VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Примож Роглич потерял время на 7-м этапе Тур де Франс-2021

Примож Роглич финишировал через 9 минут после победителя на 7-м этапе Тур де Франс-2021

 

 

  Примож Роглич (Primož Roglič) на 7-м этапе финишировал лишь через 9 минут 3 секунды после победителя этапа, своего соотечественника Матея Мохорича (Bahrain-Victorious) и почти через 4 минуты после основных претендентов на борьбу за генеральную классификацию.

 

31-летний словенский велогонщик команды Jumbo-Visma получил травмы после падения на 3-м этапе, сумел минимизировать потери в разделке на 5-м этапе и перед стартом 7-го этапа шёл на 10-й позиции в общем зачёте. Но 7-й этап, самый протяжённый в этом выпуске Тур де Франс,  с прохождением пяти категорийных подъёмов, в том числе подъёма 2-й категории, отбросил его на 33-ю позицию в генеральной классификации.

 

Примож Роглич потерял время на 7-м этапе Тур де Франс-2021

 

Примож Роглич потерял время на 7-м этапе Тур де Франс-2021

 

Примож Роглич потерял время на 7-м этапе Тур де Франс-2021

 

Примож Роглич потерял время на 7-м этапе Тур де Франс-2021

 

 Своему соотечественнику, который был его главным соперником на Тур де Франс в прошлом году, Тадею Погачару Роглич проигрывает 5 минут 28 секунд.

 

Примож Роглич выпал из пелотона за километр до вершины предпоследнего подъёма этапа, подъема 2-й категории Сигналь д’Юшон (Signal d’Uchon), протяжённость 5,7 км, 310-365 м, набор высоты 365 м, средний градиент 5,7%, максимальный градиент 18%.

 

 На финиш словенский велогонщик, призёр Тур де Франс-2020, приехал в группе с Симоном Гешке (Cofidis) и Варраном Баргилем (Arkea-Samsic). Его товарищи по команде Стевен Крёйсвейк и Йонас Вингегор финишировали в основной группе через 5:15 после победителя.

 

 

Результаты 7 этапа Тур де Франс-2021

  

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Jumbo-Visma Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2021

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-20201?

Комментарии

  • Camel
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (20)
    Camel-Фото

    8-й, 9-й и 11-й этапы покажут, кто тут жёлтая майка.

    А вот зелёную майку Кэвендиш таки может взять. 2 подарка исторических этапов, где он побеждал в молодости + 21-й, где он тоже побеждал (!) сотворят историю. Но рекорд Меркса ему не отдадут. Меркс - легенда! Кэвендиш - хам!

  • MVDP
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (20)
    MVDP-Фото

    Сомневаюсь, что вшестером они бы ехали в темпе одного Мохорича. Такие же переглядки бы начались. Из соперников бы тянуть никто не стал, а в одиночку упахиваться - глупость.

  • nightbuster33
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (20)
    nightbuster33-Фото

    Обратите Ваше внимание лучше на Нибали, который очень внимателен и больше думает головой,чем чем-то другим. Знает когда и где, и в какой момент включить ноги. Вот что значит опыт и знание соперников. Он никуда не торопится,и как говорят все"шаг за шагом" исходя из своих возможностей медленно продвигается к намеченной цели. Успехов ему.

  • BlAr
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (20)
    BlAr-Фото

    И ВА, и ВДП могли легко переложиться к Мохоричу и Ко и ехать вшестером. Пара минут упущена точно.

    Конечно, если сравнивать езду в красной зоне и обычную, то во втором случае силы экономятся. Но если просто стоять на месте и ждать, кто же потянет (а этим их группа и занималась 50% времени после отъезда сначала Кампенартса, а потом и Конрада), то особой экономии сил не будет - только теряется время.

    Кстати, предфинишный рывок дуэлянтов мог стоить их организмам дороже, чем постоянная уверенная работа.

  • Николай Н.
    Тур де Франс-2021, превью этап ... (1)
    Николай Н.-Фото

    Этап уже серьёзный и Погачар начнёт отыгрывать.

  • MVDP
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (20)
    MVDP-Фото
    А много минут - это сколько, 10? Ну вышел бы ван Арт пару лишних раз на смены, разве это изменило бы что-то глобально? Зато не упахался окончательно перед завтрашними горами.
  • Николай Н.
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (20)
    Николай Н.-Фото

    По началу, как будто этап был безобидным по факту, но потом началось. И в итоге Кроссмены впереди. И запас времени у них хороший.Конечно, для Погачара это не потеря, он всё отыграет в серьёзных горах.

  • Rumi
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (20)
    Rumi-Фото

    Нибали в 30 секундах за Погачаром, неплохо-неплохо))

  • salomon
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (20)
    salomon-Фото
    Цитата: salomon
    Как уже было сказано ранее - "не будем торопиться..." Завтра на Коль де ля Коломбье посмотрим чего стоят панчёры Ван дер Пул и ван Арт ! Высокие горы (1500м и выше) всё расставят по местам !
    Ну а если они выживут послезавтра (9 этап) на высоте свыше 2000м , то я буду сииильно удивлён !
  • kostel69
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (20)
    kostel69-Фото
    Мэтью горы не осилит, слишком он мощный, а Ван Арт может, он на прошлом туре возил Роглича в горах больше, чем горняк Кус. Но весь тур ему не взять, даже если Погачар самоустранится.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

2 июля

Jan Drago Petelin (Vini Zabu - Brado)

Mattia Frapporti (Eolo - Kometa Cycling Team)

3 июля

Fabio Aru (Team Qhubeka - Assos)

Nicolas Roche (Team DSM)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4781
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1960
10 Ниццоло Д. (Ita) (TQA) 1583

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июль 2021 (8)
Июнь 2021 (193)
Май 2021 (225)
Апрель 2021 (151)
Март 2021 (169)
Февраль 2021 (113)