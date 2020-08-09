Велокоманда Jumbo-Visma объявила составы на Джиро д’Италия и Тур де Франс-2021

Цели велокоманды Jumbo-Visma на 2021 год

Велокоманда Jumbo-Visma вновь заранее объявила составы команды на Джиро д’Италия и Тур де Франс. В 2021 году на французском Гранд-туре Jumbo-Visma снова стартует с тремя лидерами – Приможем Рогличем, призёром Тур де Франс-2020, Томом Дюмулином и Стевеном Крёйсвейком. Вместе с ними в состав на французский Гранд-тур войдут Сепп Кусс, Майк Тёниссен, Ваут ван Арт, Тони Мартин и Роберт Гесинк.

На Джиро д’Италия-2021 команду возглавит Джордж Беннетт, с которым поедут Эдоардо Аффини, Кун Бауман, Давид Деккер, Тобиас Фосс, Йос ван Эмден, Крис Харпер и Пауль Мартенс.

Примож Роглич: «Обычно я начинаю сезон с Париж-Ниццы. Это довольно поздно, но так же я планировал в прошлом году. Надеюсь, с первыми гонками всё будет в порядке, и я смогу стартовать на Париж-Ницце. Потом поеду Тур Страны Басков и несколько весенних классик – Амстел Голд, Флеш Валлонь и Льеж-Бастонь-Льеж.

Олимпийские игры – большая цель, так как они проходят только раз в четыре года. Маршрут довольно сложный, будет интересно принять участие.

План в том, чтобы к Тур де Франс подойти на самом высоком из всех возможных уровне. Потом посмотрим, как пойдёт - кто в итоге будет сильнейшим. Изучить маршрут очень важно, мы это делали и в прошлые годы. Я ещё не делал разведку этапов с разделкой и других, но обязательно её проведу, чтобы подготовиться как можно лучше.

Не только я буду контролировать, мы втроём сможем заставить других работать больше. Том или Крёйсвейк смогут что-то предпринимать, а другим придётся реагировать. Нам просто надо вести гонку в нашем направлении».

Том Дюмулин: «Надеюсь, что буду на пике формы и смогу бороться за победу. Конечно, у Приможа та же цель и тот же настрой. И он достиг большего. В прошлые годы он становился лучшим велогонщиком мира. Так что он точно будет нашим лидером. Но, думаю, теневыми лидерами будем я и Стевен Крёйсвейк. Потом всё зависит от того, как пойдёт гонка. Поэтому нет необходимости составлять точный план, в котором мы работаем только на Приможа, хотя, конечно, он наш главный гонщик».

Ричард Плюгге, генеральный менеджер команды Jumbo-Visma: «У нас незаконченное дело с Тур де Франс, хотя 2020 год сложился невероятно. Мы многого добились. Планка поднята высоко, нам надо снова перепрыгнуть через неё в этом году, постараться перепрыгнуть её ещё раз».

Спортивный директор команды Jumbo-Visma Мерейн Зееман: «Думаю, то, что произошло с Ваутом (ван Артом), было у нас и с Рогличем. Когда в первый раз Примож начал бороться за генеральную классификацию, у нас не было команды, чтобы оказать ему поддержку. Я имею в виду Джиро д’Италия-2019, когда Примож слишком часто оставался в одиночку. Думаю, у людей короткая память. Если вспомнить нашу историю, мы всегда опережали план. В 2019 в критические моменты с Приможем не было рядом товарищей по команде. А на Тур де Франс-2020 его постоянно сопровождали товарищи.

Тот же процесс наблюдаю и с Ваутом ван Артом, который в 2020 году сделал большие шаги вперёд. Люди уже не помнят, но зимой 2019 – 2020 Ваут даже не мог тренироваться – тогда он только заново начинал учиться ходить. Потом был его первый выезд на велосипеде, а дальше шаг за шагом, шаг за шагом. А после периода коронавируса мы очень хорошо тренировались, и он выступил на высшем уровне на классиках. Но это не значит, что команда вокруг тебя прогрессирует с той же скоростью, что и ты. У нас много работы с командой, которая поедет с Ваутом ван Артом на классики. Как раз этим мы сейчас и занимаемся. У нас много талантливых ребят, как Ван Хоойдонк (Nathan Van Hooydonck). Считаю, что вместе с Майком Тёниссеном (Mike Teunissen) он будет ключевым помощником Ваута.

Мы ищем другие возможности для классик. Поэтому после Вуэльты Испании и Тура Фландрии я поговорил с Томом Дюмулином о классиках. Помню, каким он был в моей прошлой команде, где я работал тренером. Я знаю, что ему нравится ехать по брусчатке. Знаю, что он очень хорошо выбирает позицию и проезжает сквозь группу. Поэтому мы с ним поговорили. Он не гарантирует, что будет в финале, потому что ему не хватает опыта в этих гонках, но ему они нравятся, и он сможет быть в финале, чтобы помочь Вауту.

Что касается Сепа Кусса, он развивается. В нашей команде никогда не повторится ситуация, когда Крис Фрум ждал Уиггинса. Если гонщик достаточно хорош, не важно, насколько он молод, он займёт своё место. На каждого велогонщика нашей команды у нас долгосрочные планы. Это относится и к Сеппу. Мы его развиваем, стараемся сделать из него генеральщика. Но в то же время мы не можем точно знать, сможет ли он быть лидером на генеральную классификацию, потому что двигаемся постепенно, а в прошлом году сделали только первый шаг. Но мне очень нравится с ним работать. По сравнению с тем, каким он был, когда пришёл в команду, как понимает гонку, работу, взаимодействие в команде, он уже работает отлично. Мы хотим использовать шанс с ним, через три года он будет одним из лидеров команды на генеральную классификацию. Но у него впереди ещё много работы. Мы хотим продолжать работать с ним вместе в этом направлении. Очень надеюсь, что достигнем успеха».