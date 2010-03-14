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Состав велокоманды INEOS Grenadiers на Тур де Франс-2020

Эган Берналь – капитан команды INEOS Grenadiers на Тур де Франс-2020

 

 

  Британская велокоманда INEOS Grenadiers объявила состав на Тур де Франс-2020. 23-летний колумбийский велогонщик, победитель Тур де Франс-2019, Эган Берналь стартует в качестве единственного капитана команды и будет защищать свой титул.

23-летний российский гонщик Павел Сиваков и 27-летний эквадорский гонщик, победитель Джиро д’Италия-2019 Ричард Карапас дебютируют на Тур де Франс.

 

Также Эгана Берналя в борьбе за второй титул победителя Тур де Франс поддержат 33-летний костариканский гонщик Андрей Амадор, 33-летний испанский гонщик Джонатан Кастровьехо, 30-летний польский гонщик Михал Квятковски, 30-летний британский гонщик Люк Роу, 28-летний нидерландский гонщик Дилан ван Баарле.

 

 

  Дэйв Брэйлсфорд, генеральный менеджер команды INEOS Grenadiers: «Очень горжусь, что в нашей команде  несколько победителей Гранд-туров. Уверен, в команде есть и будущие чемпионы Гранд-туров.

 

 Выбор правильного лидера на гонку с правильным составом, который будет помогать капитану, - ключевой вопрос. Мы должны были проанализировать всю последнюю информацию, чтобы наилучшим образом оптимизировать наше выступление на ближайшие месяцы.

 

Эган снова будет бороться за жёлтую майку во Франции. Мы очень рады дать возможнось победителю Джиро д’Италия-2019 Ричарду Карапасу дебютировать в этом году на Тур де Франс.

 

Мы тщательно проанализировали, как сможем победить на Тур де Франс в этом году. Наша команда объединена одной целью, она готова выполнить задачу».

 

 

Состав команды INEOS Grenadiers на Тур де Франс-2020:

 

Egan Bernal, (Колумбия)

Andrey Amador, (Коста Рика)

Richard Carapaz, (Эквадор)

Jonathan Castroviejo, (Испания)

Michal Kwiatkowski, (Польша)

Luke Rowe, (Великобритания)

Pavel Sivakov, (Россия)

Dylan Van Baarle, (Нидерланды)

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Теги к статье: INEOS Grenadiers Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2020 Гранд-тур

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  1. Бакеша

    Сегодня, 13:11 | Регистрация: 1.02.2018

    А почему Карапас не сокапитан? Наряду с Берналем он достойный претендент на подиум.

  2. Имя: Алексей

    Evergreen

    Сегодня, 13:16 | Регистрация: 5.08.2020

    Полный интернационал. Один Роу британец.

    Цитата: Бакеша
    А почему Карапас не сокапитан? Наряду с Берналем он достойный претендент на подиум.
    По текущему состоянию Сиваков больший претендент на сокапитанство. Все таки Карапас изначально к Джиро подводился...

  3. Имя: Борис

    aksbor

    Сегодня, 13:19 | Регистрация: 21.06.2011

    Вот тебе на! Ни Томаса, ни Фрума. Совсем списали старую британскую гвардию. Немного жаль, что Пашу будут беспощадно эксплуатировать. Но прежде чем самому на саночках ехать, надо других на этих саночках покатать...

  4. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Сегодня, 13:41 | Регистрация: 8.07.2013

    Опять что-то темнит. Может не до конца верит что Джамбо можно переиграть на туре и решил не терять шансов на Джиро? А может понял что Карапасу ничего не светит против Фульсанга и Власова на Джиро решил туда Томаса с Фрумом послать. Вопрос...

  5. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 13:46 | Регистрация: 22.05.2013

    Томас видимо не готов в этом году бороться за высокие места на туре, но и помогать берналю ему не хочется,

  6. Имя: Julia

    SportSpirit

    Сегодня, 13:53 | Регистрация: 4.05.2019

    Новость - бомба!

