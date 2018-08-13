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Состав команды Sunweb на Вуэльту Испании-2018

Команда Sunweb объявила состав на Вуэльту Испании-2018

 

 

Состав команды Sunweb на Вуэльту Испании-2018

 

 

  На Вуэльте Испании-2018 команда Sunweb нацелена бороться за этапы. В общем зачёте команда надеется на хорошее выступление 27-летнего нидерландского гонщика Вилко Келдермана. Однако, перед ним не ставится конкретной задачи по достижению определённой позиции в общем зачёте, так как на испанском Гран-туре состоится возвращение Келдермана после травмы, полученной во время падения на чемпионате Нидерландов.Тогда Вилко Келдерман получил травму плеча, которое прежде уже повреждал. В прошлом году Келдерман завершил Вуэльту Испании 4-м в общем зачёте. Это был его лучший результат на Гран-туре в карьере.

 

  Вместе с Вилко Келдерманом на старт Вуэльты Испании-2018 выйдут: 24-летний немецкий гонщик Фил Баухаус, 32-летний немецкий гонщик Симон Гешке, 22-летний австралийский гонщик Джей Хиндли, 33-летний немецкий гонщик Йоханнес Фрёлингер, 21-летний австралийский гонщик Майкл Сторер, 25-летний нидерландский гонщик Майк Тёниссен и 24-летний нидерландский гонщик Мартейн Тусвельд.

 

  Айке Висбек, тренер команды Sunweb: «Фил (Баухаус) поборется в спринтах. Мы очень рады, что Вилко выйдет на старт, что можно назвать маленьким чудом, потому что у него был трудный период восстановления после сложной травмы. Он много работал, чтобы вернуться, но мы ещё не знаем, насколько стабильно он сможет выступать в течение трёх недель. Поедетм гонку день за днём, будем нацеливаться вместе с ним на генеральную классификацию, посмотрим, на какой позиции он будет находиться на третьей неделе гонки.

 

  Мы рады, что на Гран-туре дебютируют три гонщика нашей команды – Джей Хиндли, Майкл Сторер и Мартейн Тусвельд. Испанский Гран-тур очень важен для их развития в долгосрочной перспективе».

 

 

 

Состав команды Sunweb на Вуэльту Испании-2018:

 

Wilco Kelderman, (Голландия)

Michael Storer, (Австралия)

Simon Geschke, (Германия)

Jai Hindley, (Австралия)

Johannes Frohlinger, (Германия)

Phil Bauhaus, (Германия)

Mike Teunissen, (Голландия)

Martijn Tusveld, (Голландия)

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Теги к статье: Sunweb Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2018 Гран-тур

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Комментарии

  • Бакеша
    Бинк Банк Тур. Магнус Корт выи ... (1)
    Бакеша-Фото
    Браво, Магнус!
  • M-07
    Состав команды BORA – hansgroh ... (2)
    M-07-Фото

    Действительно странно, что Майка и Формоло не объявлены как претенденты на ГК, по крайней мере официально, а Бухманну пора уж попробовать, на недельках неплох.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Tour de l’Avenir-2018. Этап 1 (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Началось ,супер проверка для молодёжи , алан вечно на подиуме, я все надеюсь на его победы . Очень интересно будет смотреть на руандцев, есть Мугиша и Ареруйя . Так же интересен Аффини ,Пенко, Вильдауэр и многие. Всем удачи.
  • старт-шоссе 82
    Состав команды LottoNL-Jumbo н ... (1)
    старт-шоссе 82-Фото

    Составчик совсем ни детский , удачи... Вполне логично распределились, Роглич на ЧМ - Кройшвайк на второй грант-тур.

  • Student
    Состав команды BORA – hansgroh ... (2)
    Student-Фото
    Бухманн?) а когда то Майка считался не охотником за этапами, да и Формоло многие называли надеждой Италии на многодневки...
  • Arciv
    Предварительные составы команд ... (19)
    Arciv-Фото
    Ооо, Кройсвайк поедет. Интересно, каков он после тура
  • ktilp-12
    Binck Bank Tour-2018. Этап 5 (4)
    ktilp-12-Фото

     Магнуса и Астану с победой! 25-я победа.

  • Bishkul
    Binck Bank Tour-2018. Этап 5 (4)
    Bishkul-Фото

    Корт красавец , Чернецкий хорош !!!

  • Astanaforever
    Арктическая гонка Норвегии-201 ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Генераьная классификация Чернецкого..еще и зеленая майка. Молодец.
  • Astanaforever
    Binck Bank Tour-2018. Этап 5 (4)
    Astanaforever-Фото
    Двадцать шестая победа Астаны...надеюсь не последняя в этом сезоне. Джаспер Хансен ушел в Кофидис. По слухам приходит в команду еще один молодой колумбиец...Но топовых гонцов на следующий сезон не ожидается..будут взращивать своих молодых приглашенных иностранцев и конечно своих казахстанцев.

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