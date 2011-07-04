VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Команда Jumbo-Visma о разработке стратегии на Тур де Франс-2020

Главный тренер команды Jumbo-Visma: «Поиск компромиссов – это риск»

 

 

  Команда Jumbo-Visma пошла на необычный шаг, ещё до старта сезона 2020 года объявив о составе на Тур де Франс-2020 и о том, что собирается бороться за победу с тремя капитанами. Главный тренер команды Мерей Зееман (Merijn Zeeman) в интервью Cyclingnews рассказал о том, как было принято такое решение.  

 

 

Photo © Jumbo-Visma

 

 

  Мерейн Зееман, главный тренер команды Jumbo-Visma: «Конечно, мы обсуждали, не отправить ли одного из трёх лидеров команды на Джиро д’Италия и одного или двух на Тур де Франс-2020. Но анализ того, как мы выиграли Вуэльту Испании-2019, показал, что если хочешь побеждать на крупнейшей велогонке мира, надо привозить на неё лучших гонщиков команды.

 

  Поиск компромисса – это риск. За последние несколько лет команда Ineos выигрывала много раз. Поэтому было бы наивно с нашей стороны полагать, что мы сможем победить их с более слабой командой. Они абсолютные фавориты, но мы очень хотим вступить с ними в борьбу. Это означает, что мы должны привезти лучших. Конечно, только один из наших гонщиков сможет выиграть, но после стольких лет главное, чтобы на высшей ступени подиума стоял гонщик другой команды. Примож, Том и Стевен это понимают».

 

  В интервью Cyclingnews Мерейн Зееман рассказал, что план на 2020 год созрел сразу после того, как был подтверждён переход Тома Дюмулина:

 

  «Процесс шёл довольно интенсивно. Сразу после окончания сезона я начал составлять план на 2020 год. Последней гонкой календаря 2019 года была гонка в Китае. Потом мы собрали команду, где объявили о приходе новых гонщиков и персонала. Тогда же мы поставили самую главную цель, рассказали, чего хотим добиться в долгосрочной перспективе. После выходных было три дня напряжённой работы по оценке плана. Каждый внёс свой вклад. Мы анализировали каждую часть сезона от классик до Джиро и Тур де Франс. Изучали развитие способностей – каждый гонщик ответил на вопросы двух тренеров о том, как чувствует себя после завершения сезона. Мы учли ответную реакцию. Тренеры тоже высказали своё мнение. Потом эту информацию мы передали остальной группе.

 

  Мы смотрели на то, какими качествами обладаем, что можно улучшить. После этого с Ричардом Плюгге и небольшой группой мы начали обсуждать идеи и создавать концепцию целей на 2020 год. Мы составили стратегию, спросив себя, что нам необходимо сделать, если нашей целью является победа на Тур де Франс. Опираясь на анализ тренеров, мы тщательно исследовали, что требовалось для победы на Гранд-туре за последние пять лет. Мы смотрели на тип гонщиков, которые побеждали, на тактики, которые были использованы, и насколько важны были разделки. Это дало нам направление.

 

  С Груневегеном мы обсудили, стоит ли ему ехать Тур де Франс-2020. Потом увидели маршрут Джиро д’Италия и Вуэльты Испании, которая стартует в Нидерландах. И сразу возникла идея задать ему другое направление. В октябре у нас прошла встреча со всеми нашими лидерами. Мы не говорили о стратегии. Но каждому я задал несколько вопросов, среди которых был вопрос об амбициях на оставшуюся часть карьеры. Дилан очень чётко и прямо сказал, что к концу карьеры хотел бы одержать победы в как можно большем количестве гонок, но также выиграть этапы на всех трёх Гранд-турах. Это был важный момент, когда мы решили отправить его на другой Гранд-тур, где он примет новый вызов.

