Примож Роглич: «Я не фаворит на Тур де Франс-2021»

- Категория:
- VeloRACE / Tour de France |
- Дата:
- Сегодня, 00:40
Тур де Франс-2021 станет первой велогонкой календаря Приможа Роглича с конца апреля
В отличие от своих возможных соперников в борьбе за жёлтую майку Тур де Франс-2021 Примож Роглич не участвовал в гонках с апрельских Арденнских классик. Вместо соревнований прошлогодний призёр французского Гранд-тура предпочёл тренироваться в горах Сьерра-Невады. В интервью RMC Sport 31-летний словенский велогонщик команды Jumbo-Visma подчеркнул, что не считает себя фаворитом перед стартом Тур де Франс-2021.
Примож Роглич: «Не рассматриваю себя как фаворита. Я не защищающий титул чемпион. У меня был перерыв в гонках, так что поеду Тур, а там посмотрим, как пойдёт.
Я постоянно повторяю, что сейчас идёт новый сезон, много суперсильных ребят, которые способны победить. Это не борьба только между мной и Тадеем. Есть ещё 20 других гонщиков. Мы должны начать гонку, делать с нашими ребятами максимум возможного, посмотрим, какой получится результат.
В прошлом году мы все думали, что сможем отфинишировать и выиграть. С другой стороны, второе место – тоже хороший результат».
К старту Тур де Франс-2021 Примож Роглич подходит с 17 гоночными днями. Он начал сезон с Париж-Ниццы-2021, где выиграл три этапа, но потерял майку лидера в последний день гонки после падений, затем компенсировал эту неудачу победой в общем зачёте и на этапе Тура Страны Басков-2021.
На Арденнских классиках Примож Роглич поднялся на вторую ступень подиума Флеш Валлонь-2021, а закончил первую часть сезона на классике Льеж-Бастонь-Льеж-2021, где занял 13-е место.
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