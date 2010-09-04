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Примож Роглич не поедет Критериум Дофине перед Тур де Франс-2021

Арденнские классики завершат первую часть сезона Приможа Роглича

 

 

   Примож Роглич (Primoz Roglic) после Арденнских классик, финальной из которых 25 апреля станет Льеж-Бастонь-Льеж-2021,  не будет принимать участие в гонках до старта Тур де Франс-2021

 

  О том, что 31-летний словенский велогонщик после обсуждений с командой Jumbo-Visma решил придерживаться облегчённой программы, сообщает издание L’Equipe.

 

  Цель Приможа Роглича - подойти к французскому  Гранд-туру, стартующему 26 июня, как можно более свежим. Таким образом, призёр Тур де Франс-2020 не будет участвовать ни в Критериуме Дофине-2021 (30 мая – 6 июня), ни в Туре Швейцарии (6 – 13 июня). В прошлом году Роглич сошёл с Критериума Дофине после 4 этапа из-за падения, после которого он не мог тренироваться более 10 дней.

 

  Франс Маассен (Frans Maassen), спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Эти два месяца без велогонок позволят ему остаться более свежим к Тур де Франс и Олимпиаде, его главным целям. В прошлом году он проехал много гонок. Если ничего не случиться, менять эту программу мы не будем».

 

  Примож Роглич компенсирует велогонки несколькими неделями тренировочного лагеря на высоте, в Альпах (в Тине), куда он поедет в конце мая, а затем к нему присоединятся товарищи по команде, которые 6 июня закончат выступать на Критериуме Дофине.

 

  На данный момент Примож Роглич набрал 14 гоночных дней, проехав две многодневных гонки – Париж-Ницца и Тур Страны Басков-2021, и  одержал 5 побед – выиграл три этапа гонки Париж-Ницца, этап и генеральную классификацию Тура Страны Басков-2021.

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Jumbo-Visma Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2021

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  1. Имя: Александр

    Ice

    Сегодня, 08:45 | Регистрация: 20.06.2019

    Ну и правильно. А то на недельных гонках выкладывается, выигрывает этапы, а в решающие моменты ТдФ тяжело.

  2. Имя: Вячеслав

    Shalam s Urala

    Сегодня, 09:42 | Регистрация: 4.09.2010

    да, очевидно, что он и без гонок будь здоров тонус держит

    а вот на гонках в пол-ноги кататься как-то не оч умеет и логично воздержаться ради главной цели

    зато к старту ТДФ будет свежим, не ободранным и не ломаным, пусть и без остроты. и к 3й неделе - огурцом подъедет

  3. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Сегодня, 09:58 | Регистрация: 8.07.2013

    Если бы это был кто-то другой но не Роглич я бы сказал =сомнительное решение=, потому что уже в Англии будут два зубастых финиша и разделка сразу после перелета на 5-этапе и два горных этапа в конце недели. Но этому парню видимо все не почем. Посмотрим...

    Скорее всего расчет тренеров такой - на первых четырех этапах лижбы заехал в общей группе, разделка на 5 ну это его, даже если проиграет то проиграет не много, а може быть и оденется в желтое, ну а на 8, 9 и 11 этапах он уже будет звенеть.

    1. drevgen

      Сегодня, 12:00 | Регистрация: 19.07.2016

      Я только не понял про Англию.
      PS. Наверное Бретань с Британией перепутали ?

      1. Имя: Алишер

        старт-шоссе 82

        Сегодня, 12:46 | Регистрация: 8.07.2013

        шутка-юмора

  4. Имя: svan

    svan

    Сегодня, 10:06 | Регистрация: 9.07.2016

    Ну, не знаю, он мог бы Дофине поехать: в раскаточном стиле, не капитанствуя. Мало гоночных дней перед ТДФ будет, что не здорово для него.

  5. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 10:22 | Регистрация: 4.07.2011

    Тдф обещает быть жарким,  эт точно! 

