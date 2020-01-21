Кристоф Пфингстен переходит в команду Jumbo-Visma

am14

Джон Дегенкольб: «Счастлив, чт ... (3) Карьера Джона четко разделена на "до" и "после". Начало и середина десятилетия - уйма побед. Сейчас практически забвение. Хотя фактически он ещё молод, 30 лет самый сок для классика. Надеюсь на перезагрузку и возвращение. Для меня один из любимых гонщиков в пелотоне.

Lucky

ASO объявила о создании новой ... (24) Тужитесь вы уважаемый, в отхожем месте, а я констатирую факты. Сколько гранд туров выиграл Лопес, при всех тех авансах которые из года в год выдают ему "специалисты" вроде вас.

Lucky

ASO объявила о создании новой ... (24) Цитата: Rokka Цитата: Lucky да и уровень его фанатов не сильно будет отличаться от местной публики





Цитата: Astanaforever Цитата: hodorik Судя по проведению Европейских игр в минске пора бы уже и Беларуссии проводить свой Тур. Там всё отработано и дороги хорошие и организация на высшем уровне.

Да и нам близко что приехать посмотреть поболеть )))

А почему бы ваш этот посыл не направить в родную гавань? Ни одного международного старта в рамках UCI.Золотое кольцо не в счет. Вот где позор отечественного велоспорта...федерации. Тур Алматы. Тур Азербайджана есть.а маломальский тур России нет. Непорядок. А почему бы ваш этот посыл не направить в родную гавань? Ни одного международного старта в рамках UCI.Золотое кольцо не в счет. Вот где позор отечественного велоспорта...федерации. Тур Алматы. Тур Азербайджана есть.а маломальский тур России нет. Непорядок.

Класс, теперь у простомена есть куда стремиться, после всех неудач на гранд турах простомен просто обязан поставить цель, стать трех, нет пятикратным чемпионом тура саудовской аравиида и уровень его фанатов не сильно будет отличаться от местной публикиТур Алматы?, это следущая вершина к которой будет карабкаться простомен после того как станет многократным призером тура саудовской аравии А я смотрю вы знаток творчества Лопеса раз позволяете себе такие выпады? Или напрямую спонсируете его конкурентов? Если нет, то на ваши жалкие потуги без улыбки сочувствия не взглянуть В самую точку, именно так, ТВОРЧЕСТВО (уместно добавить "детское" творчество), этим занимается простомен, пока его конкуренты выигрывают гранд туры

Rokka

ASO объявила о создании новой ... (24) Цитата: Lucky да и уровень его фанатов не сильно будет отличаться от местной публики





Цитата: Astanaforever Цитата: hodorik Судя по проведению Европейских игр в минске пора бы уже и Беларуссии проводить свой Тур. Там всё отработано и дороги хорошие и организация на высшем уровне.

Да и нам близко что приехать посмотреть поболеть )))

А почему бы ваш этот посыл не направить в родную гавань? Ни одного международного старта в рамках UCI.Золотое кольцо не в счет. Вот где позор отечественного велоспорта...федерации. Тур Алматы. Тур Азербайджана есть.а маломальский тур России нет. Непорядок. А почему бы ваш этот посыл не направить в родную гавань? Ни одного международного старта в рамках UCI.Золотое кольцо не в счет. Вот где позор отечественного велоспорта...федерации. Тур Алматы. Тур Азербайджана есть.а маломальский тур России нет. Непорядок.

Класс, теперь у простомена есть куда стремиться, после всех неудач на гранд турах простомен просто обязан поставить цель, стать трех, нет пятикратным чемпионом тура саудовской аравиида и уровень его фанатов не сильно будет отличаться от местной публикиТур Алматы?, это следущая вершина к которой будет карабкаться простомен после того как станет многократным призером тура саудовской аравии А я смотрю вы знаток творчества Лопеса раз позволяете себе такие выпады? Или напрямую спонсируете его конкурентов? Если нет, то на ваши жалкие потуги без улыбки сочувствия не взглянуть

Серафим

ASO объявила о создании новой ... (24) Зря Вы так, хоккеист по белорусски - хакеiст.

VeloVelo

Тур Калифорнии не будет провод ... (10) Пустой выхлоп, Сережа.

VeloVelo

Тур Калифорнии не будет провод ... (10) Да, вы правы, есть где покрутить американцам,

но, на ТК вот уже не покрутят.

Остается тур Юты и то не факт, что надолго.

VeloVelo

Тур Калифорнии не будет провод ... (10) Ну не будет Тура Калифорнии и не будет. Невелика потеря.

Не стоит из-за этого рубахи рвать.

Появится снова - добро пожаловать.

SSS

Тур Калифорнии не будет провод ... (10) Ну и хорошо, что не содержат. Это не противоречит тому, что весь этот бродячий цирк существует в значительной степени потому что американцы умеют извлечь из этого прибыль. В отличие от Олежки Тинькоффа.

Lucky

ASO объявила о создании новой ... (24) Класс, теперь у простомена есть куда стремиться, после всех неудач на гранд турах простомен просто обязан поставить цель, стать трех, нет пятикратным чемпионом тура саудовской аравии да и уровень его фанатов не сильно будет отличаться от местной публики



Цитата: Astanaforever Цитата: hodorik Судя по проведению Европейских игр в минске пора бы уже и Беларуссии проводить свой Тур. Там всё отработано и дороги хорошие и организация на высшем уровне.

Да и нам близко что приехать посмотреть поболеть )))

А почему бы ваш этот посыл не направить в родную гавань? Ни одного международного старта в рамках UCI.Золотое кольцо не в счет. Вот где позор отечественного велоспорта...федерации. Тур Алматы. Тур Азербайджана есть.а маломальский тур России нет. Непорядок. А почему бы ваш этот посыл не направить в родную гавань? Ни одного международного старта в рамках UCI.Золотое кольцо не в счет. Вот где позор отечественного велоспорта...федерации. Тур Алматы. Тур Азербайджана есть.а маломальский тур России нет. Непорядок. Тур Алматы?, это следущая вершина к которой будет карабкаться простомен после того как станет многократным призером тура саудовской аравии