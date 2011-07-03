Стевен Крёйсвейк не примет участие в Тур де Франс-2020

Травма плеча не позволяет Стевену Крёйсвейку стартовать на Тур де Франс-2020

Велокоманда Jumbo-Visma подтвердила, что один из капитанов, 33-летний нидерландский велогонщик Стевен Крёйсвейк (Steven Kruijswijk) не сможет принять участие в Тур де Франс-2020 как планировалось. 26-летний норвежский гонщик Амунд Грёндаль Янсен (Amund Grøndahl Jansen) заменит Стевена Крёйсвейка в составе на Тур де Франс.

Стевен Крёйсвейк: «К сожалению, последствия моего падения на Критериуме Дофине-2020 оказались более серьёзными, чем мы надеялись. К моему величайшему разочарованию, я не смогу принять участие в Тур де Франс-2020 из-за перелома плеча и многочисленных ссадин. Сейчас я сначала должен восстановиться, потом сфокусируюсь на Джиро д’Италия-2020, которая будет моей новой целью. Желаю команде большой удачи на Туре. Я очень разочарован, что не смогу быть с ними».

Мерейн Зееман, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «За последние несколько месяцев Стевен прикладывал все силы, пожертвовал многим, чтобы стартовать на Тур де Франс на пике формы. Он идеально шёл по графику. Но в спорте высшего уровня много трудностей. С огромным разочарованием мы отказываемся от нашего плана. Амунд Грёндаль Янсен (Amund Grondahl Jansen) заменит Стевена. Амунд отлично подготовлен, он сможет максимально поддержать команду и лидеров».