 

  Я хотел создать движущую силу, которая объединила и вдохновила бы каждого общей командной целью.  Мы шли шаг за шагом, у нас прошло много встреч как со всеми вместе, так и с каждым отдельно. Мы смогли создать мечту.

 

  Максимальная цель – выиграть Тур де Франс. Несколько лет назад мы не думали, что сможем её добиться, но с каждым годом мечта становится всё ближе. У каждого остаются личные амбиции. Важно, чтобы каждый гонщик честно о них говорил. В конце концов, если хочешь выиграть Тур де Франс, нужно, чтобы команда была сильной и разносторонней, когда останется только шесть ребят.

 

  Самое главное, чтобы мы выиграли как команда. Каждый гонщик должен быть заинтересован в достижении командной цели. Они все этого хотят и полны энтузиазма. Во время декабрьского лагеря в Жироне все были дружески настроены и спокойны, несмотря на то, что все, и гонщики, и персонал, постоянно были заняты встречами и брифингами.

 

  Нам важно, чтобы выиграл гонщик команды, будь это Роглич, Крёйсвейк или Дюмулин.

 

  В начале сезона посмотрим, как у них пойдёт, но Примож закончил 2019 год как гонщик номер 1. Он выиграл так много гонок и этапов. Стевен и Том скажут, что на данный момент он их немного опережает. Но это не означает, что мы будем делать ставку только на него. Мы разыграем все три карты».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Jumbo-Visma Тур де Франс Tour de France Гран-тур Тур де Франс-2020

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 10:23 | Регистрация: 30.06.2017

    С тремя охотниками погонишься, ни одного зайца не поймаешь.))) Да уж Тур будет убийственный. Такие имена! Такие звезды! Победители Гран туров. Фруми. Кинтана. Дюмолон. Роглич Берналь.Томас. Вальверде. Йейтс.Призеры. Кройсвайк. Ланда. Чавес.Лопес. Барде... Просто зашквал супер имен. Орги и рекламные компании разживутся немеренно. Это будет видимо самый громкий Тур за последнее десятилетие. Да и фанам велоспорта кайфовая услада гарантирована.

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 12:01 | Регистрация: 4.07.2011

    Или обломите гегемонию ская на тдф или обломитесь сами...третьего не дано....но прессинг с самого ногового года... до начала сезона 2020...красиво!

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

21 - 26 января 2020

Santos Tour Down Under

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • motte
    Команда Jumbo-Visma о разработ ... (2)
    motte-Фото

    Или обломите гегемонию ская на тдф или обломитесь сами...третьего не дано....но прессинг с самого ногового года... до начала сезона 2020...красиво!

  • EL-Fenomeno
    Alpecin-Fenix – новое название ... (15)
    EL-Fenomeno-Фото

    Удачи МВДП в новом сезоне, а гоняться он и его комрады будут на Кэньйонах

  • Astanaforever
    Команда Jumbo-Visma о разработ ... (2)
    Astanaforever-Фото
    С тремя охотниками погонишься, ни одного зайца не поймаешь.))) Да уж Тур будет убийственный. Такие имена! Такие звезды! Победители Гран туров. Фруми. Кинтана. Дюмолон. Роглич Берналь.Томас. Вальверде. Йейтс.Призеры. Кройсвайк. Ланда. Чавес.Лопес. Барде... Просто зашквал супер имен. Орги и рекламные компании разживутся немеренно. Это будет видимо самый громкий Тур за последнее десятилетие. Да и фанам велоспорта кайфовая услада гарантирована.
  • Freejazz
    Alpecin-Fenix – новое название ... (15)
    Freejazz-Фото
    Та гонка вообще была очень хороша. (Но лучшего мы видели). Тон молодец на следующей гонке и то, что вообще доехал. Том - веселы парень, ездящий в кайф (последняя гона подтверждение). Но велокросс - гонка до одной ошибки и Тон её сделал. Это не невезение, это просто ошибка. Сам Матье такие ошибки делал в прошлых сезонах в дуэлях с Ван Артом. Этим кросс и интересен.
  • Earl57
    Alpecin-Fenix – новое название ... (15)
    Earl57-Фото
    Если Тона по мокрому скользкому грязевому склону неудачно снесло на столбик ограждения, а не на ленты, как того же Ван дер Пула, то это не значит, что он не выдержал пресса. Просто фатально не повезло. А то, что он с 4-мя сломанными ребрами вышел на следующую гонку защищать свое лидерство в Кубке мира, говорит как раз о сильном характере.
    А настоящим героем Намюра был Пидкок. Который получил последний номер 70, соответственно стартовал из последнего 10-го ряда, прошивал одного за другим всех гонщиков кроме Тона и Матье. Подиума его лишило только сломанное почти перед финишем седло. Ехать уже не мог и пришлось бежать на финиш с велосипедом на плече.
  • Freejazz
    Alpecin-Fenix – новое название ... (15)
    Freejazz-Фото

