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Тадей Погачар в желтой майке лидера после второй недели Тур Де Франс-2021

 Тадей Погачар, Йонас Вингегор о 15-м этапе Тур де Франс-2021

 

 

 

  15-й этап с финишем в Андорре, набором высоты 4200 м и преодолением наивысшей точки маршрута Тур де Франс-2021 не пошатнул позиции лидирующего в общем зачёте Тадея Погачара.  22-летний словенский гонщик  команды UAE Team Emirates  отвечал на все атаки соперников, а также вновь увеличил своё преимущество в генеральной классификации до 5 минут 18 секунд, так как 28-летнй французский гонщик команды Cofidis Гийом Мартан (Guillaume Martin), поднявшийся на 14-м этапе на вторую строчку, на 15-м этапе не удержался в группе претендентов.

 

Тадей Погачар, надевший жёлтую майку лидера после 8-го этапа, продолжает лидировать в генеральной классификации перед финальной неделей Тур де Франс-2021.

 

  Теперь его ближайшими соперниками в генеральной классификации являются 34-летний колумбийский велогонщик команды EF Education Nippo Ригоберто Уран, уступающий 5:18, и 24-летний датский велогонщик команды Jumbo-Visma Йонас Вингегор, который идёт на третьей строчке с отставанием в 5:32.

 

Тадей Погачар в желтой майке лидера после второй недели Тур Де Франс-2021

 

Тадей Погачар в желтой майке лидера после второй недели Тур Де Франс-2021

 

Тадей Погачар в желтой майке лидера после второй недели Тур Де Франс-2021

 

Photo ©A.S.O. / Pauline Ballet

 

 

  Тадей Погачар: «Перед третьей неделей чувствую себя уверенно. С жарой справился отлично. Именно она пугала меня больше всего, но после второй недели чувствую себя гораздо лучше в этом плане.

 

  Сегодня меня атаковали, но, к их сожалению, я чувствовал себя хорошо. Ребята нашей команды отлично отработали. Посмотрим, как продолжится борьба в Пиренеях дальше.

 

Мне было комфортно ехать на скорости, которую задавала команда Ineos. Плюс на последнем подъёме увидел своих родителей, они стояли среди многочисленных болельщиков. И это тоже мне очень помогло. Я не всегда могу разглядеть их в горах, потому что с фанатами там творится полный хаос. Но когда увидел их сегодня, не мог сдержать улыбку, забыл на мгновение, что мне тяжело.

 

Этап был трудным. Второй день подряд мы должны справляться с выматывающим маршрутом. Я ждал, что Ineos Grenadiers атакуют и начнут задавать скорость раньше, но, к счастью, у меня была нога, чтобы ответить. Команда поддерживала меня и в начале, и в середине этапа, а потом на последнем подъёме у меня совсем не возникло проблем, я смог удержаться с соперниками. Не волновался, а просто сидел за ними.

 

Самым важным сегодня было вовремя пить, вода была у меня всё время, мои  товарищи про команде идеально сделали свою работу. Сегодня, конечно, был один из самых жарких этапов Тур де Франс. Хотя я уже жду следующую часть гонки, надеюсь, смогу подольше поспать завтра, в день отдыха!»

 

  Йонас Вингегор (Jumbo-Visma): «Я не был изолирован. Если бы у меня возникли какие-то проблемы, впереди было два наших гонщика, которые бы меня подождали. Да, ни разу я не почувствовал затруднений.  Несколько раз атаковал, по крайней мере, попробовал. Я финишировал с сильнейшими, впереди ещё два сложнейших горных этапа, сделаю всё, что в моих силах.

 

Первая неделя, наверное, была худшей из всех, когда мы потеряли Приможа. Но мы боролись, сейчас у нас две победы на этапах, продолжим в этом же духе. Поедем гонку день за днём. Посмотрим, что в итоге получится. Если подиум, значит, подиум, если 10-е место, пусть 10-е. Мне надо привыкнуть (к роли лидера). С тех пор, как Примож сошёл, пришлось менять настрой. Но да, я привыкаю».

 

  Габриэль Раш, спортивный директор команды Ineos Grenadiers: «Мы планировали надавить на высоте, но там оказался слишком сильный встречный ветер. В итоге Карапас, Уран и Вингегор попробовали атаковать. В финале получилась игра в кошки-мышки. Продолжим стараться. Многое может случиться. Он (Карапас) в порядке, продолжит бороться, может, на финишах в гору сможем что-то предпринять».

 

Результаты 15 этапа Тур де Франс-2021

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2021 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-20201?

