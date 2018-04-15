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Дилан Груневеген продлил контракт с командой Jumbo-Visma

Дилан Груневеген остаётся в команде Jumbo-Visma до конца 2023 года

 

 

  26-летний нидерландский велогонщик Дилан Груневеген (Dylan Groenewegen) продлил контракт с командой Jumbo-Visma до конца 2023 года. Устное соглашение о продлении контракта, заключённое этим летом, теперь официально закреплено.

 

  Дилан Груневеген пришёл в команду Ричарда Плюгге в 2016 году, перейдя из проконтинентальной команды Roompot - Oranje Peloton. За это время он одержал 48 побед, из них 11 – на гонках Мирового тура,  в числе которых четыре этапа Тур де Франс ( в 2017, 2018 и 2019), три этапа Париж-Ницца, классика Driedaagse Brugge-De Panne. В этом сезоне Дилан Груневеген одержал 15 побед.

 

Дилан Груневеген продлил контракт с командой Jumbo-Visma

Photo (c) CORVOS/Jumbo-Visma Team

 

   Дилан Груневеген: «Сейчас мне 26 лет, я становлюсь сильнее. Я пришёл в команду, когда мне было 22. С тех пор я выступаю гораздо лучше. Это случается с каждым гонщиком, который приходит в эту команду. Мы начали с нуля, и смотрите, где находимся сейчас. И я, и команда находимся там, где и хотели быть. В Jumbo-Visma прекрасно налажена работа. Когда я отмечаю, что хотел бы усовершенствовать, члены команды изучают вопрос и начинают над ним работать. Это главная причина, по которой я хочу продолжать выступать в этой команде.

 

   В Jumbo-Visma я чувствую себя как дома. Мы достигли соглашения. Здесь у меня есть всё, что я хочу. Так зачем мне менять команду? Взаимное доверие – очень важная вещь. Команда верит в меня, а я верю в команду. Ребята, которые мне помогают, великолепно работают. Посмотрите на результаты этого года, вы увидите, что у меня всегда отличный поезд. Уверен, что в этой команде я продолжу расти».

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Теги к статье: Дилан Груневеген Dylan Groenewegen Jumbo-Visma

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  1. Имя: Артём

    Arciv

    Вчера, 22:39 | Регистрация: 15.04.2018

    Отлично. На туре в этом году не везло ему

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Комментарии

  • Адриен
    Генеральный менеджер команды A ... (5)
    Адриен-Фото

    Есть спортсмены смолоду и в продолжении карьеры ВЕЧНО подающие большие надежды, которых так и не оправдывают ... Ару, Барде, Ланда, Пино, Порт - да много... Вот Кинтана - по моему - из этого "скорбного" списка. Такое впечатление, что его уход в Arkéa - шаг ОТЧАЯНИЯ, а не надежды... Это в какой функциональной яме должны находится все остальные явные фавориты , чтобы на ТДФ победил Кинтана... Правильно сказал Юбер, выводя формулу успеха Кинтаны - идеальная подготовка и обстоятельства "в нашу пользу", т.е. - СЛУЧАЙ. Вот на него и остается надеяться...

  • Arciv
    Дилан Груневеген продлил контр ... (1)
    Arciv-Фото
    Отлично. На туре в этом году не везло ему
  • raspik
    Тур Гуанси-2019. Этап 5 (2)
    raspik-Фото
    Четвёртое третье место Трентина
  • Александра
    Генеральный менеджер команды A ... (5)
    Александра-Фото

    Посмотрим. Как знать, возможно, новая команда откроет для Китаны новые горизонты. В любом случае то, что мы видели в Мувистар, было медленным откатом назад. Только в этом году Кинтана и поехал по-чемпионски, видимо, после того, как все решил для себя.

  • motte
    Генеральный менеджер команды A ... (5)
    motte-Фото

    А я верю в наиро,  тдф, конечно, высоко, но парень еще не сказал своего последнего слова.

  • motte
    Трансферные новости пелотона-2 ... (55)
    motte-Фото
    И четвертый эстонец в протуре 2020!
  • Astanaforever
    Генеральный менеджер команды A ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Мечтать не вредно. Вредно не мечтать. Кинтана никогда не возьмет Тур. Тем более в этой команде. Наивно.
  • Капитан Нэмо
    Генеральный менеджер команды A ... (5)
    Капитан Нэмо-Фото

    Кинтана победитель Тура))) Опоздал фантазёр лет на 5....

  • EL-Fenomeno
    19-летний Эдо Маас не сможет х ... (22)
    EL-Fenomeno-Фото

    В тему об авариях и травмах спорстменах на велосипедах: триатлонистка Клэр Дэнсон осталась парализованной после аварии с трактором.

    Источник: https://www.cyclingweekly.com/news/latest-news/please-treat-old-claire-tr
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  • motte
    Чайники наконец-то в Гизалло. ... (4)
    motte-Фото

    Класс!

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