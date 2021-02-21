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Йонас Вингегорд – победитель 5 этапа Тура ОАЭ-2021

Йонас Вингегорд, Тадей Погачар, Томас Де Гендт, Алексей Луценко о 5-м этапе Тура ОАЭ-2021

 

 

  24-летний датский велогонщик команды Jumbo-Visma Йонас Вингегорд (Jonas Vingegaard) одержал победу на 5-м этапе Тура Объединённых Арабских Эмиратов-2021 с финишем в подъём Джебель Джаис (Jebel Jais). Это вторая в карьере победа датского гонщика. На финальных пятистах метрах он обошёл казахстанского велогонщика команды Astana-Premier Tech Алексея Луценко, единственного оставшегося впереди гонщика из отрыва дня, который атаковал из отрыва дня за 15 км до финиша.

 

  Томас Де Гендт (Lotto Soudal), который также находился в отрыве дня, но вернулся в пелотон за 12,5 км до финиша, надел чёрную майку, присуждаемую гонщику, набравшему больше всего очков на промежуточных спринтах.

 

  Тадей Погачар (UAE Team Emirates) финишировал на этапе вторым и сохранил красную майку лидера, а также является лидером как в классификации лучшего по очкам, так и в классификации лучшего молодого гонщика.

 

Йонас Вингегорд – победитель 5 этапа Тура ОАЭ-2021

 

Йонас Вингегорд – победитель 5 этапа Тура ОАЭ-2021

 

Йонас Вингегорд – победитель 5 этапа Тура ОАЭ-2021

 

Йонас Вингегорд – победитель 5 этапа Тура ОАЭ-2021

 

Йонас Вингегорд – победитель 5 этапа Тура ОАЭ-2021

 

Йонас Вингегорд – победитель 5 этапа Тура ОАЭ-2021

 

Photo Credit: LaPresse

 

  Йонас Вингегорд (Jumbo-Visma): «Я правильно распределил свои силы. Думал, что в пелотоне ехать будет немного легче. Группа замедлилась, я увидел, что Луценко в пределах досягаемости. К счастью, мне удалось обойти его в спринте. Я очень счастлив. Для меня это очень большая победа. Она вызвала во  мне бурю эмоций. Прошло почти два года после прошлой победы.

 

  Я приехал сюда попробовать побороться за генеральную классификацию. К сожалению, на 1-м этапе меня не было в первой группе, поэтому общий зачёт ушёл. И на первом этапе с горным финишем мне было тяжело из-за жары. 

 

  Утром мы выстроили тактику, чтобы Сепп Кусс атаковал на последних трёх километрах, а я должен был ждать спринта. Однако стало ясно, что спринта на финише не будет, я увидел шанс атаковать. Я очень счастлив, что воспользовался этой возможностью и теперь у меня есть победа на этапе.

 

  Не знаю, откроет ли мне эта победа больше возможностей. У нас очень сильная команда. Довольно часто я еду как помощник Приможа или Стевена (Крёйсвейка) или другого лидера. Конечно, и я получаю свой шанс, но я ещё молод, поэтому не переживаю. В будущем хочу сам стать претендентом на генеральную классификацию, бороться иногда за общий зачёт, как предполагалось на этой гонке. Но теперь моя основная работа – помогать лидерам команды.

 

  В этом году я в списке на Вуэльту Испании-2021. Мне понравилось работать на Приможа в прошлом году. Он отличный капитан и очень приятный парень. Я хочу на него работать».

 

  Тадей Погачар (UAE Team Emirates): «Для меня день был тяжёлым. Самое важное – защитить майку, и с этим я справился. Команда тоже защищала. Было «возможно» выиграть этап, но сейчас «невозможно» изменить результат, так что я доволен итогом. Второе место сегодня – это хорошо. На двух следующих этапах нам надо быть осторожными и удержать красную майку до финиша. Больше гор не будет, но я ещё не выиграл Тур ОАЭ-2021».

 

  Томас Де Гендт (Lotto Soudal): «В начале этапа я не особенно интересовался отъездом в отрыв. Но через 40 км, когда другие начали снова пробовать, вдруг оказалось, что многие хотят уехать. Я увидел, что образовалась сильная группа, подумал, что хорошо бы в ней тоже оказаться, и перепрыгнул. Луценко был сильнейшим в отрыве. Я надеялся, что у меня хорошо пойдёт нога, чтобы усидеть за ним. Но он был слишком силён.

 

  Я не верил в свою победу, но сейчас понял, что Луценко поймали только на финальном километре, и теперь мне кажется, потерял шанс. Я знал, что у Тони Галлопана 17 очков, а у меня 10, и что если я выиграю промежуточный спринт, то у меня станет 18 очков. Это означает, что я надену майку. Я всегда коллекционирую майки, приятно взять ещё одну. Теперь моя цель – удержать её, защищать изо всех сил».

