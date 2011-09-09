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Стевен Крёйсвейк: «Наша команда может бороться за победу на Тур де Франс»

Стевен Крёйсвейк о команде Ineos, приходе Тома Дюмулина в команду Jumbo-Visma и итогах сезона 2019 года

 

 

 

  В этом году гонщики команды Jumbo-Visma одержали победы на этапах всех трёх Гранд-туров, Примож Роглич поднялся на подиум Джиро д’Италия и стал победителем Вуэльты Испании-2019, а Стевен Крёйсвейк стал призёром Тур де Франс-2019.  В следующем году в команде будет выступать победитель Джиро д’Италия-2017 Том Дюмулин.  32-летний Стевен Крёйсвейк уверен,  что его команда Jumbo-Visma способна бросить вызов команде Ineos в борьбе за победу на Гранд-турах, о чём рассказал в интервью Cyclingnews.

 

  Стевен Крёйсвейк: «Убеждён, что с таким составом как сейчас, с гонщиками, которые у нас есть, мы сможем бороться за победу на Тур де Франс. Если смотреть  на все команды в общем, то разрывы становятся меньше.

 

  Мы – другая команда, потому что нацелены и на спринты, и на классики. Мы более универсальны, чем INEOS, которые фокусируются только на многодневных гонках. В этом году мы приблизились, поднимались на подиумы и выиграли этапы на каждом из Гранд-туров. Также в этом сезоне мы показали, что можем атаковать или контролировать гонку.

 

  Мы всё ближе и ближе. Даже такие ребята как Пино и Алафилипп тоже подходят ближе. Для Ineos ситуация не становится легче. Технически они каждый год делают одно и то же – выжидают, а затем контролируют. До сих пор, когда дело касалось финишей в подъём, у них были сильнейшие ребята. Им было довольно легко контролировать гонку, а затем одерживать победу. На Туре им надо было сделать так всего лишь раз или два, а оставшуюся часть гонки просто держать контроль.

 

  Если дать им вести гонку по-своему, довозить их ребят до последних километров подъёма, они будут побеждать. Раньше это был Фрум, теперь – Берналь. Поэтому в гонке создавать на них давление надо раньше, заставить раньше начать работать таких ребят как Квятковский. Надо постараться надавить на них заранее.

 

  О приходе Тома Дюмулина я узнал чуть раньше. Команда мне сообщила, что он может присоединиться. Конечно, моей первой реакцией было удивление, но не шок. Я знал, что у него долгосрочный контракт, и не понимал, как это получится. Сначала сразу подумал о своих амбициях, о роли в команде. Если честно, была мысль, как скажется на мне его переход. Мне понадобилось время, чтобы это осмыслить, но я увидел преимущество.

 

  Если хочешь быть среди лучших команд мира, то нужны сильные гонщики в составе. Конкуренция в командах становится сильнее. Том поднимет уровень команды, а я благодаря этому смогу получить новые знания и совершенствоваться. У нас будет больше возможностей для тактики, больше шансов на победу в гонке. Иногда я могу помогать Тому, иногда он может помочь мне, станет понятно, кто сильнейший. Пока мы доверяем друг другу, боремся за победу команды, это лучшая идея. Он верит в нашу команду и в наших ребят, так что его приход – большой подарок. Он общительный парень,  на сборах он вписался в команду.

 

  2019 год стал лучшим в моей карьере. Тур де Франс была одной из главных целей года, и я добился успеха, поднявшись на подиум. К этому я стремился много лет, и, наконец, добился. А то, что я достиг подиума на крупнейшей гонке, делает этот результат ещё более значительным».

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Теги к статье: Jumbo-Visma Стевен Крёйсвейк Steven Kruijswijk

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  1. Имя: 0xF3759DF

    0x5F375A86

    Сегодня, 07:29 | Регистрация: 17.08.2015

    Вот если кто и сможет разобрать инеос, то они. Остальные команды предпочтут заехать на колесе Фрума в десятку.

  2. Имя: SportSpirit

    SportSpirit

    Сегодня, 09:39 | Регистрация: 4.05.2019

    Нравятся мне такие развернутые интервью, а не формальные вопросы-ответы. 

     

    Кройсвик - скромный трудяга-гонец и честный человек, описал свои мысли по поводу прихода Дюмолана, как есть, т.к. позиции Стейвена как потенциального капитана после прихода Тома стали самыми шаткими. Все решит гонка) но у меня пока не возникает картинки, где Том - звездный грегари. 

