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Йонас Вингегор о 18 этапе Тур де Франс-2021

Йонас Вингегор, Ваут ван Арт, Гриша Нирман о 18 этапе Тур де Франс-2021

 

 

 

  Йонас Вингегор финишировал вторым на заключительном горном 18-м этапе Тур де Франс-2021 и сохранил вторую позицию в генеральной классификации. 24-летний датский гонщик команды Jumbo-Visma – дебютант Тур де Франс. Это третий этап французского Гранд-тура, на котором он финиширует в топ-3.

 

На этапе с прохождением Турмале и финишем в подъём Луз-Ардиден с Йонасом Вингегором были его товарищи по команде Сепп Кусс, Майк Тёниссен и Ваут ван Арт. Борьба генеральщиков началась на финальном подъёме, где Сепп Кусс вышел первым колесом за 3 км до финиша и до финального километра задавал скорость. Йонас Вингегор не смог ответить на ускорение лидера гонки Тадея Погачара (UAE Team Emirates), но на финише обошёл  Ричарда Карапаса (Ineos Grenadiers).

 

Йонас Вингегор о 18 этапе Тур де Франс-2021

 

Йонас Вингегор о 18 этапе Тур де Франс-2021

 

Йонас Вингегор о 18 этапе Тур де Франс-2021

 

Йонас Вингегор о 18 этапе Тур де Франс-2021

 

Йонас Вингегор о 18 этапе Тур де Франс-2021

 

  Йонас Вингегор: «Сегодня у меня был не лучший день. Очень тяжёлая борьба, в том числе и психологическая. Поэтому представляете, насколько я рад своему выступлению. Так здорово, что я второй на Тур де Франс-2021 после последнего горного этапа. Я начал Тур как помощник Приможа, даже не осмеливался мечтать о таком. Хочу поблагодарить Сеппа, Ваута, Майка, всю команду, они были великолепны.

 

 Кажется, что подиум в Париже уже ближе, но мы знаем, что всё может пойти и по-другому. Поэтому надо выжить завтра, а потом дать полный вперёд на разделке».

 

  Ваут Ван Арт: «Может, я мог бы удержаться немного дольше, но цепляться ради того, чтобы удержаться в группе – это не то. Я выполнил свою часть работы на Йонаса, думаю, наша команда отлично отработала, несмотря на все неудачи. Жаль, что не выиграли с Йонасом этап, но он прекрасно себя проявил. Если может так финишировать, стартуя на Туре совсем не в качестве лидера, то в будущем точно сможет добиться большего. Мы остались вчетвером, но до последних 5 км были с 75% команды в первой группе. Так что, думаю, мы выступили хорошо. Представляете, если бы здесь мы остались полным составом и с Приможем. Мы были полностью готовы к борьбе».

 

  Гриша Нирман, спортивный директор команды: «Мы всё ещё должны бороться за второе место. Разница всего в несколько секунд. Но мы двигаемся в правильном направлении. С такой формой, в которой сейчас Йонас, он сможет хорошо проехать разделку и защитить свою позицию».

 

Результаты 18 этапа Тур де Франс-2021

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Теги к статье: Йонас Вингегорд Jonas Vingegaard Jumbo-Visma Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2021 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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  1. SportSpirit

    Вчера, 23:25 | Регистрация: 4.05.2019

    Jumbo - классные на этом Туре!

     

    Даже после схода Роглича, Гесинка, Мартина продолжают радовать командной работой, яркой ездой и результатами! 

     

    Ваут - победитель мон Ванту и олимпийский претендент - продолжает качественно выполнять работу грегори. Респект! 

     

     

  2. Имя: Владимир

    ЛехаСилос

    Вчера, 23:39 | Регистрация: 7.07.2021

    Рад за Юмбу и Вингегорда. Наврядли даже с полной командой они раздели бы к Парижу Погачера. На ближайшие пару лет UAE первые, Юмба номер два.

  3. Имя: Артём

    Arciv

    Вчера, 23:58 | Регистрация: 15.04.2018

    Молодцы! Теперь главное не совершить ошибку,и занять второе место по итогу! Тогда ещё так ужасно начавшиеся Тур может в итоге выйти не плохим! Две победы есть на этапах

  4. Имя: Александр

    Coffe

    Сегодня, 00:07 | Регистрация: 8.06.2021

    Вингегор молодец!Дебютант Тура и такой результат.Хороший генеральщик на перспективу.

