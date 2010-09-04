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Алехандро Вальверде и Наиро Кинтана о 16-м этапе Вуэльты Испании-2018

Алехандро Вальверде и Наиро Кинтана о 16-м этапе Вуэльты Испании-2018

 

 

  Команда Movistar продолжает борьбу на третьей неделе Вуэльты Испании-2018 с двумя лидерами. 38-летний Алехандро Вальверде занял в разделке 16-го этапа 15-е место, уступив из соперников-генеральщиков 7 секунд Саймону Йейтсу (Mitchelton-Scott), 44 секунды Стевену Крёйсвейку (LottoNL-Jumbo) и 32 секунды Энрику Масу (Quick Step Floors). В итоге Вальверде сохранил за собой вторую позицию в генеральной классификации, где проигрывает Саймону Йейтсу 33 секунды.

 

Наиро Кинтана проиграл Саймону Йейтсу на 32-км дистанции 42 секунды и был вытеснен Стевеном Крёйсвейком на 4-е место в общем зачёте, где теперь уступает британскому гонщику команды Mitchelton-Scott 1:15.

 

Алехандро Вальверде и Наиро Кинтана о 16-м этапе Вуэльты Испании-2018

 © PhotoGomezSport

 

  Алехандро Вальверде: «В общем, во время разделки чувствовал себя хорошо. Старался показать хорошее время на первой отсечке, ехал довольно мощно. Потом, на половине дистанции усилился встречный ветер, мне пришлось приложить больше сил, чтобы удержать хорошую скорость. Однако на последних километрах мне удалось отыграть немного времени. Думаю, я хорошо проехал разделку, только Йейтс, Мас и Крёйсвейк были лучше.

 

  Считать ли меня единственным лидером команды? Не думаю, что в этом есть смысл. Можно говорить, что я нахожусь ближе к Йейтсу, чем Наиро. Но Наиро всё ещё в гонке, мы оба идём высоко и способны бороться за красную майку, что идёт на пользу команде. У Йейса будет  пять соперников, но он уже показал в гонке, что силён.

 

  Финиш на 17-м этапе будет взрывным, он отлично подходит не только мне, но и Йейтсу тоже. Что касается меня, мне не важно, что случится в ближайшие дни. Я уже доволен тем, чего достиг на этой Вуэльте Испании. Даже если в какой-то момент мне не хватит сил, я уже счастлив».

 

 

Алехандро Вальверде и Наиро Кинтана о 16-м этапе Вуэльты Испании-2018

 Picture (c): BettiniPhoto.net

 

  Наиро Кинтана: «Думаю, мы отлично защищались. Проехали на приличной скорости, уже зная, где можем потерять время. Надо просто продолжать и стараться создать  просвет. Впереди три решающих горных этапа. Завтрашний тоже будет ключевым. Большое значение завтра будет иметь то, сколько сил потрачено сегодня. Мои ноги болят, но это нормально. Мы продолжим бороться. Очень хорошо, что Вальверде всё ещё силён. Это важно для всей команды. Имея ещё один шанс в общем зачёте, мы создаём двойную угрозу соперникам и двойной шанс для команды».

 

 

Результаты 16 этапа Вуэльты Испании-2018

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Теги к статье: Алехандро Вальверде Alejandro Valverde Movistar Наиро Кинтана Nairo Quintana Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2018 Гран-тур ITT разделка индивидуальная гонка на время

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  1. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Сегодня, 07:15 | Регистрация: 4.09.2010

    нельзя не признать - оба высказались хорошо

    даже хочется верить, что так оно всё и есть на самом деле

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Комментарии

  • Rokka
    Команда «Астана» продлила конт ... (9)
    Rokka-Фото
    Груздев один из главных моторов на равнине и холмах. Это говорит и статистика его участием в гранд турах. Вряд-ли ему было столько доверия на протяжении такого времени если бы он был бесполезен для команды. К нему вопросов в любом случае должно быть меньше, чем к большей половине казахстанских гонцов.
  • pac1ent
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (13)
    pac1ent-Фото
    Делаю ставку на польскую победу из отрыва, биги будут ровно катить весь этап и устроят небольшие разборки на последней горе с минимальными разрывами. На полную катушку пойдут с 19 этапа, там уже у отрыва шансов будет мало.
  • rude_rider
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (13)
    rude_rider-Фото
    Бриты хотят забрать все ГТ в этом сезоне? Не порядок))))
  • Shalam s Urala
    Команда «Астана» продлила конт ... (9)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: rude_rider
    Мне без разницы.это мое мнение Он давно ничего не показывает.
    но ведь, с такой логикой, придётся попрощаться с подавляющим большинством про-пелотона.. ? может всё-таки всё несколько сложнее устроено и люди как-то "показывают" свою нужность команде. даже если Вам этого не видно

  • Shalam s Urala
    Алехандро Вальверде и Наиро Ки ... (1)
    Shalam s Urala-Фото

    нельзя не признать - оба высказались хорошо

    даже хочется верить, что так оно всё и есть на самом деле

  • Krakk
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (13)
    Krakk-Фото

    Цитата: vitali
    Но эта тактика до сих пор не дала никакого преимущества чистым горнякам (возьмем только Кинтану и Лопеса), о которых С.Курдюков всегда говорит, что уж в финальной-то горе они покажут свой класс. И вот, наблюдая за неспособностью чистых горняков одолеть в этой самой горе их оппонента Ейтса,
    Так ведь Саймон точно такой же чистый горняк, чем он от них отличается? По физических данным заслуживает так называться побольше пухлика Лопеса, у которого в такой горке весьма вероятны проблемы.

    Если сегодня Йейтс не проявит признаков слабости, Вуэльту он заберет, 100%.

  • vova-55
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (13)
    vova-55-Фото
    Поставил бы на британскую чудо-таблетку для астматиков, но религия не позволяет :-)
  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (13)
    VeloVelo-Фото

    Цитата: Earl57
    Митчелтон скорее всего пойдет от обороны и догонять отрыв не будет. Мовистару если надо, то пусть они и догоняют. 


    На третьей неделе (в горах и не только) команды лидеров ГК выстраивают "догоняющие поезда" лишь в том случае, если в отрыве есть угроза. 

    Если угрозы не будет, то ни Мувистар, ни МС, ни какая другая команда, в которой есть лидер ГК, работать не будут вплоть до финальной связки. Исключение - когда один из конкурентов словит время из-за ветра, тех. сбоя или иной другой  причины
    (например - сломать команду конкурента до финальной развязки). 



    Классная команда не допустит того, чтобы в отрыве были конкуренты.
    Но, на этой Вуэльте, похоже, возможно всё, что угодно... 

  • VeloVelo
    Команда «Астана» продлила конт ... (9)
    VeloVelo-Фото
    минус
  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (32)
    EL-Fenomeno-Фото

    Хороший этап и для фаворитов, и для генеральщиков (мне понравилось).

    РД взял две ITT на Вуэльте и может сходить, чтобы ещё лучше подготовться к ЧМ. Кстати в десятке на этапе:

     - 2 ВМСишника;

     - 2 СКАЙевца;

     - 3 Квик-Степовца

    Цитата: Гонщик
    Цитата: velodoctor
    Последняя неделя будет интереснойbig_boss Я буду за вальверде и крейсвика болеть. 
    Вальв всётаки вылетит с подиума в общем итоге , первое место тоже под вопросом пока .

    Была ТОП 4, стала ТОП 6 good Удержиться ли Крюйсвик на виртуальном подиуме..хотелось бы.

    Честно говря пресновата была Вуэльта за 2 недели, но кажись нас ждёт великолепная развязка в Андорре.

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