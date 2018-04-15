Велокоманда Jumbo-Visma о 5-м этапе Тур де Франс-2021

Примож Роглич, Йонас Вингегор, Ваут ван Арт о 5-м этапе Тур де Франс-2021

26-летнему бельгийскому гонщику команды Jumbo-Visma Вауту ван Арту (Wout van Aert) не удалось выполнить план – одержать победу на этапе и надеть жёлтую майку лидера на первой разделке Тур де Франс-2021. Ван Арт занял 4-е место, но ему не хватило формы, чтобы добиться более высокого результата. Зато его товарищ по команде, 24-летний датский гонщик Йонас Вингегор (Jonas Vingegaard) выступил лучше, чем ожидал, и вошёл в тройку призёров 5-го этапа Тур де Франс-2021. Капитан команды Jumbo-Visma Примож Роглич, несмотря на травмы, занял 7-е место. А в плане борьбы за генеральную классификацию уступил 44 секунды лишь победителю, своему соотечественнику Тадею Погачару (UAE Team Emirates).

A.S.O. / Pauline Ballet и A.S.O. / Charly_Lopez

Примож Роглич: «Было тяжело. Я выложился полностью. Сейчас не в лучшей форме, и с ног до головы покрыт ссадинами. Шаг за шагом чувствую себя лучше. Мы, как команда, продолжим стараться изо всех сил каждый день. Посмотрим, как далеко сможем продвинуться. Горжусь, что сегодня выжал из себя всё, что мог. Ехать разделку всегда больно. Разница в том, что мне не хватило мощности».

Ваут ван Арт: «Не ожидал, что Роглич возьмёт победу. Но сейчас это уже нельзя назвать сюрпризом. Я отдал все силы, ни разу не ошибся. Через несколько километров заметил, что нога у меня идёт не так, как надо для победы. Не было запаса сил. В данный момент преобладает разочарование, потому что надеялся быть ближе к победе».

Йонас Вингегор: «Могу быть очень доволен результатом. Финишировал рядом, в топ-3. Но не считаю себя чистым раздельщиком. В этом году я несколько раз хорошо выступал в индивидуальных гонках на время. Не ожидал, что покажу высокий результат и в этой гонке. Положительный момент, что Приможу постепенно становится лучше. Надеюсь, он быстро и полностью восстановится. В любом случае, форма есть».