  6. Имя: Юра

    GTX

    Сегодня, 17:38 | Регистрация: 22.05.2016

    Цитата: svan
    Ну, не знаю, он мог бы Дофине поехать: в раскаточном стиле, не капитанствуя. Мало гоночных дней перед ТДФ будет, что не здорово для него.
    Он так ездить не умеет попросту

  7. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Сегодня, 19:56 | Регистрация: 3.07.2011

    Настроился выигрывать)

    Все правильно сделал.

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Ближайшие старты

11 - 18 апреля 2021

Presidential Cycling Tour of Turkey

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Volta a la Comunitat Valenciana

18 апреля 2021

Amstel Gold Race

19 - 23 апреля 2021

Tour of the Alps

21 апреля 2021

La Fleche Wallonne

25 апреля 2021

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Комментарии

  • Sezar
    Примож Роглич не поедет Критер ... (9)
    Sezar-Фото

    Настроился выигрывать)

    Все правильно сделал.

  • GTX
    Вуэльта Валенсии-2021. Этап 3 (3)
    GTX-Фото
    Цитата: Gerasim
    Гонка второго сорта....кроме Маса вообще никого нету, было б странно если б не выиграл здесь генерал
    второго сорта именно в этом году по понятным причинам, а так довольно представительна
  • Gerasim
    Вуэльта Валенсии-2021. Этап 3 (3)
    Gerasim-Фото

    Гонка второго сорта....кроме Маса вообще никого нету, было б странно если б не выиграл здесь генерал

  • GTX
    Примож Роглич не поедет Критер ... (9)
    GTX-Фото
    Цитата: svan
    Ну, не знаю, он мог бы Дофине поехать: в раскаточном стиле, не капитанствуя. Мало гоночных дней перед ТДФ будет, что не здорово для него.
    Он так ездить не умеет попросту
  • Николай Н.
    Тур Турции-2021. Этап 6 (1)
    Николай Н.-Фото

    Кавендиш пытался взять ещё один финиш, но его чуть не уронили. А так этап был скучноват.

  • Николай Н.
    Вуэльта Валенсии-2021. Этап 3 (3)
    Николай Н.-Фото

    Этап сегодня был красивый, хоть горки были не на столько длинные, но группу порвали. Сама дорога была довольно интересная и довольно рискованная. Мас молодец.

  • старт-шоссе 82
    Примож Роглич не поедет Критер ... (9)
    старт-шоссе 82-Фото
    шутка-юмора
  • Earl57
    Том Пидкок – победитель Braban ... (2)
    Earl57-Фото

    В перерыве между Брабантом и Амстелом гонщики Инеос съездили на разведку маршрута чемпионата мира. Люк Роу написал в твиттере, что это ад для гонщиков и рай для зрителей. Ван Арт и Пидкок дружно лайкнули этот твит.

    Само по себе включение в программу Пидкока Тура Фландрии, Брабанта, Амстела и Флеш Валлонь предполагает, что это делается с прицелом на ЧМ. Относительно Вуэльты для Пидкока сказали, что решат после Токио. Посмотрят, в каком он будет состоянии.

  • drevgen
    Винченцо Нибали проведена опер ... (2)
    drevgen-Фото

    Конечно здоровья.

    Но, мне кажется, что лучше ему завершить.

    Как-то, Бог или кто-то другой, его невзначай уже много раз предупреждает в течении последних 3-5 лет. Лучше прислушаться....

  • drevgen
    Примож Роглич не поедет Критер ... (9)
    drevgen-Фото
    Я только не понял про Англию.
    PS. Наверное Бретань с Британией перепутали ?

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Alejandro Ropero (Eolo - Kometa Cycling Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4502
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3505
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3386
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2805
5 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1851
6 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 1787
7 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1639
8 Демар А. (Fra) (GFC) 1604
9 Власов А. (Rus) (AST) 1509
10 Сенешаль Ф. (Fra) (DQT) 1465

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