Кристиан Прюдомм: «Идея в том, чтобы сделать Тур де Франс-2020 как можно более разнообразным»

Кристиан Прюдомм о маршруте Тур де Франс-2020

Во время презентации маршрута Тур де Франс-2020 и в интервью после директор гонки Кристиан Прюдомм ответил на многочисленные вопросы журналистов, объяснив особенности маршрута. Он рассказал, что хотел бы сделать гонку разнообразной, способной привлечь внимание зрителей из поколения 21 века. Кристиан Прюдомм считает, что маршрут даёт большие шансы гонщикам, которые отважатся атаковать.

Кристиан Прюдомм: «Мы не собирались делать маршрут Тур де Франс-2020 труднее, мы хотели сделать его более разнообразным. В этом отношении нам повезло, что мы стартуем в Ницце, всего в седьмой раз за 107 выпусков. Когда думаешь о Ницце, представляешь море, но это также подножие Альп. Таким образом, мы собираемся стартовать в Альпах, поехать к Массиву Централь, Севенны, Пиренеи, вернуться в Массив Централь, Юру, снова Альпы и Вогезы.

Идея в том, чтобы сделать гонку как можно более разнообразной.

Этапов для спринтеров не меньше, но они разбросаны. У них есть шансы на первой неделе, но нигде не будет возможностей два дня подряд.

Тур де Франс всегда заходит в Альпы и Пиренеи, и так будет всегда. Однако в последние годы мы искали возможность усложнить гонку и в других регионах.

Я очень доволен, что горные финиши этапов будут не только в Альпах и Пиренеях, но и на других горных хребтах. Лично я считаю это плюсом. Мы ищем новизну. Эти места, в которых есть символ, красота, тяжёлые и очень крутые подъёмы с большими градиентами. У нас есть все ингредиенты для великой битвы.

Я мечтаю о велоспорте, где горняк уезжает от универсала в горах и теряет время в разделке. Но сейчас такого не происходит. Гонку делает гонщик.

Надеюсь, Ла-Планш-де-Бель-Фий станет финалом Тур де Франс-2020, где за победу будут бороться два – три гонщика. Этот подъём - символ того, над чем мы с директором гонки Тьерри Гувену (Thierry Gouvenou) работали годами – искали сложные подъёмы вне Альп и Пиренеев.

Мне нравится в этом маршруте то, что при его прохождении случиться может что угодно, ловушки не будут сосредоточены только на первой неделе. Появятся возможности для бесчисленных атак у гонщиков, не входящих в первую тройку фаворитов. Таким образом, сценарий Тура будет совсем другим.

Каждый год маршрут Тура разный. В этом году он проходил Турмале, Изоар, Галибье, Изеран. Но я убеждён, что Коль де ла Лоз (Col de la Loze) экстраординарный, очень эффектный, он займёт своё место в истории Тур де Франс и как горный финиш, и если будет проходным во время этапа.

Коль-де-ла-Лоз

Photo (c) Tour de France/ASO

Увидев Лоз, я вспомнил о том, как Анри Дегранж, создатель Тур де Франс, открыл Галибье. Лоз будет эталоном подъёма 21 века, потому что он отличается от других. Дорога повторяет изгиб склона горы, он невероятен.

(Прим. VeloLive – Лоз будет проходиться в связке с Маделен на 17-м этапе. Коль-де-ла-Лоз – подъём, где заключительные 4,5 км со средним градиентом 10%, максимальным 20% на высоте от 1850 до 2304 м. Связка Коль-де-ла-Маделен и Коль-де-ла-Лоз – это 17,1 км со средним градиентом 8,4% + 21,5 км со средним градиентом 7,8 %.

В этом году Коль-де-ла-Лоз уже был опробован ASO на гонке для андеров Тур де л'Авенир-2019, на этапе с индивидуальной гонкой на время с финишем на вершине Коль-де-ла-Лоз, и первым на вершине Лоз стал австралиец Александр Эванс).

Мы никогда не задумываем маршрут под конкретного гонщика, но каждый год маршрут выявляет гонщиков, как это было с Тибо Пино или с Романом Барде».