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Команда Jumbo-Visma о состоянии Крёйсвейка и составе команды Ineos на Тур де Франс

Спортивный директор команды Jumbo-Visma о составе Ineos на Тур де Франс-2020

 

Команда Jumbo-Visma о состоянии Крёйсвейка и составе команды Ineos на Тур де Франс

 

  Велокоманда Jumbo-Visma планировала стартовать на Тур де Франс-2020 с тремя лидерами – Приможем Рогличем, Томом Дюмулином и Стевеном Крёйсвейком, но из-за падения Крёйсвейка, возможно, этот план придётся корректировать.

 

  33-летний нидерландский гонщик продолжается восстанавливаться после вывиха плечевого сустава, глубокого пореза локтя и многочисленных ссадин. Мерейн Зееман, спортивный директор команды Jumbo-Visma в интервью Cyclingnews рассказал о состоянии Стевена Крёйсвейка. Также Мерейн Зееман рассказал о том, что объявленный состав команды Ineos на Тур де Франс-2020, в который не вошли победители французского Гранд-тура Крис Фрум и Герант Томас, стал для него сюрпризом.

 

  Мерейн Зееман, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Состав команды Ineos Grenadiers стал для нас сюрпризом. Я ожидал, что эти ребята (Фрум и Томас) поедут. Но всегда сложно судить на расстоянии, потому что никогда не знаешь, какой план выступлений стоит за подготовкой. У каждой команды свой подход.

 

  Что касается нас, мы не стали делать слишком много выводов после Критериума Дофине, потому что неизвестно, что по большому счёту стоит за стратегией. Возможно, что к тому времени у них уже был план. Будет интересно. Посмотрим.

 

  При обычных обстоятельствах я бы сказал, что их состав не стал сильнее, потому что Фрум и Томас – гонщики мирового уровня. Но это Ineos, у них весь состав очень сильный настолько, что они могут привезти победителя Джиро д’Италия, который не должен был ехать Тур. Думаю, у них очень мощная команда.

 

  Фрума и Томаса заменили гонщиками, чьё выступление впечатляет, но, конечно, в любом случае это удивило. Обычно каждая команда строит планы зимой. Но в такое время после перерыва из-за коронавируса всё решается за неделю до Тур де Франс. Во время этапов подготовки всякое может случиться.

 

 

  Они сделали свой выбор, я считаю, что это будет сильная команда, очень сильная. С этими ребятами они смогут бороться за жёлтую майку.

 

  Конечно, всё зависит от стратегии. Мы готовились к соперникам, у которых было три варианта стратегии, но теперь они сфокусируются на Бернале. Конечно, это меняет стратегию.

 

  Но прежде всего мы должны посмотреть, как они поведут гонку. Нам они объявлять это не будут. Всё зависит от роли Сивакова и Карапаса. Будут ли все силы брошены в помощь Берналю или у них есть план на ведение гонки с большим количеством лидеров, с более открытой стратегией? Полагаю, это мы узнаем уже в гонке».

 

  Команда Jumbo-Visma примет решение о включении Стевена Крёйсвейка в состав на Тур де Франс-2020 в ближайшие выходные:

 

  «Всё решится в ближайшие дни. Стевен ударился очень сильно. У него всё ещё болят раны и плечо. Он пытается потихоньку тренироваться. Мы следим за его восстановлением, общаемся с ним каждый день. Думаю, в выходные мы примем решение. У нас есть запасные гонщики. На этой неделе рассмотрим все варианты, проанализируем, в какой они форме. Будем решать в ближайшую неделю. Мы обсудим это внутри команды из уважения к Стевену и гонщиками, которые могут его заменить».

 

  Сход Приможа Роглича перед финальным этапом Критериума Дофине-2020 было мерой предосторожности, о чём говорил менеджер команды Ричард Плюгге: «Он ударился бедром, мы просто хотим проверить, как это на него повлияет. Лучше лишний раз подстраховаться, чем потом жалеть. Не думаю, что это нарушит подготовку Приможа к Туру, очень на это надеюсь».

 

  Мерейн Зееман в интервью Cyclingnews подтвердил, что состояние Приможа Роглича не внушает опасений: «Примож в порядке. Конечно, ему тоже надо восстановиться, но относительно него мы оптимистично настроены».

 

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Jumbo-Visma Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2020 Гранд-тур Стевен Крёйсвейк Steven Kruijswijk

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  1. Имя: Алексей

    Evergreen

    Сегодня, 20:24 | Регистрация: 5.08.2020

    Теперь для Джамбо при прочих равных не стоит задача обязательно сделать большое преимущество в горах. В разделке Роглич с Дюмоланом привезут всем остальным генеральщикам минимум минуту. Берналь с Карапасом им ничего противопоставить не смогут.

