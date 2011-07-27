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Команда UAE Team Emirates распределила капитанов на Гранд-туры 2020 года

Планы команды UAE Team Emirates на Гранд-туры 2020 года

 

 

 Во время пресс-конференции на ежегодном тренировочном сборе команды UAE Team Emirates, проходящем в Бенидорме, было объявлено, как будут распределены капитаны команды на Гранд-туры сезона 2020 года.

 

 

  На Джиро д’Италия-2020 в качестве лидеров команды поедут Давиде Формоло, Александр Кристофф и Диего Улисси.

 

На Тур де Франс-2020 команда делает ставку на Тадея Погачара, Фабио Ару и Фернандо Гавирию.

 

На Вуэльте Испании-2020 в качестве капитанов поедут Давид Де Ла Крус, Давиде Формоло и Яспер Филипсен.

 

  Хошеан Мачин (Joxean Matxin), генеральный менеджер команды UAE Team Emirates: «Считаем, что мы смогли сбалансировать календарь сезона ради достижения наших целей, учитывая ресурсы команды. Цель – бороться за генеральные классификации на крупных многодневных гонках, а также на спринтерских финишах.

 

  На Джиро д’Италия делаем ставку на Кристоффа, который уже давно хочет принять участие в итальянском Гранд-туре. Формоло будет лидером в борьбе за генеральную классификацию, а Улисси будет бороться за этапы.

 

  На Тур де Франс-2020 мы поедем с Погачаром, на котором не будет давления. Он должен проходить гонку день за днём. Ару сфокусируется на генеральной классификации, а Гавирия использует шансы в спринтах.

 

  И, наконец, Формоло вместе с Де Ла Крусом будут бороться на Вуэльте Испании, а молодой бельгийский спринтер Филипсен дебютирует в Испании на втором в карьере Гранд-туре».

 

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Теги к статье: UAE Team Emirates Тадей Погачар Фабио Ару Александр Кристофф Давид де ла Крус Диего Улисси Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2020 Giro d'Italia Гран-тур Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2020

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  1. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 05:18 | Регистрация: 27.07.2011

    че то не понял

    а где разделение капитанов?

    или формоло и крус стали таковыми?

     

    я думал что Ару и Погачара разделят ан нет..странно

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 07:33 | Регистрация: 30.06.2017

    Потеряли надежду на Ару, вот Погачара вместо ушедшего Мартина с ним и катят. Чую, после этого тура, у Ару наступит спортивный финал карьеры.

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Servis

      Roscomsport

      Сегодня, 11:46 | Регистрация: 21.01.2018

      Иногда ОНИ возвращаются...

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Какой из маршрутов Гранд-туров на 2020 год понравился больше?

Комментарии

  • Адриен
    Ильнур Закарин ставит целью Дж ... (10)
    Адриен-Фото
    А писано не для вас и не для таких, как вы... На эти темы беседовать с вам подобными - БЕССМЫСЛЕННО. Это всё равно как спорить о проблемах воспитания с БЕЗДЕТНЫМИ...
  • Earl57
    Презентация маршрута Вуэльты И ... (5)
    Earl57-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    Из генеральщиков и капитанов кто не выберит Олимпиаду, то все "карты им в руки" на Вуэльте.

    Дык Вуэльта начнется через 3 недели после групповой гонки в Токио. 

    Поедут горняки, которые имеют виды на ЧМ в Швейцарии с горным маршрутом. Там групповая гонка элиты будет 27 сентября.

  • levonardo
    Ильнур Закарин ставит целью Дж ... (10)
    levonardo-Фото
    Цитата: Адриен
     -Мне бы хотелось выступить под любым флагом, если Россию не допустят -

    Ну что же... С Ильнуром Азатовичем Закариным ВСЁ ясно. Мне во всяком случае...
    Ваше мнение очень важно для нас, оставайтесь на линии))
  • EL-Fenomeno
    Презентация маршрута Вуэльты И ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Откровненно говоря да, по сравнению с предыдущими вуэльтами маршрут 2020 не сложный (каг бэ). С другой стороны 6 супер-горных финишей (3=1Н cat. & 3-ESP cat.) очень "манят и заводят")) Плюс та короткая, но крутейшая стенка Мирадор на разделке тоже стоит отлдельного внимания.

    Из генеральщиков и капитанов кто не выберит Олимпиаду, то все "карты им в руки" на Вуэльте.

  • Адриен
    Ильнур Закарин ставит целью Дж ... (10)
    Адриен-Фото

     -Мне бы хотелось выступить под любым флагом, если Россию не допустят -

    Ну что же... С Ильнуром Азатовичем Закариным ВСЁ ясно. Мне во всяком случае...

  • Roscomsport
    Команда UAE Team Emirates расп ... (3)
    Roscomsport-Фото
    Иногда ОНИ возвращаются...
  • SVS
    Ильнур Закарин ставит целью Дж ... (10)
    SVS-Фото

    О Джиро - это Вы исключительно верно сказали! :-)

  • дрокер
    Ильнур Закарин ставит целью Дж ... (10)
    дрокер-Фото

    Если не сменит, просите Каньен

  • Astanaforever
    Команда UAE Team Emirates расп ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Потеряли надежду на Ару, вот Погачара вместо ушедшего Мартина с ним и катят. Чую, после этого тура, у Ару наступит спортивный финал карьеры.
  • Astanaforever
    Презентация маршрута Вуэльты И ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Скучно в Голандии будет. Никакого креатива. Оргам минус. Начинаем смотреть Вуэльту с третьего этапа.

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