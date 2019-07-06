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Команды Ineos и Deceuninck-Quick Step – призёры 2 этапа Тур де Франс-2019

Команды Ineos и Deceuninck-Quick Step - призёры командной разделки на 2-м этапе Тур де Франс-2019

 

 

  Гонщики британской команды Ineos заняли в командной гонке на время на 2-м этапе Тур де Франс-2019 2-е место, уступив 20 секунд победителям, команде Jumbo-Visma. Бельгийская команда Deceuninck-Quick Step на двух промежуточных отсечках опережала команду Ineos. На первой отсечке гонщики Deceuninck-Quick Step опередили Ineos на 2,5 секунды, а на второй отсечке – на 2 сотых, но уступили на финише 82 сотых секунды, заняв в итоге третье место. Гонщики команды Ineos финишировали впятером, гонщики Deceuninck-Quick Step – вчетвером.

 

 

 Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet

 

  Герант Томас: «Думаю, мы проехали хорошо, и слаженность была отличной. Пару раз я подумал, что нам надо было меняться немного чаще. Но каждый проехал очень сильно, так что нам не стоит расстраиваться. Мы знали, что будем стартовать рано, но нет необходимости уделять большое внимание результатам на отсечках, в отличие от индивидуальной гонки.

 

  Во вчерашнем завале я не пострадал, потому что, когда ударился об ограждения, ехал тогда медленно. Я в полном порядке.

 

  В отношении генеральной классификации мы проехали хорошо, хотя, конечно, хотели выиграть. Думаю, 20 секунд, которые мы проиграли Jumbo-Visma – достаточно большой разрыв, чтобы понять, какие ошибки стоили нам победы на этапе».

 

Photo © Deceuninck - Quick-Step - © Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: © Tim De Waele / Getty Images

 

  Том Стилс, спортивный директор команды Deceuninck-Quick Step: «Мы хорошо проехали разделку. Да, мы довольно рано потеряли Михаэля (Мёркёва) и Макса (Ричезе), но другие гонщики прикрыли их и ехали как единое целое, удерживая высокую скорость и отдавая все силы. Мы бы хотели сегодня выиграть, но, учитывая всё, третье место – неплохой результат, особенно при том, что мы защитили Энрика и помогли ему, а также Жулиану, подняться в общем зачёте».

 

 

Результаты 2 этапа Тур де Франс-2019

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Теги к статье: Ineos Deceuninck-Quick Step командная гонка TTT Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

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Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

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Кто станет победителем Тур де Франс-2019?

Комментарии

  • velodoctor
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (39)
    velodoctor-Фото

    Горка коротковата на 6ом этапе, Тоже жду, но мне кажется разрывов там не будет больших. Хотя средний градиент очень хороший. 

  • RVL
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (39)
    RVL-Фото
    Да, мы понимаем)
    Так и есть. Инеосу виднее
  • Gottliche_Recht
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (14)
    Gottliche_Recht-Фото
    Ну в принципе, там небольшая травма локтя, пока не видно было, что "не айс". Если не Тони, то Оливер-то должен попробовать.
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (39)
    EL-Fenomeno-Фото

    Голландская Джамбо-Висма решила "не откладывать в долгий ящик" свои дела-успехи на ТдФ 2019 и со старта взяла 2 этапа из 2 возможных good ..в Бельгии)) А там гляди в горах что то ещё и Кройшвайк сообразит интересное)

    Ланда, Кинтана (а с ними и Вальверде) + Порт увы разочерование с большим "-". после ТТТ. Но посмотрим, впереди ещё 19 этапов. Жду четверга и Ла Планш де Бель Фильс (с горами и горками перед ней на этапе №6)

  • rude_rider
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (14)
    rude_rider-Фото
    Матьюс как вариант или же как всегда вадьверде
  • Серафим
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (39)
    Серафим-Фото
    Ну мы же понимаем, что функционал на 3 недели и любительская однодневка - это две большие разницы. Тренера команды не один год Васю знают. Если бы он мог потянуть весь Тур - был бы в составе 100%.
  • Серафим
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (39)
    Серафим-Фото
    Не совсем таки все.
  • Серафим
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (14)
    Серафим-Фото
    А я и не про пригорок, а про четыре торчка перед финишем. Если там приличная часть спринтеров не вылетит, я сильно удивлюсь.
  • Гонщик
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (14)
    Гонщик-Фото

    Цитата: tim147
    По-моему, с определенными вариациами все сходятся по списку основных претендентов на этап, к которому я на всякий случай добавил бы Тёнса и вычеркнул чистых спринтеров, на 8%-уклоне, пусть даже всего 0,5 км, помимо скорости нужна взрывная сила. Поэтому фаворитом №1 я  ставлю именно Ван Арта, у которого все указанное есть в избытке!
    а  спринтерам выходит взрывная сила не нужна оказывается .

  • Адриен
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (39)
    Адриен-Фото
    Для этого очень важна КОМАНДА. Именно команда горняков, команда под ГЕНЕРАЛ. А с этим у Jumbo как раз проблема... В одиночку выиграть ТДФ даже такому таланту как Kruijswijk - нереально. И этап ему теперь будет прихватить проблематично - будут караулить. А в горах уже разрывы пойдут минутные... Так что сегодняшние выигрыши и проигрыши если не символичные, то явно не определяющие. И Порт, и Кинтана, и Ланда, и Барде еще вполне в состоянии все отыграть...

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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