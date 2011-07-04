Генеральный менеджер велокоманды Sunweb об уходе Тома Дюмулина

Мендежер команды Sunweb: «И после Тома Дюмулина жизнь продолжится»

После ухода Тома Дюмулина, который досрочно (за два года до окончания) расторг контракт после восьми лет работы и перешёл в команду Jumbo-Visma, велокоманда Sunweb готова перестроиться после потери лидера на Гранд-туры.

Об этом генеральный менеджер команды Иван Спекенбринк (Iwan Spekenbrink) сказал в интервью Volkskrant.nl.

Иван Спекенбринк: «Мы бы предпочли отдать все силы ради победы Тома на Тур де Франс в следующем году, но сразу поняли, что он уже принял решение. Том больше не чувствовал, что может получить от нас максимум. Распалась связь. Он не хотел больше оставаться с нами, а это означало, что он перейдёт в одну из 17 команд Мирового тура.

Подобное мы уже переживали, когда от нас ушёл лучший спринтер мира Марсель Киттель (в 2015 году), но мы восстановились. Потом ушёл один из лучших классиков Джон Дегенкольб (перед 2017 годом), мы снова восстановились. И так будет снова, пусть и не в 2020 году. И после ухода Тома жизнь продолжится».

Вслед за Томом Дюмулином команду Sunweb покинули и многие члены персонала. Часть из них перешла вместе с Дюмулином в команду Jumbo-Visma, включая хиропрактика Маартена Тилена (Maarten Tielen) и тренера Артура ван Донгена (Arthur van Dongen).

Один из главных тренеров, Хендрик Вернер (Hendrik Werner), работавший в команде с 2016 года, по сообщению издания De Telegraaf, перешёл в команду Bora-hansgrohe.

В следующем сезоне в команде не будет и спортивного директора Айке Висбека (Aike Visbeek), который сыграл ключевую роль в победе Тома Дюмулина на Джиро д’Италия в 2017 году. По сообщению нидерландских средств массовой информации, он покинул команду из-за разногласий с руководством.