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Джонатан Воутерс: «Не хочу, чтобы в моей команде ребята боролись за попадание в состав на Тур де Франс-2020»

Джонатан Воутерс о тенденции заявлять нескольких лидеров на Тур де Франс, коммерческом давлении и выборе стратегии

 

 

  Генеральный менеджер команды EF Pro Cycling Джонатан Воутерс (Jonathan Vaughters), в отличие от команд Jumbo-Visma и Ineos ещё не определился с составом на главный Гранд-тур года – Тур де Франс-2020. Он считает, что тенденция стартовать на Тур де Франс с несколькими лидерами обусловлена коммерческими интересами спонсоров. Об этом Джонатан Воутерс рассказал в интервью Cyclingnews.

 

 

  Джонатан Воутерс: «Считаю, что во многом (вопрос о нескольких лидерах на Тур де Франс) зависит от того, насколько продуманно набирался состав команды, как складываются обстоятельства перед гонкой. Не думаю, что ехать на Тур де Франс с несколькими лидерами – это непременно тренд. Считаю, так происходит потому, что всё больше команд всё сильнее делают акцент на Туре.

 

  Такое происходит из-за коммерческого давления, коммерческого упора на Тур де Франс. Спонсоры ожидают увидеть выступление на Тур де Франс, поэтому команды просто формируют свои составы для Тура.

 

  В прошлом мы бы увидели, что, возможно, Герант Томас поехал бы Джиро д'Италия вместо Тура, а Берналь был бы единственным лидером на Тур де Франс. Или, наоборот, Дюмулин от Jumbo-Visma поехал бы Джиро д’Италия.

 

  Когда в команде один лидер, он получает лучшую поддержку. Одного легче защитить от падений, потому что все будут помогать ему держаться в голове гонки. С тремя ребятами силы рассредоточены, их сложнее удержать впереди, потому что меньше возможностей поддерживать каждого.

 

  Но в то же время, если один из них упадёт, остаются ещё два. Так что и одна, и другая стратегии имеют как плюсы, так и минусы».

 

Джонатан Воутерс считает, что по мере приближения старта Тур де Франс-2020 ситуация с лидерами в команде Jumbo-Visma может поменяться:

 

  «Думаю, так будет с Jumbo-Visma. Но с Ineos, считаю, когда начнётся Тур де Франс, Берналь будет больше утверждаться как абсолютный лидер. Это только моя интуиция.

 

  Конечно, наш состав на Тур де Франс-2020 начинает обретать форму, но мы не собираемся объявлять его в ближайшее время. Всё может сильно измениться. Внутри команды мы разговариваем об 11-12 ребятах, которые собираются на Тур, но никаких заявлений по этому поводу делать пока не будем. Не хочется, чтобы ребята боролись друг с другом за место в составе на Тур де Франс. Мы не делаем из этого соревнование».

 

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Теги к статье: EF Pro Cycling Jonathan Vaughters Джонатан Воутерс Тур де Франс Tour de France Гран-тур Тур де Франс-2020

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Camel
    Тур Колумбии-2020. Этап 2 (2)
    Camel-Фото
    А где вы смотрите?
  • Ice
    Андрей Амадор подписал контрак ... (5)
    Ice-Фото

    Цитата: Astanaforever
    А новая мотивация, это типа высокий гонорар, я так понял. ))) Молодец. Считается.Спорт спортом, а личное счастье превыше всего.

    И в плане денег, и в плане спорта Инеос лучше Мувиков. И тратят они на тренировки на порядок больше, и всегда впереди по внедрению новых фишек. А вам лишь бы деньги в чужом кармане считать, что ж, у кого что болит)))

  • rude_rider
    Андрей Амадор подписал контрак ... (5)
    rude_rider-Фото

    Ну такой мотор явно подходит Инеос.. 

  • VeloVelo
    Андрей Амадор подписал контрак ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Андрею Удачи! 

  • Mima
    Том Дюмулин откладывает старт ... (10)
    Mima-Фото
    Какое-то неправильное начало сезона. Давай , Том, соберись, и поехали
  • Student
    Андрей Амадор подписал контрак ... (5)
    Student-Фото
    Цитата: Astanaforever
    А новая мотивация, это типа высокий гонорар, я так понял. ))) Молодец. Считается.Спорт спортом, а личное счастье превыше всего.
    Опять зависть к чужим деньгам.
  • Astanaforever
    Андрей Амадор подписал контрак ... (5)
    Astanaforever-Фото
    А новая мотивация, это типа высокий гонорар, я так понял. ))) Молодец. Считается.Спорт спортом, а личное счастье превыше всего.
  • Earl57
    Тур Колумбии-2020. Этап 2 (2)
    Earl57-Фото

    Квики еще не раз и не два пожалеют что Ричезе не продлили. Он определенно лучший развозящий в современном пелотоне. То, как он технично вклинился в поезд квиков и посадил Молано на нужное колесо - это высший пилотаж!

  • Earl57
    Тур Колумбии-2020. Этап 1 (8)
    Earl57-Фото

    Цитата: Sezar
    С учетом этого они просто прекрасны. При отсутствии латинов это просто здорово. Для будущей Джиро, где таких (даже более простых) высокогорных этапов 2, для Тура, где 1. Ну и для Японии.

    А Алафилип поедет в Японию? Пино и Барде скорее всего будут у французов.

  • Sezar
    Тур Колумбии-2020. Этап 1 (8)
    Sezar-Фото

    С учетом этого они просто прекрасны. При отсутствии латинов это просто здорово. Для будущей Джиро, где таких (даже более простых) высокогорных этапов 2, для Тура, где 1. Ну и для Японии.

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