 

Йонас Вингегорд – победитель 5 этапа Тура ОАЭ-2021

 

Photo credit: Astana-Premier Tech/@GettyImages

 

  Алексей Луценко (Astana-Premier Tech): «На последнем подъеме я выложился на все 100%, я начал гору в хорошем ритме, и позднее старался держать темп и идти на максимуме. Что ж, чуть-чуть не хватило до победы и, конечно, я немного расстроен, потому что она была очень близка. Но, в то же самое время, я доволен сегодняшним днем, потому что моя форма улучшается, и я чувствую, что она подходит.

 

  Моей главной целью тут было протестировать форму и прочувствовать гоночный ритм на 100% после долгого перерыва. После этого этапа я чувствую себя по-настоящему хорошо. Да, этап получился сложным, со старта мои товарищи по команде пробовали уехать в отрыв, но не получалось – скорость группы была очень высокой. Где-то после 70-ти километров гонки семь гонщиков все же отъехали вперед, и я понял, что это правильная атака, так что вместе с еще одним гонщиком я последовал за ними. Вскоре мы к ним присоединились, и затем, создали хорошее преимущество над пелотоном. Мы слажено работали вместе в нашем отрыве и начали гору с неплохим преимуществом. Но, к сожалению, его не хватило, чтобы выиграть этап. Тем не менее, я оптимистичен, так как чувствую, что мое время подходит».

 

 

Результаты 5 этапа Тура ОАЭ-2021

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Теги к статье: Йонас Вингегорд Jonas Vingegaard Jumbo-Visma Тур Объединённых Арабских Эмиратов Тур ОАЭ Тур ОАЭ-2021 UAE Tour многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • motte
    Тур ОАЭ-2021. Этап 5 (9)
    motte-Фото
    Спасибо, Оль, но вот верю я в него.
  • Sezar
    Джиро д’Италия-2021. Цитаты по ... (1)
    Sezar-Фото

    Ой, не знай. Думаю выиграть на этой Джиро Ремко будет тяжелее чем было бы на прошлогодней ДЖ. Разделок в 2 раза меньше, горы либо оч крутые, либо очень высокие, соперники-не прошлогодний 3 эшелон, а реально специалисты таких гор. Да и подготовка будет недозакончена. Но безумству храбрых..

  • Sezar
    Тур ОАЭ-2021. Этап 5 (9)
    Sezar-Фото

    Ну Фрум и глобально не торопится, будет до 40 воевать за 5 титул. Почему бы и нет, одного такого Криса мы уже видали, этот явно круче. Потому считаю, что нормально проехал. Реально молодца.

  • RVL
    Тур ОАЭ-2021. Этап 5 (9)
    RVL-Фото

    Фрум выпал за 3.7 км до финиша
    Вальверде за 1.7.
    Генералам не под Джиро, нет смысла быть в хорошей  форме.

  • Woterman 1980
    Тур ОАЭ-2021. Этап 5 (9)
    Woterman 1980-Фото
    Да поедет ваш Фрумыч, до ТДФ ещё очень далеко. Курдюков же вчера говорил, что Фрум никогда не форсирует подготовку, а тем более сейчас, после длительного перерыва
  • SportSpirit
    Сэм Беннетт – победитель 4 эта ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Понравилось, как отработал этот спринт молодой Деккер. Выбор времени спурта, позиции (нужное колесо - Беннета), аккуратность траектории. Показалось, что он даже давал по тормозам, когда Беннет смещался перед ним влево.  

     

    1998 г.р., открытие Тура ОАЭ. 

  • Earl57
    Тур ОАЭ-2021. Этап 5 (9)
    Earl57-Фото

    Цитата: motte
    Шкипер в работе,  Класс 

    Ужасно не хочется вас разочаровывать, но это было скорее "увы" чем "класс". Сердобольный арабский комментатор едва не расплакался от огорчения, когда увидел как рано Фрум стал отставать от большущей группы.

    Если Фрум говорит, что чувствует себя все лучше и лучше, то это смотря с чем, и главное, с кем сравнивать. С собой прошлогодним, то да, прогресс очевиден. С другими гонщиками, даже его поколения, все очень и очень печально... Уж на что у без малого 41-летнего Вальверде сейчас формы нет вообще, так и он продержался до 3 км до финиша, когда начались атаки из пелотона. Шкипер же выпал из группы примерно на середине подъема, когда градиент был 5%. Это за 10 км до финиша.

    Не смотрите на время спринтеров, они готовятся к двум последним этапам и берегут каждую крупицу своих сил.

     

  • SportSpirit
    Тур ОАЭ-2021. Этап 5 (9)
    SportSpirit-Фото

    Рада за Вингегорда! Соревновательная база горного поезда JV на Вуэльте дает свои результаты.  

     

    Погачар тактически грамотно едет за общей победой. Видно, как тяжеловато для себя закатывется. Форма у него не оптимальная, да пока и не надо. А вот победа - надо и будет) 

  • motte
    Тур ОАЭ-2021. Этап 5 (9)
    motte-Фото

    Шкипер в работе,  Класс 

  • Gerasim
    Тур ОАЭ-2021. Этап 5 (9)
    Gerasim-Фото
    Жалко Луценко... чуть-чуть не хватило

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Michael Storer (Team DSM)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

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