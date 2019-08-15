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Команда Jumbo-Visma вкладывает в будущее

Команда Jumbo-Visma о планах на будущее

 

 

  После новости о подписании контракта с Томом Дюмулином Ричард Плюгге, генеральный менеджер команды Jumbo-Visma рассказал, что теперь команда нацелена бороться за победы не только на Тур де Франс, а на всех трёх Гран-турах.

 

  В интервью De Telegraaf Ричард Плюгге сказал: «Перед подписанием Тома мы очень много разговаривали с нашими лидерами Приможем Рогличем и Стевеном Крёйсвейком. Они оба поняли, что приход Дюмулина – это усиление команды. Когда в команде больше гонщиков, способных бороться за генеральную классификацию, можно использовать разные стратегии.

 

  Так сделала команда Ineos на Тур де Франс с Эганом Берналем и Герантом Томасом. Это увеличивает шансы победы для каждого. Наша цель  - выиграть не только Тур де Франс. Начиная с предстоящей Вуэльты Испании, мы хотим ставить целью победу в генеральной классификации каждого Гран-тура.

 

 Том также считает, что команда сильнее  с большим количеством лидеров, и тем лучше можно выступить на Гран-туре. Он понял, что наша команда увеличивает его шансы на победу в Тур де Франс».

 

 

  В этом году гонщики команды Jumbo-Visma уже одержали 41 победу и поднялись на подиумы Джиро д’Италия (Примож Роглич) и Тур де Франс (Стевен Крёйсвейк).

 

  Главный финансовый директор сети супермаркетов Jumbo Том ван Веен подтвердил De Telegraaf, что бюджет команды Jumbo-Visma будет увеличен до 20 миллионов евро: «У нас есть амбиции и в спортивном и в коммерческом плане. С самыми важными спонсорами мы решили сделать дополнительные вложения. Бюджет команды будет увеличен до 20 миллионов евро. Команда своим выступлением показала, что входит в число самых лучших».

 

 

  Также нидерландская велокоманда Jumbo-Visma собирается инвестировать в молодых гонщиков. 13 молодых велогонщиков разных стран начнут выступать в развивающей молодёжной команде Development Team Jumbo-Visma, являющей частью Team Jumbo-Visma Academy. Некоторые из них будут сочетать занятия велоспортом на шоссе с велокроссом, треком или маунтинбайком.

 

Нидерландские гонщики Development Team Jumbo-Visma: Рик Плёмерс (Rick Pluimers), Аксель ван дер Туук (Axel van der Tuuk), Ларс Бовен (Lars Boven), Овен Гелейн (Owen Geleijn), Олай Коой (Olav Kooij), Хидде ван Венендааль (Hidde van Veenendaal), Мик ван Дейк (Mick van Dijke), Тим ван Дейк (Tim van Dijke) и Гейс Леемрейз ( Gijs Leemreize). Также в команде будут выступать ирландец Арчи Райан (Archie Ryan), новозеландец Финн Фишер-Блек (Finn Fisher-Black) и немецкие гонщики Майкл  Хессманн (Michel Hessmann) и Морис Баллерштедт (Maurice Ballerstedt).

 

  Возглавит молодёжную команду Робберт де Гроот (Robbert de Groot), который раньше работал в команде Rabobank. Одним из спортивных директоров будет 36-летний Роберт Вагнер, который 7 лет выступал в нидерландской команде (Belkin, LottoNL-Jumbo), а сейчас является гонщиком команды Arkéa Samsic, но в конце сезона завершит карьеру.

 

  Робберт де Гроот: «Мы стараемся поднять велоспорт Нидерландов на более высокий уровень. Нет ничего лучше, чем развитие молодых гонщиков. Развивающая команда должна стать первым шагом талантливых гонщиков на пути к профессиональной карьере».

 

  Ричард Плюгге, генеральный менеджер команды Jumbo-Visma: «Я очень горжусь, что после исчезновения  Rabobank Development Team мы с помощью Jumbo и Visma смогли создать новую молодёжную команду. Вместе с ними мы хотим дать возможность роста нидерландскому велоспорту».

 

 

 

 

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Теги к статье: Jumbo-Visma

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4 Пино Т. (Fra) (GFC) 2976
5 Роглич П. (Slo) (TJV) 2859
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2412
8 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2409
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