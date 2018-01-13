Состав команды LottoNL-Jumbo на 2018 год:

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- Дата:
- Сегодня, 07:30
Команда LottoNL-Jumbo представила состав на 2018 год
Голландская велокоманда LottoNL-Jumbo во время первого тренировочного лагеря провела презентацию состава на 2018 год. Во время презентации было объявлено, что 24-летний Дилан Груневеген (Dylan Groenewegen) и 28-летний Примож Роглич (Primoz Roglic) продлили контракты с командой до 2020 года включительно.
Всего в команде LottoNL-Jumbo после увольнения Хуана-Хосе Лобато будет выступать 26 гонщиков из 8 стран.
В 2017 году гонщики команды одержали 26 побед, в том числе 10 – на гонках Мирового тура. Йос Ван Эмбден принёс команде победу на этапе Джиро д’Италия, Примож Роглич и Дилан Груневеген – победы на этапах Тур де Франс-2017.
Photo (c) LottoNL-Jumbo
Во время презентации состава на 2018 год были объявлены планы команды на Гран-туры. Один из капитанов команды Стевен Крёйсвейк сосредоточится на Тур де Франс-2018, а также проедет Вуэльту Испании.
На Джиро д’Италия-2018 команда делает ставку на Роберта Гесинка, Данни Ван Поппеля и Приможа Роглича.
Роглич и Гесинк также примут участие в Тур де Франс-2018. Примож Роглич ставит целью борьбу за этапы французского Гран-тура, Роберт Гесинк будет помогать Стевену Крёйсвейку в борьбе за общий зачёт.
Лидером команды на весенних классиках будет Ларс Боом, несмотря на то, что в начале января ему предстоит операция по лечению сердечной аритмии. Ларс Боом заверил, что успеет восстановиться до начала классик. Планируется, что в феврале гонщик поедет в тренировочный лагерь на высоте для подготовки к классикам. После классик целью Ларса Боома будет Тур де Франс-2018.
Ларс Боом: «Врачи и кардиолог заверили меня, что моё состояние не опасно, что я быстро вылечусь. Я собираюсь усиленно тренироваться в первые две недели января. Сейчас я принимаю лекарства, могу тренироваться как обычно, в конце января возьму перерыв на полторы недели. Посмотрим, насколько быстро я восстановлюсь после операции, я в хороших руках, хотя, возможно, стартовать на Omloop Het Nieuwsblad будет слишком рано».
Состав команды LottoNL-Jumbo на 2018 год:
Энрико Баттальин / Enrico Battaglin, (Италия)
Джордж Беннет / George Bennett, (Новая Зеландия)
Ларс Боом / Lars Boom, (Голландия)
Кун Бауман / Koen Bouwman, (Голландия)
Стеф Клемент / Stef Clement, (Голландия)
Флорис Де Тир / Floris De Tier, (Бельгия)
Паскаль Энкорн / Pascal Eenkhoorn, (Голландия)
Роберт Гесинк / Robert Gesink, (Голландия)
Дилан Груневеген / Dylan Groenewegen, (Голландия)
Грёндаль Амунд Янсен / Amund Grondahl Jansen, (Норвегия)
Стевен Крейсвейк / Steven Kruijswijk, (Голландия)
Сеп Кусс / Sepp Kuss, (США)
Том Лезер / Tom Leezer, (Голландия)
Берт-Ян Линдеман / Bert-Jan Lindeman, (Голландия)
Пауль Мартенс / Paul Martens, (Германия)
Дан Оливьер / Daan Olivier, (Голландия)
Нельсон Паулесс / Neilson Powless, (США)
Примож Роглич / Primoz Roglic, (Словения)
Тимо Роозен / Timo Roosen, (Голландия)
Брам Танкинк / Bram Tankink, (Голландия)
Антван Толхук / Antwan Tolhoek, (Голландия)
Йос ван Эмден / Jos Van Emden, (Голландия)
Гейс Ван Хуке / Gijs Van Hoecke, (Бельгия)
Данни Ван Поппель / Danny Van Poppel, (Голландия)
Роберт Вагнер / Robert Wagner, (Германия)
Мартен Винантс / Maarten Wynants, (Бельгия)
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