VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Тулук, Бауман и Кусс продлили контракт с командой Jumbo-Visma

Антван Тулук, Кун Бауман и Сепп Кусс остаются в команде Jumbo-Visma ещё на 2 сезона

 

 

  25-летние нидерландские гонщики Антван Тулук (Antwan Tolhoek) и Кун Бауман (Koen Bouwman), а также 24-летний американский гонщик Сепп Кусс (Sepp Kuss) продлили контракты с командой Jumbo-Visma до конца 2021 года. Сейчас все они едут Джиро д’Италия-2019, где их капитан, Примож Роглич, уже одержал две победы на этапах и пять дней провёл в розовой майке лидера.

 

 

  Сепп Кусс пришёл в команду в прошлом году и тогда же принёс Jumbo-Visma четыре победы, выиграв три этапа и генеральную классификацию на американской гонке Тур Юты.

 

  Кун Бауман пришёл в команду в качестве стажёра в 2015 году, а начал выступать как гонщик команды с 2016. Он одержал одну победу – на этапе Критериума Дофине в 2017 году.

 

  Антван Тулук является выступает в команде Jumbo с 2017 года.

 

  Сепп Кусс: «Для меня много значит, что на нас уже полагаются в команде, что мы берём на себя ответственность. Команда вселяет в нас уверенность, что мы можем развиваться дальше. Это очень честная команда, поэтому есть смысл остаться и прогрессировать здесь».

 

  Кун Бауман: «В этой команде чувствую себя как дома. Я начал здесь профессиональную карьеру, я – часть этой команды».

 

  Антван Тулук: «Я тоже чувствую себя здесь как дома. Именно поэтому хочется здесь оставаться».

 

  Ричард Плюгге, менеджер команды Jumbo-Visma: «В нашей команде эти ребята прошли путь от только что вышедших из тренировочных команд мальчиков до профессионалов. Теперь они выросли до помощников одного из сильнейших претендентов на Джиро д’Италия. В нашей команде люди работают, чтобы лучше выступал каждый, а не только лидер. Ребята показывают потрясающие вещи. Думаю, очень классно, они продолжат развиваться у нас».

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Антван Тулук Кун Бауман Сепп Кусс Jumbo-Visma

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Сегодня, 05:48 | Регистрация: 4.09.2010

    вот что значит вовремя простимулировать! ща парни на руках капитана до Вероны донесут! ))

  2. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 07:48 | Регистрация: 15.04.2018

    Надо Ван дер Пула забирать. И пару хороших моторов для гинеральщиков.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Реклама

Реклама

Ближайшие старты

11 мая - 2 июня 2019

Giro d'Italia


ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2019?

Комментарии

  • rude_rider
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (8)
    rude_rider-Фото

    вообще мечтаю чтоб ГТ состоял только из спринтерских этапов и разделок под 100км

    а то как то не справедливо,спринтер тоже должен быть генеральщиком на ГТ

  • Arciv
    Тулук, Бауман и Кусс продлили ... (2)
    Arciv-Фото
    Надо Ван дер Пула забирать. И пару хороших моторов для гинеральщиков.
  • Shalam s Urala
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (8)
    Shalam s Urala-Фото

    наконец-то радостные кони затопчут этих задохликов!

  • Yuriy 17
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (8)
    Yuriy 17-Фото

    На этом этапе в центре внимания будут спринтеры - атлеты с прекрасными фигурами Апполона (только Юэн ростом немножко неподходит).

     

    А не эти анарексичные горняки.

     

    Самый захватывающий, непредсказуемый и зрелищный этап!

     

    Несущийся на высокой скорости к финишу пелатон гран-тура на растоянии вытянутой руки от тебя, стоящего рядом с краем дороги - всегда незабываемое событие!

