- Категория:
- VeloRACE / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Вчера, 22:53
Алехандро Вальверде и Наиро Кинтана о 16-м этапе Вуэльты Испании-2018
Команда Movistar продолжает борьбу на третьей неделе Вуэльты Испании-2018 с двумя лидерами. 38-летний Алехандро Вальверде занял в разделке 16-го этапа 15-е место, уступив из соперников-генеральщиков 7 секунд Саймону Йейтсу (Mitchelton-Scott), 44 секунды Стевену Крёйсвейку (LottoNL-Jumbo) и 32 секунды Энрику Масу (Quick Step Floors). В итоге Вальверде сохранил за собой вторую позицию в генеральной классификации, где проигрывает Саймону Йейтсу 33 секунды.
Наиро Кинтана проиграл Саймону Йейтсу на 32-км дистанции 42 секунды и был вытеснен Стевеном Крёйсвейком на 4-е место в общем зачёте, где теперь уступает британскому гонщику команды Mitchelton-Scott 1:15.
© PhotoGomezSport
Алехандро Вальверде: «В общем, во время разделки чувствовал себя хорошо. Старался показать хорошее время на первой отсечке, ехал довольно мощно. Потом, на половине дистанции усилился встречный ветер, мне пришлось приложить больше сил, чтобы удержать хорошую скорость. Однако на последних километрах мне удалось отыграть немного времени. Думаю, я хорошо проехал разделку, только Йейтс, Мас и Крёйсвейк были лучше.
Считать ли меня единственным лидером команды? Не думаю, что в этом есть смысл. Можно говорить, что я нахожусь ближе к Йейтсу, чем Наиро. Но Наиро всё ещё в гонке, мы оба идём высоко и способны бороться за красную майку, что идёт на пользу команде. У Йейса будет пять соперников, но он уже показал в гонке, что силён.
Финиш на 17-м этапе будет взрывным, он отлично подходит не только мне, но и Йейтсу тоже. Что касается меня, мне не важно, что случится в ближайшие дни. Я уже доволен тем, чего достиг на этой Вуэльте Испании. Даже если в какой-то момент мне не хватит сил, я уже счастлив».
Picture (c): BettiniPhoto.net
Наиро Кинтана: «Думаю, мы отлично защищались. Проехали на приличной скорости, уже зная, где можем потерять время. Надо просто продолжать и стараться создать просвет. Впереди три решающих горных этапа. Завтрашний тоже будет ключевым. Большое значение завтра будет иметь то, сколько сил потрачено сегодня. Мои ноги болят, но это нормально. Мы продолжим бороться. Очень хорошо, что Вальверде всё ещё силён. Это важно для всей команды. Имея ещё один шанс в общем зачёте, мы создаём двойную угрозу соперникам и двойной шанс для команды».
Результаты 16 этапа Вуэльты Испании-2018
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