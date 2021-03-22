Йонас Вингегорд – победитель "Недели Коппи и Бартали"-2021

Йонас Вингегорд, Миккель Оноре, Ник Шульц – на подиуме «Недели Коппи и Бартали»-2021

24-летний датский велогонщик команды Jumbo-Visma Йонас Вингегорд (Jonas Vingegaard) одержал победу в генеральной классификации многодневной велогонки категории 2.1 «Неделя Коппи и Бартали» (Settimana Internazionale Coppi e Bartali).

Победа Вингегорда примечательна тем, что на велогонке ему помогали гонщики молодёжной континентальной команды Jumbo-Visma Development. Йонас Вингегорд надел майку лидера общего зачёта после победы на 3-м этапе и удержал её до финала.

На заключительном 5-м этапе Вингегорд уехал в отрыв с атаковавшим за 25 км до финиша 24-летним соотечественником, гонщиком команды Deceuninck-Quick Step Миккелем Оноре (Mikkel Frølich Honoré). Миккель Оноре одержал победу на финальном этапе и поднялся на вторую строчку общего зачёта «Недели Коппи и Бартали», а Йонас Вингегорд финишировал вторым и сохранил первую позицию в генеральной классификации.

Тройку призёров замкнул 26-летний австралийский велогонщик команды BikeExchange Ник Шульц (Nick Schultz), который из-за атаки Оноре сместился со второй на третью строчку генеральной классификации.

Йонас Вингегорд: «Моякоманда отлично отработала и поймала отрыв. Для меня было идеальным вариантом уехать с Оноре, так как мне не пришлось парировать атаки. Я мог на полной скорости ехать вперёд. Очень счастлив, что одержал эту победу. Она даёт мне огромную уверенность перед следующими гонками».

Мерейн Зееман, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Думаю, гонщикам молодёжной команды эта гонка подняла боевой дух и дала уверенность. Великолепной работой они продемонстрировали, что у них есть потенциал. Работа спортивных директоров и тренеров Сирка Яна де Хаана (Sierk Jan de Haan), Роберта Вагнера (Robert Wagner) и Робберта де Гроота (Robbert de Groot), а также всех тренеров дала результаты. Они заслужили поздравления. Йонас фантастически отработал. Он подтвердил, что прогрессирует. В нашем составе есть гонщики, входящие в число лучших в мире, но мы также много времени и сил вкладываем в молодые таланты, примером чему является эта гонка».

Миккель Оноре: «Утром мы обсуждали, что, учитывая ребят, занимающих более высокие строчки в общем зачёте, финальный этап для нас – всё или ничего. Поэтому мы собирались что-то предпринять, атаковать. Круг был трудным, но я уехал на первом подъёме, а затем вместе с другими шестью гонщиками мы отлично сработались. В финальной части мы потеряли нескольких ребят, преимущество начало стремительно таять. Но я продолжал давить, и даже когда на последнем подъёме меня догнали, я не терял уверенности. Поэтому атаковал вместе с Йонасом на технически сложном спуске, мы сразу создали значительный просвет.

В финале я смог одержать победу. Должен сказать, что испытал невероятные ощущения – это моя первая победа в профессионалах и первая победа в Италии. Хочу сказать огромное спасибо команде, потому что этот день без них не сложился бы так идеально».

Ник Шульц: «Думаю, в общем гонка была успешной. Мы смогли добиться трёх подиумов на этапах и я финишировал третьим в генеральной классификации. После очень и очень тяжёлой недели гонки мы, как команда, можем гордиться, все потрясающе работали и помогали мне. Благодарю всех.

Если честно, не ожидал, что сегодня будет настолько тяжело. Было трудно контролировать гонку, разобраться, как разыграть финал. Но команда не могла бы выступить лучше, просто так повернулась гонка. Немного досадно спуститься на третье место в общем зачёте, но, в конце концов, это хороший результат».

Джин Бейтс, спортивный директор команды BikeExchange: «Не о таком результате мы сегодня думали, хотели, по меньшей мере, сохранить второе место или побороться за победу. Но, считаю, что плюсом недели стала отличная работа команды в общем и Ника Шульца в частности. Мы приехали сюда бороться за этапы и в общем зачёте, и у нас три третьих места подряд, хороший результат для Кевина Коллеони, который первый год в профессионалах. У нас нет сожалений. Ребята отлично отработали. Этап был очень трудным, они сделали всё, что могли».