VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Том Дюмулин: «Я полностью сосредоточусь на подготовке к Тур де Франс»

Том Дюмулин готовится к Тур де Франс-2020

 

 

  Том Дюмулин, настроенный скептически по поводу возвращения велогонок, теперь ощущает всё больше уверенности, что сезон возобновится в августе. Сейчас 29-летний нидерландский гонщик команды Jumbo-Visma полностью сосредоточился на подготовке к Тур де Франс-2020, о чём рассказал в интервью Radio 1 в программе De Perstribune.

 

 

 

  Том Дюмулин: «Сейчас похоже, что сезон рестартует в августе. В марте и апреле я в это не верил, но с каждым днём ситуация выглядит всё лучше. На деле это означает, что теперь мы полностью сфокусируемся на гонках. В моём случае это Тур де Франс. В команде мы решили, что 1 июня – дата, когда мы концентрируемся на тренировках и необходимой подготовке.

 

  Когда тренируюсь, чувствую себя как два года назад. Но всё ещё не уверен, как всё пойдёт, когда снова вернусь в гонки. Ведь соревнования несколько отличаются от тренировок. Иногда я сомневаюсь. Пока что у меня не было случая проявить себя в новой команде Jumbo-Visma. Мне очень хочется ярко выступать в цветах Jumbo-Visma, поэтому я присоединился к команде. Очень жаль, что я не смог ещё показать, как горжусь, что выступаю за Jumbo-Visma.

 

  Хотя я полностью сознаю, что сомневаться мне нечего. Я знаю, на что способен. Правда, в текущей ситуации мало что можно сделать.

 

  Сейчас я готовлюсь к Тур д е Франс. Собираемся подготовиться как можно лучше. Тур – это крупнейшая из крупнейших гонок, которую мне хотелось бы однажды выиграть. Надеюсь, получится.

 

  Думаю, наша команда способна достичь победы. Мы поедем на Тур де Франс с тремя лидерами – Приможем Рогличем, Стевеном Крёйсвейком и мной. У всех нас будет шанс себя проявить. Но в итоге мы будем работать на одного, того, кто окажется сильнейшим. Если получится, что я буду сильнее Приможа и Стевена, тогда в борьбе за победу на Туре у меня будет поддержка команды мирового класса. И, конечно, это касается и других капитанов. Сейчас сложно сказать, кто из нас сильнейший.

 

  Основываясь на прошедших месяцах, я бы сказал, что Примож. Но в этом году мы не смогли себя показать. Так что это из области догадок, кто как себя чувствует на данный момент.

 

  Я выбрал команду Jumbo-Visma из-за их профессионализма и философии «побеждаем вместе». Мне это нравится. До этого года я не знал, что ожидать. Уже было проведено много переговоров, я хорошо понимал, чего мне ожидать, но всегда нужно убедиться в реальности, как получится влиться в команду. Но эта команда каждый раз положительно меня удивляет.

 

  Как спортсмен высшего уровня, я стараюсь стать лучшим велогонщиком в мире. Буду пытаться выиграть Тур де Франс, отдам ради этого все силы. Многие в моём окружении и в окружении команды уверены, что мы сможем выиграть Тур. Но это получится только в том случае, если все члены команды будут работать сообща. Я также уверен в том, что мы и без привычной подготовки сможем отлично стартовать на Туре.

 

  На данный момент в качестве подготовки к Тур де Франс я планирую проехать несколько многодневных гонок, все они пройдут во Франции. А потом посмотрим, что ещё мне надо делать. Возможно, я также приму участие в некоторых классиках и чемпионате мира. Надеюсь и там быть заметным».

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Том Дюмулин Tom Dumoulin Jumbo-Visma Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2020

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 02:01 | Регистрация: 17.05.2015

    Две из ведущих команд УЖЕ выставляют на ТДФ ШЕСТЬ капитанов. И наверное, в других нескольких командах будет что-нибудь подобное... Эпично, трагично или комично ? Ведь Дюмулен СОВЕРШЕННО ПРАВИЛЬНО говорит - "... мы сможем выиграть Тур ... если все члены команды будут работать сообща". НА КОГО ?! Я уже писал - в первую неделю-полторы кто-то из капитанов может проявить себя лучше других. Значит - остальные со-капитаны в эти дни просто обязаны будут пахать на него, умоляя тем самым собственные шансы. А на десятый день с ним случается то, что было с Пино, Йейтсем, Ару и т.п. - он намертво ВСТАЕТ, и соперники ему привозят минут десять - согласитесь, после перерыва больше, чем в полгода, всякое возможно даже с записными лидерами.  И получается - погнавшись за ТРЕМЯ зайцами , упускаются ВСЕ. Ведь  находящиеся в хорошей форме коллеги по капитанству ПОЖЕРТВОВАЛИ все свои шансы ЛУЧШЕМУ, который в конце концов слился... Что это за тактика ? Чтобы уложить противника, надо бить КУЛАКОМ, а не растопыренной пятерней .