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Комментарии

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (55)
    VeloVelo-Фото

    Так может не "не боится", а имеет силу работать, в отличие от других? )

  • nightbuster33
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (37)
    nightbuster33-Фото
    Да,тогда он просто кинул всех,потому-что на вершине Колле Сан Карло пока все старались взять воду он ринуся вниз без остановки.Это был 14 этап,а до этого он занимал 6-ое место,проигрывая лидеру 4:22.А там уже далее работа команды.На последней разделке на 17км. занял 36 место с разрывом 1:12. Что-то сходное с Бен О,Коннором на этой гонке,не правда-ли?Карапас сейчас имеет некоторый запас и его может не хватить. Дистанция вдвое длиннее,да и пахал он, по сравнению с тем случаем, на много больше.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (37)
    VeloVelo-Фото

    Мне кажется, дело не в силе поколения.
    Теперь и в велошоссе пришли новые деньги, вместе с ними пришла наука, фарма.
    Эра "романтического велошоссе" заканчивается на наших глазах. 

    Дальше будут всё новые рекорды. По скорости восхождения, по выносливости и т.д..
    Появится еще много молодых чемпионов "из пробирки". Это мой прогноз, не претендую на истину.  

     

     

  • AmaAma
    Хет-трик Тадея Погачара на Тур ... (4)
    AmaAma-Фото
    Мои слова. Пока нет доказательств, нужно верить в лучшее.
    На данный момент Тадей - Золотой мальчик!
  • EL-Fenomeno
    Хет-трик Тадея Погачара на Тур ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    "Наша песня хороша, начинай (Погачар) сначала".

    Снова 3 майки, снова победа на горном этапе...Тадей сРаботал прям в стиле М.Падуна)

    Цитата: Адриен
    Это называется - чистая победа, победа за явным преимуществом, туше, накаут... Причем причина столь сокрушительной победы - и в несомненном превосходстве Погачара, и - в относительной слабости его конкурентов. Вингегаард с Карапасом - единственные, кто пытался проиграть достойно ... Когда смотришь, как едет Погачар, вспоминаются слова Портоса - Дерусь, потому что дерусь. Перефразируя - Погачар побеждает, потому что побеждает. Он выезжает на этап, на гонку чтобы побеждать. Без оглядок на авторитеты. Он необыкновенно силен МОРАЛЬНО. Самоуверен и спокоен. Вот именно эти качества должны воспитывать сызмальства детские тренера . Физика очень важна, но - вторична. Чувство ЧЕМПИОНСТВА - вот главное.

    Цитата: микеле оп-оп-оп
    Зовите меня просто: Новый Каннибал. 
    Даешь Джиро + Тур.

    Не помню кто именно, но недавно кто то чётко написал на форуме (процитирую не_дословно):

    или он такой 1 на 50 лет, либо он лучший друг Армстронга.

    Если возьмёт ещё и Вуэльту или просто 2 ГТ в один год - я приму как должное, но не знаю поверю ли на все 100% чтобы вот так...легко

  • SSS
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (37)
    SSS-Фото
    Что значит ламповый?))
  • Coffe
    Йонас Вингегор о 18 этапе Тур ... (4)
    Coffe-Фото
    Вингегор молодец!Дебютант Тура и такой результат.Хороший генеральщик на перспективу.
  • SportSpirit
    Тур де Франс-2021, превью этап ... (5)
    SportSpirit-Фото

    207 км, из которых интерсными будут последние 5.

     

    Интересно, как там с рейтингами просмотра у Еврика?) 

  • Coffe
    Хет-трик Тадея Погачара на Тур ... (4)
    Coffe-Фото
    Тадей хорош несомненно.Удачи ему в дальнейшем!
  • Arciv
    Йонас Вингегор о 18 этапе Тур ... (4)
    Arciv-Фото
    Молодцы! Теперь главное не совершить ошибку,и занять второе место по итогу! Тогда ещё так ужасно начавшиеся Тур может в итоге выйти не плохим! Две победы есть на этапах

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4781
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1960
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