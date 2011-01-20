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Ваут ван Арт выиграл в суде дело о разрыве контракта со своей бывшей командой

Ваут ван Арт не должен платить бывшей велокоманде неустойку в 1 миллион евро

 

 

  Ваут ван Арт (Wout van Aert) выиграл в суде дело о разрыве контракта со своей бывшей командой Veranda’s Willems-Crelan, из которой досрочно ушёл в сентябре 2018 года. Бывший менеджер команды Veranda Ник Нюйенс (Nick Nuyen) подал в суд на 25-летнего бельгийского гонщика, требуя от него компенсации в €1,150,000 за разрыв контракта. Ваут ван Арт покинул команду Veranda’s Willems Crelan после слияния её с другой командой  Roompot-Charles, где Нюйенс стал менеджером.

 

Ваут ван Арт выиграл в суде дело о разрыве контракта со своей бывшей командой   По сообщению Het Nieuwsblad, состоявшийся 26 ноября суд решил дело в пользу Ваута ван Арта. Адвокаты бельгийского гонщика настаивали, что у Ваута ван Арта были «веские причины » ухода из команды из-за потери доверия.  

 

  Ваут ван Арт не присутствовал на заседании суда. В интервью Sporza его адвокат Вальтер ван Стенбрюгге (Walter van Steenbrugge) сказал: «Сейчас он может, наконец, успокоиться и полностью сконцентрироваться на своей работе. Велоспорт – не просто спорт. Здесь должно быть доверие между нанимателем и нанимаемым. В данном случае этого не было».

 

  Ник Нюйенс по итогам дела должен оплатить судебные издержки, но он может подать апелляцию.

 

  Для Ваута ван Арта первый сезон в новой команде Jumbo-Visma, где он начал выступать с марта 2019 года, выдался сложным. Он принёс команде 4 победы, выиграв два этапа Критериума Дофине, этап Тур де Франс и став чемпионом Бельгии в разделке, но не выступает в гонках с июля, так как получил тяжёлую травму во время падения на 13-м этапе Тур де Франс-2019. Сейчас Ван Арт продолжает восстановление и его участие в соревнованиях по велокроссу пока под вопросом.

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Jumbo-Visma

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  1. Имя: Александр

    Ice

    Вчера, 21:06 | Регистрация: 20.06.2019

    Нет доверия - нет контракта) Значит, были обстоятельства, которые это самое доверие пошатнули и адвокаты смогли их подтвердить.

  2. Имя: Ольга

    Earl57

    Вчера, 21:13 | Регистрация: 7.12.2014

    Парень пошел на принцип и победил. Молодец, мало кто стал бы так последовательно бороться за свои права. И дело не в деньгах, за 1,5 года он на адвокатов наверняка не меньше потратил

  3. Имя: Алексей

    uran

    Вчера, 22:01 | Регистрация: 27.05.2017

    Цитата: Earl57
    Парень пошел на принцип и победил. Молодец, мало кто стал бы так последовательно бороться за свои права. И дело не в деньгах, за 1,5 года он на адвокатов наверняка не меньше потратил
    Ник Нюйенс по итогам дела должен оплатить судебные издержки, но он может подать апелляцию.

    1. AAA

      Вчера, 22:05 | Регистрация: 20.01.2011

      Судебные издержки это судебные издержки, а адвокаты тоже кушать хотят.

  4. Имя: SportSpirit

    SportSpirit

    Сегодня, 08:17 | Регистрация: 4.05.2019

    Ура) 

    Нравятся мне такие "ершистые" спортсмены, с характером, с принципами. Надеюсь, эта новость ускорит процесс восстановления. 

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