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Адриен
    Том Дюмулин: «Я полностью соср ... (1)
    Адриен-Фото

    Две из ведущих команд УЖЕ выставляют на ТДФ ШЕСТЬ капитанов. И наверное, в других нескольких командах будет что-нибудь подобное... Эпично, трагично или комично ? Ведь Дюмулен СОВЕРШЕННО ПРАВИЛЬНО говорит - "... мы сможем выиграть Тур ... если все члены команды будут работать сообща". НА КОГО ?! Я уже писал - в первую неделю-полторы кто-то из капитанов может проявить себя лучше других. Значит - остальные со-капитаны в эти дни просто обязаны будут пахать на него, умоляя тем самым собственные шансы. А на десятый день с ним случается то, что было с Пино, Йейтсем, Ару и т.п. - он намертво ВСТАЕТ, и соперники ему привозят минут десять - согласитесь, после перерыва больше, чем в полгода, всякое возможно даже с записными лидерами.  И получается - погнавшись за ТРЕМЯ зайцами , упускаются ВСЕ. Ведь  находящиеся в хорошей форме коллеги по капитанству ПОЖЕРТВОВАЛИ все свои шансы ЛУЧШЕМУ, который в конце концов слился... Что это за тактика ? Чтобы уложить противника, надо бить КУЛАКОМ, а не растопыренной пятерней .

  • Серафим
    Эган Берналь: «В 2021 году хоч ... (12)
    Серафим-Фото

      Если не принимать во внимание всякие конспирологические моменты, то Берналь, конечно с высоким потенциалом. Но вот ведь что получается - настало время, когда появилась целая плеяда молодых и рьяных. Стать доминатором на длительное время, когда тебе наступают на пятки, непросто.

      Не было у Фрума такой конкуренции. Команда командой, но не видел, чтобы лидеры других команд были равны во всем Фруминатору.

  • paindoc
    Эган Берналь: «В 2021 году хоч ... (12)
    paindoc-Фото

    Что-то колумбиец последнее время разговорчив стал насчет своих планов на будущие победы в Гранд Турах. С чего бы это?

     

    Ну Карапас выиграл Джиро, этот - ТДФ. И там, и там победу нельзя было назвать победой бесспорного лидера с потенциалом на будущие ГТ. Да, сложились обстоятельства, но лидер потому и лидер, что побеждает несмотря на обстоятельства, а не благодаря им.

  • paindoc
    Эган Берналь: «В 2021 году хоч ... (12)
    paindoc-Фото
    А что Нибали говорил Ару и почему тот сгорел от любви к деньгам?
  • Earl57
    Питер Веенинг подписал контрак ... (2)
    Earl57-Фото

    Вениг крепкий и здоровый мужик. На лидерство в гонках он не претендует, а возить генеральщиков спокойно может еще 2-3 года как минимум. Плюс богатейший опыт, который может передавать молодым. Ну и капризничать не будет, типа это хочу, это не хочу, буду-не буду... Он же хочет контракт на следующий год, значит будет просто вкалывать на 150%. Сильно подозреваю, что Бауке порадел за родного человечка, с которым гонялся в Рабобанке. И при случае замолвил словечко.

     

  • velodoctor
    Питер Веенинг подписал контрак ... (2)
    velodoctor-Фото

    У трека любовь к угасающим гонщикам прямо. Хотя мне венинг лично нравится, рад за него.

  • rude_rider
    Эган Берналь: «В 2021 году хоч ... (12)
    rude_rider-Фото

    чем круче интервью тем интереснее гонка оно же соперничество на предстоящем туре

    а вдруг весь подиум за ними

  • RVL
    Эган Берналь: «В 2021 году хоч ... (12)
    RVL-Фото

    Ждать не долго

  • Rokka
    Эган Берналь: «В 2021 году хоч ... (12)
    Rokka-Фото
    Или случится Ару 2.0
  • RVL
    Эган Берналь: «В 2021 году хоч ... (12)
    RVL-Фото

    Конта походу вновь легализовал лэнса. Ну и себя отчасти)



    Кстати Берналь взял тур очень рано. И сколько гт за карьеру нащелкает будет интересно наблюдать

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

7 июня

Steven Kruijswijk (Team Jumbo - Visma)

Victor Langellotti (Burgos - BH)

8 июня

Jose Joaquin Rojas (Movistar Team)

Ben Hermans (Israel Start-Up Nation)

Jeremy Bellicaud (Circus - Wanty-Gobert)

9 июня

Guillaume Martin (Cofidis)

Stephen Williams (Bahrain McLaren)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июнь 2020 (17)
Май 2020 (76)
Апрель 2020 (76)
Март 2020 (118)
Февраль 2020 (154)
Январь 2020 (111)