  3. Camel

    Сегодня, 10:02 | Регистрация: 29.01.2017

    Поэтому в гонке создавать на них давление надо раньше, заставить раньше начать работать таких ребят как Квятковский. Надо постараться надавить на них заранее

     

    Стратег однако! biggrin

    Что ж раньше-то не надавил на ИНЕОС? Пока в этой команде Фрум, Берналь, Квятковский и другие ребята, они на Туре непобедимы. А тут ещё и новый спонсор, да КАКОЙ!

    Тоже мне аналитик!

  4. Имя: Алексей

    am14

    Сегодня, 10:50 | Регистрация: 9.09.2011

    Время идёт, возможности уходят. Стевен скорее всего будет капитаном второго эшелона, подбирать то, что останется после дележа между Рогличем и Дюмоланом. За три прошедших года ему ни разу не удалось подобраться к той термоядерной форме Джиро-2016. Очень жаль, что не хватило тогда Акульего хладнокровия на спуске...

  5. Имя: 0xF3759DF

    0x5F375A86

    Сегодня, 11:29 | Регистрация: 17.08.2015

    Человек в этом году забрался на подиум ТДФ, а вы прочите ему место во "втором эшелоне", интересные вы аналитики.

  6. Camel

    Сегодня, 18:05 | Регистрация: 29.01.2017

    Цитата: 0x5F375A86
    Человек в этом году забрался на подиум ТДФ, а вы прочите ему место во "втором эшелоне", интересные вы аналитики.

    Да хоть бы вообще в каком-нибудь эшелоне остался. Эвенпулы, Бернали с Погачарами поддавливают.

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Santos Tour Down Under

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Camel
    Стевен Крёйсвейк: «Наша команд ... (6)
    Camel-Фото

    Цитата: 0x5F375A86
    Человек в этом году забрался на подиум ТДФ, а вы прочите ему место во "втором эшелоне", интересные вы аналитики.

    Да хоть бы вообще в каком-нибудь эшелоне остался. Эвенпулы с Погачарами поддавливают.

  • RVL
    Команда INEOS объявила о партн ... (20)
    RVL-Фото
    сейчас в моде колаборации по любым признакам.
    хэштеги рулят. инеос -сразу мерседес-сразу паруса-сразу велосипеды и так покругу
  • RVL
    Команда INEOS объявила о партн ... (20)
    RVL-Фото
    а у Кири на глазах все это происходит
  • levonardo
    Ильнур Закарин ставит целью Дж ... (30)
    levonardo-Фото

    Изначально речь шла про флаг, а не пр форму.

     

  • Alya
    Ильнур Закарин ставит целью Дж ... (30)
    Alya-Фото

    Сколько раз Ильнур Закарин побеждал в российской велоформе? При всей престижности Тура, Джиро и Вуэльты - гонщик там высутпает не за страну)))

  • 0x5F375A86
    Стевен Крёйсвейк: «Наша команд ... (6)
    0x5F375A86-Фото

    Человек в этом году забрался на подиум ТДФ, а вы прочите ему место во "втором эшелоне", интересные вы аналитики.

  • am14
    Стевен Крёйсвейк: «Наша команд ... (6)
    am14-Фото
    Время идёт, возможности уходят. Стевен скорее всего будет капитаном второго эшелона, подбирать то, что останется после дележа между Рогличем и Дюмоланом. За три прошедших года ему ни разу не удалось подобраться к той термоядерной форме Джиро-2016. Очень жаль, что не хватило тогда Акульего хладнокровия на спуске...
  • Ice
    Ильнур Закарин ставит целью Дж ... (30)
    Ice-Фото

    Цитата: Alya
    А сколько раз и где товарищ Закарин поднимал флаг?

    Статистику поищите о его победах. Слышали, что такое образное выражение? О престиже страны погуглите еще. Если это юморок, то он откровенно плосковат)))

  • Camel
    Стевен Крёйсвейк: «Наша команд ... (6)
    Camel-Фото

    Поэтому в гонке создавать на них давление надо раньше, заставить раньше начать работать таких ребят как Квятковский. Надо постараться надавить на них заранее

     

    Стратег однако! biggrin

    Что ж раньше-то не надавил на ИНЕОС? Пока в этой команде Фрум, Берналь, Квятковский и другие ребята, они на Туре непобедимы. А тут ещё и новый спонсор, да КАКОЙ!

    Тоже мне аналитик!

  • SportSpirit
    Стевен Крёйсвейк: «Наша команд ... (6)
    SportSpirit-Фото

    Нравятся мне такие развернутые интервью, а не формальные вопросы-ответы. 

     

    Кройсвик - скромный трудяга-гонец и честный человек, описал свои мысли по поводу прихода Дюмолана, как есть, т.к. позиции Стейвена как потенциального капитана после прихода Тома стали самыми шаткими. Все решит гонка) но у меня пока не возникает картинки, где Том - звездный грегари. 

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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