Джонатан Воутерс: «Не хочу, чтобы в моей команде ребята боролись за попадание в состав на Тур де Франс-2020»

Джонатан Воутерс о тенденции заявлять нескольких лидеров на Тур де Франс, коммерческом давлении и выборе стратегии

Генеральный менеджер команды EF Pro Cycling Джонатан Воутерс (Jonathan Vaughters), в отличие от команд Jumbo-Visma и Ineos ещё не определился с составом на главный Гранд-тур года – Тур де Франс-2020. Он считает, что тенденция стартовать на Тур де Франс с несколькими лидерами обусловлена коммерческими интересами спонсоров. Об этом Джонатан Воутерс рассказал в интервью Cyclingnews.

Джонатан Воутерс: «Считаю, что во многом (вопрос о нескольких лидерах на Тур де Франс) зависит от того, насколько продуманно набирался состав команды, как складываются обстоятельства перед гонкой. Не думаю, что ехать на Тур де Франс с несколькими лидерами – это непременно тренд. Считаю, так происходит потому, что всё больше команд всё сильнее делают акцент на Туре.

Такое происходит из-за коммерческого давления, коммерческого упора на Тур де Франс. Спонсоры ожидают увидеть выступление на Тур де Франс, поэтому команды просто формируют свои составы для Тура.

В прошлом мы бы увидели, что, возможно, Герант Томас поехал бы Джиро д'Италия вместо Тура, а Берналь был бы единственным лидером на Тур де Франс. Или, наоборот, Дюмулин от Jumbo-Visma поехал бы Джиро д’Италия.

Когда в команде один лидер, он получает лучшую поддержку. Одного легче защитить от падений, потому что все будут помогать ему держаться в голове гонки. С тремя ребятами силы рассредоточены, их сложнее удержать впереди, потому что меньше возможностей поддерживать каждого.

Но в то же время, если один из них упадёт, остаются ещё два. Так что и одна, и другая стратегии имеют как плюсы, так и минусы».

Джонатан Воутерс считает, что по мере приближения старта Тур де Франс-2020 ситуация с лидерами в команде Jumbo-Visma может поменяться:

«Думаю, так будет с Jumbo-Visma. Но с Ineos, считаю, когда начнётся Тур де Франс, Берналь будет больше утверждаться как абсолютный лидер. Это только моя интуиция.

Конечно, наш состав на Тур де Франс-2020 начинает обретать форму, но мы не собираемся объявлять его в ближайшее время. Всё может сильно измениться. Внутри команды мы разговариваем об 11-12 ребятах, которые собираются на Тур, но никаких заявлений по этому поводу делать пока не будем. Не хочется, чтобы ребята боролись друг с другом за место в составе на Тур де Франс. Мы не делаем из этого соревнование».