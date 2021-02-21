Йонас Вингегорд – победитель 5 этапа Тура ОАЭ-2021

Йонас Вингегорд, Тадей Погачар, Томас Де Гендт, Алексей Луценко о 5-м этапе Тура ОАЭ-2021

24-летний датский велогонщик команды Jumbo-Visma Йонас Вингегорд (Jonas Vingegaard) одержал победу на 5-м этапе Тура Объединённых Арабских Эмиратов-2021 с финишем в подъём Джебель Джаис (Jebel Jais). Это вторая в карьере победа датского гонщика. На финальных пятистах метрах он обошёл казахстанского велогонщика команды Astana-Premier Tech Алексея Луценко, единственного оставшегося впереди гонщика из отрыва дня, который атаковал из отрыва дня за 15 км до финиша.

Томас Де Гендт (Lotto Soudal), который также находился в отрыве дня, но вернулся в пелотон за 12,5 км до финиша, надел чёрную майку, присуждаемую гонщику, набравшему больше всего очков на промежуточных спринтах.

Тадей Погачар (UAE Team Emirates) финишировал на этапе вторым и сохранил красную майку лидера, а также является лидером как в классификации лучшего по очкам, так и в классификации лучшего молодого гонщика.

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Йонас Вингегорд (Jumbo-Visma): «Я правильно распределил свои силы. Думал, что в пелотоне ехать будет немного легче. Группа замедлилась, я увидел, что Луценко в пределах досягаемости. К счастью, мне удалось обойти его в спринте. Я очень счастлив. Для меня это очень большая победа. Она вызвала во мне бурю эмоций. Прошло почти два года после прошлой победы.

Я приехал сюда попробовать побороться за генеральную классификацию. К сожалению, на 1-м этапе меня не было в первой группе, поэтому общий зачёт ушёл. И на первом этапе с горным финишем мне было тяжело из-за жары.

Утром мы выстроили тактику, чтобы Сепп Кусс атаковал на последних трёх километрах, а я должен был ждать спринта. Однако стало ясно, что спринта на финише не будет, я увидел шанс атаковать. Я очень счастлив, что воспользовался этой возможностью и теперь у меня есть победа на этапе.

Не знаю, откроет ли мне эта победа больше возможностей. У нас очень сильная команда. Довольно часто я еду как помощник Приможа или Стевена (Крёйсвейка) или другого лидера. Конечно, и я получаю свой шанс, но я ещё молод, поэтому не переживаю. В будущем хочу сам стать претендентом на генеральную классификацию, бороться иногда за общий зачёт, как предполагалось на этой гонке. Но теперь моя основная работа – помогать лидерам команды.

В этом году я в списке на Вуэльту Испании-2021. Мне понравилось работать на Приможа в прошлом году. Он отличный капитан и очень приятный парень. Я хочу на него работать».

Тадей Погачар (UAE Team Emirates): «Для меня день был тяжёлым. Самое важное – защитить майку, и с этим я справился. Команда тоже защищала. Было «возможно» выиграть этап, но сейчас «невозможно» изменить результат, так что я доволен итогом. Второе место сегодня – это хорошо. На двух следующих этапах нам надо быть осторожными и удержать красную майку до финиша. Больше гор не будет, но я ещё не выиграл Тур ОАЭ-2021».

Томас Де Гендт (Lotto Soudal): «В начале этапа я не особенно интересовался отъездом в отрыв. Но через 40 км, когда другие начали снова пробовать, вдруг оказалось, что многие хотят уехать. Я увидел, что образовалась сильная группа, подумал, что хорошо бы в ней тоже оказаться, и перепрыгнул. Луценко был сильнейшим в отрыве. Я надеялся, что у меня хорошо пойдёт нога, чтобы усидеть за ним. Но он был слишком силён.

Я не верил в свою победу, но сейчас понял, что Луценко поймали только на финальном километре, и теперь мне кажется, потерял шанс. Я знал, что у Тони Галлопана 17 очков, а у меня 10, и что если я выиграю промежуточный спринт, то у меня станет 18 очков. Это означает, что я надену майку. Я всегда коллекционирую майки, приятно взять ещё одну. Теперь моя цель – удержать её, защищать изо всех сил».

Photo credit: Astana-Premier Tech/@GettyImages

Алексей Луценко (Astana-Premier Tech): «На последнем подъеме я выложился на все 100%, я начал гору в хорошем ритме, и позднее старался держать темп и идти на максимуме. Что ж, чуть-чуть не хватило до победы и, конечно, я немного расстроен, потому что она была очень близка. Но, в то же самое время, я доволен сегодняшним днем, потому что моя форма улучшается, и я чувствую, что она подходит.

Моей главной целью тут было протестировать форму и прочувствовать гоночный ритм на 100% после долгого перерыва. После этого этапа я чувствую себя по-настоящему хорошо. Да, этап получился сложным, со старта мои товарищи по команде пробовали уехать в отрыв, но не получалось – скорость группы была очень высокой. Где-то после 70-ти километров гонки семь гонщиков все же отъехали вперед, и я понял, что это правильная атака, так что вместе с еще одним гонщиком я последовал за ними. Вскоре мы к ним присоединились, и затем, создали хорошее преимущество над пелотоном. Мы слажено работали вместе в нашем отрыве и начали гору с неплохим преимуществом. Но, к сожалению, его не хватило, чтобы выиграть этап. Тем не менее, я оптимистичен, так как чувствую, что мое время подходит».