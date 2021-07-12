Тадей Погачар в желтой майке лидера после второй недели Тур Де Франс-2021

Тадей Погачар, Йонас Вингегор о 15-м этапе Тур де Франс-2021

15-й этап с финишем в Андорре, набором высоты 4200 м и преодолением наивысшей точки маршрута Тур де Франс-2021 не пошатнул позиции лидирующего в общем зачёте Тадея Погачара. 22-летний словенский гонщик команды UAE Team Emirates отвечал на все атаки соперников, а также вновь увеличил своё преимущество в генеральной классификации до 5 минут 18 секунд, так как 28-летнй французский гонщик команды Cofidis Гийом Мартан (Guillaume Martin), поднявшийся на 14-м этапе на вторую строчку, на 15-м этапе не удержался в группе претендентов.

Тадей Погачар, надевший жёлтую майку лидера после 8-го этапа, продолжает лидировать в генеральной классификации перед финальной неделей Тур де Франс-2021.

Теперь его ближайшими соперниками в генеральной классификации являются 34-летний колумбийский велогонщик команды EF Education Nippo Ригоберто Уран, уступающий 5:18, и 24-летний датский велогонщик команды Jumbo-Visma Йонас Вингегор, который идёт на третьей строчке с отставанием в 5:32.

Photo ©A.S.O. / Pauline Ballet

Тадей Погачар: «Перед третьей неделей чувствую себя уверенно. С жарой справился отлично. Именно она пугала меня больше всего, но после второй недели чувствую себя гораздо лучше в этом плане.

Сегодня меня атаковали, но, к их сожалению, я чувствовал себя хорошо. Ребята нашей команды отлично отработали. Посмотрим, как продолжится борьба в Пиренеях дальше.

Мне было комфортно ехать на скорости, которую задавала команда Ineos. Плюс на последнем подъёме увидел своих родителей, они стояли среди многочисленных болельщиков. И это тоже мне очень помогло. Я не всегда могу разглядеть их в горах, потому что с фанатами там творится полный хаос. Но когда увидел их сегодня, не мог сдержать улыбку, забыл на мгновение, что мне тяжело.

Этап был трудным. Второй день подряд мы должны справляться с выматывающим маршрутом. Я ждал, что Ineos Grenadiers атакуют и начнут задавать скорость раньше, но, к счастью, у меня была нога, чтобы ответить. Команда поддерживала меня и в начале, и в середине этапа, а потом на последнем подъёме у меня совсем не возникло проблем, я смог удержаться с соперниками. Не волновался, а просто сидел за ними.

Самым важным сегодня было вовремя пить, вода была у меня всё время, мои товарищи про команде идеально сделали свою работу. Сегодня, конечно, был один из самых жарких этапов Тур де Франс. Хотя я уже жду следующую часть гонки, надеюсь, смогу подольше поспать завтра, в день отдыха!»

Йонас Вингегор (Jumbo-Visma): «Я не был изолирован. Если бы у меня возникли какие-то проблемы, впереди было два наших гонщика, которые бы меня подождали. Да, ни разу я не почувствовал затруднений. Несколько раз атаковал, по крайней мере, попробовал. Я финишировал с сильнейшими, впереди ещё два сложнейших горных этапа, сделаю всё, что в моих силах.

Первая неделя, наверное, была худшей из всех, когда мы потеряли Приможа. Но мы боролись, сейчас у нас две победы на этапах, продолжим в этом же духе. Поедем гонку день за днём. Посмотрим, что в итоге получится. Если подиум, значит, подиум, если 10-е место, пусть 10-е. Мне надо привыкнуть (к роли лидера). С тех пор, как Примож сошёл, пришлось менять настрой. Но да, я привыкаю».

Габриэль Раш, спортивный директор команды Ineos Grenadiers: «Мы планировали надавить на высоте, но там оказался слишком сильный встречный ветер. В итоге Карапас, Уран и Вингегор попробовали атаковать. В финале получилась игра в кошки-мышки. Продолжим стараться. Многое может случиться. Он (Карапас) в порядке, продолжит бороться, может, на финишах в гору сможем что-то предпринять».