Йонас Вингегор о 18 этапе Тур де Франс-2021

Йонас Вингегор, Ваут ван Арт, Гриша Нирман о 18 этапе Тур де Франс-2021

Йонас Вингегор финишировал вторым на заключительном горном 18-м этапе Тур де Франс-2021 и сохранил вторую позицию в генеральной классификации. 24-летний датский гонщик команды Jumbo-Visma – дебютант Тур де Франс. Это третий этап французского Гранд-тура, на котором он финиширует в топ-3.

На этапе с прохождением Турмале и финишем в подъём Луз-Ардиден с Йонасом Вингегором были его товарищи по команде Сепп Кусс, Майк Тёниссен и Ваут ван Арт. Борьба генеральщиков началась на финальном подъёме, где Сепп Кусс вышел первым колесом за 3 км до финиша и до финального километра задавал скорость. Йонас Вингегор не смог ответить на ускорение лидера гонки Тадея Погачара (UAE Team Emirates), но на финише обошёл Ричарда Карапаса (Ineos Grenadiers).

Йонас Вингегор: «Сегодня у меня был не лучший день. Очень тяжёлая борьба, в том числе и психологическая. Поэтому представляете, насколько я рад своему выступлению. Так здорово, что я второй на Тур де Франс-2021 после последнего горного этапа. Я начал Тур как помощник Приможа, даже не осмеливался мечтать о таком. Хочу поблагодарить Сеппа, Ваута, Майка, всю команду, они были великолепны.

Кажется, что подиум в Париже уже ближе, но мы знаем, что всё может пойти и по-другому. Поэтому надо выжить завтра, а потом дать полный вперёд на разделке».

Ваут Ван Арт: «Может, я мог бы удержаться немного дольше, но цепляться ради того, чтобы удержаться в группе – это не то. Я выполнил свою часть работы на Йонаса, думаю, наша команда отлично отработала, несмотря на все неудачи. Жаль, что не выиграли с Йонасом этап, но он прекрасно себя проявил. Если может так финишировать, стартуя на Туре совсем не в качестве лидера, то в будущем точно сможет добиться большего. Мы остались вчетвером, но до последних 5 км были с 75% команды в первой группе. Так что, думаю, мы выступили хорошо. Представляете, если бы здесь мы остались полным составом и с Приможем. Мы были полностью готовы к борьбе».

Гриша Нирман, спортивный директор команды: «Мы всё ещё должны бороться за второе место. Разница всего в несколько секунд. Но мы двигаемся в правильном направлении. С такой формой, в которой сейчас Йонас, он сможет хорошо проехать разделку и защитить свою позицию».