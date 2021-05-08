Йонас Вингегорд вошёл в состав команды Jumbo-Visma на Тур де Франс-2021

- Категория:
- VeloRACE / Tour de France |
- Дата:
- Сегодня, 16:30
Велокоманда Jumbo-Visma объявила состав на Тур де Франс-2021
В конце января велокоманда Jumbo-Visma объявила состав на Тур де Франс-2021, где собиралась стартовать с тремя лидерами – Приможем Рогличем, призёром Тур де Франс-2020, Томом Дюмулином и Стевеном Крёйсвейком. 23 января Том Дюмулин объявил, что делает паузу в карьере и не будет выступать в велогонках. Таким образом, одно место в составе на Тур де Франс-2021 оставалось вакантным.
Свободное место в составе на Тур де Франс-2021 по решению команды занял 24-летний датский велогонщик Йонас Вингегорд (Jonas Vingegaard). В этом сезоне он принёс команде четыре победы – выиграл этап Тура ОАЭ-2021, а также два этапа и генеральную классификацию велогонки «Неделя Коппи и Бартали» (Settimana Internazionale Coppi e Bartali). Первый Гранд-тур в карьере Йонас Вингегорд проехал в прошлом году – выступил на Вуэльте Испании-2020, где на этапе до Англиру занял 14-е место.
Таким образом, на старт Тур де Франс-2021 команда выйдет с двумя капитанами – Стевеном Крёйсвейком (Steven Kruijswijk) и Приможем Рогличем, которым будут помогать Йонас Вингегорд, Сепп Кусс (Sepp Kuss), Майк Тёниссен (Mike Teunissen), Ваут ван Арт (Wout van Aert), Тони Мартин (Tony Martin) и Роберт Гесинк (Robert Gesink).
Photo © Team Jumbo-Visma
Йонас Вингегорд: «Конечно, я счастлив. Сбылась моя мечта. Я всегда смотрел Тур по телевизору, очень приятно получить место в составе на Тур де Франс. Я очень доволен своим прогрессом, потому что сделал довольно большой шаг в развитии. Надеюсь, смогу стать ещё сильнее. Помогая Приможу и Стевену, смогу многому научиться и сделать ещё один шаг вперёд. Тур отличается от Вуэльты, безусловно, я снова получу важный опыт».
Гриша Нирман (Grischa Niermann), спортивный директор команды Jumbo-Visma: «В 2019 году мы взяли Йонаса в команду, потому что увидели, что он очень талантлив. Он сразу это доказал. В прошлом году очень сильно выступил на Вуэльте Испании, где помогал Приможу. Он также с первого раза показал, что может играть ключевую роль в высоких горах, в Альпах и Пиренеях.
Мы считаем, что на Тур де Франс-2021 он сыграет очень важную роль. Включение в состав на Тур - награда за его высокие результаты. Теоретически Йонас сам может быть претендентом на борьбу за генеральную классификацию. Он также хороший раздельщик. Но ему нужно время для развития. В этом плане нет ничего лучше, чем проехать Гранд-тур со Стевеном и Приможем, помогать им и учиться у них».
Примож Роглич: «Йонас заслужил включение в состав на Тур. Мы собрали сильнейшую команду, чтобы вместе добиться наивысшего результата, чтобы снова дать хороший бой. С нетерпением жду старта с этими ребятами. День за днём нам придётся проявлять наши качества. Если у нас получится, мы все станем победителями. Я очень горжусь результатом прошлого года, тем, что мы показывали на Тур де Франс за последние годы».
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