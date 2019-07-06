Стевен Крёйсвейк удержался в топ-3 общего зачёта после 15 этапа Тур де Франс-2019

Стевен Крёйсвейк в топ-3 генеральной классификации Тур де Франс-2019 перед третьей неделей гонки

32-летний голландский гонщик команды Jumbo-Visma Стевен Крёйсвейк, поднявшийся на третью строчку общего зачёта после разделки на 13-м этапе, удержался в топ-3 и после двух пиренейских горных этапов Тур де Франс-2019. На 15-м этапе он финишировал вместе со своим ближайшим соперником Герантом Томасом (Ineos) через 1:22 после победителя этапа Саймона Йейтса (Mitchelton-Scott) и через 49 секунд после Тибо Пино (Groupama-FDJ).

На предпоследнем подъёме дня Лауренс Де Плюс и Джордж Беннетт возглавили группу фаворитов, а за 8 км до финиша на финальном подъёме Стевен Крёйсвейк остался без помощников. За 3 км Крёйсвейк попытался уехать от соперников, но Ваут Пулс (Ineos) его добрал. Капитан команды Jumbo-Visma минимизировал потери относительно Пино и Берналя и удержался за Герантом Томасом, когда тот атаковал за 1,5 км до финиша.

Перед финальной неделей Тур де Франс-2019 Стевен Крёйсвейк уступает в генеральной классификации 1:47 лидеру, Жулиану Алафилиппу (Deceuninck-Quick Step) и находится в 12 секундах от Геранта Томаса (Ineos). Ближайшим соперником Крёйсвейка также является Тибо Пино, который проигрывает голландцу в общем зачёте всего 3 секунды.

Эган Берналь (Ineos) после 15 этапа находится в 15 секундах.

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Стевен Крёйсвейк: «Этап снова был очень быстрым. Я сел на колесо Геранта Томаса, который потом атаковал. Вместе с Тибо Пино поехать не получилось, для меня его скорость была слишком высокой. До финиша мы ехали так быстро, как только могли, чтобы лимитировать потери. Мы понимали, что на последнем подъёме борьба пойдёт один на один. На Мюр-де-Пегер нас было трое, и там атаковал Ланда. Мы преследовали на высокой скорости, Лауренс сделал свою работу на спуске. Мы задавали скорость, потому что я подумал, что для меня будет лучше, когда гонка усложняется. Считаю, что этап сложился неплохо, совсем неплохо. Вернуть Пино не удалось никому, а мы позади него сделали всё, что смогли. Посмотрим, что принесёт день отдыха».

Франс Маассен, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Стевен находился под давлением, но сумел собраться. Все идут близко. Последняя неделя будет захватывающей, но Стевен на хорошей позиции, он показал, что его форма в порядке».