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Велокоманда Jumbo-Visma о 5-м этапе Тур де Франс-2021

Примож Роглич, Йонас Вингегор, Ваут ван Арт о 5-м этапе Тур де Франс-2021

 

 

  26-летнему бельгийскому гонщику команды Jumbo-Visma Вауту ван Арту (Wout van Aert) не удалось выполнить план – одержать победу на этапе и надеть жёлтую майку лидера на первой разделке Тур де Франс-2021. Ван Арт занял 4-е место, но ему не хватило формы, чтобы добиться более высокого результата. Зато его товарищ по команде, 24-летний датский гонщик Йонас Вингегор (Jonas Vingegaard) выступил лучше, чем ожидал, и вошёл в тройку призёров 5-го этапа Тур де Франс-2021. Капитан команды Jumbo-Visma Примож Роглич, несмотря на травмы, занял 7-е место. А в плане борьбы за генеральную классификацию уступил 44 секунды лишь победителю, своему соотечественнику Тадею Погачару (UAE Team Emirates).

 

Примож Роглич, Йонас Вингегор, Ваут ван Арт о 5-м этапе Тур де Франс-2021

Примож Роглич, Йонас Вингегор, Ваут ван Арт о 5-м этапе Тур де Франс-2021

  

Примож Роглич, Йонас Вингегор, Ваут ван Арт о 5-м этапе Тур де Франс-2021

A.S.O. / Pauline Ballet и A.S.O. / Charly_Lopez

 

  Примож Роглич: «Было тяжело. Я выложился полностью. Сейчас не в лучшей форме, и с ног до головы покрыт ссадинами. Шаг за шагом чувствую себя лучше. Мы, как команда, продолжим стараться изо всех сил каждый день. Посмотрим, как далеко сможем продвинуться. Горжусь, что сегодня выжал из себя всё, что мог. Ехать разделку всегда больно. Разница в том, что мне не хватило мощности».

 

  Ваут ван Арт: «Не ожидал, что Роглич возьмёт победу. Но сейчас это уже нельзя назвать сюрпризом. Я отдал все силы, ни разу не ошибся. Через несколько километров заметил, что нога у меня идёт не так, как надо для победы. Не было запаса сил. В данный момент преобладает разочарование, потому что надеялся быть ближе к победе».

 

  Йонас Вингегор: «Могу быть очень доволен результатом. Финишировал рядом, в топ-3. Но не считаю себя чистым раздельщиком. В этом году я несколько раз хорошо выступал в индивидуальных гонках на время. Не ожидал, что покажу высокий результат и в этой гонке. Положительный момент, что Приможу постепенно становится лучше. Надеюсь, он быстро и полностью восстановится. В любом случае, форма есть».

 

Результаты 5 этапа Тур де Франс-2021

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2021 Примож Роглич Primoz Roglic Jumbo-Visma

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  1. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 01:09 | Регистрация: 15.04.2018

    Давайте,ребятки,что-то придумывайте!!! Надо бороться до концаhi

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Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-20201?

Комментарии

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (59)
    VeloVelo-Фото
    Хорошо сказано. Поддержу )
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (50)
    VeloVelo-Фото

    Ровный, крепкий, свежий, "непадучий" - очень по-женски написано ;)

    ЗЫ: Я не критикую, ни в коем случае! 

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (50)
    VeloVelo-Фото

    По поводу Погачара.
    Да, он производит впечатление Безупречного гонщика на генерал. 
    И не только результатом в разделке, но и тем, что даже выражение его лица до и после гонки удивляет своим самообладанием. Посмотришь на него — Абсолютный Гений без слабых мест! 

    Но, поскольку, я не верю в "абсолютных гениев без слабых мест" в наши дни, то, "поставлю" на то, что он не защитит Титул. 






  • Arciv
    Велокоманда Jumbo-Visma о 5-м ... (1)
    Arciv-Фото

    Давайте,ребятки,что-то придумывайте!!! Надо бороться до концаhi

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (50)
    VeloVelo-Фото
    С Берналем все в порядке.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (50)
    VeloVelo-Фото
    Или немного самоуверенное )
  • flugegeheimen
    Тадей Погачар и Матье ван дер ... (4)
    flugegeheimen-Фото
    Талантливый человек талантлив во всем. Эта кажущаяся легкость, с которой он всего добивается, конечно, очаровывает. Буду болеть за него на олимпиаде, не удивлюсь, если выиграет золото в мтб
  • Astanaforever
    Ричи Порт и Герант Томас о 5-м ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Да уж об@@@ились вы со своим Инеосом по полной.
  • budik
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (50)
    budik-Фото
    А что не так с Берналем?
  • SportSpirit
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (50)
    SportSpirit-Фото

    Выскажусь по совокупности 3-х крайних сообщений и своих впечатленийmusic 

     

    Посмотрев всю разделку life и анализируя протокол, пришла к мысли: Ineos так долго доминировали на Туре, что Тур от них устал) И теперь "бог гранд-туров" подает им объедки в виде "всяких Giro". Берналю в 2019 достался финальный выхлоп французской удачи, ибо он успел качественно повозить Томаса и Фрума в 2018. 

     

    По поводу Погачара... то, как он начал этот сезон и этот Тур - он выиграет столько, сколько захочет. Он сам и его команда. Ровный, крепкий, свежий, "непадучий", без признаков звездной болезни. Безусловный талант, грамотно подведенный к тому, где он сейчас находится. На пути к победе на своем втором TDF.

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4781
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1960
10 Ниццоло Д. (Ita) (TQA) 1583

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