, Лауренс Де Плюс, Сепп Кюсс и Роберт Гесинк.

 

  После трёх успешных лет на Тур де Франс Дилан Груневеген сконцентрируется на двух Гранд-турах. Милан-Сан-Ремо и Brugge-De Panne также в его программе.

 

  Дилан Груневеген: «Каждый год предпочитаю ехать все три Гранд-турах, но надо также учитывать, что мне подходит больше, где будут лучшие шансы. На первых этапах Джиро д’Италия шансов будет много. Мы сразу поняли, что мне надо поехать Джиро. А Вуэльта Испании-2020 стартует в Нидерландах. Четыре года назад, когда я присоединился к команде, я сказал, что хочу выиграть этапы на всех трёх Гранд-турах. И следующий год   отлично подходит для достижения этой цели».

 

  Мерейн Зееман, спортивный директор: «Мы долго обсуждали вместе с Диланом вопрос развития его карьеры. Он продлил контракт и останется выступать в нашей команде следующие 4 года. Естественно задуматься о том, что ещё он хочет достичь в карьере. Он подходит к этому очень здраво – выиграть как можно больше гонок и этапы на всех трёх Гранд-турах.

 

  Он поедет Джиро и Вуэльту с наилучшими помощниками. Вуэльта Испании начнётся в Нидерландах с командной гонки. Большей мотивации и представить нельзя. Это фантастический вызов, поэтому Тони Мартин и Йос ван Эмден тоже там стартуют. Эта разделка –  цель всей команды. Старт в Нидерландах с двумя шансами в спринте для Дилана Груневегена. Мы хотим добиться успеха».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Том Дюмулин Tom Dumoulin Sunweb Jumbo-Visma Примож Роглич Primoz Roglic Стевен Крёйсвейк Steven Kruijswijk Тур де Франс Tour de France Гран-тур Тур де Франс-2020

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Дмитрий

    Колёсник

    Вчера, 19:51 | Регистрация: 10.06.2017

    Мовистар # 2?

  2. Имя: Максим

    дрокер

    Вчера, 20:35 | Регистрация: 4.05.2017

    Если эти трое будут на пике, Инеосу очень несладко придется.

    Это не Кинтана-Вальверде-Ланда при всем уважении.

    Знатная битва намечается!

    1. Имя: Денис

      dendav

      Сегодня, 07:43 | Регистрация: 28.05.2017

      Для этого слишком много должно сложиться. Практика показывает, что на туре выигрывает та команда, где есть железная дисциплина и где все, в том числе и со-капитаны, пашут исключительно на одного гонщика.

      У Юмбо же мало того что сразу три капитана, так еще и по своим качествам эти гонцы очень похожи - три мотора-раздельщика типа Индурайна. То есть, им придётся всерьез воевать примерно на одном и том же профиле, иначе успеха не видать. Было бы проще, если бы их специализация хоть как-то различалась. Например: горняк, раздельщик и универсал, тогда можно было бы пробовать лидеров по очереди и к концу гонки сделать ставку на наиболее успешную стратегию.

  3. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Вчера, 20:56 | Регистрация: 4.09.2010

    Эусебио Унсуэ их покусал!

  4. Сейтмеметов сейтхалил

    Вчера, 21:40 | Регистрация: 24.12.2017

    Супер

  5. Имя: Александр

    kwwk

    Вчера, 21:47 | Регистрация: 31.05.2014

    Ну дамы и господа, мы на пороге битвы за престол. Возможно, это будет круто, но при условии, что Jumbo-Visma определит приоритеты до гонки, а не вовремя. Ну и конечно же надо верить, что Фрумыч вернется в форме Финестре.

  6. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 21:58 | Регистрация: 4.07.2011

    Всё это так суперски и прочее...но я вот верю в шкипера и всё тут.

    Роглич монстр, но не верю я в Тома..не верю.,

  7. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 22:07 | Регистрация: 30.06.2017

    Цитата: kwwk
    Ну дамы и господа, мы на пороге битвы за престол. Возможно, это будет круто, но при условии, что Jumbo-Visma определит приоритеты до гонки, а не вовремя. Ну и конечно же надо верить, что Фрумыч вернется в форме Финестре.
    Цитата: motte
    Всё это так суперски и прочее...но я вот верю в шкипера и всё тут.
    Роглич монстр, но не верю я в Тома..не верю.,
    А ПОРВЕТ ИХ ВСЕХ МАЛЕНЬКИЙ СУПЕРМЕНЧИК. АХАХАХА.)))) ШЮТКА.)))

    Вся жизнь это гонка.
  8. Имя: Николай

    Николай Степаныч

    Вчера, 23:01 | Регистрация: 17.07.2014

    Неожиданное решение. Пошли ва-банк. Посмотрим, что получится в итоге.

  9. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 05:15 | Регистрация: 27.07.2011

    пффф.. и зачем..кто на кого будет работать? кройсвайк будет тащить этих двух,?

     

    ждем ответки от Инеос 

  10. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Сегодня, 05:35 | Регистрация: 4.09.2010

    Цитата: kwwk
    это будет круто, но при условии, что Jumbo-Visma определит приоритеты до гонки, а не вовремя.

    146% !

    конечно, джамбовский триглав выглядит не так смешно, как мовистаровский. но нагружать своих лидеров ещё и внутрикомандной конкуренцией на суперГТ (если в колоде нет молодого Конты) - так себе стратегия.

    но - если чётко и честно поделят роли и амбиции внутри команды ДО старта - это оч хороший блеф. тогда Инеос точно не заскучает )

  11. veloliveuser

    Сегодня, 09:06 | Регистрация: 2.09.2012

    "не говори гоп..." - определять состав за более полугода не смешно ли? спортивная форма и чел. фактор уже не в счет? серьезная аналитика - это очень хорошо, но состав на гт формируется же не по потенциалу, а по состоянию каждого на конкретный период. или юмбо - это уже киборги?

