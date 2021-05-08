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Йонас Вингегорд вошёл в состав команды Jumbo-Visma на Тур де Франс-2021

Велокоманда Jumbo-Visma объявила состав на Тур де Франс-2021

 

 

  В конце января велокоманда Jumbo-Visma объявила состав на Тур де Франс-2021, где собиралась стартовать с тремя лидерами – Приможем Рогличем, призёром Тур де Франс-2020, Томом Дюмулином и Стевеном Крёйсвейком. 23 января Том Дюмулин объявил, что делает паузу в карьере и не будет выступать в велогонках. Таким образом, одно место в составе на Тур де Франс-2021 оставалось вакантным.

 

  Свободное место в составе на Тур де Франс-2021 по решению команды занял 24-летний датский велогонщик Йонас Вингегорд (Jonas Vingegaard). В этом сезоне он принёс команде четыре победы – выиграл этап Тура ОАЭ-2021, а также два этапа и генеральную классификацию велогонки «Неделя Коппи и Бартали» (Settimana Internazionale Coppi e Bartali). Первый Гранд-тур в карьере Йонас Вингегорд проехал в прошлом году – выступил на Вуэльте Испании-2020, где на этапе до Англиру занял 14-е место.

 

  Таким образом, на старт Тур де Франс-2021 команда выйдет с двумя капитанами – Стевеном Крёйсвейком (Steven Kruijswijk) и Приможем Рогличем, которым будут помогать Йонас Вингегорд, Сепп Кусс (Sepp Kuss), Майк Тёниссен (Mike Teunissen), Ваут ван Арт (Wout van Aert), Тони Мартин (Tony Martin) и Роберт Гесинк (Robert Gesink).

 

Йонас Вингегорд вошёл в состав команды Jumbo-Visma на Тур де Франс-2021

 

Photo © Team Jumbo-Visma

 

  Йонас Вингегорд: «Конечно, я счастлив. Сбылась моя мечта. Я всегда смотрел Тур по телевизору, очень приятно получить место в составе на Тур де Франс. Я очень доволен своим прогрессом, потому что сделал довольно большой шаг в развитии. Надеюсь, смогу стать ещё сильнее. Помогая Приможу и Стевену, смогу многому научиться и сделать ещё один шаг вперёд. Тур отличается от Вуэльты, безусловно, я снова получу важный опыт».

 

  Гриша Нирман (Grischa Niermann), спортивный директор команды Jumbo-Visma: «В 2019 году мы взяли Йонаса в команду, потому что увидели, что он очень талантлив. Он сразу это доказал. В прошлом году очень сильно выступил на Вуэльте Испании, где помогал Приможу. Он также с первого раза показал, что может играть ключевую роль в высоких горах, в Альпах и Пиренеях.

 

  Мы считаем, что на Тур де Франс-2021 он сыграет очень важную роль. Включение в состав на Тур  - награда за его высокие результаты. Теоретически Йонас сам может быть претендентом на борьбу за генеральную классификацию. Он также хороший раздельщик. Но ему нужно время для развития. В этом плане нет ничего лучше, чем проехать Гранд-тур со Стевеном и Приможем, помогать им и учиться у них».

 

  Примож Роглич: «Йонас заслужил включение в состав на Тур. Мы собрали сильнейшую команду, чтобы вместе добиться наивысшего результата, чтобы снова дать хороший бой. С нетерпением жду старта с этими ребятами. День за днём нам придётся проявлять наши качества. Если у нас получится, мы все станем победителями. Я очень горжусь результатом прошлого года, тем, что мы показывали на Тур де Франс за последние годы».

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Теги к статье: Йонас Вингегорд Jonas Vingegaard Jumbo-Visma Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2021