     

    Видимо, это будет первый Тур, когда команда сэра Брэйлсфорда останется даже без подиума ГК. 

    1. Имя: Ирина

      AmLoket

      Сегодня, 16:11 | Регистрация: 17.05.2011

      Согласна, что новость очень важная, но если подумать, то все вполне логично. Отправить чемпиона защищать свой титул, а Томаса на Джиро, чтобы не мешал, тем более формы у него нет. Ну, а в Криса видимо вообще веры нет, да и все равно уходит.

  7. Бакеша

    Сегодня, 14:00 | Регистрация: 1.02.2018

    Цитата: Evergreen
    Полный интернационал. Один Роу британец.

    Цитата: Бакеша
    А почему Карапас не сокапитан? Наряду с Берналем он достойный претендент на подиум.
    По текущему состоянию Сиваков больший претендент на сокапитанство. Все таки Карапас изначально к Джиро подводился...
    Сивакову, к сожалению, в инеосе капитанствовать не дадут... ему надо в другую команду, например в мовистар

  8. Имя: Сергей

    APXEOLOG

    Сегодня, 14:07 | Регистрация: 14.03.2010

    Ох даст жару молодёжь на первых двух неделях, зрелище точно обеспечено, а вот что потом.. Карапас всё таки не с пляжа стартует, может он к 3ей неделе и будет лучше всех! У Паши точно форма на спад пойдёт, если вообще дадут ему какую то защищённость..

  9. Имя: Юра

    GTX

    Сегодня, 14:59 | Регистрация: 22.05.2016

    Объективно это лучший состав на сегодня для Инеос, возможно только вместо Амадора или Квято Гэйген Харта взять

    Цитата: GTX
    Объективно это лучший состав на сегодня для Инеос, возможно только вместо Амадора или Квято Гэйген Харта взять
    Вопрос только в том сдюжит ли Берналь

  10. Имя: Андрей

    Student

    Сегодня, 16:51 | Регистрация: 1.10.2012

    Цитата: Evergreen
    Полный интернационал. Один Роу британец.

    Цитата: Бакеша
    А почему Карапас не сокапитан? Наряду с Берналем он достойный претендент на подиум.
    По текущему состоянию Сиваков больший претендент на сокапитанство. Все таки Карапас изначально к Джиро подводился...
    Велосезон продлится всего несколько месяцев, новая методика подготовки, будет одним словом интересно.

    Цитата: SportSpirit
    Новость - бомба!
     
    Видимо, это будет первый Тур, когда команда сэра Брэйлсфорда останется даже без подиума ГК. 
    Ну не знаю, в тройку попадать должен, или все займёт Джамбо?

    Цитата: Бакеша
    Цитата: Evergreen
    Полный интернационал. Один Роу британец.

    Цитата: Бакеша
    А почему Карапас не сокапитан? Наряду с Берналем он достойный претендент на подиум.
    По текущему состоянию Сиваков больший претендент на сокапитанство. Все таки Карапас изначально к Джиро подводился...
    Сивакову, к сожалению, в инеосе капитанствовать не дадут... ему надо в другую команду, например в мовистар
    Ну каммон хватит, сколько уже было. Фрумм будет всегда возить Вигго, потому что родился в Кении и он не рыжий. Берналь всегда будет возить бритишей, потому что он латинос. Уже столько этого было. Повторю ещё раз Инеос коммерческий проект, а не нацпроект. Чемпион может быть любой национальности, главное со своей команды.

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Tirreno-Adriatico

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BinckBank Tour

3 - 25 октября 2020

Giro d'Italia

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Student
    Крис Фрум о пропуске Тур де Фр ... (11)
    Student-Фото
    Цитата: Dmitry55
    Следующие два Тур де Франс Роглич. 2020 и 2021. Потом молодые подтянутся)
    Пускай сначала первый возьмёт)))
  • Dmitry55
    Крис Фрум о пропуске Тур де Фр ... (11)
    Dmitry55-Фото
    Следующие два Тур де Франс Роглич. 2020 и 2021. Потом молодые подтянутся)
  • Student
    Предварительные составы команд ... (41)
    Student-Фото
    Цитата: rude_rider
    Амадор,Квят,Сиваков и Кастро что не могут уже?
     
