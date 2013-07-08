Мигель Анхель Лопес дебютирует на Тур де Франс

Казахстанская велокоманда Astana объявила состав на Тур де Франс-2020. На старт в Ницце 29 августа выйдут 26-летний колумбийский велогонщик Мигель Анхель Лопес, 29-летний канадский гонщик Уго Уль, 30-летний испанский гонщик Омар Фраиле, 32-летний испанский гонщик Горка Исагирре, 31-летний испанский гонщик Йон Исагирре, 27-летний казахстанский гонщик Алексей Луценко, 36-летний испанский гонщик Луис-Леон Санчес и 23-летний колумбийский гонщик Харольд Техада.

Состав команды Astana на Тур де Франс-2020

Мигель Лопес – дебютант Тур де Франс, но это его седьмой Гранд-тур в карьере. Лучший результат Лопеса на Гранд-турах – призовые 3-е места на Джиро д’Италия и Вуэльте Испании в 2018 году.

Харольд Техада также впервые в карьере стартует на Тур де Франс, который будет его первым Гранд-туром.

Луис-Леон Санчес, впервые в карьере ставший чемпионом Испании в групповой гонке, - самый опытный гонщик команды. Он стартует на Тур де Франс в десятый раз, и это будет его 23-й Гранд-тур в карьере.

Состав команды Astana на Тур де Франс-2020:

Miguel Lopez, (Колумбия)

Omar Fraile, (Испания)

Hugo Houle, (Канада)

Gorka Izagirre, (Испания)

Ion Izagirre, (Испания)

Alexey Lutsenko, (Казахстан)

Luis Leon Sanchez, (Испания)

Harold Tejada, (Колумбия)