    В Намюре он сам упал вначале и ему по рукам ехали и к велосипеду не дали 1.5 м подойти пока вся толпа не проехала. Он там, как раз показал, что он сейчас первый, когда весь эшелон проезжал, как статистов. Тон не выдержал пресса и стал ошибаться и сначала засбоил, а потом и упал. На мой взгляд, конечно, Ван дер Пулу надо запретить выступать в кроссе (шутка), или выпускать в конце для интереса к гонкам (он, правда, все равно будет впереди).

  • Earl57
    Alpecin-Fenix – новое название ... (15)
    Earl57-Фото
    А с кем он последние два кросса соревновался то? С Изербитом? Вот соперник так соперник. Все топы по тем или иным причинам не участвовали. А в Намюре он всю гонку догоняющим был и победил только потому что Тон Арт очень плохо упал на последнем круге и сломал 4 ребра. Там вообще ужас ужасный был.
  • Freejazz
    Alpecin-Fenix – новое название ... (15)
    Freejazz-Фото

    Да ладно, он последние два кросса (в том числе и первый Альпесиновский 1 января) в одну калитку всех вынес, даже с ошибками. А по проигрышу - он тоже человек и не должен все выигрывать. Но он реально крут в кроссе (в шоссе там много факторов и это все таки командный вид).

  • Earl57
    Alpecin-Fenix – новое название ... (15)
    Earl57-Фото

    Как сделали Ван дер Пулу новую стрижку для рекламы Альпецина, так он тут же и проиграл после серии из 35 побед)) Соперники незамедлительно констатировали что "Ван дер Пул тоже человек" и перестали его бояться. Побеждать стало заметно напряжнее...

  • Freejazz
    Alpecin-Fenix – новое название ... (15)
    Freejazz-Фото

    А вот теперь будет интересно посмотреть. Раньше Альпесин приходил в сложившиеся ворлдтуровские команды не первого эшелона (по крайней мере в момент его прихода) и они потихоньку умирали в его объятиях. Теперь - про-конти команда с широким кругом интересов и сильным лидером с хорошим консалтингом (отец на всех соревнованиях). Будет ли тут развитие или все пойдет по уже накатанной схеме? Если что-то выгорит, то дело не в Альпесине, а в менеджменте Катуши и Джайнта (что очень даже возможно).

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

2 января

Andrea Pasqualon (Circus - Wanty-Gobert)

Florian Vachon (Team Arkea - Samsic)

Lachlan Morton (EF Education First)

Mehdi Benhamouda (Team Novo Nordisk)

Alexandr Kulikovskiy (Gazprom - RusVelo)

Rasmus Bogh Wallin (Riwal - Readynez Cycling Team)

Kamil Malecki (CCC Team)

3 января

Daniel Mclay (Team Arkea - Samsic)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Январь 2020 (4)
Декабрь 2019 (72)
Ноябрь 2019 (83)
Октябрь 2019 (123)
Сентябрь 2019 (168)
Август 2019 (197)