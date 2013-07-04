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Микель Ланда переключается на борьбу за этапы Вуэльты Испании-2021

Микель Ланда проигрывает 27 минут в общем зачёте после 10 и 11 этапов Вуэльты Испании-2021

 

 

  Микель Ланда, стартовавший на Вуэльте Испании-2021 в качестве капитана команды Bahrain Victorious и претендента на борьбу за высокие места в генеральной классификации, не выдержал темп группы соперников на 10-м этапе, а на 11-м этапе вновь потерял время и финишировал через 9 минут после победителя Приможа Роглича (Jumbo-Visma).   

 

Микель Ланда переключается на борьбу за этапы Вуэльты Испании-2021

 

 

 

  31-летний испанский велогонщик в интервью AS TV объяснил, что при плохом самочувствии ему не было смысла пытаться удержаться в группе сильнейших, поэтому он поехал своим темпом и теперь переключится на борьбу за этапы. 

 

  Его товарищи по команде Bahrain Victorious Джек Хейг и Джино Медер идут на 6-м и 13-м местах в общем зачёте после 11 этапа, а Дамиано Карузо принёс команде победу на этапе и идёт лидером в горной классификации.

 

  Микель Ланда: «Несколько дней состояние никуда не годилось, не было смысла продолжать мучиться. Недавно я думал, что бороться за генеральную классификацию будет невозможно (после травмы, полученной на Джиро д’Италия-2021). После Вуэльты Бургоса воодушевился, но всё равно продолжал беспокоиться, что мне может быть тяжело. В итоге так и вышло.  

 

  На это повлияли несколько факторов. Во-первых, инцидент на Джиро, из-за которого я долго не садился на велосипед, и мне не хватало гоночного ритма. Кроме того, я не мог тренироваться так, как было необходимо.

 

  Так что теперь остаётся бороться за победу на этапе, хотя, если честно, я не в том положении, чтобы выбирать, на каком именно этапе. На любом буду пробовать. Работать на команду? Буду делать для команды всё, что нужно. Они идут хорошо. А мне надо оставаться спокойным, потому что пути назад нет».

 

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Теги к статье: Микель Ланда Mikel Landa Bahrain - Victorious Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2021 маршрут Вуэльты Испании-2021 Гранд-тур

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:43 | Регистрация: 4.07.2013

    Что тут еще сказать, Здоровья Ланде. 





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ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2021?

Комментарии

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (1)
    VeloVelo-Фото

    А где же альтиетрия? ( 
    Кроме финиша ничего нет.

    Поставили, Спасибо.


    Просьба к админам:
    Пишите, пожалуйста, километраж в заголовке и подзаголовке к превью этапа.

    Просто добавьте в заголовок и подзаголовок "175 км". Ну это же важно:
    Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 12 этап, Хаэн - Кордова, 175 км

    В общей Альтиметрии это есть, а в заголовке и подзаголовке превью этапа нет.

    Посмотрел альтиметрию, ох, завтра снова будет шоу. Орги жгут! )

  • VeloVelo
    Микель Ланда переключается на ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Что тут еще сказать, Здоровья Ланде. 





  • VeloVelo
    Реми Каванья продлил контракт ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Евгений, Это вы вообще о чем? Можно без истерики писать?
    Вообще-то за такую "писанину" здесь бан положен.

  • VeloVelo
    Одд Кристиан Эйкинг надел крас ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Да и пусть не снимает. Она ему идет )

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (16)
    VeloVelo-Фото

    Корт Браво! Шел до последнего и ни смотря ни на что. 

  • Серафим
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (16)
    Серафим-Фото

      Вообще не ожидал, что норвежец Эйкинг удержится на финише с лидерами. Однако упертый парень.

  • Гонщик
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (16)
    Гонщик-Фото

    Цитата: dyneema
    Этап хороший. Был бы отличный, будь км на 40 побольше. Но и так весело, набор высоты приличный, и эти городские финиши в крутую гору всегда зрелищные. Интересно, что Мас и Роглич друг другу говорили, отношения явно не дружеские, как бы они после финиша не обнимались. Мас молодец, радует и формой, и содержанием, даже неожиданно такое от майки Мувистар, всякие кинтаны приучили к нелогичной и скучной езде, а тут прямо праздник, связка Мас & Лопес выглядит впечатляюще. Но Роглич сильнее, и если не будет форс-мажора, должен защитить номер.
    Естественно должен укатывать как детей, хотя Берналь может и ожить к третей неделе, но фактическое отставание уже около пяти минут с учётом раздели. 

  • patar
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (16)
    patar-Фото
    вот халдей, кому подиум, а кому игрушки}}
  • sqrudgmcduck
    Реми Каванья продлил контракт ... (2)
    sqrudgmcduck-Фото

    Вот так Реми. В восточной части европы всем абсолютно плевать на тебя, твою стаю, и на твоего босса патрика, которому ты лижешь! Смотри, аккуратнее с анализами. Рано или поздно всё откроется.



    Был в СССР тренер Лобановский. У него игроки бежали быстрее электрички. И не уставали, в отличии от других команд, почему то. Но больше двух трёх лет не бегали. Наверное таланта не хватало. Или здоровья... А скорее кто то не хотел брать на себя ответственность, понимая, чем всё может закончиться. Лефевр, ты в курсе?

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (32)
    s75-Фото

    в Астану Домбровски сватают, очень интересный гонщик

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