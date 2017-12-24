Стевен Крёйсвейк продлил контракт с командой LottoNL-Jumbo до конца 2021 года

Стевен Крёйсвейк остаётся в велокоманде LottoNL-Jumbo до конца 2021 года

30-летний нидерландский велогонщик Стевен Крёйсвейк (Steven Kruijswijk) продлил контракт с командой LottoNl-Jumbo до конца 2021 года после того, как компания Jumbo объявила о том, что станет титульным спонсором команды на ближайшие пять лет с 2019 года.

Ни разу в своей карьере Крёйсвейк не менял команду, войдя в профессиональный велоспорт с командой Rabobank, которая потом несколько раз меняла названия, став сейчас LottoNL-Jumbo.

В этом сезоне целью Стевена Крёйсвейка является Тур де Франс-2018. Его лучшим результатом на французском Гран-туре было 15-е место в 2014 году. Лучший результат нидерландского гонщика на Гран-туре – 4-е место на Джиро д’Италия-2016.

Стевен Крёйсвейк: «За последние годы команда очень выросла в профессиональном плане, в управлении, инновациях. Мы на самом деле чувствуем себя единой командой, я счастлив, что являюсь её частью. Сотрудничество с компанией Jumbo даёт команде уверенность, спокойствие и стабильность».

Также с командой LottoNL-Jumbo продлил контракт до 2020 года 25-летний нидерландский гонщик Тимо Розен (Timo Roosen).