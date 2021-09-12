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Майкл Сторер – горный король Вуэльты Испании-2021

Майкл Сторер – победитель двух этапов и гороховой майки Вуэльты Испании-2021

 

 

  24-летний австралийский велогонщик команды DSM Майкл Сторер (Michael Storer) поднялся в гороховой майке лучшего горного гонщика на итоговый подиум Вуэльты Испании-2021 в Сантьяго-де-Компостела. Вся команда DSM была активна, отбиралась в отрывы и боролась за этапы и горную классификацию, завершив Вуэльту Испании-2021 с тремя выигранными этапами и гороховой майкой.  

 

  Майкл Сторер сделал дубль, выиграв из отрыва 7-й и 10-й этапы. Лидер команды Роман Барде, потерявший шансы бороться за генеральную классификацию после падения, переключился на борьбу за этапы. Он одержал победу на 14-м этапе, где перехватил также гороховую майку у Дамиано Карузо (Bahrain-Victorious). На связке горных этапов гонщики DSM сделали всё, чтобы гороховая майка осталась в команде.  

 

  На 18-мэтапе от Романа Барде майка перешла к Майклу Стореру, который выиграл классификацию лучшего горного гонщика с 80 очками,  с перевесом в 19 очков над своим товарищем по команде и с преимуществом в 29 очков над победителем Вуэльты Испании-2021 Приможем Рогличем (Jumbo-Visma).

 

Майкл Сторер – горный король Вуэльты Испании-2021

 

Майкл Сторер – горный король Вуэльты Испании-2021

 

Photo Credit: © Photogomezsport /Cor Vos

 

  Майкл Сторер: «Я очень счастлив, итог превзошёл ожидания от этой Вуэльты. Очень горжусь собой и командой. Мы невероятно слаженно работали, чтобы добиться этого результа, буквально делали друг друга сильнее. Мы невероятно работали вместе, у нас получилась отличная  Вуэльта. Эта майка на самом деле  для всей команды. Мы очень рады».

 

  Мэтт Уинстон (Matt Winston), тренер команды DSM: «Думаю, с тремя победами на этапах у нас получился отличный Гранд-тур. Мы неделю удерживали в команде гороховую майку горного короля, показав, насколько сильны в отрывах. В результате мы набрали горные очки с двумя гонщиками, в итоге Майкл взял майку, которая стала свидетельством преданности общему делу и командной работы.

 

  Можем гордиться тем, как проехали гонку. Мы также очень много работали на спринтерских этапах на Альберто (Дайнезе). Несколько раз спринтерский поезд сработал, мы заняли призовые места (3-й на 5-м этапе , 2-й на 8-м, 3-й на 13-м этапе). Считаю, всей командой мы сделали шаг вперёд на этой Вэульте Испании».

 

Результаты 21 этапа Вуэльты Испании-2021

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Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2021 маршрут Вуэльты Испании-2021 Гранд-тур Майкл Сторер Michael Storer DSM Роман Барде

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Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • el kun
    Джино Медер – лучший молодой в ... (3)
    el kun-Фото
    Було б круто увидеть интервью Падуна пусть расскажет как там оно было ) Он тоже не малый вклад заделал
  • Серафим
    Джино Медер – лучший молодой в ... (3)
    Серафим-Фото

     Ничего себе свалилась. Он явно скромничает, это же их протяг  (Бахрейна) заставил разорваться группу лидеров. И Медер внес немалый вклад в это действие, а затем подвозил  Хейга к лидерам, когда ему стало тяжело.

      Просто Берналь не смог в конкретное время, а  Медер смог. Конечно же, это не говорит о том, что Берналь слабее Медера как генеральщик.   

  • zhekinson
    Джино Медер – лучший молодой в ... (3)
    zhekinson-Фото

    да,Инеос умудрились даже белую майку про...играть,сам Мэдер об этом и говорит что она ему просто на плечи свалиласьbeach

  • zhekinson
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (22)
    zhekinson-Фото

    Цитата: 1587
    Надо оргам что-то менять со сроками

    однозначно перерывы между ГТ должны быть дольше чем сейчас

    Цитата: EL-Fenomeno
    а Вуэльту полностью на сентябрь

    я бы даже советовал на октябрь и сделать финальной гонкой всего велосезона,тогда у тех что не заладилось будет последний шанс спасти сезон,и опять же не будет такой сильной жары,но это просто мои мысли вслух...

  • motte
    Мигель Анхель Лопес извинился ... (32)
    motte-Фото

    «Его позиция не может быть оправдана», - говорит Унзуэ.

    Унзуе отказался комментировать долгосрочное будущее Лопеса в команде, заявив, что любые решения о гонщике будут приниматься намного позже, когда все успокоится и ситуацию можно будет рассматривать более объективно.

     

    Он проявил такую же беспристрастность в отношении всей ситуации, касающейся фактического отказа, заявив RTVE, что «такое отношение, которое он занял, не может быть оправдано. Но ясно, что разочарование и неспособность быть на высоте с лучшими были что заставило его утонуть. Он не смог справиться с этим моментом и затонул.

     

    «Он достиг точки, когда он не мог продолжать крутить педали. Его голова отключилась».

  • Cyrill
    Мигель Анхель Лопес извинился ... (32)
    Cyrill-Фото

    Как-то Нибали старший сказал, что "...любой ГТ разбирает (разрушает) гонщика на части...и физически и ментально...". Трудно судить, что делается у человека в голове в конце 3-ей недели ГТ, когда он едет на подиум, впахивает 3 недели и почти перед самой финишной чертой "капает"... Думаю, что отличие от Берналя именно в том, что тот в указанный момент ехал не на общий подиум ГТ, а на место в 5-6-ке...а это - две большие разницы.

  • Starch27
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (22)
    Starch27-Фото
    Когда все шли за деньгами в Астану, то таких разговоров почему-то не было
  • AmaAma
    Примож Роглич - трёхкратный по ... (11)
    AmaAma-Фото
    уже когда-то писал.. что не Туром единым!
    Если Погачар и через год возьмет Тур с таким превосходством, то топовым генеральщикам лучше реально рассчитывать на победу на Джиро и Вуэльте (пока парень не начал ездить связки).
  • 1587
    Примож Роглич - трёхкратный по ... (11)
    1587-Фото

    Цитата: AmaAma
    Все любители велогонок предвкушаю борьбу на Туре между здоровыми словенцами.
    Финиш - Погачар
    Разделка - Роглич (по всей логике)
    Горы - по этому Туру и Вуэльте, то Погачар
    Команда - у Роглича она, как команда, а не набор гонцов
    Читал интервью Тадея, он сказал.. что у спонсоров команды в приоритете только 2 гонки: Тур ОАЭ и Тур. Из-за этого вероятность лицезреть его на Джиро крайне низкая, итого будет связка с Вуэльтой.
    Примо в этом году планировал пропускать Вуэльту, но сложилось все по другому.

    Очень хотелось бы сражение словенцев и Берналя на Джиро, думаю там шансы Эгана (с учетом глины, погоды и высоты) максимальные. + Роглич против Ганны на разделках.

  • Серафим
    Примож Роглич - трёхкратный по ... (11)
    Серафим-Фото

     А почему бы не выиграть четвертый раз подряд, чтобы стать единственным в своем роде? А если связка Джиро-Вуэльта?  На Туре весьма вероятно в следующем году конкуренцию составят и Погачар и Берналь, так что победа не очень вероятна.

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

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