Микель Ланда переключается на борьбу за этапы Вуэльты Испании-2021

Микель Ланда проигрывает 27 минут в общем зачёте после 10 и 11 этапов Вуэльты Испании-2021

Микель Ланда, стартовавший на Вуэльте Испании-2021 в качестве капитана команды Bahrain Victorious и претендента на борьбу за высокие места в генеральной классификации, не выдержал темп группы соперников на 10-м этапе, а на 11-м этапе вновь потерял время и финишировал через 9 минут после победителя Приможа Роглича (Jumbo-Visma).

31-летний испанский велогонщик в интервью AS TV объяснил, что при плохом самочувствии ему не было смысла пытаться удержаться в группе сильнейших, поэтому он поехал своим темпом и теперь переключится на борьбу за этапы.

Его товарищи по команде Bahrain Victorious Джек Хейг и Джино Медер идут на 6-м и 13-м местах в общем зачёте после 11 этапа, а Дамиано Карузо принёс команде победу на этапе и идёт лидером в горной классификации.

Микель Ланда: «Несколько дней состояние никуда не годилось, не было смысла продолжать мучиться. Недавно я думал, что бороться за генеральную классификацию будет невозможно (после травмы, полученной на Джиро д’Италия-2021). После Вуэльты Бургоса воодушевился, но всё равно продолжал беспокоиться, что мне может быть тяжело. В итоге так и вышло.

На это повлияли несколько факторов. Во-первых, инцидент на Джиро, из-за которого я долго не садился на велосипед, и мне не хватало гоночного ритма. Кроме того, я не мог тренироваться так, как было необходимо.

Так что теперь остаётся бороться за победу на этапе, хотя, если честно, я не в том положении, чтобы выбирать, на каком именно этапе. На любом буду пробовать. Работать на команду? Буду делать для команды всё, что нужно. Они идут хорошо. А мне надо оставаться спокойным, потому что пути назад нет».