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Команда Jumbo-Visma – победитель 2-го этапа Тур де Франс-2019

Команда Jumbo-Visma побеждает в командной гонке на время на 2-м этапе Тур де Франс-2019

 

 

  Голландская команда Jumbo-Visma одержала победу в командной гонке на время на 2-м этапе Тур де Франс-2019. Гонщики Jumbo-Visma стартовали последними благодаря Майку Тёниссену (Mike Teunissen), который после победы на 1-м этапе возглавил генеральную классификацию Тур де Франс-2019.

 

  На всех промежуточных отсечках команда Jumbo-Visma показала лучшее время, опередив на финише на 20 секунд команду INEOS, стартовавшую первой. Гонщики Jumbo - Visma преодолели 27,6 км дистанции за 28 минут 57 секунд со средней скоростью 57,175 км/ч, став единственной командой, преодолевшей рубеж в 29 минут.

 

   Благодаря победе Майк Тёниссен сохранил желтую майку на своих плечах, а Ваут Ван Арт (Wout Van Aert) стал обладателем белой майки лучшего молодого гонщика, перехватив её у Калеба Юэна (Lotto Soudal). Гонщик команды CCC Грег Ван Авермат сохранил гороховую майку лидера классификации лучшего горного гонщика. Майк Тёниссен также сохранил зеленую майку лучшего в очковой классификации, в которой на следующем этапе вновь стартует Петер Саган (Bora-hansgrohe).

 

Команда Jumbo-Visma – победитель 2-го этапа Тур де Франс-2019

 

Команда Jumbo-Visma – победитель 2-го этапа Тур де Франс-2019

 

Команда Jumbo-Visma – победитель 2-го этапа Тур де Франс-2019

 

Команда Jumbo-Visma – победитель 2-го этапа Тур де Франс-2019

 

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet

 

  Майк Тёниссен: «Вчера сбылась мечта, сегодня это снова повторилось. Мы с самого старта поехали, выкладываясь по максимуму. Дилан Груневеген провёл хорошую работу в начале дистанции, но из-за вчерашнего падения не смог удерживаться долго. Нам пришлось разрабатывать тактику, не рассчитывая на Джорджа Беннетта, потому что он «слишком маленький». Но в конце он чувствовал себя хорошо и смог нам помочь. Другие ребята ехали очень мощно, проводили очень долгие смены. Все держали свою скорость.

 

  Мы слышали, что идём быстрее всех, и это очень нас подбодрило. Мы уже добились многого с этой майкой. И мы летели, это было невероятно. Не то, чтобы я уже привык побеждать на этапах Тур де Франс, особенные ощущения остаются. Вчера вклад в победу внёс в основном я, сегодня – восемь сильных гонщиков, персонал и все, кто вложил свои силы в командный успех. Для нас победа здесь была важной целью».

 

 

Результаты 2 этапа Тур де Франс-2019

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Теги к статье: Jumbo-Visma командная гонка на время TTT Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

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Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2019?

Комментарии

  • rude_rider
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (13)
    rude_rider-Фото
    Матьюс как вариант или же как всегда вадьверде
  • Серафим
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (36)
    Серафим-Фото
    Ну мы же понимаем, что функционал на 3 недели и любительская однодневка - это две большие разницы. Тренера команды не один год Васю знают. Если бы он мог потянуть весь Тур - был бы в составе 100%.
  • Серафим
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (36)
    Серафим-Фото
    Не совсем таки все.
  • Серафим
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (13)
    Серафим-Фото
    А я и не про пригорок, а про четыре торчка перед финишем. Если там приличная часть спринтеров не вылетит, я сильно удивлюсь.
  • Гонщик
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (13)
    Гонщик-Фото

    Цитата: tim147
    По-моему, с определенными вариациами все сходятся по списку основных претендентов на этап, к которому я на всякий случай добавил бы Тёнса и вычеркнул чистых спринтеров, на 8%-уклоне, пусть даже всего 0,5 км, помимо скорости нужна взрывная сила. Поэтому фаворитом №1 я  ставлю именно Ван Арта, у которого все указанное есть в избытке!
    а  спринтерам выходит взрывная сила не нужна оказывается .

  • Адриен
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (36)
    Адриен-Фото
    Для этого очень важна КОМАНДА. Именно команда горняков, команда под ГЕНЕРАЛ. А с этим у Jumbo как раз проблема... В одиночку выиграть ТДФ даже такому таланту как Kruijswijk - нереально. И этап ему теперь будет прихватить проблематично - будут караулить. А в горах уже разрывы пойдут минутные... Так что сегодняшние выигрыши и проигрыши если не символичные, то явно не определяющие. И Порт, и Кинтана, и Ланда, и Барде еще вполне в состоянии все отыграть...
  • kwwk
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (13)
    kwwk-Фото
    А де Генто с отрыва?
  • tim147
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (13)
    tim147-Фото

    По-моему, с определенными вариациами все сходятся по списку основных претендентов на этап, к которому я на всякий случай добавил бы Тёнса и вычеркнул чистых спринтеров, на 8%-уклоне, пусть даже всего 0,5 км, помимо скорости нужна взрывная сила. Поэтому фаворитом №1 я  ставлю именно Ван Арта, у которого все указанное есть в избытке!

  • RVL
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (36)
    RVL-Фото

    как по мне..а я не претендую..Жильбер классик или панчер-"+" "-"солдат фортуны длинного этапа..
    ГранТур грегарить в его стиле? вопрос для меня риторический

    Квики прут лучше

  • neso...
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (36)
    neso...-Фото
    Нацеливаться не сложно-другое дело функциональное состояние:)

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1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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