  • Shalam s Urala
    Тулук, Бауман и Кусс продлили ... (2)
    Shalam s Urala-Фото

    вот что значит вовремя простимулировать! ща парни на руках капитана до Вероны донесут! ))

  • veloster
    Виктор Кампенартс о поражении ... (14)
    veloster-Фото

    Цитата: veloster
    Цитата: Гонщик
    Была бы , но бы мешают как столбы , а в присутствии Димули , шансы выиграть стремились бы к нулю .
    Где-то я это уже слышал.
    А, ну да. Песня Гонщика не меняется. Только теперь добавляется слово "бы".
    Раньше - "Том всех вынесет в одну калитку".
    Нынче - "Том бы вынес всех в одну калитку".
    А еще раньше, вместо Тома был Кинтана. И это все работало точно также.
    Кто там следующий доминатор на очереди?
    Цитата: Гонщик
    Делать прогнозы в вело вообще дело не благодарное , завтра Роглич улетит куда нить , хоть он и самый сильный на этой Джиро , а Димуле просто не повезло , но у него ещё всё впереди .

    Ага. Главное - вовремя вставлять "бы".

  • Такие дела
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (8)
    Такие дела-Фото
    Вы правы, надоели эти горы! Настоящую Джиру мы увидим завтра!
  • SSS
    Йон Гёттлих – новый «гонщик» к ... (4)
    SSS-Фото

    бред какой-то. Зачем писать об этом?

  • Гонщик
    Виктор Кампенартс о поражении ... (14)
    Гонщик-Фото

    Цитата: uran
    Цитата: Гонщик
    Цитата: uran
    Не в росте дело.
    естественно не только в росте , но базовые показатели никто не отменял , длинна мышц итд . 
    Логично, что на равнинных разделках должен выигрывать самый большой, однако это не так, далеко не так.
    Так или не так , а в основной массе сильные раздельщики около 1.9 м и выше .



    Цитата: veloster
    Цитата: Гонщик
    Была бы , но бы мешают как столбы , а в присутствии Димули , шансы выиграть стремились бы к нулю .
    Где-то я это уже слышал.
    А, ну да. Песня Гонщика не меняется. Только теперь добавляется слово "бы".
    Раньше - "Том всех вынесет в одну калитку".
    Нынче - "Том бы вынес всех в одну калитку".
    А еще раньше, вместо Тома был Кинтана. И это все работало точно также.
    Кто там следующий доминатор на очереди?
    Делать прогнозы в вело вообще дело не благодарное , завтра Роглич улетит куда нить , хоть он и самый сильный на этой Джиро , а Димуле просто не повезло , но у него ещё всё впереди .

  • levonardo
    Дубль Приможа Роглича на разде ... (7)
    levonardo-Фото
    Цитата: Student
    Цитата: Yuriy 17
    А вот всё таки не понятно, как это так Примож Роглич, едет разделку как элитный специалист?
     
    Он ведь пропустил детско-юношесткий период подготовки в велоспорте, его уже зрелый организм не был сформирован под режим работы в велошоссе.
    Пришёл в велошоссе в зрелом возрасте из прыгунов с трамплина - где принципиально другой характер работы (прыжок длиться не более 20 секунд, затем отдых), чем на велошоссе.
    И ладно бы стал велопроффи из бегуна на длинные дистанции, лыжника - там похожий режим работы сердечно-сосудисой системы.
     
    И телосложение у П. Роглича весьма обыкновенное - средний рост, не квадратный как Кэдел Эванс.
     
    Откуда же такие сверхвозможности П. Роглича на разделке, 4-ое место на Тур де Франс?
     
     
     
    А может не много переоценег талант многодневщика????
    Через две недели узнаем)))

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

21 мая

Mark Cavendish (Dimension Data)

Dylan Van Baarle (Team INEOS)

Lionel Taminiaux (WB Aqua Protect)

22 мая

Ludovic Robeet (WB Aqua Protect)

23 мая

Lorenzo Rota (Bardiani - CSF)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Май 2019 (141)
Апрель 2019 (140)
Март 2019 (136)
Февраль 2019 (129)
Январь 2019 (98)
Декабрь 2018 (70)