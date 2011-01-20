Ваут ван Арт выиграл в суде дело о разрыве контракта со своей бывшей командой

Ваут ван Арт не должен платить бывшей велокоманде неустойку в 1 миллион евро

Ваут ван Арт (Wout van Aert) выиграл в суде дело о разрыве контракта со своей бывшей командой Veranda’s Willems-Crelan, из которой досрочно ушёл в сентябре 2018 года. Бывший менеджер команды Veranda Ник Нюйенс (Nick Nuyen) подал в суд на 25-летнего бельгийского гонщика, требуя от него компенсации в €1,150,000 за разрыв контракта. Ваут ван Арт покинул команду Veranda’s Willems Crelan после слияния её с другой командой Roompot-Charles, где Нюйенс стал менеджером.

По сообщению Het Nieuwsblad, состоявшийся 26 ноября суд решил дело в пользу Ваута ван Арта. Адвокаты бельгийского гонщика настаивали, что у Ваута ван Арта были «веские причины » ухода из команды из-за потери доверия.

Ваут ван Арт не присутствовал на заседании суда. В интервью Sporza его адвокат Вальтер ван Стенбрюгге (Walter van Steenbrugge) сказал: «Сейчас он может, наконец, успокоиться и полностью сконцентрироваться на своей работе. Велоспорт – не просто спорт. Здесь должно быть доверие между нанимателем и нанимаемым. В данном случае этого не было».

Ник Нюйенс по итогам дела должен оплатить судебные издержки, но он может подать апелляцию.

Для Ваута ван Арта первый сезон в новой команде Jumbo-Visma, где он начал выступать с марта 2019 года, выдался сложным. Он принёс команде 4 победы, выиграв два этапа Критериума Дофине, этап Тур де Франс и став чемпионом Бельгии в разделке, но не выступает в гонках с июля, так как получил тяжёлую травму во время падения на 13-м этапе Тур де Франс-2019. Сейчас Ван Арт продолжает восстановление и его участие в соревнованиях по велокроссу пока под вопросом.