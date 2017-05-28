Команда Jumbo-Visma о состоянии Крёйсвейка и составе команды Ineos на Тур де Франс

Спортивный директор команды Jumbo-Visma о составе Ineos на Тур де Франс-2020

Велокоманда Jumbo-Visma планировала стартовать на Тур де Франс-2020 с тремя лидерами – Приможем Рогличем, Томом Дюмулином и Стевеном Крёйсвейком, но из-за падения Крёйсвейка, возможно, этот план придётся корректировать.

33-летний нидерландский гонщик продолжается восстанавливаться после вывиха плечевого сустава, глубокого пореза локтя и многочисленных ссадин. Мерейн Зееман, спортивный директор команды Jumbo-Visma в интервью Cyclingnews рассказал о состоянии Стевена Крёйсвейка. Также Мерейн Зееман рассказал о том, что объявленный состав команды Ineos на Тур де Франс-2020, в который не вошли победители французского Гранд-тура Крис Фрум и Герант Томас, стал для него сюрпризом.

Мерейн Зееман, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Состав команды Ineos Grenadiers стал для нас сюрпризом. Я ожидал, что эти ребята (Фрум и Томас) поедут. Но всегда сложно судить на расстоянии, потому что никогда не знаешь, какой план выступлений стоит за подготовкой. У каждой команды свой подход.

Что касается нас, мы не стали делать слишком много выводов после Критериума Дофине, потому что неизвестно, что по большому счёту стоит за стратегией. Возможно, что к тому времени у них уже был план. Будет интересно. Посмотрим.

При обычных обстоятельствах я бы сказал, что их состав не стал сильнее, потому что Фрум и Томас – гонщики мирового уровня. Но это Ineos, у них весь состав очень сильный настолько, что они могут привезти победителя Джиро д’Италия, который не должен был ехать Тур. Думаю, у них очень мощная команда.

Фрума и Томаса заменили гонщиками, чьё выступление впечатляет, но, конечно, в любом случае это удивило. Обычно каждая команда строит планы зимой. Но в такое время после перерыва из-за коронавируса всё решается за неделю до Тур де Франс. Во время этапов подготовки всякое может случиться.

Они сделали свой выбор, я считаю, что это будет сильная команда, очень сильная. С этими ребятами они смогут бороться за жёлтую майку.

Конечно, всё зависит от стратегии. Мы готовились к соперникам, у которых было три варианта стратегии, но теперь они сфокусируются на Бернале. Конечно, это меняет стратегию.

Но прежде всего мы должны посмотреть, как они поведут гонку. Нам они объявлять это не будут. Всё зависит от роли Сивакова и Карапаса. Будут ли все силы брошены в помощь Берналю или у них есть план на ведение гонки с большим количеством лидеров, с более открытой стратегией? Полагаю, это мы узнаем уже в гонке».

Команда Jumbo-Visma примет решение о включении Стевена Крёйсвейка в состав на Тур де Франс-2020 в ближайшие выходные:

«Всё решится в ближайшие дни. Стевен ударился очень сильно. У него всё ещё болят раны и плечо. Он пытается потихоньку тренироваться. Мы следим за его восстановлением, общаемся с ним каждый день. Думаю, в выходные мы примем решение. У нас есть запасные гонщики. На этой неделе рассмотрим все варианты, проанализируем, в какой они форме. Будем решать в ближайшую неделю. Мы обсудим это внутри команды из уважения к Стевену и гонщиками, которые могут его заменить».

Сход Приможа Роглича перед финальным этапом Критериума Дофине-2020 было мерой предосторожности, о чём говорил менеджер команды Ричард Плюгге: «Он ударился бедром, мы просто хотим проверить, как это на него повлияет. Лучше лишний раз подстраховаться, чем потом жалеть. Не думаю, что это нарушит подготовку Приможа к Туру, очень на это надеюсь».

Мерейн Зееман в интервью Cyclingnews подтвердил, что состояние Приможа Роглича не внушает опасений: «Примож в порядке. Конечно, ему тоже надо восстановиться, но относительно него мы оптимистично настроены».