  12. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 09:39 | Регистрация: 27.07.2011

    да это они чтоб спутать всем карты

    а на самом деле разведут тома и примоша по гонками

  13. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 10:15 | Регистрация: 15.04.2018

    Нууууу,не знаю. Получается все Карты на тур,а остальные ГТ слив? Я бы,всё таки,Поиможу отдал Джиро и Вуэльту,там много разделок и вообще под него гонки ,а Тому и Кройсвику Тур. Очень сомневаюсь я в дружбу и единство Тома и Приможа

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

21 - 26 января 2020

Santos Tour Down Under

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Arciv
    Том Дюмулин, Примож Роглич и С ... (14)
    Arciv-Фото
    Нууууу,не знаю. Получается все Карты на тур,а остальные ГТ слив? Я бы,всё таки,Поиможу отдал Джиро и Вуэльту,там много разделок и вообще под него гонки ,а Тому и Кройсвику Тур. Очень сомневаюсь я в дружбу и единство Тома и Приможа
  • rude_rider
    Том Дюмулин, Примож Роглич и С ... (14)
    rude_rider-Фото

    да это они чтоб спутать всем карты

    а на самом деле разведут тома и примоша по гонками

  • veloliveuser
    Том Дюмулин, Примож Роглич и С ... (14)
    veloliveuser-Фото

    "не говори гоп..." - определять состав за более полугода не смешно ли? спортивная форма и чел. фактор уже не в счет? серьезная аналитика - это очень хорошо, но состав на гт формируется же не по потенциалу, а по состоянию каждого на конкретный период. или юмбо - это уже киборги?

  • dendav
    Том Дюмулин, Примож Роглич и С ... (14)
    dendav-Фото
    Для этого слишком много должно сложиться. Практика показывает, что на туре выигрывает та команда, где есть железная дисциплина и где все, в том числе и со-капитаны, пашут исключительно на одного гонщика.

    У Юмбо же мало того что сразу три капитана, так еще и по своим качествам эти гонцы очень похожи - три мотора-раздельщика типа Индурайна. То есть, им придётся всерьез воевать примерно на одном и том же профиле, иначе успеха не видать. Было бы проще, если бы их специализация хоть как-то различалась. Например: горняк, раздельщик и универсал, тогда можно было бы пробовать лидеров по очереди и к концу гонки сделать ставку на наиболее успешную стратегию.
  • Shalam s Urala
    Том Дюмулин, Примож Роглич и С ... (14)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: kwwk
    это будет круто, но при условии, что Jumbo-Visma определит приоритеты до гонки, а не вовремя.

    146% !

    конечно, джамбовский триглав выглядит не так смешно, как мовистаровский. но нагружать своих лидеров ещё и внутрикомандной конкуренцией на суперГТ (если в колоде нет молодого Конты) - так себе стратегия.

    но - если чётко и честно поделят роли и амбиции внутри команды ДО старта - это оч хороший блеф. тогда Инеос точно не заскучает )

  • rude_rider
    Том Дюмулин, Примож Роглич и С ... (14)
    rude_rider-Фото

    пффф.. и зачем..кто на кого будет работать? кройсвайк будет тащить этих двух,?

     

    ждем ответки от Инеос 

  • Alya
    Ильнур Закарин ставит целью Дж ... (38)
    Alya-Фото
    Ага, еще и Кочеткова тоже в сборную татарстана запихал. А своим детям в этой сборной места нет.

    Хотя как раз Кочетков - адекватный. Из опыта общения.
    ______________

    Меня ваша логика несколько изумляет. по причине того, что российский велоспорт в жопе, вы мне предлагаете любить Закарина только на основании того что мы с ним родились в одном государстве?

    Так он вон задумался о смене гражданства и вообще уже 6 лет не живет в России.

    Я вам могу пообещать, что как только Закарин перестанет числится в сборной Татарстана вместе с остальными виртуальными гонцами и перестанет покровительствовать Нуруллину-Беспалову и тд. То я ни строчки не напишу в постах о нем.

    А пока у меня слишком много причин его ненавидеть. И личных в том числе. Вам то явно в соц сетях лемминги закарина травлю не устраивали.
  • VeloVelo
    Ильнур Закарин ставит целью Дж ... (38)
    VeloVelo-Фото

    Оставьте Ильнура в покое. Закарин Лучший наш гонщик на шоссе в последние годы.
    Да, у него сейчас не лучшие времена. 
    Так бывает даже у величайших спортсменов.

    Вспомните победы Ильнура. Это были очень крутые Победы. Разве не так?
    Разве он не заслужил Уважение своей работой? 

  • Николай Степаныч
    Том Дюмулин, Примож Роглич и С ... (14)
    Николай Степаныч-Фото

    Неожиданное решение. Пошли ва-банк. Посмотрим, что получится в итоге.

  • Freejazz
    Ильнур Закарин ставит целью Дж ... (38)
    Freejazz-Фото
    Конечно, спросить вы можете и спрашивайте у Галимзянова, Кочеткова, Сивакова да я даже не стану перечислять всех. Я не знаю всего того, что знаете вы о Закарине и его семье, но право нечестно делать его козлом отпущения за всех российских велогонщиков. Это ещё не самое интересное у нас в жизни....

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

21 декабря

David Lozano (Team Novo Nordisk)

Iljo Keisse (Deceuninck - Quick Step)

22 декабря

Alexander Edmondson (Mitchelton-Scott)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Декабрь 2019 (51)
Ноябрь 2019 (83)
Октябрь 2019 (124)
Сентябрь 2019 (168)
Август 2019 (197)
Июль 2019 (192)