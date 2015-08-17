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Кристиан Прюдомм: «Идея в том, чтобы сделать Тур де Франс-2020 как можно более разнообразным»

 Кристиан Прюдомм о маршруте Тур де Франс-2020

 

 

   Во время презентации маршрута Тур де Франс-2020 и в интервью после директор гонки Кристиан Прюдомм ответил на многочисленные вопросы журналистов, объяснив особенности маршрута. Он рассказал, что хотел бы сделать гонку разнообразной, способной привлечь внимание зрителей из поколения 21 века. Кристиан Прюдомм считает, что маршрут даёт большие шансы гонщикам, которые отважатся атаковать.

 

 

 

  Кристиан Прюдомм: «Мы не собирались делать маршрут Тур де Франс-2020 труднее, мы хотели сделать его более разнообразным. В этом отношении нам повезло, что мы стартуем в Ницце, всего в седьмой раз за 107 выпусков. Когда думаешь о Ницце, представляешь море, но это также подножие Альп. Таким образом, мы собираемся стартовать в Альпах, поехать к Массиву Централь, Севенны, Пиренеи, вернуться в Массив Централь, Юру, снова Альпы и Вогезы.

 

  Идея в том, чтобы сделать гонку как можно более разнообразной.

 

  Этапов для спринтеров не меньше, но они разбросаны. У них есть шансы на первой неделе, но нигде не будет возможностей два дня подряд.

 

  Тур де Франс всегда заходит в Альпы и Пиренеи, и так будет всегда. Однако в последние годы мы искали возможность усложнить гонку и в других регионах.

 

  Я очень доволен, что горные финиши этапов будут не только в Альпах и Пиренеях, но и на других горных хребтах. Лично я считаю это плюсом. Мы ищем новизну. Эти места, в которых есть символ, красота, тяжёлые и очень крутые подъёмы с большими градиентами. У нас есть все ингредиенты для великой битвы.

 

Я мечтаю о велоспорте, где горняк уезжает от универсала в горах и теряет время в разделке. Но сейчас такого не происходит. Гонку делает гонщик.

 

  Надеюсь, Ла-Планш-де-Бель-Фий станет финалом Тур де Франс-2020, где за победу будут бороться два – три гонщика. Этот подъём - символ того, над чем мы с директором гонки Тьерри Гувену (Thierry Gouvenou) работали годами –   искали сложные подъёмы вне Альп и Пиренеев.

 

  Мне нравится в этом маршруте то, что при его прохождении случиться может что угодно, ловушки не будут сосредоточены только на первой неделе. Появятся возможности для бесчисленных атак у гонщиков, не входящих в первую тройку фаворитов. Таким образом, сценарий Тура будет совсем другим.

 

  Каждый год маршрут Тура разный. В этом году он проходил Турмале, Изоар, Галибье, Изеран. Но я убеждён, что Коль де ла Лоз (Col de la Loze) экстраординарный, очень эффектный, он займёт своё место в истории Тур де Франс и как горный финиш, и если будет проходным во время этапа.

 

Кристиан Прюдомм: «Идея в том, чтобы сделать Тур де Франс-2020 как можно более разнообразным»

 

Кристиан Прюдомм: «Идея в том, чтобы сделать Тур де Франс-2020 как можно более разнообразным»

 

Кристиан Прюдомм: «Идея в том, чтобы сделать Тур де Франс-2020 как можно более разнообразным»

 

Кристиан Прюдомм: «Идея в том, чтобы сделать Тур де Франс-2020 как можно более разнообразным»

 

Кристиан Прюдомм: «Идея в том, чтобы сделать Тур де Франс-2020 как можно более разнообразным»

 

Коль-де-ла-Лоз

 

 Photo (c) Tour de France/ASO

 

    

  Увидев Лоз, я вспомнил о том, как Анри Дегранж, создатель Тур де Франс,  открыл Галибье. Лоз будет эталоном подъёма 21 века, потому что он отличается от других. Дорога повторяет изгиб склона горы, он невероятен.

 

  (Прим. VeloLive – Лоз будет проходиться в связке с Маделен на 17-м этапе. Коль-де-ла-Лоз – подъём, где заключительные 4,5 км со средним градиентом 10%, максимальным 20% на высоте от 1850 до 2304 м. Связка Коль-де-ла-Маделен и Коль-де-ла-Лоз – это 17,1 км со средним градиентом 8,4% + 21,5 км со средним градиентом 7,8 %.

