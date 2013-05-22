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Сюрприз от организаторов Тур де Франс-2018 на старте 17 этапа

Нововведение организаторов Тур де Франс-2018 на 17-м горном этапе

 

 

  Организаторы Тур де Франс-2018 решили добавить «изюминки» к и без того сложному 17-му этапу. Это королевский горный этап с прохождение двух вершин 1-й категории (Пейресурд и Лурон-Азе) и финишем в подъём высшей категории Коль дю Порте (Col du Portet), на высоте 2215 м, наивысшей точке Тур де Франс-2018, где  будет разыграна премия памяти Анри Дегранжа.  

 

  Протяжённость дистанции будет самой короткой за последние 30 лет и составит всего 65 км, 38 км из которых - подъёмы. Нововведение организаторов – отсутствие нейтральной зоны и особый порядок старта гонщиков пелотона.

 

  Участники сразу выйдут на старт к километру 0 в Баньер-де-Люшон (Bagnères-de-Luchon) и будут отправляться на дистанцию согласно той позиции, которую к моменту старта 17 этапа будут занимать в общем зачёте. Пелотон поделят на 5 групп.

 

  В 1-ю войдут гонщики, занимающие в генеральной классификации с 1 по 20 места. Позиция гонщика в первой группе будет определяться по его позиции в общем зачёте, таким образом, в голове группы будут находиться обладатель жёлтой майки, которому присвоен первый номер, а так же те, кто находится в непосредственной близости от лидера в общем зачёте. Гонщики за пределами топ-20 будут поделены на четыре группы, но смогут быть свободны в выборе позиции внутри группы.

 

Photo ©GEOATLAS  / ©A.S.O.

 

 

  Тьери Гувену (Thierry Gouvenou), технический директор ASO в интервью Marca объяснил такое решение организаторов Тур де Франс-2018: «Мы используем это правило лишь на этом этапе. Считаем, что на таком коротком этапе напряжение достигнет такого уровня, что его можно «резать ножом». Сделаем акцент, создав стартовую решётку согласно позициям гонщиков в общем зачёте. Тогда, возможно, гонщики атакуют быстрее, если будут знать, что товарищи по команде обладателя жёлтой майки находятся гораздо дальше. Мы хотим сделать этап необычным, добавить напряжения".

 

 На данный момент организаторы не поясняют, каким будет просвет между пятью группами.

 

  Следует отметить, что в текущей версии регламента Тур де Франс-2018 этап под №17 обозначен как этап 6-й категории аналогично 20-му этапу, на котором пройдёт индивидуальная разделка, а следовательно лимит времени на этапе составит 25%. Учитывая, что со старта пелотон начнёт подъём к вершине 1-й Пейрагюд, то сразу образуются группетто, а помощники будут вынуждены подниматься из глубин пелотона к своим капитанам.

 

 

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Гран-тур Тур де Франс-2018

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  1. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 16:38 | Регистрация: 22.05.2013

    А группы одновременно стартуют? Я так понимаю в 1ой группе у ская и мувистара будет 3-4 человека, а у остальных дай бог 2.  И как время будут считать, 21 лишат возможности боротсья за 15ку к примеру, ничё не понятно. 

  2. Имя: Vlad

    Gorn9k

    Сегодня, 16:48 | Регистрация: 28.05.2017

    Удар по Скай

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