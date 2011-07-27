Команда UAE Team Emirates распределила капитанов на Гранд-туры 2020 года

Планы команды UAE Team Emirates на Гранд-туры 2020 года

Во время пресс-конференции на ежегодном тренировочном сборе команды UAE Team Emirates, проходящем в Бенидорме, было объявлено, как будут распределены капитаны команды на Гранд-туры сезона 2020 года.

На Джиро д’Италия-2020 в качестве лидеров команды поедут Давиде Формоло, Александр Кристофф и Диего Улисси.

На Тур де Франс-2020 команда делает ставку на Тадея Погачара, Фабио Ару и Фернандо Гавирию.

На Вуэльте Испании-2020 в качестве капитанов поедут Давид Де Ла Крус, Давиде Формоло и Яспер Филипсен.

Хошеан Мачин (Joxean Matxin), генеральный менеджер команды UAE Team Emirates: «Считаем, что мы смогли сбалансировать календарь сезона ради достижения наших целей, учитывая ресурсы команды. Цель – бороться за генеральные классификации на крупных многодневных гонках, а также на спринтерских финишах.

На Джиро д’Италия делаем ставку на Кристоффа, который уже давно хочет принять участие в итальянском Гранд-туре. Формоло будет лидером в борьбе за генеральную классификацию, а Улисси будет бороться за этапы.

На Тур де Франс-2020 мы поедем с Погачаром, на котором не будет давления. Он должен проходить гонку день за днём. Ару сфокусируется на генеральной классификации, а Гавирия использует шансы в спринтах.

И, наконец, Формоло вместе с Де Ла Крусом будут бороться на Вуэльте Испании, а молодой бельгийский спринтер Филипсен дебютирует в Испании на втором в карьере Гранд-туре».