 

В этом году Коль-де-ла-Лоз уже был опробован ASO на гонке для андеров Тур де л'Авенир-2019, на этапе с индивидуальной гонкой на время с финишем на вершине Коль-де-ла-Лоз, и первым на вершине Лоз стал австралиец Александр Эванс).

 

  Мы никогда не задумываем маршрут под конкретного гонщика, но каждый год маршрут выявляет гонщиков, как это было с Тибо Пино или с Романом Барде».

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Теги к статье: Кристиан Прюдомм Christian Prudhomme Тур де Франс Tour de France Гран-тур Тур де Франс-2020 Коль-де-ла-Лоз Col de la Loze

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 21:34 | Регистрация: 30.06.2017

    В конце Прюдом все таки не сдержался и спалился когда говорил, что не 6отовят маршрут под какого нибудь франзузишки. А почему бы нет если такаво? Пора хозяевам брать родной тур. Вот и Тибо готов к этому. Может и выстрелить.

    Вся жизнь это гонка.

    1. Jonik

      Сегодня, 00:17 | Регистрация: 22.09.2019

      Если с ним опять чего-нибудь не случится...

  2. Имя: 0xF3759DF

    0x5F375A86

    Сегодня, 01:29 | Регистрация: 17.08.2015

    Странная логика, последние гт показали, что очень тяжелый горный маршрут запирает атаки тк гонщики боятся, что после атаки все потеряют в следущих горах и стараются наоборот хорошо распределиться и сберечь силы до последних двух этапов.

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Комментарии

  • 0x5F375A86
    Кристиан Прюдомм: «Идея в том, ... (3)
    0x5F375A86-Фото
    Странная логика, последние гт показали, что очень тяжелый горный маршрут запирает атаки тк гонщики боятся, что после атаки все потеряют в следущих горах и стараются наоборот хорошо распределиться и сберечь силы до последних двух этапов.
  • Адриен
    Тэйлор Финни завершает карьеру ... (1)
    Адриен-Фото

    Отличный велогонщик. В Дании на ЧМ-2010 красиво выиграл... Если не ошибаюсь,на Джиро розовой майкой обладал пару этапов. Кстати , это не Кэвендиш его уронил в 2014?

  • Jonik
    Кристиан Прюдомм: «Идея в том, ... (3)
    Jonik-Фото
    Если с ним опять чего-нибудь не случится...
  • jerzyk
    Пополнение состава команды Bah ... (8)
    jerzyk-Фото
    Шейхи в разведку с ним не пойдут!
  • BaTman
    Крис Фрум о маршруте Тур де Фр ... (15)
    BaTman-Фото
    Цитата: RVL
    Всё понятно... Кроме одного. 
    Так ли хороша была его форма в этом году? 
    Насколько помню, он опоздал или вообще шансов не было  с выходом на неё. 
    А откуда информация про опоздал с формой ?
  • Astanaforever
    Кристиан Прюдомм: «Идея в том, ... (3)
    Astanaforever-Фото
    В конце Прюдом все таки не сдержался и спалился когда говорил, что не 6отовят маршрут под какого нибудь франзузишки. А почему бы нет если такаво? Пора хозяевам брать родной тур. Вот и Тибо готов к этому. Может и выстрелить.
  • Earl57
    Пополнение состава команды Bah ... (8)
    Earl57-Фото
    Ну сам Кэв сегодня в твиттере написал, что на следующей неделе будет гоняться на лондонской шестидневке. Судя по его высказыванием заканчивать он пока не собирается
  • velodoctor
    Пополнение состава команды Bah ... (8)
    velodoctor-Фото
    Думаете кев будет ещё гоняться? Я думал он как пурито завершит карьеру.
  • Earl57
    Пополнение состава команды Bah ... (8)
    Earl57-Фото
    Скорее объявляют оптом.
    Говорят что контракт с Кэвом уже подписан, просто пока не объявили официально.
    Сонни Кольбрелли уже сказал что рад приходу Кэва, надеется многому у него научиться.
  • Astanaforever
    Пополнение состава команды Bah ... (8)
    Astanaforever-Фото
    Почем вся кучка оптом? ))) Что с Роаном Деннисом?

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