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Кристоф Пфингстен переходит в команду Jumbo-Visma

Кристоф Пфингстен подписал контракт с командой Jumbo-Visma

 

 

  31-летний немецкий велогонщик Кристоф Пфингстен подписал контракт с командой Jumbo-Visma, куда переходит после пяти лет выступления в команде Bora (Bora-Argon18, Bora-hansgrohe). Подписанием Кристофа Пфингстена команда Jumbo-Visma завершила формирование состава на 2020 год.

 

Кристоф Пфингстен переходит в команду Jumbo-Visma

 

  Кристоф Пфингстен: «Команда Jumbo-Visma – одна из лучших в мире. За прошедшие годы она выросла, стала более профессиональной. Я рад, что со мной захотели подписать контракт, что я получил эту возможность.

 

  Помимо гонщиков, с которыми я знаком по пелотону, я знаком с моими соотечественниками Тони Мартином и Паулем Мартенсом. Также во время выступления в команде Cyclingteam de Rijke моим товарищем по команде был Дилан Груневеген».

 

Кристоф Пфингстен за время выступления в команде Bora проехал три Гран-тура – один раз Джиро д’Италия и дважды Вуэльту Испании. В этом году его лучшим результатом стала вторая ступень подиума классики Rund um Köln. В 2018 году на одном из этапов Джиро д’Италия он занял 4-е место.

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Теги к статье: Кристоф Пфингстен Christoph Pfingsten Jumbo-Visma

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Комментарии

  • am14
    Джон Дегенкольб: «Счастлив, чт ... (3)
    am14-Фото
    Карьера Джона четко разделена на "до" и "после". Начало и середина десятилетия - уйма побед. Сейчас практически забвение. Хотя фактически он ещё молод, 30 лет самый сок для классика. Надеюсь на перезагрузку и возвращение. Для меня один из любимых гонщиков в пелотоне.
  • Lucky
    ASO объявила о создании новой ... (24)
    Lucky-Фото
    Тужитесь вы уважаемый, в отхожем месте, а я констатирую факты. Сколько гранд туров выиграл Лопес, при всех тех авансах которые из года в год выдают ему "специалисты" вроде вас.
  • Lucky
    ASO объявила о создании новой ... (24)
    Lucky-Фото

    Цитата: Rokka
    Цитата: Lucky
    Класс, теперь у простомена есть куда стремиться, после всех неудач на гранд турах простомен просто обязан поставить цель, стать трех, нет пятикратным чемпионом тура саудовской аравииrofl да и уровень его фанатов не сильно будет отличаться от местной публики


    Цитата: Astanaforever
    Цитата: hodorik
    Судя по проведению Европейских игр в минске пора бы уже и Беларуссии проводить свой Тур. Там всё отработано и дороги хорошие и организация на высшем уровне.
     Да и нам близко что приехать посмотреть поболеть )))
    А почему бы ваш этот посыл не направить в родную гавань? Ни одного международного старта в рамках UCI.Золотое кольцо не в счет. Вот где позор отечественного велоспорта...федерации. Тур Алматы. Тур Азербайджана есть.а маломальский тур России нет. Непорядок.
    Тур Алматы?, это следущая вершина к которой будет карабкаться простомен после того как станет многократным призером тура саудовской аравииsarcastic
    А я смотрю вы знаток творчества Лопеса раз позволяете себе такие выпады? Или напрямую спонсируете его конкурентов? Если нет, то на ваши жалкие потуги без улыбки сочувствия не взглянуть
    В самую точку, именно так, ТВОРЧЕСТВО (уместно добавить "детское" творчество), этим занимается простомен, пока его конкуренты выигрывают гранд туры

  • Rokka
    ASO объявила о создании новой ... (24)
    Rokka-Фото
    Цитата: Lucky
    Класс, теперь у простомена есть куда стремиться, после всех неудач на гранд турах простомен просто обязан поставить цель, стать трех, нет пятикратным чемпионом тура саудовской аравииrofl да и уровень его фанатов не сильно будет отличаться от местной публики


    Цитата: Astanaforever
    Цитата: hodorik
    Судя по проведению Европейских игр в минске пора бы уже и Беларуссии проводить свой Тур. Там всё отработано и дороги хорошие и организация на высшем уровне.
     Да и нам близко что приехать посмотреть поболеть )))
    А почему бы ваш этот посыл не направить в родную гавань? Ни одного международного старта в рамках UCI.Золотое кольцо не в счет. Вот где позор отечественного велоспорта...федерации. Тур Алматы. Тур Азербайджана есть.а маломальский тур России нет. Непорядок.
    Тур Алматы?, это следущая вершина к которой будет карабкаться простомен после того как станет многократным призером тура саудовской аравииsarcastic
    А я смотрю вы знаток творчества Лопеса раз позволяете себе такие выпады? Или напрямую спонсируете его конкурентов? Если нет, то на ваши жалкие потуги без улыбки сочувствия не взглянуть
  • Серафим
    ASO объявила о создании новой ... (24)
    Серафим-Фото
    Зря Вы так, хоккеист по белорусски - хакеiст.
  • VeloVelo
    Тур Калифорнии не будет провод ... (10)
    VeloVelo-Фото
    Пустой выхлоп, Сережа.
  • VeloVelo
    Тур Калифорнии не будет провод ... (10)
    VeloVelo-Фото
    Да, вы правы, есть где покрутить американцам,
    но, на ТК вот уже не покрутят.
    Остается тур Юты и то не факт, что надолго.
  • VeloVelo
    Тур Калифорнии не будет провод ... (10)
    VeloVelo-Фото

    Ну не будет Тура Калифорнии и не будет. Невелика потеря.
    Не стоит из-за этого рубахи рвать.
    Появится снова - добро пожаловать. 

  • SSS
    Тур Калифорнии не будет провод ... (10)
    SSS-Фото
    Ну и хорошо, что не содержат. Это не противоречит тому, что весь этот бродячий цирк существует в значительной степени потому что американцы умеют извлечь из этого прибыль. В отличие от Олежки Тинькоффа.
  • Lucky
    ASO объявила о создании новой ... (24)
    Lucky-Фото

    Класс, теперь у простомена есть куда стремиться, после всех неудач на гранд турах простомен просто обязан поставить цель, стать трех, нет пятикратным чемпионом тура саудовской аравииrofl да и уровень его фанатов не сильно будет отличаться от местной публики



    Цитата: Astanaforever
    Цитата: hodorik
    Судя по проведению Европейских игр в минске пора бы уже и Беларуссии проводить свой Тур. Там всё отработано и дороги хорошие и организация на высшем уровне.
     Да и нам близко что приехать посмотреть поболеть )))
    А почему бы ваш этот посыл не направить в родную гавань? Ни одного международного старта в рамках UCI.Золотое кольцо не в счет. Вот где позор отечественного велоспорта...федерации. Тур Алматы. Тур Азербайджана есть.а маломальский тур России нет. Непорядок.
    Тур Алматы?, это следущая вершина к которой будет карабкаться простомен после того как станет многократным призером тура саудовской аравииsarcastic

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