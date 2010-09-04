Тулук, Бауман и Кусс продлили контракт с командой Jumbo-Visma

rude_rider

Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (8) вообще мечтаю чтоб ГТ состоял только из спринтерских этапов и разделок под 100км а то как то не справедливо,спринтер тоже должен быть генеральщиком на ГТ

Arciv

Тулук, Бауман и Кусс продлили ... (2) Надо Ван дер Пула забирать. И пару хороших моторов для гинеральщиков.

Shalam s Urala

Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (8) наконец-то радостные кони затопчут этих задохликов!

Yuriy 17

Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (8) На этом этапе в центре внимания будут спринтеры - атлеты с прекрасными фигурами Апполона (только Юэн ростом немножко неподходит). А не эти анарексичные горняки. Самый захватывающий, непредсказуемый и зрелищный этап! Несущийся на высокой скорости к финишу пелатон гран-тура на растоянии вытянутой руки от тебя, стоящего рядом с краем дороги - всегда незабываемое событие!

Shalam s Urala

Тулук, Бауман и Кусс продлили ... (2) вот что значит вовремя простимулировать! ща парни на руках капитана до Вероны донесут! ))

veloster

Виктор Кампенартс о поражении ... (14) Цитата: veloster Цитата: Гонщик Была бы , но бы мешают как столбы , а в присутствии Димули , шансы выиграть стремились бы к нулю .

Где-то я это уже слышал.

А, ну да. Песня Гонщика не меняется. Только теперь добавляется слово "бы".

Раньше - "Том всех вынесет в одну калитку".

Нынче - "Том бы вынес всех в одну калитку".

А еще раньше, вместо Тома был Кинтана. И это все работало точно также.

Кто там следующий доминатор на очереди?

Где-то я это уже слышал.А, ну да. Песня Гонщика не меняется. Только теперь добавляется слово "бы".Раньше - "Том всех вынесет в одну калитку".Нынче - "Том бы вынес всех в одну калитку".А еще раньше, вместо Тома был Кинтана. И это все работало точно также.Кто там следующий доминатор на очереди? Цитата: Гонщик Делать прогнозы в вело вообще дело не благодарное , завтра Роглич улетит куда нить , хоть он и самый сильный на этой Джиро , а Димуле просто не повезло , но у него ещё всё впереди .

Ага. Главное - вовремя вставлять "бы".

Такие дела

Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (8) Вы правы, надоели эти горы! Настоящую Джиру мы увидим завтра!

SSS

Йон Гёттлих – новый «гонщик» к ... (4) бред какой-то. Зачем писать об этом?

Гонщик

Виктор Кампенартс о поражении ... (14) Цитата: uran Цитата: Гонщик Цитата: uran Не в росте дело. естественно не только в росте , но базовые показатели никто не отменял , длинна мышц итд .

естественно не только в росте , но базовые показатели никто не отменял , длинна мышц итд . Логично, что на равнинных разделках должен выигрывать самый большой, однако это не так, далеко не так.



Так или не так , а в основной массе сильные раздельщики около 1.9 м и выше . Цитата: veloster Цитата: Гонщик Была бы , но бы мешают как столбы , а в присутствии Димули , шансы выиграть стремились бы к нулю .

Где-то я это уже слышал.

А, ну да. Песня Гонщика не меняется. Только теперь добавляется слово "бы".

Раньше - "Том всех вынесет в одну калитку".

Нынче - "Том бы вынес всех в одну калитку".

А еще раньше, вместо Тома был Кинтана. И это все работало точно также.

Кто там следующий доминатор на очереди?

Где-то я это уже слышал.А, ну да. Песня Гонщика не меняется. Только теперь добавляется слово "бы".Раньше - "Том всех вынесет в одну калитку".Нынче - "Том бы вынес всех в одну калитку".А еще раньше, вместо Тома был Кинтана. И это все работало точно также.Кто там следующий доминатор на очереди? Делать прогнозы в вело вообще дело не благодарное , завтра Роглич улетит куда нить , хоть он и самый сильный на этой Джиро , а Димуле просто не повезло , но у него ещё всё впереди .

levonardo

Дубль Приможа Роглича на разде ... (7) Цитата: Student Цитата: Yuriy 17 А вот всё таки не понятно, как это так Примож Роглич, едет разделку как элитный специалист?



Он ведь пропустил детско-юношесткий период подготовки в велоспорте, его уже зрелый организм не был сформирован под режим работы в велошоссе.

Пришёл в велошоссе в зрелом возрасте из прыгунов с трамплина - где принципиально другой характер работы (прыжок длиться не более 20 секунд, затем отдых), чем на велошоссе.

И ладно бы стал велопроффи из бегуна на длинные дистанции, лыжника - там похожий режим работы сердечно-сосудисой системы.



И телосложение у П. Роглича весьма обыкновенное - средний рост, не квадратный как Кэдел Эванс.



Откуда же такие сверхвозможности П. Роглича на разделке, 4-ое место на Тур де Франс?







А может не много переоценег талант многодневщика???? А может не много переоценег талант многодневщика???? Через две недели узнаем)))