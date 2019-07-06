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Стевен Крёйсвейк удержался в топ-3 общего зачёта после 15 этапа Тур де Франс-2019

Стевен Крёйсвейк в топ-3 генеральной классификации Тур де Франс-2019 перед третьей неделей гонки

 

 

  32-летний голландский гонщик команды Jumbo-Visma Стевен Крёйсвейк, поднявшийся на третью строчку общего зачёта после разделки на 13-м этапе, удержался в топ-3 и после двух пиренейских горных этапов Тур де Франс-2019. На 15-м этапе он финишировал вместе со своим ближайшим соперником Герантом Томасом (Ineos) через 1:22 после победителя этапа Саймона Йейтса (Mitchelton-Scott) и через 49 секунд после Тибо Пино (Groupama-FDJ).

 

На предпоследнем подъёме дня Лауренс Де Плюс и Джордж Беннетт возглавили группу фаворитов, а за 8 км до финиша на финальном подъёме Стевен Крёйсвейк остался без помощников. За 3 км Крёйсвейк попытался уехать от соперников, но Ваут Пулс (Ineos) его добрал. Капитан команды Jumbo-Visma минимизировал потери относительно Пино и Берналя и удержался за Герантом Томасом, когда тот атаковал за 1,5 км до финиша.

 

Перед финальной неделей Тур де Франс-2019 Стевен Крёйсвейк уступает в генеральной классификации 1:47 лидеру, Жулиану Алафилиппу (Deceuninck-Quick Step) и находится в 12 секундах от Геранта Томаса (Ineos). Ближайшим соперником Крёйсвейка также является Тибо Пино, который проигрывает голландцу в общем зачёте всего 3 секунды.

 

Эган Берналь (Ineos) после 15 этапа находится в 15 секундах.

 

Стевен Крёйсвейк удержался в топ-3 общего зачёта после 15 этапа Тур де Франс-2019

 

 

 

 

Стевен Крёйсвейк удержался в топ-3 общего зачёта после 15 этапа Тур де Франс-2019

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet/Thomas Maheux

 

 

  Стевен Крёйсвейк: «Этап снова был очень быстрым. Я сел на колесо Геранта Томаса, который потом атаковал. Вместе с Тибо Пино поехать не получилось, для меня его скорость была слишком высокой. До финиша мы ехали так быстро, как только могли, чтобы лимитировать потери. Мы понимали, что на последнем подъёме борьба пойдёт один на один. На Мюр-де-Пегер нас было трое, и там атаковал Ланда. Мы преследовали на высокой скорости, Лауренс сделал свою работу на спуске. Мы задавали скорость, потому что я подумал, что для меня будет лучше, когда гонка усложняется. Считаю, что этап сложился неплохо, совсем неплохо. Вернуть Пино не удалось никому, а мы позади него сделали всё, что смогли. Посмотрим, что принесёт день отдыха».

 

 Франс Маассен, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Стевен находился под давлением, но сумел собраться. Все идут близко. Последняя неделя будет захватывающей, но Стевен на хорошей позиции, он показал, что его форма в порядке».

 

Результаты 15 этапа Тур де Франс-2019

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Теги к статье: Стевен Крёйсвейк Steven Kruijswijk Jumbo-Visma Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

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Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

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Кто станет победителем Тур де Франс-2019?

Комментарии

  • salomon
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (101)
    salomon-Фото
    Давай Тибо, крути педали ! Ты из фаворитов больше всех заслуживаешь триумфа в Париже !
  • Oha
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (101)
    Oha-Фото
    Цитата: salomon
    Последняя неделя в Альпах будет смертельной !!!Обещают страшную жару - за 35° !!!Кто выдержит этот АД , будет стоять на подиуме в Париже !!!
    16 и 17 этапы да, прогноз 38-39°С в тени. Температура при которой организму уже охлаждаться очень трудно даже в покое. 18 и 19 этапы пройдут на высотах от 1 до 2 км. Там прохладнее. Может быть всего +10-+15. Плюс ко всему ещё и ливни обещают. Так что неделька обещает быть "из огня да в полымя". А учитывая что отрывы минимальны интрига остаётся невероятная. "146% удовольствие" этот ваш ЛЁ ТУР, господа французы.