Комментарии

  • M-07
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (42)
    M-07-Фото
    Ну а про Анди почему бы не вспомнить? Он ведь тоже устраивал смелые атаки, просто карьера не получилась такой долгой из-за травмы, но о нём, в отличие от Контадора, вспоминают редко, хотя не менее зрелищный гонщик был, просто не получилось выиграть ГТ, да и карьера долгой не вышла из-за травмы, но не только же победные атаки смелых вспоминать. Хотя Анди выиграл Льеж тоже смелой атакой.
    Но больше всего мне понравилось шоу де Гента, благодаря которому он стал третьим на Джиро и даже чуть не выиграл (о чём я узнал только недавно, когда кто-то упомянул о подиуме на той Джиро, и я пошёл смотреть, как он это сделал, сам мельком тогда смотрел ту Джиро, помнил только про соперничество Родригеса с Хешедалем и в велоспорте мало разбирался тогда). Оказывается, он мог стать генеральщиком, немного жаль, что не стал.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (32)
    VeloVelo-Фото

    Да-да, спасибо, что поправили )

  • uran
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (42)
    uran-Фото
    Как-то Боссон Хаген с Буани выбыли из ТДФ, неужели некому было их затянуть. Вон "старика" Кэва пол квиков тащат. А вообще тур интересный. Ни одного случайного победителя, все как на подбор.
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (42)
    EL-Fenomeno-Фото

    От такого этапа ждал большего, особенно от генеральщиков, но там почти засуха. Робкие попытки от Карапаза и Вингегора, а Уран без атак и второй в генерале (ну где справедливость!). Одно что порадовало так это борьба за горох. Сейчас 4 человека (ВВА я тоже включаю) и они явно ещё поборятся на 16-17-18 этапах за майку горного короля.

    Цитата: kwwk
    И опять спуск на финиш и конец борьбы за этап. Робкие попытки генералов только выкинули Мартана и никакой борьбы.

    Хорошо сказал о них под конец репортажа С.Курдюков: не хватает смелости и чего то ещё (не помню), но от себя добавлю: веры (в себя). Вот в таких случаях я вспоминаю Эль Пистолеро и Пурито...где вы новые контадоры и родригесы..?

    Цитата: Arciv
    Бедный Боссен Хаген! Через 40 минут в одиночку после предпоследнего! И в лимит не вписался! Но на характере доезжал

    Очень сильно страдал, жара и точно что то ещё нанесли ему сокрушительный и нокаутирующий удар на этапе, но какой же ЭБХ молодец, что как и Дламини ранее, доехал, хотя знал и понимал, что уже вне лимита.
     

  • SportSpirit
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (42)
    SportSpirit-Фото

    Цитата: Earl57

    Но каков Ван Арт. В отрыве заботился о Куссе, чтобы тот тратил как можно меньше сил. Возил ему водичку, отвлекал на себя внимание.
    После того, как Кусс атаковал на крутяке, Ваут спустился к генеральщикам и взял на буксир Вингегора. Сколько же у него сил.

     

    Отлично описано! 

     

    Январский ролик про Ваута, который в очередной раз актуален после сегодняшнего этапа: https://www.youtube.com/watch?v=oB04BTRfZiA . Гляньте, гарантировано поднимает настроение)

  • SportSpirit
    Сепп Кусс - победитель 15 этап ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Сепп Кусс любит и умеет выигрывать 15-ые этапы на ГТ) ждем его победу 15-м этапе Джиро-2023, например) 

     

    В целом же это был день красавчиков из JV: Кусс, ван Арт, Вингегор - каждый сделал все, что мог, и то, то было нужно для максимальной командной эффективности! 

  • SportSpirit
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (42)
    SportSpirit-Фото
    И все равно респект Хагену за такое решение - доехать! Проигрывал-то отчаянно и без вариантов...
  • Gerasim
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (42)
    Gerasim-Фото
    У вас что не пост, то одно нытье про Астану, успокойтесь уже. Как на меня Луценко едет отличный тур для себя пока что
  • s75
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (42)
    s75-Фото

    Цитата: AmaAma
    Ждем среды и четверга! Там точно будет борьба до последнего.
    Карапасу нужно высаживать на 1,5 минуты Урана и на 2 Вингегарда.. иначе Скай мимо топ-3 и вообще без побед на Туре. 


    Глядя на тактические изыски от Габбы и Кнавена есть опасения, что процесс высаживания произойдет как раз в обратном направлении. 

  • Arciv
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (42)
    Arciv-Фото
    Цитата: RVL
    Так он уже 2 берет. Думаю 5+ ему по плечу
    Ему по плечу)) но соперники могут что-то придумать

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Valentin Madouas (Groupama - FDJ)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4781
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1960
10 Ниццоло Д. (Ita) (TQA) 1583

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