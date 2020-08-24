Тибо Пино – капитан команды Groupama-FDJ на Тур де Франс-2020

Французская велокоманда Groupama-FDJ объявила состав на Тур де Франс-2020. На старт в Ницце 29 августа выйдут: 30-летний французский гонщик Тибо Пино, 38-летний французский гонщик Вилльям Бонне, 23-летний французский гонщик Давид Годю, 26-летний швейцарский гонщик Стефан Кюнг, 35-летний французский гонщик Матье Ладанью, 24-летний французский гонщик Валентин Мадуа, 30-летний французский гонщик Руди Молар и 31-летний швейцарский гонщик Себастьян Рейхенбах.

Стефан Кюнг перед стартом Тур де Франс стал чемпионом Швейцарии и чемпионом Европы в индивидуальной гонке на время. Себастьян Рейхенбах – действующий чемпион Швейцарии в групповой гонке.

Капитан команды Тибо Пино в восьмой раз в карьере стартует на Тур де Франс. В прошлом году он был вынужден сойти с Тур де Франс на 19-м этапе из-за травмы, когда шёл 5-м в генеральной классификации.

В интервью Nice-Matin перед Тибо Пино рассказал о целях на гонку: «Я стартую с намерением бороться за этап и продолжить прогресс в генеральной классификации. Я всегда говорил, что нужно побеждать на этапах, потому что эти эмоции остаются с тобой навсегда. Чего я хочу? Борьбы. Надеюсь, что две армады (Jumbo-Visma и Ineos) не будут выжидать. Если они решат запереть гонку до разделки на Ла-Планш-де-Бель-Фий, мы ничего не сможем сделать. Я совершенно не волнуюсь в отношении команды, знаю, что на моих товарищей можно положиться».

Состав команды Groupama-FDJ на Тур де Франс-2020:

Thibaut Pinot, (Франция)

William Bonnet, (Франция)

David Gaudu, (Франция)

Stefan Küng, (Швейцария)

Matthieu Ladagnous, (Франция)

Valentin Madouas, (Франция)

Rudy Molard, (Франция)

Sebastien Reichenbach, (Швейцария)