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    ____________________101 комментарий____________________________________________________________________
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  • EL-Fenomeno
    Микель Ланда: «Думаю, что поди ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ланда, очень старается и силёнок у него больше чем Наиро и Алехандро на этом Туре, но все равно почему то он не №1 в Мувиках. Ну хоть орги уважилии и дали номер самого агрессивного на этапе.

    Думаю, что Микэль просто обязан проявить себя на альпийских этапах (хоть одном)  и взять победу, тем самым спасти свою команду на не особо удачном для испанской вело-дружины ТдФ 2019

  • DV
    Микель Ланда: «Думаю, что поди ... (2)
    DV-Фото
    Тройка должна быть железно. Филя поплывет,Томас и Кройшвайк вероятно тоже. Берналь,Пино,Ланда хороший подиум.
  • Oha
    100 лет жёлтой майке Тур де Фр ... (2)
    Oha-Фото
    Вот это да! Почему эту новость не дублируем после каждого этапа. Каждая майка событие и история. Это уже не майка - это уникальный кубок за этап!!! Алафилипп "КАНАРЕЙКА" может магазин маек открывать... Или зоопарк с львятами )) Очень круто.
  • veloliveuser
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (101)
    veloliveuser-Фото
    а разве до Фрума скай ничего не сказал в велоспорте? тогда ху из Виго и за что получил сэра?

    а то, что Фрум получил столько наград, не превращает его из скучного в интересного гонца. ну совсем не нравится смотреть ни на него, ни на команду под ним.

    зато каков тур без него!
  • Konstantin41
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (101)
    Konstantin41-Фото

    Нет, там всё намного сложнее. Всё зависит от категории сложности этапа (т.е. на спринтерских и на горных этапах лимит высчитывается по-разному) и от средней скорости победителя. Например вчера был этап 4 категории. Значит лимит высчитывается по таким цифрам:
    7% от времени победителя лимит, если средняя скорость победителя до 30 км/ч ;
    8% лимит от 30 до 31 км/ч;
    9% лимит от 31 до 32 км/ч;
    10% лимит от 32 до 33 км/ч;
    11% лимит от 33 до 34 км/ч;
    12% лимит от 34 до 35 км/ч;
    13% лимит от 35 до 36 км/ч;
    14% лимит от 36 до 37 км/ч;
    15% лимит от 37 до 38 км/ч;
    16% лимит от 38 до 39 км/ч;
    17% лимит от 39 до 40 км/ч;
    18% более 40 км/ч.

    Средняя скорость Ейтса вчера была 38,66 км/ч.Время - 4ч47мин05сек. Считаем 4ч47мин=287мин*0.16=45мин92сек. Т.е. вчера лимит больше 45 минут. Саган спокойно вписался

  • Oha
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (101)
    Oha-Фото
    Цитата: Bernal95
    Средняя скорость Тур де Франс 2019 после 15 этапов(двух недель) составляет 42,60 км/ч. Феноменальные и невообразимые скорости! Если Тур будет больше 41 км/ч- это будет просто непостижимый результат для современной эпохи. Не беру в расчет Тур 2005 года, где было три разделки, одна командная с доминированием Discovery. Тот рекорд всех времен по средней на Туре 41,7 км/ч можно смело отбрасывать! 
    Ох какая интересная статистика. Спасибо! Ещё один кирпичик стену понимания почему этот Тур такой классный.
  • Konstantin41
    Один день в жёлтой майке лидер ... (5)
    Konstantin41-Фото
    ну вообще-то Ланда тоже капитан. И в данный момент он намного лучше, чем Кинтана. Поэтому мувики просто работали на продвижение лучшего из своих капитанов (Ланды) в ГК.
  • Maxim Popov
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (101)
    Maxim Popov-Фото
    Люди, плиз, объясните мне неучу как определяется лимит времени на гонку? Я раньше думал что 30 минут после того как финишировал первый гонщик. Кто не уложился тот вылетает. Саган вчера пиоехал больше 30 минут, но я так понимаю он бужет участвовать дальше. Вот хотелось разъяснений)

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Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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