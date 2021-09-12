Майкл Сторер – горный король Вуэльты Испании-2021

Майкл Сторер – победитель двух этапов и гороховой майки Вуэльты Испании-2021

24-летний австралийский велогонщик команды DSM Майкл Сторер (Michael Storer) поднялся в гороховой майке лучшего горного гонщика на итоговый подиум Вуэльты Испании-2021 в Сантьяго-де-Компостела. Вся команда DSM была активна, отбиралась в отрывы и боролась за этапы и горную классификацию, завершив Вуэльту Испании-2021 с тремя выигранными этапами и гороховой майкой.

Майкл Сторер сделал дубль, выиграв из отрыва 7-й и 10-й этапы. Лидер команды Роман Барде, потерявший шансы бороться за генеральную классификацию после падения, переключился на борьбу за этапы. Он одержал победу на 14-м этапе, где перехватил также гороховую майку у Дамиано Карузо (Bahrain-Victorious). На связке горных этапов гонщики DSM сделали всё, чтобы гороховая майка осталась в команде.

На 18-мэтапе от Романа Барде майка перешла к Майклу Стореру, который выиграл классификацию лучшего горного гонщика с 80 очками, с перевесом в 19 очков над своим товарищем по команде и с преимуществом в 29 очков над победителем Вуэльты Испании-2021 Приможем Рогличем (Jumbo-Visma).

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Майкл Сторер: «Я очень счастлив, итог превзошёл ожидания от этой Вуэльты. Очень горжусь собой и командой. Мы невероятно слаженно работали, чтобы добиться этого результа, буквально делали друг друга сильнее. Мы невероятно работали вместе, у нас получилась отличная Вуэльта. Эта майка на самом деле для всей команды. Мы очень рады».

Мэтт Уинстон (Matt Winston), тренер команды DSM: «Думаю, с тремя победами на этапах у нас получился отличный Гранд-тур. Мы неделю удерживали в команде гороховую майку горного короля, показав, насколько сильны в отрывах. В результате мы набрали горные очки с двумя гонщиками, в итоге Майкл взял майку, которая стала свидетельством преданности общему делу и командной работы.

Можем гордиться тем, как проехали гонку. Мы также очень много работали на спринтерских этапах на Альберто (Дайнезе). Несколько раз спринтерский поезд сработал, мы заняли призовые места (3-й на 5-м этапе , 2-й на 8-м, 3-й на 13-м этапе). Считаю, всей командой мы сделали шаг вперёд на этой Вэульте Испании».