    Думаю что при развозе в горах Берналю будет не хватать горняков чтоб еду таскал да воду подвозил.
    Там есть кому разводить) Джамбо, FDG и прочие.
  • Student
    Состав велокоманды INEOS Grena ... (11)
    Student-Фото
    Цитата: Evergreen
    Полный интернационал. Один Роу британец.

    Цитата: Бакеша
    А почему Карапас не сокапитан? Наряду с Берналем он достойный претендент на подиум.
    По текущему состоянию Сиваков больший претендент на сокапитанство. Все таки Карапас изначально к Джиро подводился...
    Велосезон продлится всего несколько месяцев, новая методика подготовки, будет одним словом интересно.

    Цитата: SportSpirit
    Новость - бомба!
     
    Видимо, это будет первый Тур, когда команда сэра Брэйлсфорда останется даже без подиума ГК. 
    Ну не знаю, в тройку попадать должен, или все займёт Джамбо?

    Цитата: Бакеша
    Цитата: Evergreen
    Полный интернационал. Один Роу британец.

    Цитата: Бакеша
    А почему Карапас не сокапитан? Наряду с Берналем он достойный претендент на подиум.
    По текущему состоянию Сиваков больший претендент на сокапитанство. Все таки Карапас изначально к Джиро подводился...
    Сивакову, к сожалению, в инеосе капитанствовать не дадут... ему надо в другую команду, например в мовистар
    Ну каммон хватит, сколько уже было. Фрумм будет всегда возить Вигго, потому что родился в Кении и он не рыжий. Берналь всегда будет возить бритишей, потому что он латинос. Уже столько этого было. Повторю ещё раз Инеос коммерческий проект, а не нацпроект. Чемпион может быть любой национальности, главное со своей команды.
  • sashaney
    Крис Фрум о пропуске Тур де Фр ... (11)
    sashaney-Фото
    Пока что команды там нет. Под него - да. Но возить некому кроме Импи. Расти Вудс пришёл к канадскому владельцу - понятно. Но за тем, чтобы возить Фрума? Всё равно маловато. Разве что горилла преобразиться.
  • Student
    Крис Фрум о пропуске Тур де Фр ... (11)
    Student-Фото
    Рад за Фрума, хорошо, что не пошёл по следам Кортадора.
  • Student
    Герант Томас - капитан команды ... (3)
    Student-Фото
    Главное фраза: "постараться взять что-то положительное от этого года". И этим все сказано, на фоне главных конкурентов выглядит не очень, а победа на ГТ для Инеос важна.
  • AmLoket
    Состав велокоманды INEOS Grena ... (11)
    AmLoket-Фото
    Согласна, что новость очень важная, но если подумать, то все вполне логично. Отправить чемпиона защищать свой титул, а Томаса на Джиро, чтобы не мешал, тем более формы у него нет. Ну, а в Криса видимо вообще веры нет, да и все равно уходит.
  • close2you
    Крис Фрум о пропуске Тур де Фр ... (11)
    close2you-Фото
    На следующий год, с командой строго под него, мы наконец увидим то чего нам никто кроме него дать не может... :)
  • GTX
    Состав велокоманды INEOS Grena ... (11)
    GTX-Фото
    Объективно это лучший состав на сегодня для Инеос, возможно только вместо Амадора или Квято Гэйген Харта взять

    Цитата: GTX
    Объективно это лучший состав на сегодня для Инеос, возможно только вместо Амадора или Квято Гэйген Харта взять
    Вопрос только в том сдюжит ли Берналь

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
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10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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