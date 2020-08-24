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Состав команды Groupama-FDJ на Тур де Франс-2020

Тибо Пино – капитан команды Groupama-FDJ на Тур де Франс-2020

 

 

  Французская велокоманда Groupama-FDJ объявила состав на Тур де Франс-2020. На старт в Ницце 29 августа выйдут: 30-летний французский гонщик Тибо Пино, 38-летний французский гонщик Вилльям Бонне, 23-летний французский гонщик Давид Годю, 26-летний швейцарский гонщик Стефан Кюнг, 35-летний французский гонщик Матье Ладанью, 24-летний французский гонщик Валентин Мадуа, 30-летний французский гонщик Руди Молар и 31-летний швейцарский гонщик Себастьян Рейхенбах.

 

Стефан Кюнг перед стартом Тур де Франс стал чемпионом Швейцарии и чемпионом Европы в индивидуальной гонке на время. Себастьян Рейхенбах – действующий чемпион Швейцарии в групповой гонке.

 

Состав команды Groupama-FDJ на Тур де Франс-2020

 

  Капитан команды Тибо Пино в восьмой раз в карьере стартует на Тур де Франс. В прошлом году он был вынужден сойти с Тур де Франс на 19-м этапе из-за травмы, когда шёл 5-м в генеральной классификации.

 

  В интервью Nice-Matin перед Тибо Пино рассказал о целях на гонку:  «Я стартую с намерением бороться за этап и продолжить прогресс в генеральной классификации. Я всегда говорил, что нужно побеждать на этапах, потому что эти эмоции остаются с тобой навсегда. Чего я хочу? Борьбы. Надеюсь, что две армады (Jumbo-Visma и Ineos) не будут выжидать. Если они решат запереть гонку до разделки на Ла-Планш-де-Бель-Фий, мы ничего не сможем сделать. Я совершенно не волнуюсь в отношении команды, знаю, что на моих товарищей можно положиться».

 

 

Состав команды Groupama-FDJ на Тур де Франс-2020:

 

 

Thibaut Pinot, (Франция)

William Bonnet, (Франция)

David Gaudu, (Франция)

Stefan Küng, (Швейцария)

Matthieu Ladagnous, (Франция)

Valentin Madouas, (Франция)

Rudy Molard, (Франция)

Sebastien Reichenbach, (Швейцария)

 

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Теги к статье: Тибо Пино Thibaut Pinot Groupama-FDJ Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2020 Гранд-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2020?

Комментарии

  • Earl57
    Чемпионат Европы по шоссейному ... (10)
    Earl57-Фото

    Том Пидкок на этом чемпионате разделку в андеровской категории проехал, а групповую гонку с элитой. Не знала что так можно.

    В отсутствие кандидатов на победу бритты дали мальчугану возможность порезвиться и прибрести опыт. В велокроссе и МТБ он ездит с элитой, а на шоссе первый раз на моей памяти. 

     

    "4th in the u23 TT Euros. Initially I was pissed I didn’t win, but after reflecting and listening I realised I did a really good ride. I executed it well and my numbers were my best ever.

    Now I’m super looking forward to tomorrows road race. My first since last years worlds in Yorkshire"

    Речь не мальчика но мужа.

     

  • kwwk
    Тур де Франс-2020: Зеленая май ... (9)
    kwwk-Фото

    Он то может и на пике, но его задачей будет кэпов возить. Джамбо едет на ТДФ не за зеленой майкой.

  • SportSpirit
    Чемпионат Европы по шоссейному ... (10)
    SportSpirit-Фото

    Я не смотрела, спасибо за описанияbye Судя по ним и по сильному потоколу участников, гонка была преинтересной. В предвкушении Тура) 

  • Серафим
    Компания McLaren уходит из про ... (4)
    Серафим-Фото

     Недолго мучалась старушка...

  • SportSpirit
    Компания McLaren уходит из про ... (4)
    SportSpirit-Фото

    А как красиво все начиналось: мы все за скорость, мы все за красивых "коней" и высокие технологии.

     

    Но сейчас такие времена, что все понятно без долгих объяснений. 

  • Адриен
    Компания McLaren уходит из про ... (4)
    Адриен-Фото

    McLaren можно назвать британским чисто УСЛОВНО - 50% акций принадлежат бахрейнскому холдингу Mumtalaka, владелец 25% - саудит Mansour Ojjeh (Мансур Ойех).  Другое дело, что бахрейнскую долю вроде как выкупают китайцы. Возможно, именно это повлияло на решение компании...

  • velodoctor
    Чемпионат Европы по шоссейному ... (10)
    velodoctor-Фото

    Кто не смотрел Вандерпул рвать начал группу за 50км, потом круга за 3 ещё атаковал раза 3. Ну и на спринт сил хватило, если б место ему оставили мог бы в 3ке быть. 

  • levonardo
    Чемпионат Европы по шоссейному ... (10)
    levonardo-Фото
    Справедливости ради, сборная Италии отработала на совесть, и сами атаки закрывали, и Третин атаковал пару раз, так что может Демар и укатался слегка. Ну и развели, как положено
  • Виктор Сироткин
    Компания McLaren уходит из про ... (4)
    Виктор Сироткин-Фото

    и там, и там арабские деньги. Но, похоже, шейхи поняли, что ни Кэв, ни Ланда не являются инвестициями, приносящими результат.

  • motte
    Чемпионат Европы по шоссейному ... (10)
    motte-Фото

    Чемпион Италии и ...красавчег, ему всегда где то не хватало и ...

    Аккерман всё вторые места в сезоне, здесь на вылет

    Ван дер Пул .....вопросы , вопросы при таком кредите

    А вот для Арно это поражение при его ноге в этом сезоне

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