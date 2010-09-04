Алехандро Вальверде и Наиро Кинтана о 16-м этапе Вуэльты Испании-2018

Rokka

Команда «Астана» продлила конт ... (9) Груздев один из главных моторов на равнине и холмах. Это говорит и статистика его участием в гранд турах. Вряд-ли ему было столько доверия на протяжении такого времени если бы он был бесполезен для команды. К нему вопросов в любом случае должно быть меньше, чем к большей половине казахстанских гонцов.

pac1ent

Вуэльта Испании-2018, превью э ... (13) Делаю ставку на польскую победу из отрыва, биги будут ровно катить весь этап и устроят небольшие разборки на последней горе с минимальными разрывами. На полную катушку пойдут с 19 этапа, там уже у отрыва шансов будет мало.

rude_rider

Вуэльта Испании-2018, превью э ... (13) Бриты хотят забрать все ГТ в этом сезоне? Не порядок))))

Shalam s Urala

Команда «Астана» продлила конт ... (9) Цитата: rude_rider Мне без разницы.это мое мнение Он давно ничего не показывает. но ведь, с такой логикой, придётся попрощаться с подавляющим большинством про-пелотона.. ? может всё-таки всё несколько сложнее устроено и люди как-то "показывают" свою нужность команде. даже если Вам этого не видно но ведь, с такой логикой, придётся попрощаться с подавляющим большинством про-пелотона.. ? может всё-таки всё несколько сложнее устроено и люди как-то "показывают" свою нужность команде. даже если Вам этого не видно

Shalam s Urala

Алехандро Вальверде и Наиро Ки ... (1) нельзя не признать - оба высказались хорошо даже хочется верить, что так оно всё и есть на самом деле

Krakk

Вуэльта Испании-2018, превью э ... (13) Цитата: vitali Но эта тактика до сих пор не дала никакого преимущества чистым горнякам (возьмем только Кинтану и Лопеса), о которых С.Курдюков всегда говорит, что уж в финальной-то горе они покажут свой класс. И вот, наблюдая за неспособностью чистых горняков одолеть в этой самой горе их оппонента Ейтса, Так ведь Саймон точно такой же чистый горняк, чем он от них отличается? По физических данным заслуживает так называться побольше пухлика Лопеса, у которого в такой горке весьма вероятны проблемы. Так ведь Саймон точно такой же чистый горняк, чем он от них отличается? По физических данным заслуживает так называться побольше пухлика Лопеса, у которого в такой горке весьма вероятны проблемы. Если сегодня Йейтс не проявит признаков слабости, Вуэльту он заберет, 100%.

vova-55

Вуэльта Испании-2018, превью э ... (13) Поставил бы на британскую чудо-таблетку для астматиков, но религия не позволяет :-)

VeloVelo

Вуэльта Испании-2018, превью э ... (13) Цитата: Earl57 Митчелтон скорее всего пойдет от обороны и догонять отрыв не будет. Мовистару если надо, то пусть они и догоняют.



На третьей неделе (в горах и не только) команды лидеров ГК выстраивают "догоняющие поезда" лишь в том случае, если в отрыве есть угроза.



Если угрозы не будет, то ни Мувистар, ни МС, ни какая другая команда, в которой есть лидер ГК, работать не будут вплоть до финальной связки. Исключение - когда один из конкурентов словит время из-за ветра, тех. сбоя или иной другой причины

(например - сломать команду конкурента до финальной развязки).



На третьей неделе (в горах и не только) команды лидеров ГК выстраивают "догоняющие поезда" лишь в том случае, если в отрыве есть угроза.Если угрозы не будет, то ни Мувистар, ни МС, ни какая другая команда, в которой есть лидер ГК, работать не будут вплоть до финальной связки. Исключение - когда один из конкурентов словит время из-за ветра, тех. сбоя или иной другой причины(например - сломать команду конкурента до финальной развязки).



Классная команда не допустит того, чтобы в отрыве были конкуренты.

Но, на этой Вуэльте, похоже, возможно всё, что угодно...

VeloVelo

Команда «Астана» продлила конт ... (9) минус

EL-Fenomeno

Вуэльта Испании-2018. Результа ... (32) Хороший этап и для фаворитов, и для генеральщиков (мне понравилось). РД взял две ITT на Вуэльте и может сходить, чтобы ещё лучше подготовться к ЧМ. Кстати в десятке на этапе: - 2 ВМСишника; - 2 СКАЙевца; - 3 Квик-Степовца Цитата: Гонщик Цитата: velodoctor Я буду за вальверде и крейсвика болеть.

Последняя неделя будет интереснойЯ буду за вальверде и крейсвика болеть. Вальв всётаки вылетит с подиума в общем итоге , первое место тоже под вопросом пока . Была ТОП 4, стала ТОП 6 Удержиться ли Крюйсвик на виртуальном подиуме..хотелось бы. Честно говря пресновата была Вуэльта за 2 недели, но кажись нас ждёт великолепная развязка в Андорре.