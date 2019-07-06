Команда Jumbo-Visma – победитель 2-го этапа Тур де Франс-2019

Команда Jumbo-Visma побеждает в командной гонке на время на 2-м этапе Тур де Франс-2019

Голландская команда Jumbo-Visma одержала победу в командной гонке на время на 2-м этапе Тур де Франс-2019. Гонщики Jumbo-Visma стартовали последними благодаря Майку Тёниссену (Mike Teunissen), который после победы на 1-м этапе возглавил генеральную классификацию Тур де Франс-2019.

На всех промежуточных отсечках команда Jumbo-Visma показала лучшее время, опередив на финише на 20 секунд команду INEOS, стартовавшую первой. Гонщики Jumbo - Visma преодолели 27,6 км дистанции за 28 минут 57 секунд со средней скоростью 57,175 км/ч, став единственной командой, преодолевшей рубеж в 29 минут.

Благодаря победе Майк Тёниссен сохранил желтую майку на своих плечах, а Ваут Ван Арт (Wout Van Aert) стал обладателем белой майки лучшего молодого гонщика, перехватив её у Калеба Юэна (Lotto Soudal). Гонщик команды CCC Грег Ван Авермат сохранил гороховую майку лидера классификации лучшего горного гонщика. Майк Тёниссен также сохранил зеленую майку лучшего в очковой классификации, в которой на следующем этапе вновь стартует Петер Саган (Bora-hansgrohe).

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Майк Тёниссен: «Вчера сбылась мечта, сегодня это снова повторилось. Мы с самого старта поехали, выкладываясь по максимуму. Дилан Груневеген провёл хорошую работу в начале дистанции, но из-за вчерашнего падения не смог удерживаться долго. Нам пришлось разрабатывать тактику, не рассчитывая на Джорджа Беннетта, потому что он «слишком маленький». Но в конце он чувствовал себя хорошо и смог нам помочь. Другие ребята ехали очень мощно, проводили очень долгие смены. Все держали свою скорость.

Мы слышали, что идём быстрее всех, и это очень нас подбодрило. Мы уже добились многого с этой майкой. И мы летели, это было невероятно. Не то, чтобы я уже привык побеждать на этапах Тур де Франс, особенные ощущения остаются. Вчера вклад в победу внёс в основном я, сегодня – восемь сильных гонщиков, персонал и все, кто вложил свои силы в командный успех. Для нас победа здесь была важной целью».