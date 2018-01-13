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Состав команды LottoNL-Jumbo на 2018 год

Команда LottoNL-Jumbo представила состав на 2018 год

 

  Голландская велокоманда LottoNL-Jumbo во время первого тренировочного лагеря провела презентацию состава на 2018 год. Во время презентации было объявлено, что 24-летний Дилан Груневеген (Dylan Groenewegen) и 28-летний Примож Роглич (Primoz Roglic) продлили контракты с командой до 2020 года включительно.

 

Всего в команде LottoNL-Jumbo после увольнения Хуана-Хосе Лобато будет выступать 26 гонщиков из 8 стран.

 

  В 2017 году гонщики команды одержали 26 побед, в том числе 10 – на гонках Мирового тура. Йос Ван Эмбден принёс команде победу на этапе Джиро д’Италия, Примож Роглич и Дилан Груневеген – победы на этапах Тур де Франс-2017.

 

Состав команды LottoNL-Jumbo на 2018 год

 

Состав команды LottoNL-Jumbo на 2018 год

Photo (c) LottoNL-Jumbo

 

  Во время презентации состава на 2018 год были объявлены планы команды на Гран-туры. Один из капитанов команды Стевен Крёйсвейк сосредоточится на Тур де Франс-2018, а также проедет Вуэльту Испании.

 

  На Джиро д’Италия-2018 команда делает ставку на Роберта Гесинка, Данни Ван Поппеля и Приможа Роглича.

 

 Роглич и Гесинк также примут участие в Тур де Франс-2018. Примож Роглич ставит целью борьбу за этапы французского Гран-тура, Роберт Гесинк будет помогать Стевену Крёйсвейку в борьбе за общий зачёт.  

 

  Лидером команды на весенних классиках будет Ларс Боом, несмотря на то, что в начале января ему предстоит операция по лечению сердечной аритмии. Ларс Боом заверил, что успеет восстановиться до начала классик. Планируется, что в феврале гонщик поедет в тренировочный лагерь на высоте для подготовки к классикам. После классик целью Ларса Боома будет Тур де Франс-2018.

 

  Ларс Боом: «Врачи и кардиолог заверили меня, что моё состояние не опасно, что я быстро вылечусь. Я собираюсь усиленно тренироваться в первые две недели января.  Сейчас я принимаю лекарства, могу тренироваться как обычно, в конце января возьму перерыв на полторы недели. Посмотрим, насколько быстро я восстановлюсь после операции, я в хороших руках, хотя, возможно, стартовать на Omloop Het Nieuwsblad будет слишком рано».

 

 

Состав команды LottoNL-Jumbo на 2018 год:

 

 

Энрико Баттальин / Enrico Battaglin, (Италия)

Джордж Беннет / George Bennett, (Новая Зеландия)

Ларс Боом / Lars Boom, (Голландия)

Кун Бауман / Koen Bouwman, (Голландия)

Стеф Клемент  / Stef Clement, (Голландия)

Флорис Де Тир / Floris De Tier, (Бельгия)

Паскаль Энкорн / Pascal Eenkhoorn, (Голландия)

Роберт Гесинк / Robert Gesink, (Голландия)

Дилан Груневеген / Dylan Groenewegen, (Голландия)

Грёндаль Амунд Янсен / Amund Grondahl Jansen, (Норвегия)

Стевен Крейсвейк / Steven Kruijswijk, (Голландия)

Сеп Кусс / Sepp Kuss, (США)

Том Лезер / Tom Leezer, (Голландия)

Берт-Ян Линдеман / Bert-Jan Lindeman, (Голландия)

Пауль Мартенс / Paul Martens, (Германия)

Дан Оливьер / Daan Olivier, (Голландия)

Нельсон Паулесс / Neilson Powless, (США)

Примож Роглич / Primoz Roglic, (Словения)

Тимо Роозен / Timo Roosen, (Голландия)

