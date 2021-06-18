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Примож Роглич: «Я не фаворит на Тур де Франс-2021»

Тур де Франс-2021 станет первой велогонкой календаря Приможа Роглича с конца апреля

 

 

  В отличие от своих возможных соперников в борьбе за жёлтую майку Тур де Франс-2021 Примож Роглич не участвовал в гонках с апрельских Арденнских классик. Вместо соревнований прошлогодний призёр французского Гранд-тура предпочёл тренироваться в горах Сьерра-Невады. В интервью RMC Sport 31-летний словенский велогонщик команды Jumbo-Visma подчеркнул, что не считает себя фаворитом перед стартом Тур де Франс-2021.

 

Примож Роглич: «Я не фаворит на Тур де Франс-2021»

 

  Примож Роглич: «Не рассматриваю себя как фаворита. Я не защищающий титул чемпион. У меня был перерыв в гонках, так что поеду Тур, а там посмотрим, как пойдёт.

 

Я постоянно повторяю, что сейчас идёт новый сезон, много суперсильных ребят, которые способны победить. Это не борьба только между мной и Тадеем. Есть ещё 20 других гонщиков. Мы должны начать гонку, делать с нашими ребятами максимум возможного, посмотрим, какой получится результат.

 

В прошлом году мы все думали, что сможем отфинишировать и выиграть. С другой стороны, второе место – тоже хороший результат».

 

  К старту Тур де Франс-2021 Примож Роглич подходит с 17 гоночными днями. Он начал сезон с Париж-Ниццы-2021, где выиграл три этапа, но потерял майку лидера в последний день гонки после падений, затем компенсировал эту неудачу победой в общем зачёте и на этапе Тура Страны Басков-2021.

 

На Арденнских классиках Примож Роглич поднялся на вторую ступень подиума Флеш Валлонь-2021, а закончил первую часть сезона на классике Льеж-Бастонь-Льеж-2021, где занял 13-е место.

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Jumbo-Visma Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2021

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Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

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Комментарии

  • VeloVelo
    Adriatica Ionica Race / Sulle ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Рибеллин красавчик!

  • Николай Степаныч
    Том Дюмулин - чемпион Нидерлан ... (6)
    Николай Степаныч-Фото
    Лучший. На Олимпиаде будет интересно.
  • Arciv
    Роан Деннис может перейти в ве ... (1)
    Arciv-Фото
    Было бы круто !!!
  • Arciv
    Национальные чемпионаты по шос ... (24)
    Arciv-Фото
    А Роглич вообще участвует в гонках?

    Фосс забрал маечку Норвегии в разделке
  • SportSpirit
    Национальные чемпионаты по шос ... (24)
    SportSpirit-Фото

    После того, как Bahrain добавили к названию Victorious от них можно ожидать любых побед - даже победы Тратника над Погачаромbig_boss Но там еще и Поланц обошел своего капитана. Тадей падал? Или позволил себе расслабиться после победы на Туре Словении?

     

     

  • SportSpirit
    Национальные чемпионаты по шос ... (24)
    SportSpirit-Фото
    Присоединяюсь) в Штатах очень сильная итоговая тройка в разделке и все - ребята непростой спортивной судьбы
  • Karmatron
    Национальные чемпионаты по шос ... (24)
    Karmatron-Фото
    Веломайка капитана Америки остаётся в EF. Ну и Тиджей напоследок на подиум заехал, молодчина, удачи ему в обычной жизни =)
  • flugegeheimen
    Национальные чемпионаты по шос ... (24)
    flugegeheimen-Фото
    Ян Тратник обошел Погачара на 34 секунды. Квик-Степ опять собирает маечки, непонятно только, где Каванья, не попал в тройку? Власов молодчина, наш триколор снова в ворлддтуре, здорово было бы дубль сделать)
  • Александра
    Крис Фрум стартует на Тур де Ф ... (27)
    Александра-Фото

    Похоже, Фрум очень хочет кататься в гонках. Если команда это желание реализует - то в чем вопрос? Это же хорошо!

  • Earl57
    Национальные чемпионаты по шос ... (24)
    Earl57-Фото

    Цитата: velodoctor
    Страхов, Шалунов, Ныч и многие другие считались же талантами, но как-то ничего не получилось. Я про то, что не тепличные условия в команде, гонщики во многом сами себе предоставлены. 

    Ой. Я вот весной хотела посмотреть молодых российских биатлонистов, которых считают талантами. Прежде всего Серохвостова, вокруг которого столько шума. Мол затирают бедняжечку, не берут в основу сборной. Один раз на чемпионате Европы увидела. Бегать он еще как-то может, хоть и похуже молодых норвежцев и немцев. Но стрельба кошмарная. Пять промахов из десяти выстрелов многовато будет.

    Ну, думаю, надо его на чемпионате России посмотреть. Может там всех порвет. Серохвостова там не было. Сказали что болеет. Но другие молодые, которые считаются талантами - это же рукалицо... В итоге только Мотя Елисеев, которого ругали все кому не лень, и Максим Цветков, списанный из сборной за бесперспективность - только они и показали что-то внятное. 

    Так что считаться талантом и быть талантом - это далеко не одно и тоже.

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4781
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1960
10 Ниццоло Д. (Ita) (TQA) 1583

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