Команда Jumbo-Visma о разработке стратегии на Тур де Франс-2020

Главный тренер команды Jumbo-Visma: «Поиск компромиссов – это риск»

Команда Jumbo-Visma пошла на необычный шаг, ещё до старта сезона 2020 года объявив о составе на Тур де Франс-2020 и о том, что собирается бороться за победу с тремя капитанами. Главный тренер команды Мерей Зееман (Merijn Zeeman) в интервью Cyclingnews рассказал о том, как было принято такое решение.

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Мерейн Зееман, главный тренер команды Jumbo-Visma: «Конечно, мы обсуждали, не отправить ли одного из трёх лидеров команды на Джиро д’Италия и одного или двух на Тур де Франс-2020. Но анализ того, как мы выиграли Вуэльту Испании-2019, показал, что если хочешь побеждать на крупнейшей велогонке мира, надо привозить на неё лучших гонщиков команды.

Поиск компромисса – это риск. За последние несколько лет команда Ineos выигрывала много раз. Поэтому было бы наивно с нашей стороны полагать, что мы сможем победить их с более слабой командой. Они абсолютные фавориты, но мы очень хотим вступить с ними в борьбу. Это означает, что мы должны привезти лучших. Конечно, только один из наших гонщиков сможет выиграть, но после стольких лет главное, чтобы на высшей ступени подиума стоял гонщик другой команды. Примож, Том и Стевен это понимают».

В интервью Cyclingnews Мерейн Зееман рассказал, что план на 2020 год созрел сразу после того, как был подтверждён переход Тома Дюмулина:

«Процесс шёл довольно интенсивно. Сразу после окончания сезона я начал составлять план на 2020 год. Последней гонкой календаря 2019 года была гонка в Китае. Потом мы собрали команду, где объявили о приходе новых гонщиков и персонала. Тогда же мы поставили самую главную цель, рассказали, чего хотим добиться в долгосрочной перспективе. После выходных было три дня напряжённой работы по оценке плана. Каждый внёс свой вклад. Мы анализировали каждую часть сезона от классик до Джиро и Тур де Франс. Изучали развитие способностей – каждый гонщик ответил на вопросы двух тренеров о том, как чувствует себя после завершения сезона. Мы учли ответную реакцию. Тренеры тоже высказали своё мнение. Потом эту информацию мы передали остальной группе.

Мы смотрели на то, какими качествами обладаем, что можно улучшить. После этого с Ричардом Плюгге и небольшой группой мы начали обсуждать идеи и создавать концепцию целей на 2020 год. Мы составили стратегию, спросив себя, что нам необходимо сделать, если нашей целью является победа на Тур де Франс. Опираясь на анализ тренеров, мы тщательно исследовали, что требовалось для победы на Гранд-туре за последние пять лет. Мы смотрели на тип гонщиков, которые побеждали, на тактики, которые были использованы, и насколько важны были разделки. Это дало нам направление.

С Груневегеном мы обсудили, стоит ли ему ехать Тур де Франс-2020. Потом увидели маршрут Джиро д’Италия и Вуэльты Испании, которая стартует в Нидерландах. И сразу возникла идея задать ему другое направление. В октябре у нас прошла встреча со всеми нашими лидерами. Мы не говорили о стратегии. Но каждому я задал несколько вопросов, среди которых был вопрос об амбициях на оставшуюся часть карьеры. Дилан очень чётко и прямо сказал, что к концу карьеры хотел бы одержать победы в как можно большем количестве гонок, но также выиграть этапы на всех трёх Гранд-турах. Это был важный момент, когда мы решили отправить его на другой Гранд-тур, где он примет новый вызов.

Я хотел создать движущую силу, которая объединила и вдохновила бы каждого общей командной целью. Мы шли шаг за шагом, у нас прошло много встреч как со всеми вместе, так и с каждым отдельно. Мы смогли создать мечту.

Максимальная цель – выиграть Тур де Франс. Несколько лет назад мы не думали, что сможем её добиться, но с каждым годом мечта становится всё ближе. У каждого остаются личные амбиции. Важно, чтобы каждый гонщик честно о них говорил. В конце концов, если хочешь выиграть Тур де Франс, нужно, чтобы команда была сильной и разносторонней, когда останется только шесть ребят.

Самое главное, чтобы мы выиграли как команда. Каждый гонщик должен быть заинтересован в достижении командной цели. Они все этого хотят и полны энтузиазма. Во время декабрьского лагеря в Жироне все были дружески настроены и спокойны, несмотря на то, что все, и гонщики, и персонал, постоянно были заняты встречами и брифингами.

Нам важно, чтобы выиграл гонщик команды, будь это Роглич, Крёйсвейк или Дюмулин.

В начале сезона посмотрим, как у них пойдёт, но Примож закончил 2019 год как гонщик номер 1. Он выиграл так много гонок и этапов. Стевен и Том скажут, что на данный момент он их немного опережает. Но это не означает, что мы будем делать ставку только на него. Мы разыграем все три карты».