Брам Танкинк / Bram Tankink, (Голландия)

Антван Толхук / Antwan Tolhoek, (Голландия)

Йос ван Эмден / Jos Van Emden, (Голландия)

Гейс Ван Хуке / Gijs Van Hoecke, (Бельгия)

Данни Ван Поппель / Danny Van Poppel, (Голландия)

Роберт Вагнер / Robert Wagner, (Германия)

Мартен Винантс / Maarten Wynants, (Бельгия)

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Теги к статье: LottoNL-Jumbo

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Комментарии

  • rude_rider
    Том Дюмулин примет участие в Д ... (19)
    rude_rider-Фото
    ну он там впрыскивал слоновые дозы .ингалировал по черному и говорит что всегда так делает.попробуй у такого выиграй
  • Berdok
    Кристиан Прюдомм: «Мы не хотим ... (5)
    Berdok-Фото

    вот бы все зауважали чувака, скажи он вдруг - да, перебрал, "сознаю свою вину, меру, степень, глубину"... - не такое у него воспитание (с)

  • сервело
    Кристиан Прюдомм: «Мы не хотим ... (5)
    сервело-Фото
    "Ребёнок, букварь купи"
  • f16
    Кристиан Прюдомм: «Мы не хотим ... (5)
    f16-Фото
    а причем здесь политика? докажут, никто от ответственности не уйдет
  • Гонщик
    Крис Фрум продолжает подготовк ... (17)
    Гонщик-Фото

    стимуляторы как жрали , так и будут жрать , в вело без них никак , ну и асматики неоспоримое преимущество перед другими спортсменами всётаки имеют , с этим нужно что-то делать 

  • Гонщик
    Кристиан Прюдомм: «Мы не хотим ... (5)
    Гонщик-Фото

    почему не пишут о том , что Винокурова и Колобнева хотят осудить на три года , а Фрума отмажут , он в политику не лезет 

  • Shalam s Urala
    Кристиан Прюдомм: «Мы не хотим ... (5)
    Shalam s Urala-Фото

    пойман - вор.

    вор должен сидеть в тюрьме (с)

    особенно в такое интересное время, когда десятки "непойманневоров" в бан отправляют

    вот бы все зауважали чувака, скажи он вдруг - да, перебрал, "сознаю свою вину, меру, степень, глубину"...

    но.. сами всё понимаете. не в сказке живём. будет всё как обычно - "да я, да никогда". тьху

  • Shalam s Urala
    Крис Фрум продолжает подготовк ... (17)
    Shalam s Urala-Фото

    отмазать - это ж всё равно с какой-то формулировкой. во всяком случае, пока ещё, так положено, чтоб она была. вот это и интересно. - "пшикал, пшикал - перепшикал - ну с кем не бывает"? ))

    есть предельная норма. есть ответственность за её превышение. вроде всё очевидно. но не в наше время. сейчас возможно всё. и это интересно (по-своему)

  • rude_rider
    Стевен Крёйсвейк ставит целью ... (2)
    rude_rider-Фото

    помоему его пик карьры пришел на джиро 2016

    дальше теперь будет только в топ 5 максимум

  • sixpack
    Крис Фрум продолжает подготовк ... (17)
    sixpack-Фото

    Во-первых, на астматиков были нарекания. Во-вторых, PCS опубликовала статистику с процентом астматиков и выиранных ими медалей на разных олимпиадах. Больные оказались куда здоровее здоровых, ну да это не секрет. 

     

    Я думаю, что Фрумстера отмажут. Too big to fail. По крайней мере, сезона-2018 не лишат. И Фрум так же думает. И готовится.

     

    Вся система борьбы с допом нужна исключительно для политкорректной правки результатов в большом спорте. Поэтому она никуда не денется. Поломаные судьбы никого не трогают. Так что мы будем и дальше лицезреть отчисления из команд за снотворное и пожизненные дисквалы за то, что продается без рецепта в людой аптеке. 

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