Том Дюмулин: «Я полностью сосредоточусь на подготовке к Тур де Франс»

Том Дюмулин готовится к Тур де Франс-2020

Том Дюмулин, настроенный скептически по поводу возвращения велогонок, теперь ощущает всё больше уверенности, что сезон возобновится в августе. Сейчас 29-летний нидерландский гонщик команды Jumbo-Visma полностью сосредоточился на подготовке к Тур де Франс-2020, о чём рассказал в интервью Radio 1 в программе De Perstribune.

Том Дюмулин: «Сейчас похоже, что сезон рестартует в августе. В марте и апреле я в это не верил, но с каждым днём ситуация выглядит всё лучше. На деле это означает, что теперь мы полностью сфокусируемся на гонках. В моём случае это Тур де Франс. В команде мы решили, что 1 июня – дата, когда мы концентрируемся на тренировках и необходимой подготовке.

Когда тренируюсь, чувствую себя как два года назад. Но всё ещё не уверен, как всё пойдёт, когда снова вернусь в гонки. Ведь соревнования несколько отличаются от тренировок. Иногда я сомневаюсь. Пока что у меня не было случая проявить себя в новой команде Jumbo-Visma. Мне очень хочется ярко выступать в цветах Jumbo-Visma, поэтому я присоединился к команде. Очень жаль, что я не смог ещё показать, как горжусь, что выступаю за Jumbo-Visma.

Хотя я полностью сознаю, что сомневаться мне нечего. Я знаю, на что способен. Правда, в текущей ситуации мало что можно сделать.

Сейчас я готовлюсь к Тур д е Франс. Собираемся подготовиться как можно лучше. Тур – это крупнейшая из крупнейших гонок, которую мне хотелось бы однажды выиграть. Надеюсь, получится.

Думаю, наша команда способна достичь победы. Мы поедем на Тур де Франс с тремя лидерами – Приможем Рогличем, Стевеном Крёйсвейком и мной. У всех нас будет шанс себя проявить. Но в итоге мы будем работать на одного, того, кто окажется сильнейшим. Если получится, что я буду сильнее Приможа и Стевена, тогда в борьбе за победу на Туре у меня будет поддержка команды мирового класса. И, конечно, это касается и других капитанов. Сейчас сложно сказать, кто из нас сильнейший.

Основываясь на прошедших месяцах, я бы сказал, что Примож. Но в этом году мы не смогли себя показать. Так что это из области догадок, кто как себя чувствует на данный момент.

Я выбрал команду Jumbo-Visma из-за их профессионализма и философии «побеждаем вместе». Мне это нравится. До этого года я не знал, что ожидать. Уже было проведено много переговоров, я хорошо понимал, чего мне ожидать, но всегда нужно убедиться в реальности, как получится влиться в команду. Но эта команда каждый раз положительно меня удивляет.

Как спортсмен высшего уровня, я стараюсь стать лучшим велогонщиком в мире. Буду пытаться выиграть Тур де Франс, отдам ради этого все силы. Многие в моём окружении и в окружении команды уверены, что мы сможем выиграть Тур. Но это получится только в том случае, если все члены команды будут работать сообща. Я также уверен в том, что мы и без привычной подготовки сможем отлично стартовать на Туре.

На данный момент в качестве подготовки к Тур де Франс я планирую проехать несколько многодневных гонок, все они пройдут во Франции. А потом посмотрим, что ещё мне надо делать. Возможно, я также приму участие в некоторых классиках и чемпионате мира. Надеюсь и там быть заметным».