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Комментарии

  • salomon
    Льеж-Бастонь-Льеж-2021. Резуль ... (37)
    salomon-Фото
    Цитата: motte
    Невероятно!!
    Какая красота! 
    Шейхи точно станут православными -:)
    Православные в Словении - 2%
  • Evergreen
    Льеж-Бастонь-Льеж-2021. Резуль ... (37)
    Evergreen-Фото
    Цитата: EL-Fenomeno
    Вот хотите критикуйте меня, хотите минусите, но мне все больше Тадей Погачар перестает импонировать как велогонщик, хотя потенциал и задатки у него действителньо "канибалськие". После прохождения последнего подъема, в той 5-ке, что отъехала Тадей работал меньше всех (даже ветеран Вальверде и то отпахивал), на финише же понятно, что с рывком Кочегара только Алафилипп и мог справиттся, но не вышло. Значит если выиграл - ты король и всё клёво (сложилось), а если нет...вспоминается последний этап Тура Страны Басков, где после него Погачар чё то всеми был не довольным, а сам то где был раньше (хотелось спросить). Да и вообще, мне кажется что молодой Т.Погачар после победы на Тур де Франс слегка зазвездился, возможно я не прав, но время покажет.
    Жаль что именинник Вальверде остался даже без подиума, но 3-е место Году вызывает уважение и респект. Молодой француз с видом интилегентного студента umnik если в очках)) раскрывается очень здорово и будет интересно поНаблюдать за Давидом на гранд-турах в будущем...Пино может уже не волноватся, достойная смена капитана в Групаме эФДеЖу есть надёжная/сильная
    Можно и с другой стороны взглянуть. Мне например показалось, что меньше всех впереди работал как это ни странно - Жужу... Далее про звезду Погачара - такой вывод можно было сделать после ТСБ. Но там явно был стратегический промах капитанского мостика UAE, вовремя не заметили что Макналти спекся и тянуть его бессмысленно. В словах Тадея после гонки я заметил скорее скрытую претензию к команде, чем жалобу на остальных... А больше Погачара упрекнуть не в чем. Домашний тур и ТА выиграны в доминирующем стиле, особенно поразил тот памятный этап с победой МВДП, когда Тадей буквально за 10 км в одиночку снял две минуты и практически "сожрал" измочаленного Матье, вот уж настоящая "акула"... И опять о ЛБЛ. В этом победном отрыве у него по факту единственным соперником был Алафилипп, хотя в этом году он очевидно похуже себя прошлогоднего (победа на ФВ фактически ему классический сезон спасла). Вальверде в 41 год уже не может брать монументы, Вудс хорошо спринтует только в гору, а Годю ещё нужно в себя и свои силы поверить... Самых сильных соперников в виде МВДП и ВВА здесь не было. И ведёт себя он в целом поспокойней и с гораздо меньшим апломбом, чем допустим тот же Эвенпул.
  • Mima
    Алехандро Вальверде в шаге от ... (2)
    Mima-Фото
    В следующем году- подиум!
  • khramtsow
    Алехандро Вальверде в шаге от ... (2)
    khramtsow-Фото

    молодчага, и так уровень, 5,3,4 место нормуль!

  • Earl57
    Liege-Bastogne-Liege Femmes-20 ... (11)
    Earl57-Фото
    Еще раз - при чем здесь гражданство той или иной страны?
    То есть если бы у той же Ван дер Брегген было бельгийское гражданство, то она хуже бы гонялась и одерживала меньше побед?
    Для примера. Родители Ваута Ван Арта еще до его рождения перебрались через границу между Нидерландами и Бельгией и приняли бельгийское гражданство. Далеко не уехали, поселились в маленьком городишке неподалеку от границы. Родной дядя Ваута и по сей день живет в Нидерландах, имея гражданство этой страны.
    Сам Ваут считает себя бельгийцем. Это сильно отразилось на его результатах?
  • motte
    Тибо Пино отказывается от учас ... (7)
    motte-Фото
    Тома не выходит на старт и тдф… дай бог им психологического и физического здоровья.
  • EL-Fenomeno
    Liege-Bastogne-Liege Femmes-20 ... (11)
    EL-Fenomeno-Фото

    Женские гонки не смотрю, разве что последние 2-3 км.)), но вчера удалось посмотреть последние 15 км. дамской ЛБЛ. Ну не плохо, я вам скажу, там свои "бигы" (пардон, если можна так сказать о девушках), и они тоже неплохо между собой разбираются кто сильнее.

    Цитата: Earl57
    Ну, во-первых, победы одерживают всего три гонщицы из Нидерландов - Ван дер Брегген, Ван Флюттен и Марианна Вос.

    А больше и не нужно) Эти 3 дамы берут наверное под 70% всех гонок в сезоне, а если ТОПовые гонки, так там они рискну сказать о 90% побед (на трёх).

    Цитата: uran
    Если вернуться в гонку то Анька просто отлично сработала на команду. Чемпиону только так и нужно поступать, на заметку Вальверде, Аллафилипу, Сагану.

    Я тоже сначала удивился что действующая чемпионка мира столько времени на 1-й позции пахала под финиш, а она оказывается Воллеринг чётко "подготовила" на победу..., кстати, симпатишная эта леди Дэми В. flirt бедняга аж расплакалась во время интервью, но её эмоции понять можно - всё-таки первая победа в сезоне.

    СД Воркс мощная команда (что по составу, что по тактике), ака Квик Степ в мужчин.

     

  • Still
    Liege-Bastogne-Liege Femmes-20 ... (11)
    Still-Фото
    Ван дер Брегген везла последние 10км. Комментатор за 5 и 0,5км: Воллеринг должна сработать на ван дер Брегген)
  • Earl57
    Ричард Карапас дисквалифициров ... (7)
    Earl57-Фото

    У Карапаса помимо дисквалификации еще денежный штраф 1000 швейцарских франков и 25 штрафных баллов.

    Штрафы за выброс мусора тоже нехилые. Если не смогли идентифицировать гонщика - штраф команде.

  • uran
    Liege-Bastogne-Liege Femmes-20 ... (11)
    uran-Фото
    Если вернуться в гонку то Анька просто отлично сработала на команду. Чемпиону только так и нужно поступать, на заметку Вальверде, Аллафилипу, Сагану.

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 5016
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3823
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3811
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2556
5 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1848
6 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 1787
7 Демар А. (Fra) (GFC) 1781
8 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1677
9 Сенешаль Ф. (Fra) (DQT) 1560
10 Власов А. (Rus) (AST) 1509

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