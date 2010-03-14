Состав велокоманды INEOS Grenadiers на Тур де Франс-2020

Эган Берналь – капитан команды INEOS Grenadiers на Тур де Франс-2020

Британская велокоманда INEOS Grenadiers объявила состав на Тур де Франс-2020. 23-летний колумбийский велогонщик, победитель Тур де Франс-2019, Эган Берналь стартует в качестве единственного капитана команды и будет защищать свой титул.

23-летний российский гонщик Павел Сиваков и 27-летний эквадорский гонщик, победитель Джиро д’Италия-2019 Ричард Карапас дебютируют на Тур де Франс.

Также Эгана Берналя в борьбе за второй титул победителя Тур де Франс поддержат 33-летний костариканский гонщик Андрей Амадор, 33-летний испанский гонщик Джонатан Кастровьехо, 30-летний польский гонщик Михал Квятковски, 30-летний британский гонщик Люк Роу, 28-летний нидерландский гонщик Дилан ван Баарле.

Дэйв Брэйлсфорд, генеральный менеджер команды INEOS Grenadiers: «Очень горжусь, что в нашей команде несколько победителей Гранд-туров. Уверен, в команде есть и будущие чемпионы Гранд-туров.

Выбор правильного лидера на гонку с правильным составом, который будет помогать капитану, - ключевой вопрос. Мы должны были проанализировать всю последнюю информацию, чтобы наилучшим образом оптимизировать наше выступление на ближайшие месяцы.

Эган снова будет бороться за жёлтую майку во Франции. Мы очень рады дать возможнось победителю Джиро д’Италия-2019 Ричарду Карапасу дебютировать в этом году на Тур де Франс.

Мы тщательно проанализировали, как сможем победить на Тур де Франс в этом году. Наша команда объединена одной целью, она готова выполнить задачу».

Состав команды INEOS Grenadiers на Тур де Франс-2020:

Egan Bernal, (Колумбия)

Andrey Amador, (Коста Рика)

Richard Carapaz, (Эквадор)

Jonathan Castroviejo, (Испания)

Michal Kwiatkowski, (Польша)

Luke Rowe, (Великобритания)

Pavel Sivakov, (Россия)

Dylan Van Baarle, (Нидерланды)