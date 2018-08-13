Команда Sunweb объявила состав на Вуэльту Испании-2018

На Вуэльте Испании-2018 команда Sunweb нацелена бороться за этапы. В общем зачёте команда надеется на хорошее выступление 27-летнего нидерландского гонщика Вилко Келдермана. Однако, перед ним не ставится конкретной задачи по достижению определённой позиции в общем зачёте, так как на испанском Гран-туре состоится возвращение Келдермана после травмы, полученной во время падения на чемпионате Нидерландов.Тогда Вилко Келдерман получил травму плеча, которое прежде уже повреждал. В прошлом году Келдерман завершил Вуэльту Испании 4-м в общем зачёте. Это был его лучший результат на Гран-туре в карьере.

Вместе с Вилко Келдерманом на старт Вуэльты Испании-2018 выйдут: 24-летний немецкий гонщик Фил Баухаус, 32-летний немецкий гонщик Симон Гешке, 22-летний австралийский гонщик Джей Хиндли, 33-летний немецкий гонщик Йоханнес Фрёлингер, 21-летний австралийский гонщик Майкл Сторер, 25-летний нидерландский гонщик Майк Тёниссен и 24-летний нидерландский гонщик Мартейн Тусвельд.

Айке Висбек, тренер команды Sunweb: «Фил (Баухаус) поборется в спринтах. Мы очень рады, что Вилко выйдет на старт, что можно назвать маленьким чудом, потому что у него был трудный период восстановления после сложной травмы. Он много работал, чтобы вернуться, но мы ещё не знаем, насколько стабильно он сможет выступать в течение трёх недель. Поедетм гонку день за днём, будем нацеливаться вместе с ним на генеральную классификацию, посмотрим, на какой позиции он будет находиться на третьей неделе гонки.

Мы рады, что на Гран-туре дебютируют три гонщика нашей команды – Джей Хиндли, Майкл Сторер и Мартейн Тусвельд. Испанский Гран-тур очень важен для их развития в долгосрочной перспективе».

Состав команды Sunweb на Вуэльту Испании-2018:

Wilco Kelderman, (Голландия)

Michael Storer, (Австралия)

Simon Geschke, (Германия)

Jai Hindley, (Австралия)

Johannes Frohlinger, (Германия)

Phil Bauhaus, (Германия)

Mike Teunissen, (Голландия)

Martijn Tusveld, (Голландия)