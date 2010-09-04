Тулук, Бауман и Кусс продлили контракт с командой Jumbo-Visma

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- Дата:
- Сегодня, 00:11
Антван Тулук, Кун Бауман и Сепп Кусс остаются в команде Jumbo-Visma ещё на 2 сезона
25-летние нидерландские гонщики Антван Тулук (Antwan Tolhoek) и Кун Бауман (Koen Bouwman), а также 24-летний американский гонщик Сепп Кусс (Sepp Kuss) продлили контракты с командой Jumbo-Visma до конца 2021 года. Сейчас все они едут Джиро д’Италия-2019, где их капитан, Примож Роглич, уже одержал две победы на этапах и пять дней провёл в розовой майке лидера.
Сепп Кусс пришёл в команду в прошлом году и тогда же принёс Jumbo-Visma четыре победы, выиграв три этапа и генеральную классификацию на американской гонке Тур Юты.
Кун Бауман пришёл в команду в качестве стажёра в 2015 году, а начал выступать как гонщик команды с 2016. Он одержал одну победу – на этапе Критериума Дофине в 2017 году.
Антван Тулук является выступает в команде Jumbo с 2017 года.
Сепп Кусс: «Для меня много значит, что на нас уже полагаются в команде, что мы берём на себя ответственность. Команда вселяет в нас уверенность, что мы можем развиваться дальше. Это очень честная команда, поэтому есть смысл остаться и прогрессировать здесь».
Кун Бауман: «В этой команде чувствую себя как дома. Я начал здесь профессиональную карьеру, я – часть этой команды».
Антван Тулук: «Я тоже чувствую себя здесь как дома. Именно поэтому хочется здесь оставаться».
Ричард Плюгге, менеджер команды Jumbo-Visma: «В нашей команде эти ребята прошли путь от только что вышедших из тренировочных команд мальчиков до профессионалов. Теперь они выросли до помощников одного из сильнейших претендентов на Джиро д’Италия. В нашей команде люди работают, чтобы лучше выступал каждый, а не только лидер. Ребята показывают потрясающие вещи. Думаю, очень классно, они продолжат развиваться у нас».
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