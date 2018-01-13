Состав команды LottoNL-Jumbo на 2018 год:

Команда LottoNL-Jumbo представила состав на 2018 год

Голландская велокоманда LottoNL-Jumbo во время первого тренировочного лагеря провела презентацию состава на 2018 год. Во время презентации было объявлено, что 24-летний Дилан Груневеген (Dylan Groenewegen) и 28-летний Примож Роглич (Primoz Roglic) продлили контракты с командой до 2020 года включительно.

Всего в команде LottoNL-Jumbo после увольнения Хуана-Хосе Лобато будет выступать 26 гонщиков из 8 стран.

В 2017 году гонщики команды одержали 26 побед, в том числе 10 – на гонках Мирового тура. Йос Ван Эмбден принёс команде победу на этапе Джиро д’Италия, Примож Роглич и Дилан Груневеген – победы на этапах Тур де Франс-2017.

Photo (c) LottoNL-Jumbo

Во время презентации состава на 2018 год были объявлены планы команды на Гран-туры. Один из капитанов команды Стевен Крёйсвейк сосредоточится на Тур де Франс-2018, а также проедет Вуэльту Испании.

На Джиро д’Италия-2018 команда делает ставку на Роберта Гесинка, Данни Ван Поппеля и Приможа Роглича.

Роглич и Гесинк также примут участие в Тур де Франс-2018. Примож Роглич ставит целью борьбу за этапы французского Гран-тура, Роберт Гесинк будет помогать Стевену Крёйсвейку в борьбе за общий зачёт.

Лидером команды на весенних классиках будет Ларс Боом, несмотря на то, что в начале января ему предстоит операция по лечению сердечной аритмии. Ларс Боом заверил, что успеет восстановиться до начала классик. Планируется, что в феврале гонщик поедет в тренировочный лагерь на высоте для подготовки к классикам. После классик целью Ларса Боома будет Тур де Франс-2018.

Ларс Боом: «Врачи и кардиолог заверили меня, что моё состояние не опасно, что я быстро вылечусь. Я собираюсь усиленно тренироваться в первые две недели января. Сейчас я принимаю лекарства, могу тренироваться как обычно, в конце января возьму перерыв на полторы недели. Посмотрим, насколько быстро я восстановлюсь после операции, я в хороших руках, хотя, возможно, стартовать на Omloop Het Nieuwsblad будет слишком рано».

Состав команды LottoNL-Jumbo на 2018 год:

Энрико Баттальин / Enrico Battaglin, (Италия)

Джордж Беннет / George Bennett, (Новая Зеландия)

Ларс Боом / Lars Boom, (Голландия)

Кун Бауман / Koen Bouwman, (Голландия)

Стеф Клемент / Stef Clement, (Голландия)

Флорис Де Тир / Floris De Tier, (Бельгия)

Паскаль Энкорн / Pascal Eenkhoorn, (Голландия)

Роберт Гесинк / Robert Gesink, (Голландия)

Дилан Груневеген / Dylan Groenewegen, (Голландия)

Грёндаль Амунд Янсен / Amund Grondahl Jansen, (Норвегия)

Стевен Крейсвейк / Steven Kruijswijk, (Голландия)

Сеп Кусс / Sepp Kuss, (США)

Том Лезер / Tom Leezer, (Голландия)

Берт-Ян Линдеман / Bert-Jan Lindeman, (Голландия)

Пауль Мартенс / Paul Martens, (Германия)

Дан Оливьер / Daan Olivier, (Голландия)

Нельсон Паулесс / Neilson Powless, (США)

Примож Роглич / Primoz Roglic, (Словения)

Тимо Роозен / Timo Roosen, (Голландия)

Брам Танкинк / Bram Tankink, (Голландия)

Антван Толхук / Antwan Tolhoek, (Голландия)

Йос ван Эмден / Jos Van Emden, (Голландия)

Гейс Ван Хуке / Gijs Van Hoecke, (Бельгия)

Данни Ван Поппель / Danny Van Poppel, (Голландия)

Роберт Вагнер / Robert Wagner, (Германия)

Мартен Винантс / Maarten Wynants, (Бельгия)