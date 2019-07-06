Команды Ineos и Deceuninck-Quick Step – призёры 2 этапа Тур де Франс-2019

Команды Ineos и Deceuninck-Quick Step - призёры командной разделки на 2-м этапе Тур де Франс-2019

Гонщики британской команды Ineos заняли в командной гонке на время на 2-м этапе Тур де Франс-2019 2-е место, уступив 20 секунд победителям, команде Jumbo-Visma. Бельгийская команда Deceuninck-Quick Step на двух промежуточных отсечках опережала команду Ineos. На первой отсечке гонщики Deceuninck-Quick Step опередили Ineos на 2,5 секунды, а на второй отсечке – на 2 сотых, но уступили на финише 82 сотых секунды, заняв в итоге третье место. Гонщики команды Ineos финишировали впятером, гонщики Deceuninck-Quick Step – вчетвером.

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Герант Томас: «Думаю, мы проехали хорошо, и слаженность была отличной. Пару раз я подумал, что нам надо было меняться немного чаще. Но каждый проехал очень сильно, так что нам не стоит расстраиваться. Мы знали, что будем стартовать рано, но нет необходимости уделять большое внимание результатам на отсечках, в отличие от индивидуальной гонки.

Во вчерашнем завале я не пострадал, потому что, когда ударился об ограждения, ехал тогда медленно. Я в полном порядке.

В отношении генеральной классификации мы проехали хорошо, хотя, конечно, хотели выиграть. Думаю, 20 секунд, которые мы проиграли Jumbo-Visma – достаточно большой разрыв, чтобы понять, какие ошибки стоили нам победы на этапе».

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Том Стилс, спортивный директор команды Deceuninck-Quick Step: «Мы хорошо проехали разделку. Да, мы довольно рано потеряли Михаэля (Мёркёва) и Макса (Ричезе), но другие гонщики прикрыли их и ехали как единое целое, удерживая высокую скорость и отдавая все силы. Мы бы хотели сегодня выиграть, но, учитывая всё, третье место – неплохой результат, особенно при том, что мы защитили Энрика и помогли ему, а также Жулиану, подняться в общем зачёте».