  2. Имя: Julia

    SportSpirit

    Сегодня, 20:38 | Регистрация: 4.05.2019

    Я сейчас вспомнила, когда зимой JV объявили о трех капитанах на Тур, это казалось пиар-игрой. Потом Том "со своими паразитами" не стартовал) Но они оказались верны своему плану и только объективные обстоятельства, видимо, оставят Крёйсвика вне состава. 

  3. Гонщик

    Сегодня, 20:42 | Регистрация: 28.05.2017

    Роглич может и две минуты кинуть , только от падений и проколов никто не застрахован , от везения многое зависит , Кройс профукал Джиро на ровном месте , а был гораздо сильнее Нибса . 

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Александра
    Состав велокоманды INEOS Grena ... (14)
    Александра-Фото

    Хорошая новость - россиянин в пелотоне. Это редкость, это надо поболеть.)

    Плохая новость... тут выбор побольше.

    Бедняга Карапас: из победителя в лейтенанты. Но, думаю, он и так понимал свой потолок в Инеос.

  • Александра
    Крис Фрум о пропуске Тур де Фр ... (16)
    Александра-Фото

    Никогда не болела за Фрума, но, конечно, нельзя не отдать ему должное. Кесарю - кесарево.) Его целеустремленность, уверенность и сила воли вызывают бесконечное уважение.

    Вместе с тем я с огромным скепсисом отношусь к планам Фрума на следующий год. Последние гонки показывают, как быстро меняются поколения в современном велоспорте. Сезон 2021 года откроет новые имена, даст возможность укрепить свою славу сегодняшним чемпионам, но будет ли там место для вчерашних - это большой вопрос.

  • Sezar
    Крис Фрум о пропуске Тур де Фр ... (16)
    Sezar-Фото

    Вот теперь он на правильном пути.

  • Sezar
    Герант Томас - капитан команды ... (4)
    Sezar-Фото

    Соломоново решение Брейлсфорда. Ни Фрум ни Томас по гамбургскому счету не были готовы к Туру. Зато сейчас им Брейлсфорд (здоровья ему) обеспечит хорошую поддержку. И раскидал их по грантурам верно. Молодца.

  • Гонщик
    Команда Jumbo-Visma о состояни ... (3)
    Гонщик-Фото

    Роглич может и две минуты кинуть , только от падений и проколов никто не застрахован , от везения многое зависит , Кройс профукал Джиро на ровном месте , а был гораздо сильнее Нибса . 

  • SportSpirit
    Команда Jumbo-Visma о состояни ... (3)
    SportSpirit-Фото

    Я сейчас вспомнила, когда зимой JV объявили о трех капитанах на Тур, это казалось пиар-игрой. Потом Том "со своими паразитами" не стартовал) Но они оказались верны своему плану и только объективные обстоятельства, видимо, оставят Крёйсвика вне состава. 

  • SportSpirit
    VOO-Tour de Wallonie-2020. Эта ... (3)
    SportSpirit-Фото
    О, благодарю! Молодцы FDJ. Я их больше за горняков ценю, а к Демару ровно, но он прогрессирует, надо признать. Недавно включала запись с Тура 2017, он там гораздо более рыхлый, чем сейчас, аж глаз резануло)
  • Evergreen
    Команда Jumbo-Visma о состояни ... (3)
    Evergreen-Фото

    Теперь для Джамбо при прочих равных не стоит задача обязательно сделать большое преимущество в горах. В разделке Роглич с Дюмоланом привезут всем остальным генеральщикам минимум минуту. Берналь с Карапасом им ничего противопоставить не смогут.

  • Astanaforever
    Состав велокоманды INEOS Grena ... (14)
    Astanaforever-Фото
    В Берналя не верю. В Погачара да. Герантс не потянет Джиро..как и Фрум Вуэльту. Итог. Не могут четыре капитана в одной команде ужиться. ЭГО не позволит.
  • s75
    Состав велокоманды INEOS Grena ... (14)
    s75-Фото

    Сэр опять резанул по живому, всё во имя Команды. Карапаз на Туре будет до последнего защищённым гонщиком "на случай, если". И с ним тоже будет непросто, его брали в команду лидером на ГТ и он действующий победитель ГТ, и вдруг - вот тебе опять лейтенантские погоны. Но слабость Инеос в другом - ни Сэр, ни Габ, ни тем более Кнавен никогда не заменят Рода и Нико.

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
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