Дилан Груневеген продлил контракт с командой Jumbo-Visma

Дилан Груневеген остаётся в команде Jumbo-Visma до конца 2023 года

26-летний нидерландский велогонщик Дилан Груневеген (Dylan Groenewegen) продлил контракт с командой Jumbo-Visma до конца 2023 года. Устное соглашение о продлении контракта, заключённое этим летом, теперь официально закреплено.

Дилан Груневеген пришёл в команду Ричарда Плюгге в 2016 году, перейдя из проконтинентальной команды Roompot - Oranje Peloton. За это время он одержал 48 побед, из них 11 – на гонках Мирового тура, в числе которых четыре этапа Тур де Франс ( в 2017, 2018 и 2019), три этапа Париж-Ницца, классика Driedaagse Brugge-De Panne. В этом сезоне Дилан Груневеген одержал 15 побед.

Photo (c) CORVOS/Jumbo-Visma Team

Дилан Груневеген: «Сейчас мне 26 лет, я становлюсь сильнее. Я пришёл в команду, когда мне было 22. С тех пор я выступаю гораздо лучше. Это случается с каждым гонщиком, который приходит в эту команду. Мы начали с нуля, и смотрите, где находимся сейчас. И я, и команда находимся там, где и хотели быть. В Jumbo-Visma прекрасно налажена работа. Когда я отмечаю, что хотел бы усовершенствовать, члены команды изучают вопрос и начинают над ним работать. Это главная причина, по которой я хочу продолжать выступать в этой команде.

В Jumbo-Visma я чувствую себя как дома. Мы достигли соглашения. Здесь у меня есть всё, что я хочу. Так зачем мне менять команду? Взаимное доверие – очень важная вещь. Команда верит в меня, а я верю в команду. Ребята, которые мне помогают, великолепно работают. Посмотрите на результаты этого года, вы увидите, что у меня всегда отличный поезд. Уверен, что в этой команде я продолжу расти».