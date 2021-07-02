Примож Роглич потерял время на 7-м этапе Тур де Франс-2021

Примож Роглич финишировал через 9 минут после победителя на 7-м этапе Тур де Франс-2021

Примож Роглич (Primož Roglič) на 7-м этапе финишировал лишь через 9 минут 3 секунды после победителя этапа, своего соотечественника Матея Мохорича (Bahrain-Victorious) и почти через 4 минуты после основных претендентов на борьбу за генеральную классификацию.

31-летний словенский велогонщик команды Jumbo-Visma получил травмы после падения на 3-м этапе, сумел минимизировать потери в разделке на 5-м этапе и перед стартом 7-го этапа шёл на 10-й позиции в общем зачёте. Но 7-й этап, самый протяжённый в этом выпуске Тур де Франс, с прохождением пяти категорийных подъёмов, в том числе подъёма 2-й категории, отбросил его на 33-ю позицию в генеральной классификации.

Своему соотечественнику, который был его главным соперником на Тур де Франс в прошлом году, Тадею Погачару Роглич проигрывает 5 минут 28 секунд.

Примож Роглич выпал из пелотона за километр до вершины предпоследнего подъёма этапа, подъема 2-й категории Сигналь д’Юшон (Signal d’Uchon), протяжённость 5,7 км, 310-365 м, набор высоты 365 м, средний градиент 5,7%, максимальный градиент 18%.

На финиш словенский велогонщик, призёр Тур де Франс-2020, приехал в группе с Симоном Гешке (Cofidis) и Варраном Баргилем (Arkea-Samsic). Его товарищи по команде Стевен Крёйсвейк и Йонас Вингегор финишировали в основной группе через 5:15 после победителя.