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Спортивные директора велокоманд Ineos и Jumbo-Visma о подготовке к Тур де Франс-2020

Сервас Кнавен и Мерейн Зееман о подготовке к сезону гонщиков команд Ineos и Jumbo-Visma

 

 

   И команда Ineos, и команда Jumbo-Visma собираются стартовать на Тур де Франс-2020 с тремя лидерами. В двух интервью NOS спортивный директор Ineos Сервас Кнавен и спортивный директор команды Jumbo-Visma Мерейн Зееман рассказали, как планируют готовиться к главному старту.

 

  Команда Jumbo-Visma проведёт тренировочный сбор во французских Альпах, в городе Тинь (Tignes), где арендует два дома.

 

  Команда Ineos планирует собрать гонщиков в июле в тренировочном лагере в Испании.

 

  Сервас Кнавен (Servais Knaven), спортивный директор команды Ineos: «Посмотрим, сможем ли организовать сбор где-нибудь в Испании в июле. Лучше всего поехать туда, где тренировались на протяжении прошлых лет, когда знаешь, куда едешь, знаешь дороги для тренировок. Последнее, с чем хочется иметь дело, ехать туда, где никогда не был.

 

  Тренировки (у гонщиков команды Ineos) проходили по-разному. В Великобритании всем разрешалось выезжать и продолжать тренироваться, но в Колумбии, а также в Испании и Франции было не так. Там гонщики какое-то время не могли выезжать  на дороги. Конечно, это очень повлияло на тренировки».

 

  Мерейн Зееман (Merijn Zeeman), спортивный директор команды Jumbo-Visma рассказал, что гонщики начали основательно тренироваться только с июня, и пояснил, что аренда домов в Альпах была выбрана, чтобы «можно было приехать туда на машине. Место как можно более уединённое, и там, где можно хорошо потренироваться. У нас будет много пространства, но не придётся останавливаться в отеле. Здесь сочетаются спортивные причины и меры по безопасности в условиях коронавируса. Мы сами должны быть готовы к совершенно разным обстоятельствам.

 

  Мы хотели сохранить наши психологические силы. С 1 июня команда полностью погрузилась в работу – тренировки, питание, тестирование – всё, что важно для нас. Сейчас мы на середине пути».

  

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Теги к статье: Ineos Jumbo-Visma Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2020

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 01:27 | Регистрация: 30.06.2017

    Прикиньте а если индеец выиграет? Вот будет потеха???

    Вся жизнь это гонка.
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