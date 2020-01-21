Кристоф Пфингстен переходит в команду Jumbo-Visma

- Категория:
- VeloTEAM |
- Дата:
- Вчера, 23:20
Кристоф Пфингстен подписал контракт с командой Jumbo-Visma
31-летний немецкий велогонщик Кристоф Пфингстен подписал контракт с командой Jumbo-Visma, куда переходит после пяти лет выступления в команде Bora (Bora-Argon18, Bora-hansgrohe). Подписанием Кристофа Пфингстена команда Jumbo-Visma завершила формирование состава на 2020 год.
Кристоф Пфингстен: «Команда Jumbo-Visma – одна из лучших в мире. За прошедшие годы она выросла, стала более профессиональной. Я рад, что со мной захотели подписать контракт, что я получил эту возможность.
Помимо гонщиков, с которыми я знаком по пелотону, я знаком с моими соотечественниками Тони Мартином и Паулем Мартенсом. Также во время выступления в команде Cyclingteam de Rijke моим товарищем по команде был Дилан Груневеген».
Кристоф Пфингстен за время выступления в команде Bora проехал три Гран-тура – один раз Джиро д’Италия и дважды Вуэльту Испании. В этом году его лучшим результатом стала вторая ступень подиума классики Rund um Köln. В 2018 году на одном из этапов Джиро д’Италия он занял 4-е место.
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